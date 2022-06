Harkiv felé közelítenek az oroszok

Miközben Szeverodonecknél már-már állóháború zajlik – a stratégiai szempontból nem jelentős várost ezzel együtt napokon belül bevehetik az oroszok –, elképzelhető, hogy más területeken az elmúlt hetekben megszokottaknál intenzívebb harcok bontakoznak ki. Ukrán részről vasárnap elsősorban azt kommunikálták, hogy délen sikereket értek el, ezzel szemben attól tartanak, az északon mozgolódó oroszok ismét veszélyesen közel kerülhetnek Harkivhoz.

Morális kérdések

Ami a konkrét katonai cselekményeket illeti, az Institute for the Study of War (ISW) agytröszt arról értekezett, hogy mérsékelten eredményes műveleteket hajtottak végre az orosz erők Szeverodoencknél, akiket továbbra is jelentősen akadályoz katonáik alacsony harci morálja.

Részben erre koncentrált napi jelentésében a brit hírsszerzés is, azzal kiegészítve mindezt, hogy az elmúlt napokban az ukrán hadseregből is sokan dezertáltak.

A hírek – magától értetődő módon – ellentétes tartalmúak azzal kapcsolatban, hogy a továbbra is legélesebb helyszíneken milyen lehet az események lefolyása a továbbiakban. Azt az ISW is valószínűnek tartja, hogy az ukrán védelem Szeverodonecknél összeomlik, ám miután az orosz erőfeszítések nagy része oda koncentrálódik, nincs kapacitás a front kiszélesítésére, ezen belül Szlovjanszk vagy Kramatorszk érdemi támadására.

Az ukránok részéről ugyanakkor Ivan Fedoriv, a megszállt Melitopol polgármestere azt állította, hogy csapataik megközelítették a háború eleje óta orosz kézen lévő Herszon városát, és a zaporizzsjai frontszakaszon 10 kilométert haladtak előre. Ezt szerinte kifejezetten a Nyugattól kapott fegyvereknek köszönhetően tehették meg.

Más a helyzet északon: Vadim Deniszenko, a belügyminiszter tanácsadója egy tv-műsorban aztt mondta, az oroszok egyre inkább megközelítik a várost, ami azzal fenyeget, hogy újra megélénkül a front a a metropolisz határában.

Anton, a várost védő ukrán katona a terhes feleségével Harkivban, 2022. június 19-én Fotó: METIN AKTAS/Anadolu Agency via AFP

Másképpen látja – vagy láttatja – a konstellációt az orosz hadvezetés, melynek részéről Igor Konasenkov altábornagy a hadijelentést ismertetve egy több mint félszáz ukrán tábornok és tiszt életét követelő Kalibr-csapásról és a Szeverodoneck körüli előrenyomulásról számolt be. Azt állította: Liszicsanszk térségében az ukrán katonák az alacsony harci morál, a lőszer és az utánpótlás hiánya miatt elhagyták nehézfegyverzetüket és állásaikat. Ugyancsak Kalibr-csapás semmisített meg a tábornok szerint a mikolajivi transzformátorgyár területén tíz 155 milliméteres M777-es amerikai tarackot és mintegy húsz harcjárművet.

Tenger, zene, unió

Volodimir Zelenszkij elnök szokásos videóüzenetében ezúttal elsősorban arról beszélt, hogy Ukrajna nem adja fel a déli országrész felszabadítására irányuló erőfeszítéseit, és a tenger ukrán marad.

Különösen aktív volt háborús ügyekben vasárnap az ukrán parlament, amely egyrészt betiltotta az orosz zenét és irodalmat, másrészt nyilatkozatban kérte az Európai Unió tagállamait Ukrajna integrációs törekvéseinek támogatása, illetve egy minden eddiginél masszívabb hetedik szankciós csomag elfogadására Oroszország ellen.

Ami a nemzetközi vonatkozásokat illeti, Boris Johnson angol miniszterelnök és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is arról írt és beszélt, hogy akár évekig tartó háborúra kell berendezkedni, de a Nyugat nem lankadhat, támogatnia kell Ukrajnát egészen a győzelemig. Patrick Sanders brit vezérkari főnök pedig egyenesen azt mondta: a hadsereget fel kell készíteni arra, hogy újra Európában harcoljon, és ha szükséges, képes legyen csatában legyőzni az oroszokat.

Végül még egy fontosnak tekinthető hír: a donecki „népköztársaságból” Oroszországba szállították a Mariupol városát védő erők fogságba esett parancsnokait. Azt első körben nem lehetett tudni, hogy hova került Szvjatoszlav Palamar, Szerhij Volinszkij és társaik, ám későbbi információk szerint a moszkvai Lefortovo börtönben tartják őket fogva mostantól.

A háború eseményeiről szóló napi összefoglalóinkat itt találhatják. A háború első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik, tizedik, tizenegyedik, tizenkettedik, tizenharmadik, tizennegyedik, tizenötödik és tizenhatodik hetéről szóló élő közvetítéseinket pedig a linkekre kattintva érhetik el.