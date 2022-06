Zelenszkij szerint Szeverodonecknél dőlhet el Kelet-Ukrajna sorsa

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mondta ezt szokásos éjszakai videóüzenetében. A már két hete tartó csatát a háború eddigi legnehezebbjének nevezte. "Szeverodoneck maradt a donbászi küzdelem epicentruma" - mondta, hozzátéve, hogy az ukrán erők "jelentős veszteségeket" okoznak az ellenségnek.

Hogy pontosan mi a helyzet Szeverodoneckben, azt távolról most nagyon nehéz követni. Szerhij Hajdaj, Luhanszk megye ukrán katonai közigaztatásának vezetője a legutóbb arról számolt be, hogy az oroszok a város határáig szorították vissza az ukrán erőket. Az elmúlt napok jelentései szerint a város egyes részei az elmúlt napokban többször is gazdát cserélhettek, és a NASA tűzfigyelő műholdja alapján az orosz tüzérség továbbra is lövi a városközpontot, vagyis azért ott is dúlnak még a harcok. Hajdaj szerint a városból most képtelenség kimenekíteni a polgári lakosságot, de egyelőre azt se lehet állítani, hogy az oroszok elfoglalták volna. (Via The Guardian)