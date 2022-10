Fideszes képviselőből tankerületi igazgató

Az elmúlt hetekben egy sor tankerületi igazgató került be a hírekbe. Néhány kiragadott példa: Szabóné Forgács Gabriella Dunakeszin ügyfélkapun fenyegetőzött kirúgással, Házlinger György egykori iskolája, a budapesti Szent István Gimnázium tanárait részesítette utolsó figyelmeztetésben, a külső-pesti Rábel Krisztina vagy a közép-budai Hajnissné Anda Éva hivatala előtt tüntettek is, a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanárainak felmondó Marosi Beatrix állítólag plagizált diplomamunkája a parlamentben is téma volt. A felfokozott hangulatra jellemző, hogy a tankerületi központok telefonszámait a gyalázkodó üzenetek nagy száma miatt eltüntették a Klebelsberg Központ honlapjáról.

Házlinger György távozik a budapesti Szent István Gimnáziumból Fotó: 444

A Klebelsberg Központ által működtetett rendszer az egész országot lefedi, hatvan tankerületi központ van hatvan igazgatóval, közülük ismer most meg többeket egy egész ország, legalábbis néhány percre. Jellemző, hogy főleg budapesti és agglomerációs tankerületi vezetők fegyelmezési feladatai szaporodnak meg ezekben a hetekben, a polgári engedetlenség ugyanis egész más erővel tör felszínre a fővárosban és a környékén, mint a kevés munkalehetőséggel kecsegtető, az állammal sokkal erősebb függőségi viszonyban lévő vidéki településeken.



Kisebb városokban semmi baj nincs

A hatvan tankerületi igazgató nevére keresve még egy fontos tapasztalattal gazdagodtunk: oktatással (és lassan bármi mással) kapcsolatos ügyek az elmúlt években szinte csak Budapesten, az agglomerációs övezetében és a nagyvárosokban vannak. A megyei napilapok bedarálása után egy-egy kisvárosi tankerületi központ igazgatója kizárólag épületfelújítás vagy díjátadás miatt kerül be a hírekbe.

A tankerületi igazgatók önéletrajzát átnézve mindannyiuknál megvan a többéves, sokszor évtizedes szakmai tapasztalat, magyarán: nincs olyan, aki ne lett volna maga is tanító, tanár, iskolaigazgató vagy helyettes. És vannak egészen kivételesen teljesítő pedagógusok is közöttük. A hétfőn szülői petíciót átvevő közép-budai tankerületi igazgató, Hajnissné Anda Éva például 1981-ben kezdett kémiát tanítani, és 2005-ben megkapta a magas presztízsű Rátz Tanár Úr életműdíjat. A volt iskolája tanárait fenyegető Házlinger György is pedagógus volt, az ELTE biológia-földrajz szakának elvégzése után húsz éven át tanított a Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában.

Fideszesek voltak, tankerületi igazgatók lettek

A hatvanas listán négy egykori politikust találni, mindannyian a Fidesz színeiben jutottak parlamentbe vagy városi képviselő-testületbe.

Diákok a Belső-pesti Tankerületi Központ Damjanich utcai épületéhez vonulnak október 5-én Fotó: Bankó Gábor / 444

Az egyedüli volt országgyűlési képviselő a most a karcagi tankerületet vezető Sági István, aki 2010 és 2014 között volt a parlament tagja. A rendszerváltás után három évig tanított a Tiszabői Általános Iskolában, majd húsz éven át Mezőhéken volt a Páldi János Általános Művelődési Központ Általános Iskola, Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója.

A Külső-pesti Tankerületi Központot vezető Rábel Krisztina a 2019-es önkormányzati választáson a Fidesz színeiben indult egy XX. kerületi választókerülteben, ahol alulmaradt ugyan, de kompenzációs listán mandátumot szerzett. Ő volt az, aki behívatta a Karinthy Frigyes Gimnázium igazgatóját a hivatalába, hogy kézbesítsen 24 névre szóló levelet az iskola tanárainak.

Simon Tibor Salgótarján önkormányzati képviselője volt, 2016-ban időközi polgármester-választáson is indult a Fidesz színeiben, de alulmaradt, utána lett tankerületi igazgató. A salgótarjáni Gagarin Általános Iskolának tanára és igazgatója is volt, majd az összevont intézmények igazgatója lett.

Bognár László Pécs fideszes önkormányzati képviselője volt, majd a Szigetvári Tankerületi Központ igazgatója lett.

Túl közel a Fideszhez

Korabeli hírek alapján jó néhány tankerületi igazgatóról feltételezhető, hogy egy közszolgálati tisztviselőtől elvártnál gyengédebben éreznek a Fidesz iránt. Gruberné Kis-Pál Andrea (Siófoki Tankerület) ugyan sosem volt politikus, de a 2002 és 2014 között fideszes országgyűlési képviselő, Gruber Attila felesége. Az előírt tapasztalata neki is bőven megvan, 1996-tól tanár, majd igazgatóhelyettes, 2012-ben a Somogyi TISZK Krúdy Gyula Tagintézményének igazgatói posztját hagyta ott a tankerület vezetéséért. A 2022-es országgyűlési választási kampányban az ellenzéki jelölteket minősítő kommentjeivel vétette észre magát.

Fodor Gábor (Ceglédi Tankerület) 2015 tavaszán iskolaigazgatókat kért meg arra, hogy küldjenek diákokat a budapesti központi március 15-ei ünnepségekre.

A frissen nyugdíjba vonult Pappné Gyulai Katalin Nemzedékek Jövőjéért díjjal tüntette ki Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselőt, valamint az ő közreműködésével lett a debreceni Ady Endre Gimnázium igazgatója egy 32 éve ott tanító, köztiszteletben álló, a diákönkormányzat, a szülők és a tantestület által egyhangúlag támogatott pedagógus helyett egy helyi fideszes önkormányzati képviselő.

Kovács Katalin Észak-pesti Tankerületének egyik iskolájában foglalkoztatták tovább azt a fideszes, az V. kerületi önkormányzat munkájában is részt vevő tanárt, aki 3 millió forintot költött el a gyerekek alapítványi pénzéből.

A 2022-es országgyűlési választás kampányában Teleki-Szávai Krisztina (Gyulai Tankerület) közös fotón szerepelt Kovács József helyi fideszes országgyűlési képviselőjelölttel, és az sem zavarta, hogy a fotón gyerekek is voltak.

Inkább politikai, mintsem szakmai állás

Nonszensz, hogy egy tanár felmentésébe az igazgatónak nincs beleszólása – mondta a 444-nek Berényi Eszter szociológus, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatója. Szerinte elképzelhető ugyan, hogy egy tankerületi igazgató a saját hatáskörében dönt, de valójában az vélelmezhető, hogy döntései mögött központi utasítás rejlik. Egy iskolaigazgató nyilvánvalóan mérlegelné, hogy kirúgja-e a kémiatanárt, vagy sem, hiszen neki másnap is be kell mennie az intézménybe, a kollégái és a gyerekek szemébe kell néznie. A tankerületi igazgatónak ezzel nem kell foglalkoznia. Mindez súlyosan sérti a szubszidiaritás elvét, vagyis azt a célt, hogy a problémákat ott oldják meg, ahol azok keletkeznek, és a felsőbb szintű beavatkozás a minimálisra legyen szorítva.

A tankerületi igazgatókkal szemben gyakori kritikaként hangzik el, hogy nem ismerik az alájuk tartozó intézményt, sokszor a környékén sem jártak. Elvárható-e ez tőlük? – kérdeztük. A szociológus szerint a tankerületi igazgatók névleg fenntartók ugyan, de igazgatási feladatként tekintenek a munkájukra. „Ilyen szempontból nem meglepő, hogy nem látogatnak el az adott intézménybe, a rendszerbe bele van kódolva, hogy nem érdeklődnek az adott iskola iránt” – mondja Berényi. A tankerületi igazgatók eddigi munkásságát látva feltételezi, hogy inkább politikai, igazgatási, mintsem szakmai állás ez, pont úgy van átszőve politikával, ahogy az egész oktatás.

A szülők szerepe megváltozott

Berényi Eszter szerint nehéz eldönteni, hogy sok vagy kevés a 2100 tanár a több mint százezerből, aki részt vesz a polgári engedetlenségben. A retorziók nagyon súlyosak lehetnek, kisebb és közepes vidéki településeken eleve nagyban függnek az állami munkalehetőségektől.

A szülők szerepe is mintha változóban lenne. Több tüntetést, például a hétfői, közép-budai tankerületi központnál tartott megmozdulást eleve ők szervezték és ők is vettek rajta részt. Valószínűleg náluk mostanra állt össze a kép: mi is a tankerület szerepe, mi köze van az iskolához, ahová a gyerekük jár. Elsősorban középosztálybeli, nagyvárosi szülőkről van szó, akik eddig is rendszerkritikusak voltak, de a gyermekeiket ki is tudták menekíteni a rossznak ítélt iskolákból, például a szabadabb szellemű hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumokba. Ha elkezdik onnan kirúgni a magas presztízsű tanárokat, akiknek nincs megoldva a pótlásuk, akkor a szülők úgy érzik, hogy eljutottak arra a pontra, ahonnan nincs hova hátrálni.

Szülők tüntetnek a tanárokért a Közép-budai Tankerület épületénél október 10-én Fotó: Németh Dániel/444

És mi lehet a megoldása a konfliktusnak? – kérdeztük Berényi Esztert. A szociológus azt gondolja, egy olyan ígéret semmiképp sem, hogy a pedagógusbér 2026-ra eléri a diplomás átlagbér 80 százalékát – ahogy egy keddi, meg nem erősített hír szólt. Ez túlságosan távoli, a polgári engedetlenségben résztvevők annál elkeseredettebbek, hogy ez megnyugtassa őket. Biztosan lennének, akiket egy tálcán kínált 30 százalékos béremelés megnyugtatna, de egy ilyen távoli időpontra belengetett fizetésemelés önmagában egy sor problémát – a pedagógusok leterheltségét, a sztrájkjog elvételét, a tanításnak otthont adó intézmények állapotát – nem oldana meg.

(Az adatgyűjtésben Solti Hanna és Tárkányi Flóra segített.)