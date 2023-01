2023-ban a II. hidegháború könnyen III. világháborúvá alakulhat

Optimistán várta az új évet? Akár még oka is lehetett volna rá. Végülis tavaly ilyentájt Gazda Alberttel és Magyari Péterrel már bőszen dolgoztunk "Azt játsszák a nagyhatalmak, hogy máris kirobban a harmadik világháború, és ezt 2022 elején nem is lehet teljesen kizárni" című, egy év távlatából visszatekintve is meglehetősen találó cikkünkön, hogy bő másfél hónappal később Vlagyimir Putyin tényleg lerohanja Ukrajnát. Ennél már csak jobb jöhet, gondolhatnánk naivan. De nem mindenki ennyire derűlátó. Niall Ferguson, korunk egyik eminens történésze, aki egyszerre tanít az USA, vagyis a világ két top egyetemén, a Stanfordon és a Harvardon - és aki tavaly ilyenkor maga is háborút jósolt Ukrajnában - a Bloombergen publikált idei évindító esszéjében egyből azzal a felütéssel indít, hogy 2022 volt a háború nagy visszatérése, de 2023 lehet az, amikor a II. hidegháború a III. világháborúvá alakul.

photo_camera Orosz és kínai katonák gyakorlatoznak Kína északnyugati részén 2021 augusztusában. Fotó: WANG LIANBIN/Xinhua via AFP

Ukrajnán felüli realizmus

Ferguson gondolkodására nagy hatással van a realista iskola, azon belül is Henry Kissinger egykori amerikai külügyminiszter és nemzetbiztonsági főtanácsadó, akinek az életét többkötetes könyvben is feldolgozta már, és akire mostani esszéjében is gyakran hivatkozik. Ez helyzetértkelésére is hatással van, az ukrajnai háborút sem az idealista oldalról közelíti, Kissingerrel - és ha úgy tetszik, Orbán Viktorral együtt - azt vallja, hogy Ukrajnában valójában két atomhatalom, Oroszország és az USA háborúja zajlik. Idézi is Kissingert, aki decemberben megjelent, "Hogyan kerüljünk el egy újabb világháborút" című esszéjében a télvíz idejére kialakult ukrajnai fronthelyzetet az I. világháború harmadik évéhez hasonlította. Az I. világháborúban addigra már teljesen befagyott a front, tízezreket felörlő csatákat vívtak pár tíz méternyi előrehaladásért, a harcokban egyre jobban kimerülő hatalmak pedig elkezdték keresni a békekötés lehetőségét.

"Vajon ugyanolyan fordulóponthoz jutottunk-e Ukrajnában most, hogy a tél miatt szünetelnek a nagyobb hadműveletek" - tette fel a kérdést Kissinger, és vele együtt Ferguson is, aki szerint most az a kérdés, hogy van-e mód az ukrajnai háború lezárására, vagy az mindenképpen valami nagyobbá fog fejlődni.

Mivel Ferguson is abból indul ki, hogy Ukrajnában valójában proxyháború zajlik - ami azért korántsem vitathatatlan nézet, Ukrajna mégiscsak egy agresszió áldozatául esett szuverén ország, ami saját jól felfogott érdekében folytat honvédő háborút -, az Egyesült Államok a helyzetre adott válaszait is ebből kiindulva értelmezi. Ez alapján pedig két problémát vet fel az amerikai politikával szemben:

egyrészt szerinte az Egyesült Államok azzal, hogy Ukrajnát fejlett fegyverrendszerekkel látja el, behozhatatlan technológiai előnyhöz juttatja szövetségesét Oroszországgal szemben, ezzel azt kockáztatva, hogy Putyin jobb híján kénytelen lesz atomfegyvert bevetni;

másrészt szerinte tévedés Bidenék részéről, hogy a béketárgyalások időzítését Ukrajnára - nem győzőm hangsúlyozni, egy agresszió áldozatává vált szuverén államra - "delegálja", ahelyett, hogy az ukránok feje fölött kötne alkut a békéről Moszkvával.

Ez utóbbi álláspontját azzal indokolja, hogy Ukrajna Oroszország számára "nyilvánvalóan elfogadhatatlan feltételeket" szabott a béketárgyalásokhoz. Mármint azt, hogy az ország egy részét megszálló agresszor adja fel az erőszakkal megszerzett ukrán területeket, melyek feladása, hogy Ferguson kifejezésével éljek, nyilvánvalóan elfogadhatatlan feltétel volna bármely szuverén ország számára.

Azért vannak, akik hisznek a győzelemben

Ferguson szerint ha a nagyhatalmak nem egyeznek ki Ukrajna feje fölött, akkor a háború egészen addig elhúzódhat, amíg olyan patthelyzet nem alakul ki, mint a koreai háborúban, amit 1953-ban végül tűzszünettel zártak le, és hivatalosan a mai napig nem ért véget békekötéssel. Ebben Fergusonnak nincs feltétlenül igaza. Ukrajna helyzete számos más szakértő szerint ennél sokkal kedvezőbb. Ben Hodges tábornok, aki 2017-ig az Európában állomásozó amerikai erők főparancsnoka volt, így karrierje utolsó éveiben szinte kizárólag az Oroszország jelentette fenyegetés elhárítása volt a feladata, így garantáltan igen járatos a témában, a háború kitörése óta egyre nagyobb meggyőződéssel vallja, hogy Ukrajna igenis képes lehet legyőzni Oroszországot ebben a háborúban, amit az elmúlt hónapok harci fejleményei is igazolni látszanak.

photo_camera Fronthelyzet ukrajnában 2022. december 31-én. A realista iskola gondolkodói szerint ez az a valóság, amit Ukrajnának el kéne fogadnia a béke érdekében. Fotó: Institute for the Study of War

Mert bár november közepe óta valóban nem volt lényegi változás a frontokon, ebből még nem feltétlenül következik az, hogy mindkét fél kimerült volna. Az orosz minden bizonnyal igen: augusztus óta tartó bahmuti offenzívájuk december közepére végleg kimerülni látszik, az Institute for the Study of War helyzetelemzései alapján a fő támadási iránynak számító Bahmut környékén december második felében már csak szakasz-, de még gyakrabban rajerővel támadott csak, vagyis az offenzívában részt vevő alakulatai annyira leamortizálódtak, hogy már csak 10-15 katonával képesek rohamozni. Kifogyni látszanak a lőszerből is, míg korábban napi hatvanezer töltényt is ellőt a tüzérségük, az elmúlt napokban ez a mennyiség húszezerre csökkent, amely elégtelen egy ilyen intenzitású offenzíva fenntartásához.

Az ukrán hadsereg inkább csak erőt gyűjt, pihenteti két látványos és látványosan eredményes őszi hadműveletében, a lényegében Harkiv egészét két lépésben felszabadító, Donyeck megye északnyugati részét felmentő északi, illetve a Herszon megye Dnyeperen inneni felét teljes egészében felszabadító déli offenzívában megfáradt alakulatait, amelyek aztán ezúttal már páncélosokkal is megerősítve éppenséggel támadásba is lendülhetnek, mert a sokat hangoztatott téli hideg Ukrajnában valójában kedvezőbb időszak a páncéloshadviselésre a tavaszi olvadás utáni, úttalanságnak, razputnyicának nevezett időszaknál, amikor az ukrán vidék átjárhatatlan mocsárrá változik. Ehhez ukrán szempontból minden adott, a nyugati fegyverszállítmányok ütemesen érkeznek be, ezek használatára pedig tízezrével képezik ki az ukrán katonákat Nyugat-Európában.

Az orosz hadsereg újraszervezése ennél macerásabb. Putyin őszi mozgósítása teljes mértékben igazolta azokat a nyugati elemzői véleményeket, hogy az orosz hadsereg képtelen megfelelő mennyiségben és minőségben kiképezni a tartalékosokat, az év során a háborúban elszenvedett veszteségeket évek munkája volna visszapótolni. A nyugati szankciók egyre inkább sújtják az orosz hadiipart, amely fejlett fegyverrendszereket az import alkatrészek - és a szintén import gépsorok - nélkül már nem tud előállítani, így pedig abban se bízhatnak, hogy egy anyagháborúban kimeríthetik Ukrajnát. Mert az orosz hadiipar nem az ukránnal, hanem a nyugatival kéne versenyezzen.

A fő ellenség Kína

De kanyarodjunk vissza Fergusonhoz, aki amúgy a szankciópolitikát éppenséggel eredményesnek tartja, az szerinte is komoly zavarokat okoz az orosz ipar egészének. Szerinte ráadásul az orosz válaszcsapások is Oroszországra ütöttek vissza: hiába zárják el az Európába irányuló gázcsapokat, ha megfelelő infrastruktúra híján azt a gázt máshol nem tudják eladni, az ukrán gabonaexport blokádjával pedig csak afrikai és közel-keleti országokkal babráltak ki.

Ferguson eszmefuttatásában az ukrajnai háború csak mellékszál, 2023 meghatározó konfliktusa szerinte ennél nagyobb térben zajlik, és nagyobb szereplők közt zajlik: Kína és az Egyesült Államok konfliktusában Oroszország csak másodhegedűs, részben az eredményes nyugati szankciók miatt csak Kína Peking kényének-kedvének kitett függeléke, ahonnan az a nyugati piacok megszűnésével nyomott áron tudja beszerezni az energiahordozókat és egyéb nyersanyagokat.

Ferguson leginkább azon aggódik, ahogy az Egyesült Államok ehhez a konfliktushoz áll hozzá. Biden kormányának októberben nyilvánosságra hozott nemzetbiztonsági stratégiájából arra következtet, hogy ezt a konfliktust a hidegháború, vagyis most már inkább az I. hidegháború logikája mentén kívánja megvívni, vagyis Kínát azzal próbálná sakkban tartani, hogy

a lehető legerősebb koalíciót akarja építeni a szabad világ védelmében;

fenn próbálja tartani versenyelőnyét Kínával szemben;

meg kívánja akadályozni, hogy stratégiai versenytársai a nyugati technológiákat, know how-t, adatbázisokat kiaknázva aláássa az USA és szövetségesei biztonságát.

Ez valóban pontosan úgy hangzik, mint a hidegháborús stratégia, amikor az USA a Szovjetunió jelentette kihívásra globális katonai szövetségek építésével és a technológiai export szigorú kontrolljával válaszolt, amivel valóban el is érte, hogy ellenfele technológiailag annyira lemaradjon, hogy ne is legyen képes versenyben maradni a nyugati világgal.

Gondban a birodalom

Fergusonnak ezzel még nincs baja, esszéjében maga is elismeri, hogy a legutóbbi amerikai szigorítások, a csipkereskedelem, csipgyártási technológiák, illetve a szakértelem exportjának tilalma nagyon komolyan korlátozzák Kína lehetőségeit, mert saját csipgyártó ipara alacsonyabb technológiai szinten van a tajvaninál, amit még a sziget lerohanásakor se tudnának szimplán átvenni. A veszélyt ő abban látja, hogy - miként Oroszország is juthat arra, hogy az ukránok technológiai fölényét atomfegyver bevetésével ellensúlyozza - Kína stratégiai lehetőségei korlátozására agresszióval reagál, miként tette azt Japán 1941 decemberében.

A jövendő III. világháborúban viszont az Egyesült Államok nem élvezi már ugyanazokat az előnyöket, amik a II. világháborúban még győzelemre vitték. Ferguson meglátása szerint az Egyesült Államok most sokkal inkább abban a szerepben van, mint a brit birodalom volt a II. világháború előestéjén. Nagy-Britannia magától nemhogy a világháborút nem lett volna képes megnyerni, még ahhoz is kevés volt, hogy akár az I., akár a II. világháború előtt elrettentse Németországot a háborútól. Amit aztán csak azért nyerhetett meg, hogy mögötte állt az Egyesült Államok, amit akkori elnöke, Franklin Roosevelt találóan "a demokrácia arzenáljaként" jellemzett.

De míg a 20. században az Egyesült Államok volt a világ nagy termelőműhelye, ezt a szerepet mostanra Kína vette át. Az ukrajnai háborúban teljesen nyilvánvalóvá váltak a nyugati fegyveripar korlátai is, az eddigi harcok jelentős mennyiségben emésztették fel az amerikai fegyverkészleteket: a tankelhárító Javelin-rakéták raktárkészletének harmadát, a légelhárító Stingerek negyedét merítették már ki a fegyverszállítmányok, az ISW pedig már az év közepén arra jutott, hogy a nyugati tüzérségilőszergyárak éves termelését az ukrán frontokon tíz-tizennégy nap alatt lődözik el a harcoló felek.

Nem véletlen, hogy Biden és kormánya most bőszen dolgozik az amerikai termelőipar újbóli felfuttatásán, a csipgyártás hazahozatalán. Ehhez azonban alapanyagokra is szükség volna, márpedig a modern technológiákhoz nélkülözhetetlen alapanyagok közül a ritkaföldfémek termelésének több mint 70 százalékát Kína ellenőrzi. Vagyis egy amerikai-kínai konfliktus esetén a legjobb forgatókönyv szerint is a nyugati országoknak sürgősen kéne kiépíteni új beszerzési lehetőségeket, egyben biztosítani is ezek forgalmát.

Épp ezért Ferguson szerint az amerikai vezetésnek nagyon óvatosan kell megvívnia gazdasági háborúját Kínával, nehogy kiprovokáljanak egy katonai konfliktust, mert Kína sokkal veszélyesebb és erősebb ellenfél, mint Japán volt a II. világháborúban. Ukrajnával kapcsolatban pedig szerinte azt kell észben tartani, hogy bár a háború nyugati szempontból minden jel szerint remekül alakul, az I. és a II. világháborút is hasonló konfliktusok - előbbit a balkáni háborúk, utóbbit a spanyol polgárháború és a japán-kínai háború - előzték meg.