Hétvégi olvasnivalók a közpénzfüggőségtől a munkafüggőségig

Etető kéz

photo_camera Orbán Viktor és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) nemzetközi médiakonferenciájának külföldi elõadói a Karmelita kolostorban Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Komoly nemzetközi balhé lett abból, hogy mit mondott meg mit nem mondott Orbán (a részben kormányközeli intézmények által fizetett) külföldi újságírók csoportjának. Tanulságos történet arról, hogyan töri meg a hatalom a szólás szabadságát.

Elég

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

23 év tanítás után mondott fel a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Berta Beáta, a tanártüntetések egyik aktív szereplője. A polgári engedetlenkedés közben tudták, hogy ha elbuknak, utána mindenki egyedül marad a helyzetével. Mint fogalmazott interjúnkban: „Bele kell, hogy férjen az, hogy most kicsit hátrébb állnak azok, akik eddig elől voltak, mert elfogyott körülöttük a levegő, és lesznek mások, akik odaállnak helyettük.”

Írtunk a héten arról is, hogy a kormány átverné az EU-t az igazságügyi reformcsomaggal: látszólag egész jól teljesítenek, de az apró betűs részeken elhasalnak. Az OBT továbbra se tudná ellátni a feladatát, még tíz év múlva is újabb alkotmánybírók ejtőernyőznének a felhígított Kúriára, Varga Zs. András élete végéig a Kúria elnöke maradhatna. Nem véletlen, hogy az OBT is arra jutott, hogy ezek a módosítások nem sokat érnek.

Két cikkben is foglalkoztunk a héten Tatabányával: egyrészt hogy az önkormányzati cégekben folytatódik a polgármester és az összefogásból kiszállt, rendszeresen a Fidesszel szavazó képviselők küzdelme: mint kedden írtuk, Szücsné Posztovics Ilona hetek óta nem kap adatokat az önkormányzati cégek gazdálkodásáról. Emellett írtunk arról is, hogy Mészáros Lőrinc beszállt a tatabányai fociba, miután átvette a városi gázvezeték-rendszert.

Idén Veszprém Európa egyik kulturális fővárosa, ennek apropóján megnéztük, mi történt akkor, amikor legutóbb magyar városnak jutott a titulus, és arra jutottunk, Pécs 2010-es története intő jel lehet most Veszprémnek is. Ott voltunk Dömötör Csaba fideszes államtitkár és Tordai Bence Párbeszéd-elnök, országgyűlési képviselő vitáján, és megírtuk, hogy hiába próbálkozik a debreceni városvezetés és a fideszes média, valójában össze sem hasonlítható a példaként hozott német akkugyár a tervezett gigantikus magyarral.

A Qubit a héten bemutatta azt a kutatást, mely szerint tartóssá váltak az egyenlőtlenségek Magyarországon, és nem látszik a kiút, míg a Lakmusz arról írt, hogy rég megcáfolt hamis információkat terjeszt a Pfizer-vakcináról a CÖF szóvivője.

Ítélet

Ott voltunk a tárgyaláson szerdán, melyen zaklatás miatt bűnösnek találták Pető Attilát, akit egykori ministránsként, tizenhárom éves korában molesztált egy pap, és akinek ügyét 2016 óta követi a hazai nyilvánosság. Petőt az esztergomi érsekség két vezetője, az ügyben eljáró Süllei László és az azóta elhunyt Snell György segédpüspök jelentette fel, mert többször felkereste őket, hogy tájékoztassák az ügyéről.

Ez az ügy nemcsak a túl sok vagy túl kevés telefonhívásról, hanem az igazság kereséséről és annak megakadályozásáról szól, mondta a Pető Attilát képviselő ügyvéd, Fazekas Tamás a tárgyalás után. Pető szerint a küzdelme semmiképp sem volt hiábavaló.

A háború

photo_camera Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

Írtunk a héten arról is, hogy a jelek szerint az oroszok nagyobb offenzívára készülhetnek (az ukránok szerint amúgy épp a háború kezdetének egyéves évfordulójára tervezik). Mindenesetre látszik, hogy Bahmutnál a Wagner leharcolt zsoldosait reguláris haderő váltotta, a déli fronton is tapogatóznak, Luhanszk megye határán egyre nagyobb sereget sorakoztatnak fel. Februárban magukhoz ragadhatják a kezdeményezést a tankok híján elakadt ukránoktól.

Beszámoltunk arról is, hogy szorított az EU az orosz olaj ársapkáján: az EU-s tagállamok brüsszeli nagykövetei péntek este úgy döntöttek, hogy a hordónkénti 60 dollárról 45 dollárra módosítják az orosz nyersolaj ársapkáját. Ez jelentős változás, főleg annak fényében, hogy januárban az orosz nyersolaj átlagára 49,48 dollár volt,

Nagy vita zajlott arról a héten, hogy ott lehessenek-e orosz sportolók a 2024-es nyári olimpián. A NOB jelenleg arra hajlik, hogy igen, de közben az ukránok és nyugati országok már bojkottal fenyegetőznek.

Szintén a háborúhoz kapcsolódó hír volt, hogy éppen egy éve zajlott Orbán Viktor moszkvai látogatása a híressé vált nagy asztalnál, amit itthon megpróbáltak békemisszióként eladni.

Munka

photo_camera Fotó: EUGENIO MARONGIU/Cultura Creative via AFP

A magyar munkavállalók 7-8 százaléka lehet munkafüggő, de hiába a sok érintett, még mindig kevés szó esik a helyzetükről. Pedig lehet tudni, hogy a munkafüggők egyáltalán nem boldogok attól, hogy ennyire sokat dolgoznak, és egy sor egészségügyi probléma is megjelenhet náluk. Interjú Kun Bernadette pszichológussal, az ELTE PPK egyetemi docensével.



Gaius

A hét kutya-oknyomozásában utánajártunk, ki volt az a kutya, akit egy óriásharcsa ragadott el. Minden, amit Gaius életéről tudni lehet, itt olvasható.

Pénz

photo_camera Guatam Adani Fotó: INDRANIL MUKHERJEE/AFP

100 milliárd dollárt veszített értékéből a legfontosabb indiai vállalatbirodalom, miután egy New York-i elemzőiroda csalással vádolta meg, és shortolni kezdte a részvényeiket. Az Adani Csoport vesszőfutása még nem ért véget, és a cégóriás sorsa India gazdaságának egészét is alakíthatja.

És írtunk arról is, hogy egy pillanatra ugyan úgy tűnt, hogy Marie Kondo is csak egy ember, aztán szóba került az organikus pamutból készült pizsamája.

Kiállítás

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444



Egészen jó lett a Magyar Zene Házának kiállítása a Kádár-kor magyar poptörténetéről, írta meg Szily László a bejárása után. Olyan jó, hogy egy idő múlva borzongani kezdesz a párhuzamoktól. Nincs Nagy Feró-oltár, viszont felépítettek egy presszót, meg egy klubot. Mintha Koncz Zsuzsa helyett a kiállítás kurátorai énekelnék nekünk a Jelbeszédet.