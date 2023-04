Hétvégi olvasnivalók: a terrorista kegyelmet kap, a tanár könnygázt

Jó reggelt! Ez a napindító hírlevelünk hétvégi kiadása. Ezek a napok a pápalátogatás jegyében telnek, vonatkozó cikkeinket itt olvashatják csokorba gyűjtve, de addig is jöjjenek a hét egyéb nagyobb anyagai.

Oroszok, ukránok, amerikaiak

photo_camera Fotó: IHOR TKACHOV/AFP

Ez is a kiszivárgott jelentésekből derült ki. Az ukrán katonai hírszerzés vezetője Szíriában és Maliban is tervezgetett orosz célpontok ellen, és sejthette, hogy az amerikaiak lehallgatják.

Jevgenyij Prigozsin családja akkor is lubickolhatott az oligarchalétben, amikor a Wagner-alapító ellen már szankciókat vezettek be. Pedig sok jel mutat arra, hogy anyjának és lányainak is közük van a családi bizniszhez.



Bombák, nyilak, ATM-ek

photo_camera Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Rálőttek egy miniszter otthonára, egy másik nyaralójánál robbantottak, hat képviselő ellen hajtottak végre gyújtogatásos támadásokat, de egy bankautomatát is kifosztottak. A pápára hivatkozva elengedik őket.



Tanárok, diákok, rendőrök

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Nehéz nem csuklóztatásnak értelmezni. Mintha szándékosan el akarnák riasztani a potenciális jelentkezőket az iskolák és óvodák környékéről is. Qubit: A teljesítményértékeléssel büntetik azokat tanárokat, akik fel merik emelni a hangjukat.

Könnyen pontot tehetnének az ügy végére, mégsem tesznek.

Megtorpant a szerhasználat a kamaszok körében, egyre inkább gépekkel szedálják magukat a fiatalok. Addiktológusok beszélgettek a Máltai Szeretetszolgálat kerekasztala körül.

A ruhája hasonlósága alapján tartóztatták le két hétre, közben minden adatát közzétette a szélsőjobboldali sajtó.



EU és Svájc és Budapest

photo_camera LNG-t szállító tanker Rotterdamnál. Fotó: MISCHA KEIJSER/Image Source via AFP

Keddtől lehet jelentkezni földgázért az AggregateEU nevű digitális platformon, és ezzel útjára indul az első EU által szervezett gázbeszerzés. A magyar kormány nagy felháborodására van egy minimum mennyiség, amelynek megvásárlására minden tagállamból kell jelentkezni.

A svájciak ígérik, figyelni fognak, és közbelépnek, ha valaki rosszat csinál.

AI, jajj-jajj

Minden egész eltörik, és a technológiai forradalom felfalja saját szüleit? Eljött a munka és a kapitalizmus vége, csak nem úgy, ahogy gondoltuk? Vagy ez evolúciós ugrás egy emberiség utáni disztópiába? Az AI után semmi sem marad olyan, amilyen volt.

Magyarok Szudánban

photo_camera Égő repülőgép füstje a kartúmi reptéren az RSF és a hadsereg összecsapásai alatt, 2023. április 17-én Fotó: STRINGER/REUTERS

Veidner Alexandra alig több mint egy hónapja dolgozott Kartúmban, amikor kitörtek a harcok. Több mint egy hétre a házában rekedt, mert a környéken nagyon durva összecsapások folytak, és már elkezdett pánikolni, hogy nem éli túl, mire kimenekítették. Elmesélte a 444-nek, milyen volt az a kilenc nap, és hogy végül hogy jutott haza.



Nagyvilág

photo_camera Fotó: AYTAC UNAL/Anadolu Agency via AFP

Gurbanguli Berdimuhamedov lepasszolta az államfői pozíciót Szerdar fiának, de rájött, hogy nem úgy alakulnak a dolgok. Közép-Ázsia legparodisztikusabb államában sem gyerekjáték dinasztikus diktatúrát építeni.

Sorozatos botrányai vezethettek a magyar kormánynak is kedves Tucker Carlson kirúgásához. A New York Times szerint a Fox gyakorlatilag azért fizetett 787 millió dollárt, hogy ne derüljön ki, mi állt Carlson minősíthetetlen stílusú privát üzeneteiben.

Negyven évvel ezelőtt jelentette be a német Stern magazin, hogy megtalálták Hitler titkos naplóját egy keletnémet pajtában. Az ízelítőként közölt szövegből kiderült, hogy Hitler egészen jó fej volt.

A szülők szerint a Twitternek és a rendőrségnek is lett volna lehetősége, hogy megakadályozzák a zaklatást és az emberrablást.



Velünk élő történelem

photo_camera Fotó: olvasónk

Az amerikai diplomata gyöngyösis húzása valóban nem volt kóser, de a trollpolitizálásban mi, magyarok vagyunk a nagyhatalom - írja véleménycikkében Ács Dániel.

Előadás-sorozatában a történész már eljutott a forradalomig. Szerinte Nagy Imrét valóban beszervezhették az oroszok, de semmi nem utal arra, hogy ezzel embereket hóhérkézre juttatott.

Comfort reading

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

50 éves lett Tücsök, a budapesti állatkert vízilova. A szép kort megélt állat születésnapi bulija tökéletes antiesemény lett, de ez senkit sem zavart.