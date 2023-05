Amikor a tanárok tényleg sztrájkolnak

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb híreivel. Például ezzel a néggyel:

Suhajda Szilárd

A világ legmagasabb csúcsa közelében eltűnt magyar hegymászóról rossz hírek érkeztek csütörtök este: eszerint sikerült azonosítani, hogy hol van, de kevés az esélye, hogy még életben legyen. Magyar idő szerint péntek reggel indulhatnak el mentőalakulatok, hogy megtalálják.

A védelmi költségvetés

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Csütörtökön Varga Mihály volt a kormányinfó vendége, miután benyújtották véleményezésre a jövő évi költségvetés tervét a Költségvetési Tanácsnak. Kiderült, hogy meglehetősen optimistán 4 százalékos növekedéssel, 6 százalékos inflációval és 385 forintos euróárfolyammal tervezi a jövő évet a kormány. Ez a fajta magabiztosság a Költségvetési Tanácsnak is szemet szúrt.

Az is kiderült tegnap, hogy tovább emelné a kormány az önkormányzati adót, Budapest majdnem 20 milliárddal fizethet többet jövőre. A kormányinfón Gulyás ugyan hangoztatta, hogy szerinte most már tényleg nincs akadálya az uniós források érkezésének, és ezzel számol a költségvetésben a kormány is, ehhez képest az EU-s költségvetésért felelős biztos szerint messze még a cél.

A nap folyamán eltávolították posztjáról Szekszárd fideszes polgármesterét: Ács Rezső tevékenységével kapcsolatban összeférhetetlenséget állapított meg a képviselő-testület. A polgármester ellen már a helyi Fidesz is lázadozott egy ideje, Ács viszont nem sokkal később azt közölte, hogy igenis ő marad a polgármester, és jogi útra tereli az ügyet.

Kiderült az is, hogy új elnökséget választott magának a végrehajtói kar, és nahát, pont azt az öt embert, akik Hadházy Ákos által a múlt héten közzétett levélben is szerepeltek. A levelet az aláírás szerint Petris Csaba, Schadl közeli munkatársa küldte a végrehajtóknak, kérve őket, hogy erre az öt jelöltre szavazzanak. Többek közt Répássy Róbert államtitkárra hivatkozott, a szöveg szerint mások mellett az ő iránymutatása alapján jelölte ki, kikre kellene szavazni.

Emellett hír volt még, hogy

A háború

photo_camera Bahmut lángokban május 21-én. Fotó: ukrán hadsereg/AFP

Prigozsin bejelentése alapján folyamatban van Bahmut átadása az orosz hadseregnek, de itt azért még lehet zavarokra számítani, közben pedig további akciókat ígért a Putyin-ellenes katonai csoport, ami hétfőn behatolt Oroszországba. Moszkva csütörtökön azt állította, hogy ukrán drónhajók támadták meg a Törökországnál állomásozó hadihajóját. És ugyan az elmúlt hónapok a nagy kínai-orosz barátkozás hangoztatásáról szóltak mindkét országban, a jelek szerint a kínaiak azért simán kémkedtek a legújabb orosz fegyverek után.

Hír volt a nap folyamán, hogy aláírták az orosz atomfegyverek fehéroroszországi tárolásáról szóló dokumentumokat, hogy áthelyezték egy brutális börtönbe a fehérorosz Nobel-békedíjas Alesz Bjaljack, és hogy lefoglalták Putyin volt vejének telkét Hollandiában.

A világ

photo_camera Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Miközben Magyarországon immár hónapok óta a tanárok és diákok tiltakozásától hangos Budapest, Romániában is elege lett a tanároknak: a héten tanárok ezrei követelik Bukarestben és az ország nagyobb városaiban, hogy a kormány emelje meg a fizetésüket és költsön jóval többet az oktatási rendszerre. A hasonlóság viszont ennyiben lényegében ki is merül a magyar és romániai tanártiltakozások között.

Fontos hír volt Európából, hogy a tavalyi utolsó negyedévben 0,5 százalékkal, az idei első negyedévben pedig 0,3 százalékkal csökkent a német GDP. Mivel két egymást követő negyedévben csökkent a gazdaság teljesítménye, kimondható, hogy a német gazdaság technikai recesszióba lépett. Utoljára a koronavírus-járvány elején volt erre példa.

Az Egyesült Államokban Ron DeSantis floridai kormányzó végül bejelentette, hogy indul a republikánus jelöltségért, de valamiért ezt jó ötletnek tartotta Elon Musk társaságában, a Twitteren megtenni, a felület pedig persze összeomlott közben. Donald Trump is fellelkesült kihívója bejelentésén, és Soros György, Adolf Hitler és a Sátán főszereplésével készült hangalámondásos videóban szállt bele DeSantisba. Ha már Trump, érintőlegesen kapcsolódik, hogy 18 évet kapott a Capitolium ostromának elsőszámú vádlottja.

Hír volt még, hogy

Tisztaságmánia

Miután a BKK a metrófelújításhoz kapcsolódva közleményben jelentette be, hogy teljesen megtisztították a Lehel teret, szerkesztőségünk legpiszkosabb tagja a helyszínre szaladt körbenézni.

Először nézők előtt

photo_camera Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Simán kiesett a magyar U17-es válogatott a budapesti rendezésű Eb-n, de aggodalomra semmi ok: az M4-en rögtön akadt megszólaló, aki összefoglalta, hogy minden mennyire remek.