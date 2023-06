Hétvégi olvasnivalók hullámsírról, reklámsírról és nyilas sírról

Jó reggelt, jó hétvé... vmmm, zrrr, hhhgrgrerg...

Ezek az elmúlt hét, vagyis, ha nagyon pontosak akarunk lenni, akkor a mögöttünk álló öt nap nagyobb anyagai. Hétköznaponként minden reggel elküldjük az előző nap híreit csokorba szedve hírlevélben, mindenkinek, aki feliratkozik, de most szombat van, olyankor pedig azt csináljuk, amit most csinálunk. Na. Belekavarodtam, pedig még valahogy elegánsan bele kellene szőni a bevezetőbe az előfizetői akciónkat is...

Fokozódik

Amikor ezt írom, péntek éjjel, folyamatosan érkeznek az elképesztő hírek arról, hogy a Putyin véreskezű zsoldosaiként ismert Wagner magánhadsereg nyíltan az orosz kormány ellen fordult, miután állításuk szerint az orosz hadsereg rakétatámadást intézett ellenük. Az FSZB hivatalosan is kimondta, hogy Prigozsinék fegyveres államcsínyre készülnek. Itt az első összefoglaló, de ebben a példátlan történetben még sok van.

Ami az ukrajnai frontot illeti, ott a hét elejére beállt a műveleti szünet. Ebből nem az következik, hogy kudarcba fulladt az ukrán ellentámadás, de akkor mi következik? Közben kiderült, hogy egészen mások halnak meg a háború orosz oldalán, mint egy évvel ezelőtt, ahol még az eddiginél is súlyosabb bűnözőket vet be az orosz hadsereg.

Reklámsírok

photo_camera 2023-as kormányhirdetés. Fotó: 444

Hétfői cikkünkben részletesen leírtuk, kik voltak azokban a sírokban, amikből a magyar kormány politikai hirdetést csinált. Igen, oroszok által lemészárolt civilek. A felvételt készítő ukrán fotós azt nyilatkozta nekünk, hogy ízléstelennek tartja, ahogy a magyar kormány felhasználta a fotót. Gulyás Gergely a kérdésünkre válaszolva, minden színészi képességét latba vetve, kijelentette: fogalma sincs, hol készült a fotó.



Titan

Nálunk a Horvátországban lezuhant magyar katonai helikopter is sokakat érdekelt, de a fél világ azzal töltötte a hetet, hogy a Titanic roncsai közelében eltűnt mini-tengeralattjáró sorsáról tájékozódott. Elmondok egy óriási titkot: nem azért tudósított erről az argentin bulvártól a vérkomoly japán hírügynökségig minden újság, mert azt gondolták, ez a legsúlyosabb probléma a világon. Hanem mert mindennél jobban érdekelte az embereket. Szily cikke elég jól összefoglalja, miért volt ennyire extrém ez a sztori, aminek pont az lett a vége, amire számítani lehetett.

Szegény gazdagok

photo_camera Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Tulajdonképpen ide sorolható lenne a jobbfajta budai lakás árába kerülő, életveszélyes tengeralattjárózás is. Mark Zuckerberg és Elon Musk ketrecharcától tekintsünk el, no de azt hallották, hogy Elon Musk és Joe Rogan milliókat fizetne egy tudósnak, hogy kiálljon vitázni azzal a Kennedyvel, aki szerint mérgezik a vizet, amitől a hím békákból nőstények lesznek? És az megvolt, hogy egy mexikói ezüstmágnás focipálya méretű szuperjachtja mentette ki a menekülthajó túlélőit?

Vidám magyar politika

photo_camera Illusztráció: Botos Tamás, Kiss Bence/444

Nem vicc: baromi dühösek vagyunk, mert nagyon kilóg a lóláb, ezek megőrültek, teljesen szürreális! Támad a Megafon Cinematic Universe, miközben egymásnak feszül a bírósági rendszer két NER-es csúcsvezetője. Szálasi-fotó az özvegy sírján? Maradhat! Van olyan kérdés, amire egy minisztérium még képes egyenes választ adni? Nincs! Inkább beszéljünk arról, hogy szocialista kifizetőhelyként működött a Zugló TV. És sajnáljuk szegény portugál miniszterelnököt, akinek azért kellett szabadkoznia, mert beugrott Orbánnal meccset nézni :(( Az is sajnálatos, hogy csak majdnem igaz, hogy a 7-8. osztályos fizikakönyvben egyszerűen más kifejezésre cserélték le a SOROS kapcsolást :((((



Férfiak és nők

photo_camera Nilufar Hamedi és Elahe Mohammadi Fotó: CHRISTINA ASSI/AFP