Hétvégi olvasnivalók nemcsak Szoszóról, Gyuszikáról és Splander Csabiról

A hatalmak

Az utolsó pillanatig úgy tűnt, hogy semmi újat nem hoz az idei tusnádfürdői előadás. Aztán váratlanul elhangzott egy személyes kérdés, amire Orbán látványosan kész válasszal érkezett, ennek nyomán pedig Rényi Pál Dániel alapos cikkben vette végig, hogy hogyan alakult a miniszterelnök hatalomról vallott gondolkodása az elmúlt évtizedekben. De írtunk arról is, hogy mennyire fullasztóan hat a tusványosi eseményre, hogy a kormányoldalon teljesen el van lehetetlenítve a vita lehetősége, és a kormány oroszbarátsága kapcsán felmerült az a kérdés is, hogy vagy a Fidesz holdudvara megy szembe a párttal, vagy Kocsis Máté nem mond igazat. Ha már csúsztatások: a Lakmusz pedig arról írt, hogy Gulyás Gergely szerint Nyugat-Európában nagyon súlyos a demográfiai válság, csak azt nem említette, hogy nálunk még súlyosabb.

Alig ért véget az egyik közpénzközeli kormányzati fesztivál, már indul is a másik: ezen a hétvégén már az MCC szervezésében gyűlik össze a fideszes holdudvar. Arról, hogy milyen ott a hangulat, ebben a cikkünkben írtunk, míg az idei „sztárfellépő”, a nemcsak itthon, de még az amerikai republikánus nyilvánosságban is kevéssé ismert Michael Knowles munkásságáról és előadásáról itt emlékeztünk meg.

Az elmúlt évek egyik legnagyobb bírósági botrányaként elhíresült, a 444 által feltárt ügy arról szólt, hogy Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar azóta lemondott elnöke 2021 májusában bosszúhadjáratot indított egy, az útjában álló bíró ellen, és a lehallgatási jegyzőkönyvek alapján amikor megpróbálta kijárni a bíró kirúgását, az igazságszolgáltatás legfelső szintjein nem ajtót mutattak neki, hanem fogadták. Emiatt aztán belső vizsgálat is indult, de az OBH ennek eredményét titkosította. A NAIH szerint törvénysértő módon.



A hetet az úgynevezett Karácsony-dilemmáról szóló cikkünkkel indítottuk: azaz hogy elfogadják-e a választók a süketelést a pénzekről, cserébe azért, hogy legalább nem fideszes. Mint írtuk, az ellenzék kapánypénzeiről szóló titkosszolgálati jelentésbe csempészték bele a Karácsonyt támogató, rövid életű egyesület számlakivonatát. Senki sem hiszi el neki, hogy urnákba dobáltak be nekik 900 ezer eurót. Karácsony furcsa viselkedésének egyik oka az lehet, hogy igazából nem vádolták meg semmivel, ezért kivár.

Gazdagság és gazdaság

photo_camera Varga Mihály, miután kimondta a vétót.

Hétfőn közzétette a részletes júniusi államháztartási adatokat a kormány. Ebből kiderül, hogy az első félévben a tervezett éves bevételek csak 48,9 százaléka folyt be az államkasszába – ez kicsivel így is jobb a tavalyi 48,4 százaléknál –, a tervezett kiadásoknak viszont az 52 százalékát már elköltötték, ami a tavalyi 50,1 százalékhoz képest jelentős romlást mutat.

Írtunk emellett arról is, hogy ijesztően megnőttek az államadósság kamatterhei, és megjelent szerkesztett, szöveges formátumban is a múlt heti podcastunk, melyben többek között a magyar gazdaság helyzetéről beszélgetett Uj Péter és Szabó László, a Hold Alapkezelő társalapítója.

Vonatok

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Lázár János közlekedési minisztersége idején tíz vasútvonalat zárnak be a jövő héten. Lázár János politikai és gazdasági uradalmát is érinti ezek közül kettő. Végigmentünk az egyiken Mezőhegyesről Újszegedre. Parasztvakítás, meglepő tömeg és hálás utókor a falakon. Közben az országos vasúti összeomlást dokumentálandó gondoltuk megnézzük, hogyan alakulnak egy héten át a MÁVINFORM posztjai. Az alapötletünk végül kudarcba fulladt, de erkölcsi győztest így is tudtunk hirdetni.

Irodalom

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Nagy interjút közöltünk a héten az elmúlt évek egyik legsikeresebb magyar írójával, Krusovszky Dénessel. Új regénye mellett válságokról, kompromisszumokról, vidékábrázolásokról és a jobboldali kultúrharc logikájáról is szó esik.

Beszélgettünk a héten Rácz-Stefán Tiborral is, aki a hazai LMBTQ-irodalom egyik legismertebb alakja, és nyilván a közelmúlt szégyenteljes libris fóliázásai adták a beszélgetés egyik, de közel sem egyetlen apropóját. Ez az interjú podcastformában jelent meg, úgyhogy ezt nem olvasni, hanem hallgatni ajánljuk!

A háború

photo_camera Fotó: VITALII MATOKHA/AFP

A hét legfontosabb harctéri eseménye, hogy lendületet vett az ukrán ellenoffenzíva. Írtunk arról is, hogy Kína folyamatosan szállít katonai célokra is használható eszközöket Oroszországnak, hogy vannak, akik szerint Prigozsin puccsa még csak a kezdet lehetett, és bemutattuk az orosz marxista szociológus történetét, aki nemrég megüzente nyugati baloldali barátainak, hogy ne segítsék Putyint, mostanra pedig ő maga is őrizetben van.

A világ

photo_camera Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Egy korábbi titkosszolgálati tisztviselő szerint az amerikaiak idegen technológiát rejtegetnek, emiatt kongresszusi vizsgálat indult, de egyelőre csak az tűnik bizonyíthatónak, hogy túlbuzgó UFO-hívők lepték el a Pentagont. Nagyon alapos cikkben szedtünk össze mindent, de tényleg minden az elmúlt évek ufóügyi történéseiről.

Itthon egész enyhe volt a hőmérséklet a héten, de Európa és a világ más országában közel sem ez volt a helyzet: pusztító hőség, kemény viharok és nagy erdőtüzek tomboltak sokfelé. Ennek nyomán írtunk arról, hogy miközben sorra dőlnek a rekordok, a tudósok a legrosszabb forgatókönyvtől tartanak. A Qubit pedig bemutatta, hogy Párizs városa hogyan készül az extrém hőség gyakoribbá válására, és írtak arról is, hogy az atomerőműveket nem a klímaváltozásra tervezték.

Írtunk emellett hosszabban az izraeli fejleményekről: miközben a parlamentben Netanjahu szélsőjobboldali kormánykoalíciója megszavazta, hogy Izrael letér a demokratikus útról, az utcákon a rendfenntartók a tiltakozókat vízágyúzták, és foglalkoztunk azzal, hogy bepörgött a legújabb TikTok-trend, a fél internet attól hangos, hogy „hmm, milyen jó a fagyi!”, és megnéztük, hogy Kevin Spaceynek milyen esélye van, hogy visszatérjen Hollywoodba.

Tévé

photo_camera Fotó: RTL

Megnéztük az RTL új celebismerkedős vetélkedőjét, ami már ott elhasalt, hogy nem igazán sikerült hozzá ismert embereket felhajtaniuk. De még csak nem is ez a legnagyobb baj a műsorral.