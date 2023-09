Kínos hallgatás és covidsarlatánok

Jó reggelt, új nap, új napindító levél, benne az elmúlt 24 óra legérdekesebb-fontosabb cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Ha tetszett a hírlevelünk, nyugodtan küldd tovább bárkinek, akiről azt gondolod, hogy érdekelheti. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet, akad többféle változat is.

Az élet itthon

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Csütörtökön ismét volt kormányinfó (tudósításunk itt olvasható róla), ahol kiderült, hogy a kormány már ott tart, hogy silent treatmenttel büntetik a svédeket, azaz kb. egy 11 éves iskolás módjára nem hajlandóak megmondani, mit is várnak el pontosan a másik féltől, csak csináljon már végre valamit. Gulyás Gergely elől amúgy Orbán ellopta a showt, mivel a miniszterelnök pár órával korábban már bejelentette, hogy átlagosan közel félhavi nyugdíjjal többet visz a postás novemberben.

Nem ért még véget a kormány és az MNB csörtéje, a jegybank most például arról üzent, hogy a kormány 2024-es intézkedései lassítják az infláció csökkenését. És bár Gulyás nagyon fogadkozott a csütörtöki kormányinfón, úgy néz ki, hogy a környezetszennyezésről szóló kormányrendelet pontosítása alapján sem csak a kohászati üzemeknek nyitottak kiskaput.

Egyetlen nap során volt hír, hogy mindkét lift elromlott, ezért két napig nem műtöttek a Szent István Kórház sebészetén és hogy ápolóhiány miatt került veszélybe a János Kórház pszichiátriai osztálya, valamint írtunk arról is, hogy többet keres majd buszsofőrként nettóban, mint amennyit tanárként bruttóban kapott, miután pályát váltott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének volt elnöke.

Eközben Magyarország miniszterelnöke a Mészáros-tulajdonban lévő TV2 zenés műsorát népszerűsíti TikTokon, de a GVH semmit nem tud mondani azzal kapcsolatban, hogy ezt nem kéne-e hirdetésként feltüntetni, Várkonyi Andrea pedig elárulta, hogy Mészáros Lőrincet bizonyos dolgokra nem nehéz rávenni, ezek egyike az adományozás.

A népszámlálás során meredeken bezuhant a magukat vallásosnak vallók száma, érkeztek tovább az ezzel kapcsolatos reflexiók csütörtökön is: az egyházügyi államtitkár szerint "nem kell foglalkozni azokkal", akik kritizálják a kormány templomfelújításait, míg Beer Miklós arról beszélt, hogy nem tesz jót az egyháznak, ha politikai hátszele van.

Meghallgattuk azt is, ahogy Kósa Lajos kifejti a gondolatait a NATO aktuális ügyeiről (!), és írtunk még arról, hogy

Őrületek

photo_camera 2020 szeptemberi tüntetés Rómában a maszkok, oltások és egyéb hasznos dolgok ellen. Fotó: VINCENZO PINTO/AFP

Mitől csavarodtak be annyian 2020-ban, hogy a végén már csak a gyerekek beszennyező ördögi vakcinákról tudtak írni a Facebookra? A jelenség sajnos környezetünkből is ismerős lehet, és egy új könyv most végre bemutatja a conspiritualityt és az utat, ami az alternatív élet- és gyógymódoktól sokakat az őrületig vitt.



A háború

photo_camera Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu Agency via AFP

Oroszországnak mindenkire szüksége van, aki hajlandó szóba állni vele, így egyre barátibb a kapcsolata az Afganisztáni Iszlám Emírséggel. Próbálkozásai és kezdeményezései ellenére azonban a térségben érdekelt többi hatalom előbbre tart nála. Írtunk emellett arról, hogy egy videó szerint Kadirov annyira él, hogy még Putyinhoz is beugrott, valamint hogy orosz rövidfilmekre árulnak jegyet az orosz mozikban, hogy aztán a betiltott Barbie-t vetítsék le előzetesként.

A világ

photo_camera Az oroszpárti Fico kezet fog a nyugatos Michal Šimečkával az utolsó tévévitán Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

Demokráciában ritkán van ekkora tétje egy választásnak, mint most Szlovákiában. Kérdés, rálépnek-e a magyar útra, egy Orbánénál is erőteljesebb oroszbarát politikával, vagy maradnak a nyugati elköteleződés és Ukrajna támogatása mellett. Hiába nyer a két nagy közül valamelyik, minden a bejutásra esélyes több mint fél tucat kisebb pártokon múlik.

Hír volt még, hogy