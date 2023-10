Hétvégi olvasnivalók kézfogásokról, poloskákról és az identitásainkról

A hosszú hétvége közepén járunk és vele az elmúlt hét nagyobb, olvasgatósabb-nézegetősebb anyagai. (És itt van a többi hírlevél.)

De előtte:

egyrészt Felcsút díszpolgára lett Mészáros Lőrinc, másrészt itt a 444 eddigi történetét bemutató könyvünk, a Jeti Válasz – A 444 első 10 éve. Itt lehet róla többet megtudni, itt pedig meg is lehet rendelni.

VIDEÓ

A csereháti falvakban az embereket koldusszegénnyé tette az elmúlt egy év drágulása: vannak, akik a vérüket is eladják, de így sem marad egy árva forintjuk sem a hónap közepére, mégis azt mondják, hogy legközelebb is a Fideszre szavaznak.

Függőséget generáló algoritmusok, szétdarabolt figyelem, TikTok és Insta reggeltől estig: látványosan sokat romlott a fiatalok mentális egészsége, és mire egyáltalán felmerült, hogy a közösségi médiát szabályozni kellene, generációk nőttek fel a korlátlan hatásai alatt.

GAZDASÁG

Az inflációcsökkentésben januárig lesz jó világ, az EU-s pénzek sorsa novemberre eldőlhet – mondta Virovácz Péter, az ING vezető elemzője. Beszélt arról is, miért ugrott európai csúcsra a magyar infláció, miért nem jó, ha a gazdaságpolitika irányítói a nyilvánosság előtt esnek egymásnak, hogy mik a fekete hattyúk és kit fenyeget a ChatGPT.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Bod Péter Ákos volt jegybankelnök attól fél, hogy a kormány mostani kínai útja „nagyon sokba kerül az országnak”. Oszkó Péter szerint muszáj lenne sokkal többet költeni az oktatásra, Surányi György szerint a kormány és az MNB fele-fele arányban felelős az Európa-bajnok magyar inflációért.

Az európai energiaszektor piacosítását kihasználva tudott válságot okozni a Gazprom, a következő krízist a fosszilis energiától való függőség leküzdésével, az energia demokratizálásával lehetne elkerülni – írja Fabók Márton vendégcikkben.

PÁRT

Az 5 százalékosra mért Nép Pártján elnöke, Jakab Péter azt akarja, hogy álljon meg az ország egy hétre, így kényszerítené ki az előrehozott választást. Megkérdeztük a lajosmizsei népgyűlésén, mit gondol a másik négy, pártelnökké lett egykori jobbikosról.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Szintet lépett a Karácsonyt támadó kamuprofil-hálózat: a Political Capital által leleplezett kamuprofilok már nemcsak helyi Facebook-csoportokba beépülve tolják a kormányzati propagandát, hanem országos csoportokba is beszivárogtak, és az is bebizonyosodott, hogy egy központból, koordináltan irányítják őket.

A Bellingcat cikke a 444-en: amerikai, görög és lengyel szélsőjobboldali zenekarok léphetnek fel Újpesten novemberben, köztük egy jól ismert amerikai figurával, de a rendőrség tud róla, és azt ígéri fellép, ha bűncselekményre utaló dolog történik.

IZRAEL ÉS GÁZA

Ebben a cikkben túlélők és rokonok történeteit mutattuk be az izraeli mészárlásról. Egy Hamász-fegyveres szemszögéből készült videón látható, hogyan lőttek civilekre október 7-én: a Szufa kibucban készült felvételeken látni, ahogy a Hamász fegyveresei házról házra járnak. A gázai kórházat ért találatról hosszú cikkel jelentkeztünk.

photo_camera Egy izraeli támadás után sebesülteket keresnek a görög ortodox egyház területét a Gázai övezetben pénteken. Fotó: Ali Jadallah/Anadolu via AFP

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő szerint elhúzódhat a háború a Hamász és Izrael között, és Joe Biden látogatása arról is szólt, hogy Izraelt megfontoltabb válaszreakciókra ösztönözzék.

Bede Márton bemutatta Humza Yousafot, aki Skócia vezetőjeként Nyugat-Európa talán legmagasabb pozícióban lévő muszlim politikusa. A férfi családja egy része most Gázában rekedt, és bár személyes érintettsége ellenére is világosan nevezi a terrorizmust terrorizmusnak, azzal is tisztában van, mi ma a tét a Közel-Keleten.

Benjamin Netanjahunál egy izraelit sem hibáztatnak többen a háborúért: az ország leghosszabb ideje regnáló miniszterelnöke megosztotta az izraeli társadalmat, és kifejezetten érdekelt volt egy Gázába zárt, de erős Hamászban, de súlyosan elszámította magát.

OROSZORSZÁG ÉS UKRAJNA

30 éve megmondta: az orosz-ukrán határ nem tart örökké: Putyin szerint az 1990-es években a német Egon Bahrra kellett volna hallgatni, akkor nem következett volna be az ukrajnai tragédia – viszont súlyos ára lett volna, például Magyarország sem lehetett volna NATO-tag.

Gazda Albert elemző jellegű véleménycikke egy kényes kérdésről: leginkább Ukrajnának állna érdekében, hogy kezdjen valamit a jogfosztó „nyelvtörvénnyel”, ezzel nem csak Orbán és a „magyar származású ukránok” járnának jól. A legutóbbi álkorrekciókat szétszedő Velencei Bizottság is mutatott erre egy lehetőséget, lehetne élni vele.

És ha valaki lemaradt volna róla: Orbán háború helyett katonai műveletnek nevezte a háborút a Putyinnal Pekingben tartott kétoldalú találkozón, amin a miniszterelnök Rácz András szerint megalázta a Kreml.

photo_camera Fotó: GRIGORY SYSOYEV/AFP

ARGENTÍNA

Argentínában nem működik semmi, jöhet a libertariánus anarchokapitalizmus: az argentin elnökválasztás esélyese, Javier Milei soha nem fésülködik, gyűlöli a kommunista pápát, a saját képével díszített amerikai dollárokat dobál a rajongói közé.

photo_camera Javier Milei a nővérével ünnepli az augusztusi előválasztáson aratott győzelmét Fotó: ALEJANDRO PAGNI/AFP

POLSKA

Donald Tusk volt már focihuligán, kormányfő és az Európai Tanács elnöke is, most pedig egy brutális negatív kampány ellenére valószínűleg újra miniszterelnök lesz: porté a lengyel ellenzék vezéréről, akinek az elmúlt években nagyon elmérgesedett a viszonya Orbánnal.

photo_camera Donald Tusk ünnepel a választás éjszakáján Fotó: JANEK SKARZYNSKI/AFP

A lengyel ellenzék győzelme megakasztotta az ország autokratizálódási folyamatát, de Magyarországon erre már nincs esély – állítja Magyar Bálint és Madlovics Bálint a Gazeta Wyborczában megjelent cikkében.

POLOSKA

Éjjel jönnek elő, hogy emberi vérrel táplálkozzanak, de pánikra semmi ok, főleg mert most is a média a hibás, illetve a politikusok és persze a franciák – de legkevésbé az ágyi poloskák.

photo_camera Fotó: BRIAN KERSEY/Getty Images via AFP

MAGYARÁZAT

Máté Gábor világhírű kanadai orvos és stresszkutató szerint ideje szembenéznünk azzal, hogy a kapitalista szellem magányossá tesz és megbetegít bennünket, az elnyomás pedig erőszakot szül.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

MINDEN

Szily László megnézte a Filmet Amelyről Mindenki Beszél és rájött, hogy ez igazából az első igazi próbálkozás a libsik érzékenyítésére, a Magyarázat mindenre célcsoportja ugyanis szépen elkezdett besétálni a csapdába.

photo_camera Magyarázat mindenre Fotó: Vajda Réka

Nem túl meglepő meglepetés: a Valami Amerika sorozat: nem jó.

PODCAST

Dávid-Barrett Tamás, az Oxfordi egyetem viselkedéskutatója a 2008-as válságot is megjósolta, bár akkor senki sem hallgatott rá. Szerinte a dugóban őrjöngés evolúciósan, a zaklatás kulturálisan öröklött magatartás, ezért utóbbin, ha lassan is, de lehet változtatni. A külföldön sikeres magyarokat bemutató Kiment, bejött podcast első adása és annak leirata.

photo_camera Illusztráció: Botos Tamás

Elindult a Tyúkól című női podcast és természetesen volt Borízű hang is.