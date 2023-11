Keressük Bayer Zsolt áldozatait!

„Hogy lehet ezt kibírni úgy, hogy az ember nem ragadtatja el magát mondjuk akár a fizikai erőszakig? És ezt most nem tréfából kérdezem, halálosan komolyan. Isteni szerencse, hogy én nem vagyok parlamenti képviselő, mert valószínűleg nekem nem menne.” (Bayer Zsolt, 2019)

A Fidesz–KDNP lassan másfél évtizede tartó kétharmados kormányzása a béke és a prosperitás jegyében telik: gazdaságunk a régió élvonalában, tanáraink megbecsülésnek örvendenek, a korrupció nem létezik, az inflációt mi kezeljük a legjobban, és itt – Nyugat-Európával ellentétben – senkit sem visznek el a véleményéért.

A békekormánynak hála tehát minden szép és jó… lenne.

Csakhogy van itt valaki, akinek a viselkedése nagyon aggasztó, és az biztos, hogy ez a rosszhangulat-keltés sok mindenkinek az érdekében állhat, csak pont a kormányoldalnak nem!

A Fidesz egyik tagja (pontosabban ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa), azaz egyik legfontosabb műsorvezetője, Bayer Zsolt évek óta napi rendszerességgel küld el bárkit a büdös kurva anyjába – annak ellenére, hogy 2016-ban megígérte, hogy nem csinálja többet –, egyfolytában veréssel, bántalmazással fenyegetőzik, és olykor végleges eltakarítást is kilátásba helyez (egyszer konkrétan még újságírást is ígért!). Ha Bayer csak a századát beváltja a fenyegetéseinek, akkor akár Juszt Lászlónál is nagyobb utcai harcosról beszélhetünk.

Bayer nem ma kezdte, már 2006-ban arról értekezett, hogy: „Bárki, aki ebben az országban elgázol egy cigány gyereket, akkor cselekszik helyesen, ha eszébe sem jut megállni. Cigány gyerek elgázolása esetén tapossunk bele a gázba.” Itt még azonban csak a szlovák rendszámos autó volánja mögött volt nagy a szája.

A keresztény-konzervatív gondolkodó azóta a puszta kézzel vagy esetleg lőfegyverrel való emberirtásról fantáziálgat, hiába nyilatkozta 2018-ban, hogy azt szeretné, ha az interneten sem lehetne büntetlenül fenyegetőzni.

Egyszer például egy kávézóban volt kénytelen magyarázkodni, miután a rádióban azt mondta: a tiltakozó civileket a taknyukon, vérükön kell kirángatni a Parlamentből, és „ha kell, akkor szanaszét kell verni a pofájukat”. Ezért 200 ezer forintra büntették. (Később a Hadházy Ákosnak járó 300 ezer forintot már végrehajtó szedte be tőle.)

Ennek ellenére nem nagyon változtatott a viselkedésén a válság ellenére is szépen gyarapodó véleményvezér. Következzen néhány példa a teljesség igénye nélkül a Nemzeti Könyvtár lovagkeresztes büszkeségétől.

Kezdésnek itt egy kérdés egy átlagos pofán vágásról.

Aztán egy pécsi ügyvéd ízléstelen posztja miatt merült fel hasonló kérdés egy parasztlengőről.

A patrióta értékteremtő szerint Hadházy Ákos parlamenti képviselőt, ha bárhol megjelenik, ki kell rúgni a picsába, és „ha foggal tompít, nem baj”.

A DK-s Czeglédy Csabát már – maga előtt sem tisztázott indíttatásból – a puszta látványa miatt pofozta volna fel Bayer, aki egyébként kivétel nélkül minden DK-st eltakarítandó gazembernek tart.

A magyar Hemingway becsületére legyen mondva, hogy olykor pártállástól függetlenül ütne: 2016-ban a két évvel korábban még fideszes parlamenti képviselő Illés Zoltán megverésében is reménykedett.

De volt már, akinek azért verte volna pépesre a pofáját, mert olyan – törvényt nem sértő – videókat csinált, amik nem tetszettek neki.

Sebestyén Balázst egy 20 éves videójáért baszta volna pofán.

Azon is örvendezett, hogy Puzsér Róbertet 8 éves korában összeverték, remélve, hogy talán majd egyszer még összeverik (vagy lesz haszna a 8 éves korában kapott verésnek).

Akadt olyan ismeretlen egyén is, akinek Bayer szerint kijárt volna a pofon, pedig még a publicista is úgy érezte, hogy az illetőt eleve felesleges lenne megütni.

Bayer szerint a hablegényeket bottal kell majd eltakarítani.

A Jótollú magyar újságíró állítása szerint egy sarki kocsmából is ismerős lehet az attitűd, amit ő az írásaiban képvisel.

A jobbközép értelmiségitől távol áll a szexizmus, Szabó Tímeának is gond nélkül felidézte a KFT-től a Száll egy pofon a szélben című számot. Bár lehet, hogy mégsem, mert Kálmán Olgának csak azért nem basz le egy pofont, mert nő.

Na jó, vissza az egész: egy random civil „nembináris férfi leszbikust”, aki „kizárólag biológiai leszbikus nőkkel” ismerkedne, csak úgy kedvtelésből pofán vágott volna. (Egy gyors keresés után persze világos, hogy Bayer csak egy viccvideó miatt ütött volna.)

Bayer egyszer (még 2015-ben) kollégánkról azt írta:

„A 444 »újságírója«, egy bizonyos Horváth Bence odatekergőzött Kocsis Máté egyedül álldogáló feleségéhez, és abban az ocsmány stílusban, ahogy csak ezek képesek megszólalni a következő »kérdést« hányta a fiatalasszony lábai elé:

-Szia… Te figyelj, most, hogy így elkísérted a férjedet a bíróságra, most akkor ki vigyáz a gyerekre?

Ha ezt az én feleségemtől kérdezte volna meg ez a kolera, ott, helyben agyonverem. De sajnos, nem volt rá lehetőségem.”

A kollégánk természetesen semmi ilyesmit nem kérdezett, Bayer később az alaptalan vádaskodásért elnézést is kért.

A kormánypárti író valamiért kifejezetten előnyben részesíti a kivégzést „ponyvaregényes kéztartással”.

De Bayer Zsolt néha beéri azzal is, ha valaki sokat szenved, ha már akasztani sajnos nem lehet.

Volt helyzet, amikor a publicista arra jutott, hogy majd akkor lesz normális világ, ha embereket „szurokban és tollban” hempergetik, „mielőtt eltakarítják mindet a francba”, ha majd diákokat végre pofán vernek, és „ha majd a felháborodott normális szülők rendeznek vendettát a kibaszott, idegbeteg, woke tetvek között”.

A leginkább zavarba ejtő talán az, amikor Bayerben a saját erőszakkultusza találkozik az általa annyira gyűlölt „migránserőszakkal”. (Kupán vágott) ember legyen a talpán, aki érti, az alábbi posztnak mi az üzenete!

De nehogy azt higgye bárki, hogy Bayer szája csak írásban nagy! Egy 2017-es soroksári Fidesz-fórumon gyerekek nemátalakításában közreműködő orvosok pofáját verte volna szanaszét:

link Forrás

A tévében is rendszeresen fantáziál verésről. Kocsis-Cake Olivio parlamenti képviselőt például elvitte volna a csíkkarcfalvi kocsmába, hogy verjék meg, de arról is beszélt, hogy szívesen megütné Márki-Zay Pétert.

link Forrás

Létezhet, hogy amelyik kutya ennyit ugat, az nem harap? Hogy valaki állandóan erőszakra buzdít, mégsem üt meg soha senkit?

Gajdics Ottó szerint igen, pár éve a Sajtóklubban azzal védte meg a kollégáját, hogy pofán kellett volna vágni azokat, akik szerint Bayer Zsolt valaha bárki ellen gyűlöletet keltett volna.

link Forrás

Bayer egyszer már egészen közel került ahhoz, hogy a nyilvánosság előtt élhesse ki erőszakos vágyait. 2017-ben így ígért verést Hont Andrásnak és Berkecz Balázs akkori Együtt-alelnöknek:

„Drága hőscincér arcú Bandi, semmi Buda környéki fotel, egyenesen Buda kellős közepe, gyere, rendezzük le, hozhatod a Berkecz Balázst is, ha duhaj, nábobos jókedvem épp engedi, még lábujjhegyre pipiskedve, összekapaszkodva a seggemet is kinyalhatjátok.”

De miután mindketten beleálltak a bunyóba, Bayer csak hallgatott. Pedig egy évre rá már megint azt írta: „ha ez a Hont nevű izé mégis be találna jönni hozzánk (nem fog), és véletlenül nem vagyok bent éppen, akkor hívjatok fel tétovázás nélkül”.

„Ideje lenne egy nagyot dumcsizni velük…” – fenyegetőzött nemrég a 444-gyel szemben nácikomcsizva-patkányozva Bayer Zsolt, pedig a valóságban így nézett ki, amikor az aktuális Tusványoson dumcsizni próbáltunk vele:

link Forrás

Ha esetleg Bayer Zsoltnak mégis lennének áldozatai, segítenünk kell nekik. Nem létezhet, hogy az ilyen szellemi dzsihád mellett ne esne le egy-két pofon az ellenségeknek, tanulni vágyóknak, rokonoknak-barátoknak vagy a csak éppen arra járóknak!

Ha netán tapasztaltad volna, hogy Bayer Zsolt fizikai erőszakot alkalmazott, netán te magad lennél áldozat, várjuk leveledet a megirom@444.hu címre Bunyós Bayer tárggyal!

Ha bántalmazás áldozata, Önnek joga van a segítségre. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a +3680-205-520-as telefonszámon. NANE Segélyvonal bántalmazott nőknek: +3680-505-101; a PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata: +3680-808-081.

(Címlapkép: Kiss Bence)