Hétvégi olvasnivalók Kissinger háborús bűneitől Orbán ukránellenes harcáig

BELFÖLD

Mindenekelőtt aki még nem látta, nézze meg, ahogy Orbán Viktor váratlanul válaszol a 444-nek egy kérdésre.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence

Hiába a plusz 100 milliárdok, lényegében összeomlott a legutóbb 66 napja módosított költségvetés: november végére 4074 milliárd fölé nőtt a deficit, pedig az eredeti cél 3400 milliárd volt, de októberben átírták 4167 milliárdra, és már ennek elérése is reménytelen. A pénzügyminiszter egy nappal korábban azt mondta: „fegyelmezett, kiszámítható gazdaságra törekszünk”.

Lázár János második Andrássyvá álmodta magát Rákosrendezővel: külföldi befektető segítségével hozna létre új millenniumi városközpontot, miközben az 1-es metrót is meghosszabbítaná, ferihegyi gyorsvasutat is építene. (Fájhat ez 10 milliárd dollárba is.)

Pardavi Márta szerint kormányzás címszó alatt állampolgárokat riogatnak. Civilekre, újságírókra, bárkire vonatkozhat a szuverenitásvédelmi törvény, aki közügyekkel foglalkozik, a kormány azt üzeni: foglalkozz valami mással, vagy rád szállunk – mondja a Helsinki Bizottság társelnöke.

Egy év alatt 60 jó budapesti étteremből egy zárt be, és az sem a gazdasági válság miatt. Fővárosi étterem-tulajdonosokkal beszéltünk arról, miért tudtak talpon maradni, és mit hozhat a jövő. Amiben egyetértenek: egyre kevesebb alkohol fogy, és nem a fine dining évei jönnek.

photo_camera Az Üllői úti Badacsony étterem 1961-ben Fotó: Bauer Sándor/Fortepan

Október elején jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, hogy Magyarország humanitárius és katonai missziót indít Csádban. Ez lenne a Magyar Honvédség első önálló, bilaterális missziója, de már az is kétséges, hogy lesz-e művelet – írja új kollégánk, Takács Lili.

Sok gyerektelen nő kap kellemetlen kérdéseket és megjegyzéseket orvosi vizsgálatok során. Nőgyógyászokkal, szakértőkkel és a TASZ jogászával beszéltünk arról, hogy egy nőgyógyász mennyire vájkálhat a magánéletünkben, milyen kérdésekre, megjegyzésekre van felhatalmazása.

Nagykoalíció állt össze a parlamentben a szkíták ellen: úgy tűnik, egyik párt sem támogatja, hogy honos népcsoporttá nyilvánítsák őket, pedig a képviselőjük azt ígéri, véget vetnének a hazug és gonosz világnak.

A vajdasági magyaroknak a legnehezebb kikerülni a Magyarországról érkező dezinformációt, de minden más határon túli közösség nyilvánosságában is erőteljesen jelen vannak konteókra épülő narratívák – derült ki a Political Capital legújabb kutatásából.

Oldtimer Ikarusokkal utazhatunk a téli hétvégéken a belvárosban.

KISSINGER

Szőnyegbombázás Kambodzsában, tömeggyilkosságok szó nélkül hagyása Amerikával szövetséges országokban, a chilei elnök elleni összeesküvés: ez Kissinger hagyatékának sötét oldala. A legendás reálpolitikus soha nem nézett szembe igazán tetteinek következményeivel.

photo_camera Henry Kissinger 2010. május 25-én. Fotó: Chip Somodevilla/AFP

OROSZORSZÁG ÉS UKRAJNA

Elillant a háború gyors befejezésének esélye, hiszen Oroszországra nem sikerült nagy vereséget mérni, viszont Ukrajna sem fog kapitulálni. Miben kell fejlődnie az ukrán hadseregnek, és miben van hiánya? Erről írt Rácz András.

Nagy utat járt be a miniszterelnök 1,5 év alatt, mintha a kárpátaljai magyar kisebbség ügye sem lenne már annyira fontos, mint a Brüsszellel és a Kijevvel szembeni keménykedés. Mindez komoly válságot okozhat az EU-ban, a Tanács története egyik legnehezebb ülése elé néz december 14-én. Erről írt új kollégánk, Kolozsi Ádám, illetve arról, hogy Amerikában a republikánusok kötnék össze az ukránok támogatását a migrációs szigorítással, pedig Kijev szerint ha nem kapnak újabb támogatást, elveszíthetik a háborút.

Durvul a konfliktus Volodimir Zelenszkij elnök és Valerij Zaluzsnij, a fegyveres erők főparancsnoka között, amiről egyre nyíltabban írnak a lapok, és ami mind merészebb következtetések levonására készteti a nyilvánosságot a harctéri kudarcok miatt frusztrált Ukrajnában.

photo_camera Szergej Udalcov ultrabaloldali aktivista a sztálingrádi győzelem 80. évfordulóján Sztálinra emlékezik 2023. február 2-án. Fotó: Natalija Kolesznyikova/AFP

A régió kormányzója és hívei újra Sztálingrádot csinálnának Volgográdból, kitartóan pörögve a témán, pedig úgy tűnik, a Kremlben sem rajonganak az ötletért.

IZRAEL

A Hamász több túsza a szabadulása után tudta meg, hogy megölték a rokonait október 7-én: a tűzszünet alatt több mint 100 elhurcolt embert engedett el a Hamász, ők egyelőre a rokonaik közvetítésével tudják elmondani, mit éltek át gázai fogságuk alatt.

photo_camera A 9 éves Emily Hand a szabadulása után találkozik az apjával Fotó: IDF/AFP

GUYANA

Háborúhoz is vezethet az év leghülyébb nemzeti konzultációja: Venezuelában megkérdezték a lakosságot, hogy mit szólnának a szomszédos Guyana nagy részének elfoglalásához, és a nyilvánvalóan kamu eredmény szerint örülnének neki.

photo_camera Nicolas Maduro Fotó: ZURIMAR CAMPOS/AFP

SPORT

Kércz Viktor és Makra Ákos 130 nap alatt tudta le az amerikai Pacific Crest Trail túraútvonalat. 4270 kilométert gyalogoltak a kanadai határtól a mexikóiig, útközben veszélyes állatokkal és érdekes emberekkel találkoztak. Ezekről meséltek.

photo_camera Makra Ákos és Kércz Viktor Fotó: Németh Dániel/444

SZÓRAKOZÁS

Hatalmas az érdeklődés a GTA 6. része iránt, aminek az előzetesét egy nap alatt 100 millióan nézték meg. Egy évtized várakozás után nagyobb a nyomás a videójátékot fejlesztő Rockstar Games vállán, mint valaha.

Még az agrárminiszter is lájkolja az RTL új realityjének vakarószalon-tulajdonos, gazdag anya-lánya párosát: a követhetetlenül sok RTL-es reality közül itt a legújabb, a gazdag magyarországi nők félkamu életét bemutató Real Housewives of Budapest, amiben mondvacsinált indokokkal téphetik egymás haját a szereplők, akik sajnos továbbra sem Várkonyi Andrea vagy Rogán Cecília.

photo_camera Fotó: Szily László

Hogyan lesz az emberből egyik napról a másikra világhírű festő? Nem kövezik-e azt meg Amerikában, aki gátlástalanul viccel bármivel és kedvenc motívuma a szexi fehérneműt viselő nő magassarkúban? Pulpbrother kiállítását Szily László nyitotta meg a Margitnegyed-beli Start galériában.

PODCAST

Úgy bezuhant az OECD-országok átlaga a 2022-es PISA-teszten, hogy hiába stagnál a magyar oktatás színvonala, középmezőnybe kerültünk. Miért történt? Hogyan megy tovább innen Európa, és hogyan Magyarország? Ilyen kérdésekről beszélgettünk Radó Péter oktatáskutatóval.

photo_camera Fotó: Botos Tamás/444

A Nem rossz könyvek bemutatta a kedvenc idei könyveit, többek között a 444 első 10 évét elmesélő Jeti Választ, amit a webshopban lehet megvenni. (A tartalmát már korábban összefoglaltuk, az újság megszületéséig eltelt időről szóló részt pedig külön ki is tettük.)