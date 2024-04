A magyarság lelke vidéken él, aki nem dolgozik, ne is egyék

Jó reggelt! Ímhol a hétvége anyagai, és ha még nem említettem volna: tessék végre feliratkozni!

Izrael fölött az ég

Péntek este még arról írtunk, hogy fél évvel a Hamász terrortámadása után Izrael a közelében sincs két háborús céljának, a gázai túszok kiszabadításának és a palesztin terrorszervezet felszámolásának. A helyzet a határ mindkét oldalán milliók számára pokoli, de legalább egy embernek jó ez így. A béke Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hatalma végét jelenthetné.

Szombat éjjel Irán több mint kétszáz drónt és rakétát indított Izrael ellen, de a légvédelem és az USA légiereje semlegesítette ezeket. A támadást az amerikaiak szerint direkt úgy tervezték, hogy a mértéke és módja kellően félelmetes, ugyanakkor elhárítható legyen. Irán azonnal „deeszkaláló” nyilatkozatot adott ki, miszerint „lezártnak tekinti az ügyet”. Az iráni hadsereg vezetője később arról beszélt, hogy „minden célját elérte” a dróntámadás.

Orbán összehívta a védelmi tanácsot, majd közzétett egy videós nyilatkozatot, érdemi állítás nélkül.

Magyar és a kampány

Magyar Péter országjárásba kezd, de mi megelőztük: falun és városban megkérdeztük, mit gondolnak róla. Van, ahol TikTok-videókról ismerik, és van, ahol szavaznának is rá. Falukocsmától nagyvárosig mindenfelé beszélgettünk a Zemberekkel, akik közül persze sokaknak megvan a véleményük róla.

A hétvégén sem pihenő politikus meggondolta magát, mégis kész vitázni Deutsch Tamással, akit „drogos, közpénzfaló bohócnak” tartott nemrég. A Momentummal és az LMP-vel az oroszok, a Mi Hazánkkal az amerikaiak ügyében került szembe Magyar Péter, akinek Rácz András is korrigálta néhány kínos, az orosz propagandát idéző megszólalását. A DK-MSZP-Párbeszéd kampányindítóján Tudjukki nevét nem mondták ki, de volt olyan szónok, aki szinte a teljes beszédét neki szentelte.

A már hangosan dübörgő kampány érdekes fejleménye, hogy a kutyapártos Kovács Gergely mennyire fölényesen nyerte az ellenzéki előválasztást a XII. kerületben.

A nagyotmondási versenybe Gyopáros Alpár „a magyarság lelke vidéken él” frázissal nevezett be, de bottal ütheti Hende Csaba nyomát: ez az ösztönös politikai zseni ugyanis bedobta, hogy „aki nem dolgozik, az ne is egyék”, és utána ezt még meg is magyarázta. De a győri polgármestert fékevesztetten földicsérő helyi újság mindent visz.

Akik elkapták az influenciát

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Csak kapkodtuk a fejünket, de szerencsére a kezünkben kamerával: szombaton olyasmi történt, amit Magyarországon nem nagyon láttunk. A Mobilfox nevű, mobiltokokat gyártó magyar cég TikTok-reklámfogását káoszba fulladt pénzszórással zárták. Több száz tini lökdösődött azért, hogy elkapjon néhány ezer forintot. A pokoli felvételek után utánajártunk, hogy kik állnak a szombati pénzeső mögött: milliárdos vállalkozás és most alapított hárommilliós cég.

Élet az erdőben

photo_camera Fotó: LUIS ACOSTA/AFP

Bevehetetlen dzsungel és a világ legnagyobb kokainkartellje tartja rettegésben az Egyesült Államokba tartó menekülteket a Kolumbiát és Panamát összekötő Darién-régióban A szexuális erőszak olyan mértéket öltött, amilyet ritkán látni háborús övezeteken kívül.

10 évvel ezelőtt ezen a napon rabolt el a Boko Haram terrorszervezet 276 iskolás lányt, és behurcolta őket az erdőbe. A megszökött kamaszok történetéről ifjúsági regényt írtak.



Még 4

photo_camera Fotó: Soós Bertalan