Piti bosszúk és a háromtest-probléma

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Mielőtt belevágnánk a hírekbe, megemlítjük, hogy elindult a 444 AI-dalversenye, várjuk az év robotdalait! És akkor, szokás szerint négy cikket külön is ajánlunk:

Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

Az élet itthon és a közelben

photo_camera Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

A választásokhoz közeledve ezúttal Kalocsát néztük meg közelebbről, ahol három exfideszes is indul a polgármesteri posztért: a Fidesz-KDNP-s polgármesternek az újraválasztásért saját volt párttársaival is meg kell küzdenie, de az ellenzék is megosztott. Két éve a parlamenti választáson több szavazatot kapott itt a baloldal jelöltje, mint a Fideszé. A városnak húsz éven át egy polgármestere volt, azóta minden választást más nyer.

Hétfő óta jöttek az újabb fordulatok a Fidesz-közeli szélsőjobboldali konferenciáról, amit Brüsszelben hoztak volna tető alá, de többszöri helyszínmódosítás után végül kedden a harmadik helyszínen is két óra után lezárták a bejutást a rendőrök. Brüsszel polgármestere szerint azért tiltották be a gyűlést, mert nem látják szívesen a szélsőjobboldalt, de a döntésen még Belgium liberális miniszterelnöke is felháborodott.

Trócsányi László nemrég olyat húzott, ami ritkán szokott előfordulni a NER-ben: bár Orbán alkotmánybírónak jelölte, ő köszönte, de nem kért a megbízásból. Ki tudja, hogy ezzel összefüggésben-e, de Trócsányi most bukta a rektori hatalmát: kancellárt kapott a nyakába a Károlin.

Itthon közben kiderült, hogy nagyszabású elvonással készül az önkormányzati választásokra a kormány, hogy a Belügynek fogalma sincs, hol fognak szolgálni a kínai rendőrök, hogy Polt Péter szerint semmi gyanús nincs a szuperkórház projektcégénél, ahonnan Kocsis Máté felesége félmilliós fizetést kapott, valamint hogy a magyar állam jogellenesen hallgatta el, mire költöttek az MNB-alapítványok.

Nincs nap kórházi osztályleállások vagy akadozások nélkül, ezúttal az derült ki, hogy csak új betegeket fogad a jászberényi kórház gyermekneurológiai szakrendelése, a többieknek Budapestre kell járniuk. Érintőlegesen az előző két hírhez kapcsolódó hír volt, hogy Matolcsy Ádám Baráti Köre 15 000 000 000 forintért árulja a New York-i luxuslakását.

Hír volt még, hogy újra kiderült, hogy sokkolóan sokat tévéznek a magyarok, hogy nemcsak luxusórákat vett és luxusszállodába vitte a családját közpénzből, de a Chicago Bulls meccsére is eljutott a volt II. kerületi sportvezető, valamint hogy autóval tolattak az Andrássy úti Louis Vuitton-bolt kirakatába a luxusbetörés elkövetői, több tízmilliós volt a zsákmányuk, hogy Havas Henrik vezeti Gattyán György médiabirodalmát, valamint hogy a CÖF feltalálta a zártkörű sajtótájékoztató műfaját. És ha már CÖF: a Lakmusz pedig arról írt, hogy a fideszes „civil”szervezet Magyar Péter-videója lett a legtöbb pénzből megtolt Google-hirdetés az egész EU-ban.

Három test

A nap illusztrációja egyértelműen ez volt kedden, akit érdekel a magyarázata is, annak ajánlom a magyar politika háromtest-problémája című minielemzésünket.

Pénzek

photo_camera A költségvetésről beszélt a kormányinfón Varga Mihály pénzügyminiszter Fotó: Bankó Gábor/444

Varga Mihály múlt héten arról beszélt, hogy rendkívüli terhet jelent a rezsivédelem, de a költségvetési kiadások egyáltalán nem támasztják alá a pénzügyminiszter szavait. Gazdasági hír volt még, hogy a tervezettnél sokkal kevesebb kincstárjegyet adott el kedden a magyar állam.

Sötét múlt

Feljelentések kikeresztelkedett szomszédok ellen, bemószerolások, lakáskiutalási kérelmek: a zsidóság kifosztását alulnézetből mutatják azok az elveszettnek hitt iratok, amiket egy Kossuth téri házban rejtettek el Budapest ostroma előtt. Az épület álfalai további dokumentumokat rejthetnek.



Ott voltunk kedden a parlamentben a holokauszt emléknapján, ahol Sulyok Tamás a magyarországi zsidó vezetők előtt beszélt apja nemzetiszocialista múltjáról. Mint a köztársasági elnök fogalmazott, megrendítette, amit az apjáról hallott, ő mindig úgy hallotta, nem ártottak senkinek.

A világ

photo_camera Szirszkij és Zaluzsnij Fotó: Telegram/Olekszandr Szirszkij

Amikor Zelenszkij leváltotta a népszerű Zaluzsnij főparancsnokot, sokan tartottak az orosz születésű és szovjet katonaiskolában nevelkedett utódtól, Szirszkijtől. Elemzés arról, hogy jogosak-e a félelmek, és hogyan jöhet ki jól az ukrán hadsereg a cseréből.

Miközben Zelenszkij azt kérte a Nyugattól, hogy ugyanúgy védjék meg Ukrajnát a rakétatámadásoktól, mint Izraelt, Washington megüzente, hogy szerintük az ukrajnai háború nagyon más, mint az izraeli helyzet, mire Zelenszkij ismét elmondta, hogy az amerikai támogatás nélkül képtelenség nyerni. Hír volt még, hogy az amerikai képviselőház republikánus elnöke külön szavaztatna az ukránoknak, izraelieknek és tajvaniaknak szánt segélyekről, hogy a leköszönő szlovák államfő szerint hazája folytatja Ukrajna támogatását, és hogy Putyint nem hívják meg a normandiai partraszállás 80. évfordulójára emlékezni Franciaországba.

Hír volt kedden, hogy Izrael vezetése visszafogott megtorlócsapásról beszélt amerikai tisztviselőknek, és írtunk arról, hogy

A világűr

photo_camera Fotó: X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/ESA/STScI; IR: NASA/ESA/CSA/STScI/Milisavljevic et al., NASA/JPL/CalTech; Image Processing: NASA/CXC/SAO/J. Schmidt and K. Arcand

A Qubit arról írt kedden, hogy a DESI megfigyelései alapjaiban változtathatják meg az univerzum jövőjéről alkotott elképzelésünket.