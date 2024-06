Szentkirályi Alexandra: Nem hagyom cserben a budapestieket

Velkovics Vilmos kérdezte a tegnap főpolgármester-jelölti kampányát a véghajrában feladó Szentkirályi Alexandrát a Hír TV-ben.

„Miniszterelnök úr nyilatkozott az egyik kereskedelmi csatornának néhány perce, ott úgy fogalmazott: »Meghallgattam őt, és úgy láttam, hogy igaza van, azt fogom tenni, amit ő tanácsolt.« Ezt az ön döntésével kapcsolatban. Kinek a döntése volt ez? Kinek a fejében született meg a döntés?” (Orbán a Tények című műsorban magyarázta a visszalépés hátterét, Szentkirályira tolva teljes egészében a döntés felelősségét).



Szentkirályi Velkovics kérdésére megismételte, hogy ez bizony, az ő döntése volt. Egész pontosan így fogalmazott:



„Ez mindig a jelöltnek a felelőssége, hogy a végén ránézzen a sakktáblára, és ha kell, akkor meghozzon ilyen döntéseket. De én tényleg ezt a döntést azzal a tudattal hozom meg, hogy én nem hogy nem hagyom cserben ezeket a budapestieket, akik eddig nekem szavaztak bizalmat, vagy erre készültek, hanem én itt maradok, én a fővárosi ügyekkel fogok foglalkozni, listavezetőként vezetem a fővárosi Fidesz-KDNP listát. És én ezért hangsúlyoztam azt is, hogy ha listán viszont a Fidesz-KDNP-n keresztül továbbra is az én fővárosi építkezésemet támogatnák, hiszen nekünk szükségünk van arra, hogy legyen egy nagyon erős Fidesz-KDNP frakció majd a Fővárosi Közgyűlésben. Tehát jó lenne, ha egy szavazatot az én nevemben is Vitézy Dávidra kérhetnék az én támogatóimtól, de a másik szavazat viszont nagyon fontos, hogy a fővárosi ügyekben menjen a Fidesz-KDNP listájára, mert azzal tudunk mi igazából erőt képviseli a fővárosi közgyűlésben...”

Szentkirályi és a Fidesz nincs egyszerű helyzetben, az utolsó pillanatban visszalépő főpolgármester-helyettes ugyanis azonnal jelezte, hogy Vitézy Dávidot támogatják (ez volt, akit meglepett, másokat nem annyira, a tegnapi eseményekről percről percre tudósítottunk), vagyis azt kérik a szimpatizánsaiktól, hogy rá húzzák az ikszet, de közben azt is el kell magyarázniuk szavazóiknak, hogy a fővárosi listájukat - aminek Szentkirályi a listavezetője - ez nem befolyásolja.

A mérések alapján a Fidesz-KDNP szerezheti a legtöbb mandátumot a Fővárosi Közgyűlésben, közvetlenül utánuk a Tisza futhat be.



Mivel Szentkirályi Alexandra mindössze két nappal a június 9-i önkormányzati választás előtt jelentette be, hogy visszalép, a szavazólapokat már nem tudják újranyomtatni, nevét így 1 millió 364 ezer papíron kell majd áthúzni.

Utóbb Szentkirályi Alexandra és Vitézy Dávid is azt mondta, nem volt a Fidesz és Vitézyék közt egyeztetés a visszalépés előtt. Mi viszont megírtuk, hogy Rogánék aktiválták a Vitézy-tervet. És azt is, hogy Szentkirályi Alexandra leléptetésével a Fidesz az utolsó felépített női politikusát is megalázva szedte le politikai érdekei mentén arról a bizonyos sakktábláról.



Aki szeretné, alább megtekintheti a teljes Velkovics-interjút Szentkirályi Alexandrával.



