Miközben egyre bővül azok sora, akik aggályaikat fejezik ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök moszkvai meglepetés- és villámlátogatása miatt, a magyar kormány jelezte, hogy egyáltalán nem foglalkozik az ezzel kapcsolatos kritikákkal.



Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese viszont nem fogta vissza magát, amikor értékelnie kellett a helyzetet. Az X-re kitett posztjában úgy fogalmazott:

Mondta ezt az a Medvegyev, akinek miniszterelnöksége alatt 2014-ben Oroszország megszállta a Krímet, majd már a biztonsági tanács elnökhelyetteseként nézte végig, ahogy 2022-ben Putyin totális háborút (vagy ahogy ők nevezni szokták: különleges katonai hadműveletet) indított Ukrajna ellen.



European cretins’ hysteria caused by prime minister Orban’s visit to Moscow and his meeting with President Putin underscores once again that the EU and its US masters need war, not peace