Orbán Ráhel a magyar stand-up új reménysége

Jó reggelt! Nyár van és olimpia is, de azért se a magyar, se a nemzetközi politika nem állt le, sőt. Indítsuk is négy remek belpolitikai cikkel a hírlevelet:

Az első arany és a nagy botrány

photo_camera Fotó: SEBASTIEN BOZON/AFP

Kós Hubert olimpiai bajnok 200 méteres hátúszásban! Itt van az óriási hajrája videón, itt meg a himnusz utána. A medencéből kiszállva arról beszélt: „Valahogy megtanítottak arra, hogy a döntőben kell jól úszni”.

A másik fontos szereplő Hámori Luca, aki ma továbbjutott, és azzal az algériaival bokszol majd az éremért, aki felháborította a fél világot. A magyar bokszszövetség is tiltakozik a vébéről tesztoszteronszintje miatt kizárt Imane Helif részvétele miatt. De mennyire sportszerű, hogy a nők között indul a bokszoló, akinek állítólag X és Y kromoszómája is van? Hogy tudd, min is háborogsz, Szily László képbe hoz a tényekkel.

De egész napos tudósításunkban kitértünk a 200 méteres női gyorsváltó hatodik helyére, a spanyolokat legyürkőző női kézicsapatra, nem beszélve Kovács Richárd és Vég Zsombor hatalmas küzdelmeiről és csodás nyilatkozatáról.

Bödőcs Tibornak kihívója akadt

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A miniszterelnök lánya az állami százmilliárdokkal kitömött MCC fesztiválján lépett fel, mint a férjével közös, állami segítséggel összehozott kastély- és szállodabirodalom vezetője, valamint az állami turizmus nagyasszonya. Kolozsi Ádám tudósítása tele van csodálatos mondatokkal, de volt két kedvenc poénom.

Tudják, hogyan írta le magát Orbán Ráhel? Na? Mint piaci szereplő!!! Nagyon nagy duma! De az még ennél is meredekebb humor volt, amikor a fél Balatont letérkövező és állami pénzből összeszállodázó és -lakóparkozó NER csúcsragadójának száján kicsúszott: „Azt gondolom, hogy a Balatont hosszú távon meg kell tartanunk magunknak.” XDDD Quick win!

Rosszul szavaztak

photo_camera Munkagépek Paks 2 helyszínén Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Októbertől ellenzéki vezetésű lesz Paks, a kormány nem hagy náluk sok pénzt: egy tollvonással különleges gazdasági övezetté nyilvánította a paksi atomerőmű területét. A leendő polgármester szerint az alapvető működéshez szükséges pénzt veszik el.



Till Tamás

photo_camera Fotó: Till Tamás/ Police.hu

Szinte biztos, hogy a 2000-ben, tizenegy évesen eltűnt Till Tamás holttestét találták meg a betonba ásva egy bajai tanyán – jelentette be csütörtökön az Országos Rendőr-főkapitányság. A holttest azonosítása még zajlik, az ügy fő gyanúsítottja és koronatanúja évekkel ezelőtt öngyilkos lett.

Sihuhu

photo_camera TGV tesztje Franciaországban 1990-ben az 510 kilométer per órás sebességrekord felállítása alatt Fotó: FRANCOIS GUILLOT/AFP

A tusványosi beszédében Orbán többször is megemlítette a bukaresti és a varsói „TGV”-t. A gyorsvasút legfőbb célja a hazai hálózat nyugat-európaivá tétele, olyan nagyvárosok bekapcsolása a hálózatba, mint Debrecen, Nyíregyháza, Székesfehérvár vagy Győr. A varsói gyorsvasúton az első kapavágások a 2030-as évek elején vagy kicsit előbb történhetnek meg, a bukaresti még így sem áll.

Két hír, két háború

photo_camera Iszmáil Haníje Fotó: ALGERIAN PRESIDENCY/Anadolu via AFP

Hónapokkal korábban elrejtett bombával ölték meg a Hamász politikai vezetőjét. Csak akkor élesítették, amikor biztosak voltak benne, hogy Iszmáíl Haníje a szobájában tartózkodik. Irán legfőbb vezetője megparancsolta, hogy hajtsanak végre válaszcsapást Izrael ellen.

A hidegháború utáni legnagyobb fogolycsere zajlott le az Egyesült Államok és Oroszország között. Többek között szabadon engedték a Wall Street Journal 16 évre ítélt tudósítóját, cserébe a németeknek el kellett engedniük egy bérgyilkost.