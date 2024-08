Venezuelában tíz napig kitiltják az X-et, mert az elnök szerint Elon Musk gyűlöletet terjeszt

„Az X 10 napra kiesett! Elon Musk kint!” – mondta Nicolás Maduro, Venezuela vitatott körülmények között újraválasztott elnöke, írja a Guardian. Maduro azzal vádolta a X nevű közösségi platform vezérigazgatóját, Elon Muskot, hogy platformját gyűlöletkeltésre használta a választások után.

Musk hétfőn arról posztolt az X-re, hogy a venezuelai választásokat elcsalták, Maduro pedig egy diktátor, aki szégyellhetné magát.

photo_camera Nicolás Maduro és Elon Musk felnéznek Fotó: JUAN BARRETO, DREW ANGERER/AFP

„Elon Musk, az X tulajdonosa a közösségi platform minden szabályát megszegte” – mondta Maduro, aki szerint Musk politikai zavargásokat keltett. Maduro aláírta a Nemzeti Távközlési Bizottság javaslatát, miszerint 10 napra kivonják a fogalomból az X-et Venezuelában. További részleteket nem közöltek a platform elleni eljárásról, de Maduro korábban is tervezte a közösségi platformok szabályozását. A letiltott X egyelőre nem reagált a döntésre.

A július végi választásokon Nicolás Maduro hivatalban lévő elnök nyert a Venezuela Nemzeti Választási Tanácsa közlése szerint – az eredményt azonban nemzetközi szinten is sokan kétségbe vonták. Az országban többször is tüntettek, amire a rendőrség gumilövedékekkel és könnygázzal reagált, a hétvégén pedig közel kétezer embert tartóztattak le. Az összecsapásoknak halálos áldozatai is voltak.

A hét elején büntetőeljárás indult az ellenzék két vezető politikusa ellen is, miután azok felszólították a fegyveres erőket, hogy hagyjanak fel Maduro támogatásával és a tüntetők elnyomásával.