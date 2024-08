Vitézy a Lázár-beszédről: Másfél óra tömény cinizmus helyett inkább átment volna Tihanyból Lepsénybe

„Minden eddiginél pontosabban mutatja Lázár János viszonyát az általa felügyelt MÁV utasaihoz, hogy miközben a Tranziton avokádós lattéről tart kiselőadást és ismét velem foglalkozik, addig néhány kilométerrel arrébb utasok ezrei álldogálnak Lepsényben, Csajágon és különböző balatoni állomásokon, reménytelenül várva a vonatpótló buszokat vagy épp az órákat késő vonatokat” - írta Vitézy Dávid a Facebookon.



Lázár János építési és közlekedési miniszter a tihanyi Tranzit Fesztiválon beszélt többek között Magyar Péterről és a Tisza Párt megjelenéséről is, amelyről ebben a cikkben írtunk részletesen. Közben valóban káosz alakult ki a balatoni közlekedésben, egy síntörés miatt az utasokat pótlóbuszokkal kellett szállítani.

Vitézy szerint „több haszna lett volna, ha másfél óra tömény cinizmus helyett inkább átment volna Tihanyból Lepsénybe, hogy személyesen is megtapasztalja, mivel jár az utasok számára egy ilyen üzemzavar, milyen a tájékoztatás, a buszos pótlás, az utasok ellátása, és mivel jár, hogy tízmilliárdok tűntek el a vasút pályafenntartási büdzséjéből az általa hozott intézkedések, az eltűnt jegybevételek nyomán.”



Vitézy megemlékezett arról, hogy a balatoni szakaszon is volt tervben beruházás, „de mint minden fontos vasúti projektet, a miniszter ezt is leállította, hogy aztán most a Tranziton azon élcelődjön, hogy például a korábban általunk megtervezett kapacitásbővítő vasútfejlesztések értelmetlenek. ”

Lázár János a vasút problémáit és a kórházak klímahelyzetét a globális felmelegedésre fogta, de Vitézy szerint nem szabadna ezzel viccelni, és minden forrást a vasútfejlesztésre kellene fordítani, mert Dél-Olaszországban és Spanyolországban is működnek a vonatok 40 fokban is.