„Jeffrey Epstein nagyon okos ember volt, sokkal okosabb, mint Sean Combs”

Figyelem: a cikkben zaklatásról, bántalmazásról, szexuális erőszakról is szó esik. Ha úgy érzed, nem állsz készen az olvasásra, görgess tovább.

Emberkereskedelemről szóló podcastet indított Lisa Phillips exmodell, aki korábban a brit közszolgálati tévé Ghislaine Maxwellről szóló dokumentumfilm-sorozatában is feltűnt. Phillipsnek nagy karrierálmai voltak, amikor huszonegy évesen, feltörekvő modellként elutazott a Brit Virgin-szigetekre, és egy barátnője jóvoltából meghívást kapott Jeffrey Epstein - később elítélt - szexuális ragadozó magánszigeteinek egyikére.

A dúsgazdag, rendkívül jó politikai kapcsolatokat ápoló hedge fund menedzser vagyonának és társadalmi státuszának köszönhetően évtizedeken keresztül büntetlenül zaklathatott fiatalkorú lányokat, akiket szexuálisan kihasznált, és rávette őket, hogy kerítsenek neki további áldozatokat. Epsteint végül 2019 augusztusában vették őrizetbe emberkereskedelem vádjával. Még azelőtt, hogy bíróság elé kerülhetett volna, cellájában öngyilkos lett.

„Mindenki szerette. Az a fajta férfi volt, akinek a közelében nagyon különlegesnek és nagyon biztonságban érezhetted magad [...]. Soha nem kaptam ennyi figyelmet senkitől, még apámtól sem. Érdekelte minden, amiről meséltem neki, amit csináltam, hogy mik voltak a vágyaim és a céljaim. Mindenre emlékezett”,

mondja Epsteinről a most negyvenes éveiben járó exmodell, aki a botrány talán legismertebb áldozata, Virginia Roberts-Giuffre perében is tanúskodott. De a dolgok elég gyorsan más irányt vettek.

Phillipsnél a szigeten töltött első nap estéjén már kopogtatott Epstein egykori kerítője és barátnője, Maxwell, és kis győzködés után rávette, hogy masszírozza meg a férfit. Az exmodellt állítása szerint az üzletember már aznap este szexuálisan zaklatta.

„Megszégyenülve tértem haza New Yorkba. Ezután az életem felpörgött, elkezdtem drogozni és inni. Úgy éreztem, mocskos vagyok, hogy valami nincs rendben velem, hogy nem álltam ki magamért”,

mondja. Phillipsnek és Epsteinnek ezután hónapokig tartó viszonya volt. Az üzletember társasági eseményekre vitte, rengeteg embernek bemutatta az akkor még modellként dolgozó nőt, aki állítása szerint az első nagy ügynökségi szerződését is Epsteinnek köszönheti. „De egy évvel azután, hogy Jeffrey meghalt, elkezdtem beszélni más túlélőkkel, és rájöttem, hogy az én sok évvel ezelőtti történetem nagyon sok hasonlóságot mutat az övéikkel”.

Phillips epizódról epizódra egyre többet árul el arról, ami közte és Epstein között történt. Az ingatlanmágnás hiába halt meg 2019 nyarán, a körébe tartozó alakok, az ő és barátja öngyilkossága körüli feltételezések és összeesküvés-elméletek továbbra is élénken foglalkoztatják a közvéleményt. Nem csoda, hiszen Epsteinnel olyan személyek álltak közeli kapcsolatban, mint Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates vagy András yorki herceg - aki az Epstein-ügy és az azt követő lefizetési botrány hatására azóta visszavonult a közélettől. Maxwellt két évvel ezelőtt húsz év börtönre ítélték.

Phillips elmondása szerint sírva fakadt, amikor értesült Epstein haláláról, bár maga sem tudja, miért. „Ha még élne, valószínűleg túlságosan féltem volna megszólalni. Így viszont végre képes vagyok beszélni arról, ami velem is megtörtént” - mondja a From Now On podcastről, ahová eddig olyan vendégeket hívott meg, mint Ariel Lyndsey tiktokker, aki maga is szexuális erőszak túlélő, vagy Jennifer French, aki tizenegy év után szökött meg az amerikai Order of Christ Sophia (OCS) misztikus keresztény szektából.

Minden bántalmazásról szóló szenzációs leleplezés mögött ott vannak a túlélők, akiktől súlyos dolgot kérünk, amikor azt kérjük, hogy beszéljenek. Ők nem csak elmesélik a történetüket, hanem megpróbálják visszaszerezni az önrendelkezésüket, meggyógyulni az őket érő bántalmazás súlyos traumáiból. Phillips a műsorban nemcsak saját érintettségéről beszél, hanem más bántalmazás-túlélőkkel és szakértőkkel közösen hívja fel a figyelmet az úgynevezett red flagekre, vagyis intő jelekre, edukál hatalommal való visszaélésről, önvédelemről és feldolgozásról.

„Los Angeles már csak ilyen”

Bár a nekünk nyilatkozó szakértők (például itt, itt és itt) szerint az erőszaktevők többségének semmilyen speciális ismertetőjele nincs, a visszaéléseknek sok esetben jól körvonalazható mintázata és menetrendje van. Epsteinnek és Maxwellnek is bejáratott módszerei voltak arra, hogyan hálózzák be a kiszemelt fiatal lányokat.

Esetünkben a trükk a masszázs volt, ami valójában csak kódnév volt a szexre: ezzel vették rá áldozataikat arra, hogy megérintsék Epsteint - akinek egyébként vélhetően lett volna lehetősége nem kiskorú, hivatásos személyekkel masszíroztatni magát. Négyük vallomását feldolgozó, meglehetősen felkavaró korábbi cikkünkben a nők arról beszéltek, mind nehéz anyagi és családi körülmények között éltek - egyikőjük drog- és alkoholfüggő szülők gyereke, akit saját apja rendszeresen molesztált gyerekkorában -, Epstein és Maxwell azonban ajándékokkal halmozták el őket, finanszírozták a tanulmányaikat, vagy éppen előrelépési lehetőséget és hírnevet ígértek nekik.

Epstein és Maxwell bizonyíthatóan tisztában voltak azzal, hány évesek a lányok, és tudtak a nehéz körülményeikről is. Ahogy Phillips mondja: „a bántalmazók körültekintően választják ki az áldozataikat”.