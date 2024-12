A kegyvesztett NER-lovag: Homlok Zsolt felemelkedése és bukása

A 2010 óta módszeresen felépített Nemzeti Együttműködés Rendszerének számos nyertese van Mészáros Lőrinctől kezdve Tiborcz Istvánon, Garancsi Istvánon át egészen a nemrég ismét nevet változtató Rogán-Szendrei Cecíliáig és Szijjártó Péter feleségéig. Az nagyon hamar világossá vált, milyen látványosan lehet profitálni abból, ha valaki a rendszer tagjává válik, és arra is akad rendkívül látványos példa, mi történik, ha valaki kiesik a pikszisből.

Homlok Zsolt története azonban más: őt a NER emelte fel, majd vetette ki magából.

A kezdetek

Homlok Zsolt NER előtti életéről nem lehet túl sokat tudni. 2023-ban, egy szombathelyi Polgári Esték elnevezésű rendezvényen annyit elárult, hogy egy Vas megyei faluban született, általános iskolába Celldömölkön járt, középiskolába pedig Szombathelyre. Nem állt távol tőle a sport, tagja volt a Haladás korosztályos utánpótlás csapatának, de sportkarrier helyett végül inkább a tanulmányait folytatta, karrierje pedig a Swietelsky Vasúttechnika Kft. ügyvezetői posztján át a NER legbelsőbb köréig vezette.

Arról, hogy hogyan indult a pályafutása és milyen úton jutott el a Swietelsky Vasúttechnika vezetői pozíciójába, semmilyen információt nem lehet találni. A céges adatbázisból annyi deríthető ki, hogy 2010-től 2016 szeptemberéig töltötte be ezt a pozíciót. Az osztrák tulajdonban lévő magyar leányvállalat egyébként kulcsfontosságú állomás Homlok életútján, hiszen ennek köszönhető, hogy végül a NER egyik oszlopos tagja lett – még ha csak egy rövid időre is.

A felemelkedés

A Swietelskynek volt ugyanis néhány közös projektje Mészáros Lőrinc cégeivel, és a közös munka révén feltehetően jó kapcsolatot sikerült kialakítaniuk. 2016-ban váratlanul eltávolították Homlokot a Swietelsky ügyvezetői pozíciójából. Vélhetően komoly problémák vezettek el ehhez a döntéshez, mivel a 24.hu szerint az egyre befolyásosabb topmenedzser összes korábbi szerződését felfüggesztette az osztrák anyacég. Ezután úgy gondolhatta, a Swietelskynél szerzett tapasztalatait saját javára kamatoztatja és 2016 végén létrehozta kisebb cégbirodalmának zászlóshajó cégét, a Homlok Építő Zrt.-t.

Ekkortájt nemcsak a karrierjében, de a magánéletében is drasztikus változások mentek végbe: elvált a feleségétől, szakított korábbi családjával, és már arról pletykáltak, hogy Mészáros Lőrinc fiatalabbik lányával, Ágnessel van együtt, sőt már az eljegyzés is megvolt. A pletykát 2017 májusában erősítette meg Mészárosék szóvivője, hogy aztán alig több mint két hónappal később kiderüljön, Homlok Zsolt elvette Mészáros lányát. Az általa vezetett Vivienvíz honlapján Mészáros Ágnesről Homlok-Mészáros Ágnesre változott az ügyvezető neve. Mindkettejüknek egyébként ez volt a második házassága.

Ifjú házasokként az Adrián is jachtoztak, rövid időn belül pedig Mészárosék felcsúti otthona lett Homlok Zsolt otthona is - legalábbis erre következtethetünk abból, hogy a cégkivonatok szerint egy időben a felcsúti ház címe volt Homlok bejegyzett lakcíme is.