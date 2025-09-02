Légcsavaros időmenedzsment

Jó reggelt! Újra itt a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap főbb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
222 nap múlva választás jön Magyarországon, és bárki is győz, Magyarországra áprilistól új idők jönnek. A sorsfordítónak ígérkező választási kampányt mostantól élőben követjük a 444-en, az első hétfő reggeli adásban Rényi Pál Dániel és Ács Dániel beszélgetett.
Volt Lázárinfó, ahol mi is kérdeztük az építési és közlekedési minisztert többek között Orbán Viktor magánrepülőzéséről. Schmidt Mária azt kéri, legyen már szabad a miniszterelnöknek legalább annyit, mint bármelyik más állampolgárnak. Úgy tűnik, ha Orbán megy magángéppel, az nem luxizás, hanem időmenedzsment.
Hadházy Ákos bemutatta az Orbán család hatvanpusztai ingatlanjának tervrajzait: 10 luxuslakás, és egy óriási klubszoba is van a hatvanpusztai „mezőgazdasági üzemben”, az éttermi szintű konyhából pedig külön lépcső vezet fel az egyik lakásba, ez lehet a séf lakása.
Kiszámoltuk, hogy milyen költségekkel járna Magyar Péter 10 pontos programja, és a matekozás végére alsó hangon 6800 milliárd forintig jutottunk.
Az orosz vezérkari főnök bejelentette, hogy folytatják a háborút Ukrajna ellen: Valerij Geraszimov eközben egy olyan térkép előtt ült, amin Odessza és Mikolajiv is Oroszországhoz tartozott. Németország védelmi minisztere elutasította Ursula von der Leyen kijelentését az Ukrajnába küldendő európai csapatokról.
De ki az az Andrij Parubij, és miért lőtték őt szitává fényes nappal a nyílt utcán?
Egy bíró akadályozta meg, hogy Trump guatemalai gyerekek százat toloncolja ki az USA-ból. Az amerikai elnök most épp azzal dicsekszik, hogy 12 nap alatt bűnözésmentes várossá tette Washingtont, pedig a statisztikák szerint eleve 30 éves mélypontra esett a városban az erőszakos bűncselekmények száma. Szakértők őrültségnek tartják a kiszivárgott „Gáza Riviéra”-tervet, ami az etnikai tisztogatás leplezését szolgálná: a tájékoztató szerint az egész lakosságot erőszakkal telepítenék ki, a területet pedig amerikai felügyelet alá helyeznék.
Putyin-Modi, Putyin-Fico, Hszi-mindenki – a kínaiak diplomáciai izmokat villantottak a SCO-csúcson Tiencsinben. Kim Dzsongun mellett Robert Fico is odatart, a szlovák kormányfő ott találkozik Putyinnal, majd Zelenszkijjel is Szlovákiában.
Már a Nemzetközi Népirtáskutatók Szövetsége szerint is népirtást követ el Izrael Gázában, Ciszjordániában pedig egyre súlyosabb a vízhiány.
És kijött a legutóbbi Borízű hang rövidített, ingyenes verziója is.
Lázár János szerint a magyar kormány jól reagált a munkácsi rakétatámadásra, ha pedig ki akarnánk cseszni az ukránokkal, azt elég gyorsan megtehetnénk. Az elbizonytalanodó Fidesz-szavazóknak üzeni: a Főnök rendet fog tenni.
„Az idő pénz, tehát lemenni főszezonban innen Brac-ra, az bizony 8-10 óra. De ha kék lámpával megy, hogy gyorsabban leérjen, akkor meg arról cikkeznek” – mondja a kormányfő ideológusa Orbán Viktor magángépezéséről.
Miért zötykölődjön 8-10 órát, ha másfél órán belül is odaérhet Brač szigetére, nem igaz?
A betelepülési hozzájárulás mellett büntetett előéletű személy sem létesíthet lakcímet a településen.
Az éttermi szintű konyhából pedig külön lépcső vezet fel az egyik lakásba. Ez lehet Hadházy szerint a séf lakása.
A matekozás végére alsó hangon 6800 milliárd forintig jutottunk. Van a programpontok között irreális és furcsa, de olyan is, amihez nem pénz kell, csak politikai szándék. A legtöbb forrást az oktatás és az egészségügy vinné el.
Mit üzenhet a First Lady?
Online petíciójukhoz bárki csatlakozhat az aláírásával.
Tavaly „Mészáros Lőrinc” vagyona nagyjából 10 óra alatt nőtt annyit, mint amennyi bevétel ebből a „marketing és innovációs hozzájárulásból” származott.
Valerij Geraszimov eközben egy olyan térkép előtt ült, amin Odessza és Mikolajiv is Oroszországhoz tartozott.
„Ezek olyan dolgok, amiket nem tárgyalnak meg azelőtt, hogy leülnek a tárgyalóasztalhoz azokkal a felekkel, akiknek beleszólásuk van az ügybe” – mondta Boris Pistorius.
Gyanúsított van, orosz szál is van, ám a részletekről nem beszélnek a hatóságok. Andrij Parubij, az áldozat az elmúlt évtizedekben szélsőséges és mérsékeltebb jobboldali pártok sorát járta be, egyesek a 2014-es odesszai tragédiáért is felelősnek tartották.
A határozat csak átmeneti, 14 napig van érvényben. Trump szerint a kísérő nélküli gyerekeket csak egyesítik a Guatemalában lévő családjaikkal.
Pedig a statisztikák szerint eleve 30 éves mélypontra esett a városban az erőszakos bűncselekmények száma.
A tájékoztató szerint az egész lakosságot erőszakkal telepítenék ki, a területet pedig amerikai felügyelet alá helyeznék.
A Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján mindenki ott van, akinek baja van Amerikával és a Nyugattal.
Japán II. világháborús kapitulációjának 80. évfordulóját ünneplik meg.
A szlovák kormányfő korábban kizárta a találkozót az ukrán elnökkel, mondván, nincs rá ok, és Zelenszkij „gyűlöli” őt.
Felszólítják Izraelt, hogy hagyja abba.
Az izraeli hadsereg által ellenőrzött területen állandóan megrongálják a vízellátó infrastruktúrát.
A héten kiderül, hogy az ellenzék csak a kormányt akarja megbuktatni, vagy elérkezettnek látja az időt a Macronnal való leszámolásra is.
Jelenleg is kutatnak túlélők után.
Az igazságügyi miniszter szerint már régóta esedékes volt.
A volt cseh kormányfőt, a populista ANO párt vezetőjét kórházba vitték CT-re.
Bugner József 75 éves volt.
Hétfő van, szabad a Borízű! Barna bőrű visszatérés a kempingből, ökörchuletón, finn marha a tányéron, fejlődő horvát rizottók. Sulyok Tamás, Orbán Rózsaszín Párducként tönkretesz mindent, de a végén győz. Le a fizetős benzinkúti vécékkel! Szabad szarást!