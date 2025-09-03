103% MAGYAR

Jó reggelt! Ismét itt a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap főbb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

GAZDASÁG

Muszájgarázs és beleférhetősíthetőség, kamatok 3 százalék alatt, milliós különbségek a banki ajánlatokban – ilyen volt az Otthon Start első napja.

Illusztráció: Botos Tamás/444

Mínusz 65 milliárd forint van Budapest számláján, ráadásul lejárt a májusban elrendelt jogvédelem, a decemberit pedig törölte egy pécsi bíróság, így bármikor milliárdokat vonhat le a főváros számlájáról a Magyar Államkincstár.

Közzétette a részletes adatokat a KSH, most már látszik, milyen kevésen múlt, hogy nem lett a repülőrajtból teljes földbe állás.

50 millió forint tűnt el a fideszes alelnök megyei focicsapatának házipénztárából.

BELFÖLD

A 444 új kiadványának bemutatóján Szijjártó Péter és Szergej Lavrov barátságáról, az orosz befolyás mélységéről, a Moszkva folyó partján hallgatott podcastekről, és arról beszélgettünk, hogy vajon lesz-e még jobb. (A Végtelen háború megvásárolható a 444 Shopban.)

Fotó: Kristóf Balázs/444

Nemcsak a Fidesz megy vasárnap Kötcsére, hanem Magyar Péter is, aki a fideszes elittől kb. 500 méterre új arcokat tervez bemutatni.

Megtalálták az otthonról eltűnt, 22 hónapos kislány holttestét. Miután hajtóvadászat indult a nevelőapa ellen, elfogták a gyanúsítottat. Korábban már érkezett panasz a rendőrséghez a Miskén megölt kislány szüleiről.

Hadházy Ákos szerint egy bugris újgazdag család úrhatnámságának bizonyítéka a hatvanpusztai családi könyvtár, a legújabb képekről ugyanis kiderül, hogy a könyvtárban kovácsoltvas csigalépcső és óriási kandalló is van, rajta egy kos szoborral.

„De jó, hogy nincs köztük Mohamed!” – mondta az elsősöknek a tanévnyitón Oroszlány fideszes polgármestere, majd Takács Károly a migránsellenes beszédet kifogásoló szülőket kommentben az ország elhagyására buzdította.

Elindult a chatcsatornája Orbán Viktornak, aki a Facebook-oldalán reklámozza Mészáros Lőrinc bankját, az MBH-t.

Pride helyett már az 56-os forradalom van az Erste AI-s reklámfilmjében.

Szijjártó Péter is elmegy a pekingi parádéra, ahol Putyin, Fico, Vučić és Kim Dzsongun is ott lesz.

KÜLFÖLD

Donald Trump – aki szerint a gázai háború a közvélemény szemében „árt Izraelnek” – azt mondta, a világ legborzalmasabb helye Chicago, és oda is be akarja küldeni a Nemzeti Gárdát.

Fotó: TASOS KATOPODIS/Getty Images via AFP

Vlagyimir Putyin pedig – akit háborús bűnösnek nevezett a német kancellár – azt taláta mondani, hogy bármelyik épeszű ember tökéletesen tisztában van azzal, hogy Oroszországnak soha nem volt, és soha nem is lesz szándékában bárkit megtámadni. Az oroszok és a kínaiak megállapodtak, hogy megépítik Szibéria Ereje 2 gázvezetéket, amely Mongólián keresztül szállítana földgázt Kínába, de a meglévő útvonalakon is bővítenék a szállításokat.

Joakim Medin Törökországba utazott tudósítani, amikor tömegtüntetések söpörtek végig az országon az isztambuli főpolgármester letartóztatása miatt. A magyar ügyekben is jártas újságíró a 444-nek elmondta, hogy álmaiban sem gondolta volna, hogy ugyanabban a börtönben fog kikötni, ahová Erdoğan legnagyobb kihívóját zárták.

A volt ukrán házelnök gyilkosa tagadja, hogy az oroszoknak dolgozott volna.

Már 1400-nál is több áldozata van az afganisztáni földrengésnek.

Tényleg dollármilliomos lett a Demokrata Párt újbalos ikonja, aki idáig a diákhitelét lobogtatta, pedig Ilhan Omar nemrég még tagadta a vagyonosodását.

KULTÚRA

Egy sikeres regény alapján készült Chris Columbus-film, amiben szerepel Helen Mirren, Ben Kingsley, de még Pierce Brosnan is: mi baj lehet? Csak annyi, hogy elkészült ez a film.

Fotó: Netflix