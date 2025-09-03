103% MAGYAR

reggel 4
Jó reggelt! Ismét itt a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap főbb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

GAZDASÁG

Muszájgarázs és beleférhetősíthetőség, kamatok 3 százalék alatt, milliós különbségek a banki ajánlatokban – ilyen volt az Otthon Start első napja.

Illusztráció: Botos Tamás/444

Mínusz 65 milliárd forint van Budapest számláján, ráadásul lejárt a májusban elrendelt jogvédelem, a decemberit pedig törölte egy pécsi bíróság, így bármikor milliárdokat vonhat le a főváros számlájáról a Magyar Államkincstár.

  • Közzétette a részletes adatokat a KSH, most már látszik, milyen kevésen múlt, hogy nem lett a repülőrajtból teljes földbe állás.
  • 50 millió forint tűnt el a fideszes alelnök megyei focicsapatának házipénztárából.

BELFÖLD

A 444 új kiadványának bemutatóján Szijjártó Péter és Szergej Lavrov barátságáról, az orosz befolyás mélységéről, a Moszkva folyó partján hallgatott podcastekről, és arról beszélgettünk, hogy vajon lesz-e még jobb. (A Végtelen háború megvásárolható a 444 Shopban.)

Fotó: Kristóf Balázs/444

Nemcsak a Fidesz megy vasárnap Kötcsére, hanem Magyar Péter is, aki a fideszes elittől kb. 500 méterre új arcokat tervez bemutatni.

Megtalálták az otthonról eltűnt, 22 hónapos kislány holttestét. Miután hajtóvadászat indult a nevelőapa ellen, elfogták a gyanúsítottat. Korábban már érkezett panasz a rendőrséghez a Miskén megölt kislány szüleiről.

Hadházy Ákos szerint egy bugris újgazdag család úrhatnámságának bizonyítéka a hatvanpusztai családi könyvtár, a legújabb képekről ugyanis kiderül, hogy a könyvtárban kovácsoltvas csigalépcső és óriási kandalló is van, rajta egy kos szoborral.

„De jó, hogy nincs köztük Mohamed!” – mondta az elsősöknek a tanévnyitón Oroszlány fideszes polgármestere, majd Takács Károly a migránsellenes beszédet kifogásoló szülőket kommentben az ország elhagyására buzdította.

  • Elindult a chatcsatornája Orbán Viktornak, aki a Facebook-oldalán reklámozza Mészáros Lőrinc bankját, az MBH-t.
  • Pride helyett már az 56-os forradalom van az Erste AI-s reklámfilmjében.
  • Szijjártó Péter is elmegy a pekingi parádéra, ahol Putyin, Fico, Vučić és Kim Dzsongun is ott lesz.

KÜLFÖLD

Donald Trump – aki szerint a gázai háború a közvélemény szemében „árt Izraelnek” – azt mondta, a világ legborzalmasabb helye Chicago, és oda is be akarja küldeni a Nemzeti Gárdát.

Fotó: TASOS KATOPODIS/Getty Images via AFP

Vlagyimir Putyin pedig – akit háborús bűnösnek nevezett a német kancellár – azt taláta mondani, hogy bármelyik épeszű ember tökéletesen tisztában van azzal, hogy Oroszországnak soha nem volt, és soha nem is lesz szándékában bárkit megtámadni. Az oroszok és a kínaiak megállapodtak, hogy megépítik Szibéria Ereje 2 gázvezetéket, amely Mongólián keresztül szállítana földgázt Kínába, de a meglévő útvonalakon is bővítenék a szállításokat.

Joakim Medin Törökországba utazott tudósítani, amikor tömegtüntetések söpörtek végig az országon az isztambuli főpolgármester letartóztatása miatt. A magyar ügyekben is jártas újságíró a 444-nek elmondta, hogy álmaiban sem gondolta volna, hogy ugyanabban a börtönben fog kikötni, ahová Erdoğan legnagyobb kihívóját zárták.

  • A volt ukrán házelnök gyilkosa tagadja, hogy az oroszoknak dolgozott volna.
  • Már 1400-nál is több áldozata van az afganisztáni földrengésnek.
  • Tényleg dollármilliomos lett a Demokrata Párt újbalos ikonja, aki idáig a diákhitelét lobogtatta, pedig Ilhan Omar nemrég még tagadta a vagyonosodását.

KULTÚRA

Egy sikeres regény alapján készült Chris Columbus-film, amiben szerepel Helen Mirren, Ben Kingsley, de még Pierce Brosnan is: mi baj lehet? Csak annyi, hogy elkészült ez a film.

Fotó: Netflix
  • Imane Khelif bírósághoz fordult, hogy ne kelljen nemi tesztnek alávetnie magát a versenyzéshez.
  • A beosztottjával folytatott titkos románc miatt kirúgták a Nestlé vezérigazgatóját.
  • Nemi erőszak miatt emeltek vádat Depardieu ellen.
Kapcsolódó cikkek

Muszájgarázs és beleférhetősíthetőség, kamatok 3 százalék alatt, milliós különbségek a banki ajánlatokban – ilyen volt az Otthon start első napja

Hétfőtől garantáltan 3 százalékos kamatozású hitellel vehet lakást, aki megfelel a feltételeknek. Kis kamatverseny és egyedi kedvezmények a bankoknál, unortodox testcselek az eladóknál. Most nagy a program lendülete, de van, aki szerint ez gyorsan kifullad, miközben az állam ezúttal sem a rászorulókon segít.

Haász János
gazdaság

Mínusz 65 milliárd forint van Budapest számláján

Ráadásul lejárt a májusban elrendelt jogvédelem, a decemberit pedig törölte egy pécsi bíróság. Így bármikor milliárdokat vonhat le a főváros számlájáról a Magyar Államkincstár.

Székely Sarolta
Budapest

Közzétette a részletes adatokat a KSH, most már látszik, milyen kevésen múlt, hogy nem lett a repülőrajtból teljes földbe állás

A második negyedév főbb GDP-mutatói nem változtak, az első félév visszaesést hozott, de a pocsék első negyedévet egy kicsit jobb második követte. Egyetlen ágazatnak köszönhetően úsztuk meg a recessziót.

Haász János
gazdaság

50 millió forint tűnt el a fideszes alelnök megyei focicsapatának házipénztárából

Az adóhatóság vizsgálata azt is kiderítette, hogy 38,5 millió forint értékben jogosulatlanul igényelték vissza az áfát is.

Székely Sarolta
gazdaság
Podcast

Végtelen háború: miért és mennyire putyinista Orbán és Szijjártó?

A 444 új kiadványának bemutatóján három szerzőnk, Haszán Zoltán, Herczeg Márk és Takács Lili beszélgetett Szijjártó Péter és Szergej Lavrov barátságáról, az orosz befolyás mélységéről, a Moszkva folyó partján hallgatott podcastekről, és arról, hogy vajon lesz-e még jobb.

Haszán Zoltán, Takács Lili, Botos Tamás, Herczeg Márk
podcast

Itt a Végtelen háború, a 444 magazinja az orosz–ukrán háborúról és benne Magyarország szerepéről

Mit akar Orbán? Ki válthatja le Putyint? Hogyan hatott a háború az orosz kultúrára? Az új, 80 oldalas, erősen illusztrált kiadványban 13 cikk olvasható 13 ukrán, orosz, lengyel és magyar szerzőtől (köztük a 444 újságíróitól). Kapható a 444 Shopban.

Herczeg Márk
könyv

Nemcsak a Fidesz megy vasárnap Kötcsére, hanem Magyar Péter is

Sőt, Magyar Péter a támogatóit is várja Kötcsén, ahol a hétvégén mindenképpen a szokásosnál nagyobb forgalom várható.

Takács Lili
POLITIKA

Magyar Péter új arcokat akar bemutatni Orbánék kötcsei találkozójának közelében

A tiszások nagyjából 500 méterre lesznek a fideszes elittől.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Megtalálták egy otthonról eltűnt kétéves kislány holttestét

A rendőrség emberölés miatt indított nyomozást.

Takács Lili
bűnügy

Hajtóvadászat indult a kétéves miskei kislány halálának ügyében

A nevelőapát nagy erőkkel keresi a rendőrség.

Takács Lili
bűnügy

Elfogták J. Dávidot, akit a kétéves miskei kislány megölésével gyanúsítanak

A férfit fél nap alatt őrizetbe vették. Kedd estére tüntetést szerveznek Miskén.

Takács Lili
bűnügy

Korábban érkezett panasz a rendőrséghez a Miskén megölt kislány szüleiről

A rendőrök januárban jeleztek a gyermekjóléti szolgálatnak.

Czinkóczi Sándor
bűnügy

Hadházy Ákos szerint egy bugris újgazdag család úrhatnámságának bizonyítéka a hatvanpusztai családi könyvtár

A legújabb képekről kiderül: a könyvtárban kovácsoltvas csigalépcső és óriási kandalló is van, rajta egy kos szoborral.

Székely Sarolta
belföld

Oroszlány fideszes polgármestere a tanévnyitón az elsősöknek: „De jó, hogy nincs köztük Mohamed!”

A migránsellenes beszédet kifogásoló szülőket ezután kommentben az ország elhagyására buzdította Takács Károly.

Kolozsi Ádám
belföld

Chatcsatornán támad Orbán Viktor

A Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök mellé kellett még egy kommunikációs felület.

Székely Sarolta
POLITIKA

Új miniszterelnöki szerepfelfogás: Orbán Viktor a Facebook-oldalán reklámozza Mészáros Lőrinc bankját, az MBH-t

A kormányfő gyerekkori barátjának bankját reklámozza Orbán videója, miközben az OTP-nek is odaszúr egyet finoman. Jönnek a miniszterelnöki kaparóssorsjegy-reklámok is?

Kolozsi Ádám
belföld

Pride helyett már az 56-os forradalom van az Erste AI-s reklámfilmjében

Az Erste szerint 1956 minden magyar számára azonos értéket képvisel, és hasonlóan képviseli az európai értékeket, mint a többi, reklámban megjelenített esemény.

Takács Lili
belföld

Szijjártó Péter is részt vesz Pekingben a győzelem napi parádén, ahol Putyin, Vučić és Kim Dzsongun is ott lesz

Nyugati országok nem szoktak részt venni az eseményen.

Székely Sarolta
POLITIKA

Donald Trump szerint a gázai háború a közvélemény szemében „árt Izraelnek”

Szerinte régebben az izraeli lobbi volt a legerősebb az amerikai Kongresszusban, de ma már nincs így. Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy az emberek elfelejtették október 7-ét.

Takács Lili
külföld

Trump szerint a világ legborzalmasabb helye Chicago, oda is be akarja küldeni a Nemzeti Gárdát

A demokrata vezetésű nagyvárosokat Trump katonákkal fegyelmezi meg: „Jogom van bármit megtenni, amit akarok, én vagyok az Egyesült Államok elnöke.”

Kolozsi Ádám
külföld

Háborús bűnösnek nevezte Putyint a német kancellár

Friedrich Merz szerint a megengedő hozzáállásnak nincs helye.

Czinkóczi Sándor
háború

Putyin: Bármely épeszű ember tökéletesen tisztában van azzal, hogy Oroszországnak soha nem volt, és soha nem is lesz szándékában bárkit megtámadni

Valósággörbítés Putyin-módra Pekingben.

Takács Lili
külföld

Ha Európának nem kell az orosz gáz, majd megy Kínába: a Gazprom bejelentette a Szibéria Ereje 2 gázvezeték megépítését

Az oroszok és a kínaiak megállapodtak, hogy megépítik Szibéria Ereje 2 gázvezetéket, amely Mongólián keresztül szállítana földgázt Kínába. A meglévő útvonalakon is bővítenék a szállításokat.

Takács Lili
külföld

„Meglepően sok magyar írta meg, örül, hogy börtönbe kerültem”

Joakim Medin Törökországba utazott tudósítani, amikor tömegtüntetések söpörtek végig az országon az isztambuli főpolgármester letartóztatása miatt. A magyar ügyekben is jártas újságíró álmaiban sem gondolta volna, hogy ugyanabban a börtönben fog kikötni, ahová Erdoğan legnagyobb kihívóját zárták.

Kaufmann Balázs
külföld

A volt ukrán házelnök gyilkosa tagadja, hogy az oroszoknak dolgozott volna

Mihajlo Szcelnyikov a merényletet magára vállalta.

Czinkóczi Sándor
háború

Már 1400-nál is több áldozata van az afganisztáni földrengésnek

Nagyon sokan lehetnek még a romok alatt, exponenciálisan fog nőni a halottak és sebesültek száma, ha elérik az egyelőre megközelíthetetlen településeket.

Kolozsi Ádám
külföld

Tényleg dollármilliomos lett a Demokrata Párt újbalos ikonja, aki idáig a diákhitelét lobogtatta

Ilhan Omar nemrég még tagadta a vagyonosodását.

Kolozsi Ádám
külföld

Egy sikeres regény alapján készült Chris Columbus-film, amiben szerepel Helen Mirren, Ben Kingsley, de még Pierce Brosnan is? Mi baj lehet?

Csak annyi, hogy elkészült ez a film.

Mészáros Juli
FILM

Imane Khelif bírósághoz fordult, hogy ne kelljen nemi tesztnek alávetnie magát a versenyzéshez

A párizsi olimpián aranyérmes algériai bokszoló, Imane Khelif a Sport Választottbírósághoz fordult, hogy megsemmisíttesse a World Boxing döntését, amely megtiltja számára a közelgő versenyeken való részvételt, hacsak nem veti alá magát genetikai nemiségvizsgálatnak.

Takács Lili
sport

A beosztottjával folytatott titkos románc miatt rúgták ki a Nestlé vezérigazgatóját

A kapcsolattal megsértette a vállalat magatartási kódexét.

Székely Sarolta
külföld

Nemi erőszak miatt emeltek vádat Depardieu ellen

A francia színész 70 évesen nyúlt be egy 22 éves nő nadrágjába, majd az ügyészség szerint megerőszakolta. Utólag már látja, hogy tévedett a nő beleegyezésével kapcsolatban.

Kolozsi Ádám
külföld