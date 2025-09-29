Az agy megértése és egyéb trükkös ügyletek

Őszies, jó reggelt! Újra itt a Reggel 4, a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt hétvége főbb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.) De előtte: reggel 8-tól Helyzet: van!
Hadházy Ákosék újra Hatvanpusztán tüntettek, közben Orbán Viktor – aki szerint a brüsszeli háborús politika képviselői itt ügyködnek – pálinkázott. Orbán szerint egyébként minden aljas ellenzéki álhírterjesztő, legyen képviselő, influenszer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján. Rogán Antal szerint ukrán titkosszolgálati akció akarja lejáratni a kormányt. A Privátbankár azonnali hatállyal megszüntette az együttműködést Káncz Csabával.
A Száraz Istvánhoz kötődő Quartz Zrt. üzleti jelentéséből derült ki, miért is kellett nekik a Citadel Alapkezelő, amit nem is vettek meg, csak kölcsönözték – a történet végén Mészáros Lőrinc és köre nyert nagyot.
Szijjártó Péter szerint a horvátok nyerészkedni akarnak, és az olajvezeték kapacitása nem elegendő, de az Adria olajvezeték kezelője szerint el lehetne látni Magyarországot olajjal Horvátországon keresztül.
15 perc néma csenddel tüntetett a Parlament előtt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a gyerekvédelemért.
Az ukrán vezérkar térképet közölt a Magyarország felől érkező drónok berepüléséről, a Magyar Honvédség saját ábrával bizonygatta, hogy nem repültek át magyar drónok az ukrán határon. Volodimir Zelenszkij azt mondta, fényképeik is vannak a magyar drónokról, Orbán szerint az ukrán elnök zaklat minket.
Miután szombat éjjel intenzív támadást mért Kijevre Oroszország, és emiatt Lengyelország ideiglenes légtérzárat rendelt el, Szergej Lavrov azt mondta, Oroszország nem akar megtámadni EU- vagy NATO-államokat.
A világ vezető egyetemeiről érkező kutatócsoportokkal indul 10 éven át tartó, 85 millió dolláros költségvetésű kutatás, hogy új dolgokat tudjunk meg arról, agyunk hogyan működik együtt a minket körülvevő környezettel – mondja a konzorciumot vezető Lengyel Máté, a CEU Kognitív Tudományi Tanszékének professzora.
Washingtonban éveken át próbálták kezdeni valamit a Pekingből irányított appal, Trumpék végül sikeresen leválasztották azt kínai anyacégétől – a kérdés már csak az, miért ment ebbe bele a Hszi Csin-ping, és mit kezdenek az amerikai TikTokkal Trump-közeli tulajdonosai.
Magyarul is megjelent az elmúlt évek két nagy kritikai és közönségsikere: a Copperfield Dávid és a Huckleberry Finn újragondolásai úgy őrzik meg az eredeti könyvek szellemét, sőt a cselekményét is, hogy közben nagyon mai témák válnak átélhetővé, sőt húsba vágóvá.
A Jeti Mozi bemutatta Hartai László és Dér András 1987-ben debütált dokumentumfilmjét, a Szépleányokat. A film nemcsak az 1985-ös szépségversenyt követi végig, de mindazt, ami a színfalak mögött zajlott, és ami aztán a győztes halálához vezetett.
Még ősziesebb lesz az ősz: fagypont alá is benézhet a hőmérséklet.
A kormány ördögi mestertervről beszél, és megtorlást ígér. De hogy lett a valóságban egyszerű szóbeszédből országos rágalmazási ügy? Rényi Pál Dániel és Plankó Gergő jelentkezik a 444 stúdiójából.
Hadházy másodszorra szervezett tüntetést Hatvanpusztára
„Könnyű felismerni őket: agresszívek, erőszakosak, fenyegetőznek, lőfegyverrel járnak lakossági fórumra.”
Tart attól, hogy másnap fájhat a feje.
„A kesztyűt fel kellett venni!”
A Szőlő utcai visszaélések és Semjén Zsolt kapcsán beszélt erről, de az Egyesült Királyság érintettségére is utalt. Azt is mondta, hogy rájöttek, Trump nem tud békét csinálni Ukrajnában, de Putyin szerepe nem merült fel.
A külsős szerzőktől is elvárják, hogy eleget tegyenek az újságírás szakmai és etikai szabályainak.
Megalakult a Cívisváros Digitális Polgári Kör, egyik tagját többször is elítélték könnyű testi sértés illetve garázdaság miatt.
És a juttatását is elvenné.
Október helyett csak november elején indítják el a kiválasztási folyamat nyilvánosság előtt zajló részét.
Karácsony Gergely főpolgármester adta át az ingatlan kulcsát.
A cég fluktuációval magyaráz.
A keresőcsapat vasárnap reggel találta meg a 27 éves nő holttestét a Pilisben.
Korábban elterjedt, hogy eltűnése napján még üzent a barátjának, de ez nem volt igaz.
A térkép szerint a drónok közvetlen a magyar-ukrán határ mellől szálltak fel és léptek be az ukrán légtérbe.
Pénteken sem a Belügyminisztérium, sem a Magyar Honvédség sem repült azon a területen.
Az ukrán elnök szerint Magyarország rendkívül veszélyes lépéseket tesz, elsősorban saját maga számára.
Az ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy Magyarország rendkívül veszélyes lépéseket tesz.
Az éjjeli Ukrajnát ért orosz támadás miatt elrendelt korlátozás hajnalig volt érvényben.
Viszont minden Moszkva ellen irányuló agresszió „határozott választ” váltana ki – közölte az orosz külügyminiszter.
A Nagy-Moldovánál is illegális külföldi támogatásokat találtak.
Vasárnap parlamenti választásokat tartanak Európa egyik legszegényebb országában. Mint minden moldovai választásnál, most is megkerülhetetlen az oroszkérdés. Reális az esélye annak, hogy a moldáv politikai paletta leginkább Európa-párti szereplője, a jelenlegi kormánypárt koalícióra kényszerül valamelyik nála kevésbé Európa-párti, oroszbarátabb kihívóval.
Több órán át ott tartózkodtak.
Szerinte a várost háború sújtja.
Voltak, akik akkor egy lehetséges deeszkalációs taktikaként értelmezték a gesztust.
Irán jogtalannak tartja a szankciók visszaállítását.
Milyen hatással van Schmidt Mária múzeuma egy olyan nézőre, aki meg sem született, amikor a múzeumot megnyitották, és életében most jár ott először?
A műsorban most fitneszmodellek is verekedtek, és egy korábban doppingolás miatt eltiltott kajakozó is legyőzött egy olyan színészt, aki úgy tudott kijutni az olimpiára, hogy megalapította a kongói vívószövetséget.
