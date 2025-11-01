Hétvégi olvasnivalók vasban lévő férfiakról, AI-kamukról, drónokra szerelt fegyverekről

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét nagyobb-fontosabb cikkeivel. Akad többféle hírlevelünk, itt lehet feliratkozni rájuk.
Erre a hétre is áthullámzott október 23-a: egyrészt egészen abszurd információs háborúvá fajult a vita, hogy kinek a rendezvényén voltak többen (holott a felvételek alapján ez azért elég egyértelműnek tűnt), másrészt miután Orbán Viktor édesanyja a Békemenet váratlan sztárja lett, cikkünkben témánként néztük meg Sipos Erzsébet állításait. Hétfő reggeli élő műsorunk, a Helyzet: van! is az előző heti eseményekkel foglalkozott, és a fő témája az volt, hogy egyre többen hiszik el, hogy leváltható a Fidesz. A műsorban beszéltünk Hann Endrével is, aki elmondta, kiélezettebb a helyzet, mint korábban szinte bármikor a Fidesz 15 éves uralma alatt.
Közben a Fidesz még tovább csavarta az AI-alapú kamu lejáratóanyagok gyártását, amivel kapcsolatban arról írtunk, hogy ha esetleg bíróság elé is kerül majd valamelyik tartalom, addigra már rég beégett az emberek agyába a kamuvideó. A kormánypárttal kapcsolatban írtunk arról is, hogy fedezet nélkül ígérgetnek a korábbiaknál is hatalmasabb osztogatást, miközben bőven a szokottnál hamarabb voltak kénytelenek bevetni Orbánt a kampányban, és megnéztük azt is, hogyan viszonyulnak Orbán tavaszi gazdasági előrejelzései a valósághoz. Megírtuk emellett, hogy a NER bekebelezte a Blikket, és hogy egy neres milliárdos esete kellett hozzá, hogy a Fidesz rájöjjön, baj van a saját lakástörvényével.
És írtunk emellett arról, hogy
Pénteken írtunk arról, hogy gyermekotthon lakóit környékezte meg a pedofil, aki májusban a Harcosok Klubja vendége volt. Írtunk emellett arról, hogy a gázmaffia annyi adót csalt el, hogy az már több mint egy éve feltűnt a kormánynak, ősszel törvényt is módosítottak miatta. A politika és a bűnügy határterületére esik az, ami Tiszaburán történik, ahol vasárnap ismét választást tartanak, riporttal jelentkeztünk a településről.
Miután a héten Orbán Olaszországban járt, részletesen írtunk Giorgia Meloniról, aki már harmadik éve vezeti az országot, ami ott kiugró teljesítménynek számít. Cikkünkben végigvettük, hogy hogyan lett a neofasiszta pártban karriert indító Meloniból megbízható európai szövetséges, és hogy hol látszik Orbán barátságának hatása.
Foglalkoztunk azzal, hogy csúnyán elszámolta magát Wilders, a pozitív üzenetekkel kampányoló D66 alakíthat kormányt Hollandiában, írtunk Javier Milei újabb győzelméről, kitérve arra, hogy a történelem első libertárius kísérlete még messze nem bizonyult sikeresnek, bemutattuk Trump „miniszterelnökét”, akit egyszerre hasonlítanak Goebbelshez és Sztálinhoz, és összefoglaltuk, hogyan durvult el Rio de Janeiro történetének legvéresebb rendőrségi razziája.
Vad szakállak, egymásnak feszülő férfitestek, Arany Ászok köcsögből: hagyományőrző fesztiválon jártunk, sok tapasztalattal és remek fotókkal tértünk vissza.
Megnéztük Kathryn Bigelow új filmjét, a Feszült helyzetet, elmentünk a Szépművészetiben látható William Blake-kiállításra, meghallgattuk Lily Allen új albumát, és megnéztük a Budapesti Anarchista Színház (BASZ) Harmadik utas - Alien:operett című előadását is.
Az eheti részben az egyenlő bérezés napja adta a témát.
Kamufotó! AI-jal készült, a Chatgpt is megmondta! Mi csillog, ha nincs is víz a Tiszánál? Hol a villamosmegálló a Békemenetről? Miután az emberek már a szemüknek sem nagyon akarnak hinni, a politikusok rápakolnak még egy lapáttal.
Az útviszonyokat is figyelembe véve elég egyértelmű a különbség.
Témánként megnéztük Sipos Erzsébet nyilatkozatát: miből vették meg Hatvanpusztát, hogy szerezték meg a bányát, verte-e az apja Orbánt.
Az október 23-i menetelésből a Tisza jött ki jobban, és egyre több jel mutat arra, hogy a többség őket látja esélyesnek. Tud-e váltani a fejnehéz Orbán-kampány? A stúdióban Rényi Pál Dániel és Czinkóczi Sándor, a telefonnál Hann Endre.
A Medián igazgatója szerint a Fideszen belül is komolyan számolnak azzal, hogy nyerhet az ellenzék.
Hiába tett feljelentést Magyar Péter a meghamisított videó miatt, gyors védelemre nem számíthat. A választás előtt hónapokkal pedig nem is mérlegeli a bíróság, hogy egy hamis üzenet hogyan befolyásolja egy párt választási esélyeit.
A várható pluszpénz ígérete meglepő módon nem úgy hat, mint négy éve. A kormánypárt jóval a választás előtt vetette be két csodafegyverét – kérdés, maradt-e valami februárra.
Napra pontosan kilenc hónapja a harmadik negyedévre ígérte az „igazi, komoly tempónövekedést”, és azt mondta, „nem lutrira megy”. Most arról beszél, így is kész csoda, amit csinálnak.
Öt hónappal a választás előtt a Mészáros Lőrinc pénzelte Indamedia felvásárolta a svájci tulajdonban állt Ringier portfólióját. Vaszily Miklós keze alatt gigantikus médiapiaci konszern épül.
Az új lakástörvény értelmében az I. kerületi önkormányzatnak értékesíteni kell a budavári műemlék lakásokat, függetlenül bármilyen körülménytől. Az eddig eladott több mint 200 lakást csaknem húszmilliárdos kedvezménnyel adták el, de Somlai Bálinték kérelmére még a törvény beterjesztője, a kerületi polgármester is nemet mondott.
A hivatalos magyarázat szerint a csúccsal kapcsolatos kommunikációt segítette, utazásának költségeit pedig a Megafon fizette. A kormány ezzel elismerte, hogy valamilyen szinten együttműködik a Megafonnal.
A volt amerikai elnök két magyar és egy lengyel jogvédővel találkozott. A kiöregedőben lévő Soros helyett itt van az új főellenség?
Továbbra is a fővároson múlik, lesz-e jövőre Sziget Fesztivál vagy sem. A pénzügyi bizottság keddi ülésén Gerendai Károly is szót kapott, de a két párt nem nyomott igent a főpolgármester javaslatára.
Ez eldőlt.
Azért nézzük végig pontról pontra, ki mindenki és hogyan vett részt abban, hogy ez a műbalhé megvalósuljon.
Milliárdos árbevételű menzás cége gyakran szerepelt a hírekben, hol a kifogásolható minőség, hol az önkormányzatokkal való összekülönbözés miatt. Közben magánvagyonából milliókat áldozott a bokszra, a volt iskolájára, a könyvtárra, ahol egykor „falta a könyveket”.
Varga Judit lett az újonnan indult Nemzeti Mentál Pajzs Program gyermekjogi védnöke. A Hal Melinda vezette program a gyerekek mentális egészségét hivatott javítani, de hangsúlyosak benne a demográfiai és hazafias elemek is – a szakemberek szerint pedig úgy tűnik, hogy a téma hiába fontos, a program megint egy kormányzati üzenetet szolgál ki.
Az ügyben rendőrségi eljárás is indult és kirúgták azt a gyermekotthon-vezetőt, aki próbálta megoldani, hogy távol tartsák a férfit a gyerekektől.
De mire idén január elsején az átírt áfaszabályok életbe léptek, az egyszerű trükkre épített bonyolult cégháló tízmilliárdos nagyságrendű kárt okozott a költségvetésnek. Elmagyarázzuk, hogyan működött a láncolat, amely több, általunk beazonosított tagja ellen felszámolási vagy kényszertörlési eljárás indult.
Az elmúlt évtizedekben tán soha nem látott választási csalások helyszíne volt Tiszabura, az ország egyik legszegényebb faluja. A választást vasárnap ismétlik, a faluban tapintható a feszültség.
Giorgia Meloni már három éve kormányon van. Bár ez nekünk 15 év Orbán-kormány után meglepőnek tűnhet, Olaszországban ez már dobogós teljesítmény. De hogy lett a neofasiszta pártban karriert indító Giorgia Meloniból megbízható európai szövetséges? És hol látszik Orbán barátságának hatása?
Bár végeredmény csak a jövő hét elején lesz, a következő holland kormányfő jó eséllyel Rob Jetten lesz. A magára anti-Wildersként hivatkozó fiatal, nyíltan meleg politikus előtt kemény feladat áll: jöhet a hollandok kedvenc szórakozása, a hónapokig tartó koalíciós egyeztetés.
Mindenkit meglepett Javier Milei győzelme a félidei választáson. Töredékére csökkentette az inflációt és bedurrantotta a gazdasági növekedést, de még bőven nem sikerült átlagos országgá sem tennie Argentínát.
Stephen Miller hivatalosan Trump helyettes kabinetfőnöke, valójában a legnagyobb hatalmú meg nem választott ember Amerikában. Ki ő, és miért tartják a kormányzat legveszélyesebb emberének?
Brazília egyik legerősebb szervezett bűnözői csoportja ellen léptek fel kedden a favelákban a hatóságok, a több mint 12 órás tűzharcban több mint 130 ember meghalt. Emberi jogi szervezetek a halálesetek kivizsgálását követelik.
Vad szakállak, egymásnak feszülő férfitestek, Arany Ászok köcsögből: hagyományőrző fesztiválon jártam, egy cikket elkockáztam, kaptam cserébe magyarságtudatot.
Kathryn Bigelow, A bombák földjén Oscar-díjas rendezője új filmjében nukleáris támadás éri az Egyesült Államokat. A Netflixen látható Feszült helyzet ennek megfelelően végig elképesztően izgalmas, sőt, inkább stresszes élmény. Mennyire valós a filmben felvázolt helyzet, és mi benne a legijesztőbb?
William Blake a brit képzőművészet és irodalom egyik legnagyobb alakja, de zsenialitását csak halála után ismerték fel. A profetikus, látnoki életműről most a Szépművészeti Múzeumban látható átfogó kiállítás.
Kit érdekel Taylor Swift dala a vőlegénye péniszéről, ha közben minden fázisát átélhetjük a férje által rommá csalt, szarkazmussal teli brit nő válás utáni terápiájának?
Hány utast tud kifizetni egy független színház? Mekkora kompromisszumot lehet hozni a művészi szabadság érdekében? A Budapesti Anarchista Színház Alienes átveréssel csalogatja le az alagsorba a nézőket.
Jöhet ebben változás? És ha igen, mi kell hozzá? Kell-e egyáltalán tudnunk, mennyit keres a másik? Eheti podcastunkban az egyenlő bérezés napját járjuk körül.