Hétvégi olvasnivalók vasban lévő férfiakról, AI-kamukról, drónokra szerelt fegyverekről

Az élet itthon

Erre a hétre is áthullámzott október 23-a: egyrészt egészen abszurd információs háborúvá fajult a vita, hogy kinek a rendezvényén voltak többen (holott a felvételek alapján ez azért elég egyértelműnek tűnt), másrészt miután Orbán Viktor édesanyja a Békemenet váratlan sztárja lett, cikkünkben témánként néztük meg Sipos Erzsébet állításait. Hétfő reggeli élő műsorunk, a Helyzet: van! is az előző heti eseményekkel foglalkozott, és a fő témája az volt, hogy egyre többen hiszik el, hogy leváltható a Fidesz. A műsorban beszéltünk Hann Endrével is, aki elmondta, kiélezettebb a helyzet, mint korábban szinte bármikor a Fidesz 15 éves uralma alatt.

Közben a Fidesz még tovább csavarta az AI-alapú kamu lejáratóanyagok gyártását, amivel kapcsolatban arról írtunk, hogy ha esetleg bíróság elé is kerül majd valamelyik tartalom, addigra már rég beégett az emberek agyába a kamuvideó. A kormánypárttal kapcsolatban írtunk arról is, hogy fedezet nélkül ígérgetnek a korábbiaknál is hatalmasabb osztogatást, miközben bőven a szokottnál hamarabb voltak kénytelenek bevetni Orbánt a kampányban, és megnéztük azt is, hogyan viszonyulnak Orbán tavaszi gazdasági előrejelzései a valósághoz. Megírtuk emellett, hogy a NER bekebelezte a Blikket, és hogy egy neres milliárdos esete kellett hozzá, hogy a Fidesz rájöjjön, baj van a saját lakástörvényével.

És írtunk emellett arról, hogy

Bűnügy

Illusztráció: Kiss Bence/444

Pénteken írtunk arról, hogy gyermekotthon lakóit környékezte meg a pedofil, aki májusban a Harcosok Klubja vendége volt. Írtunk emellett arról, hogy a gázmaffia annyi adót csalt el, hogy az már több mint egy éve feltűnt a kormánynak, ősszel törvényt is módosítottak miatta. A politika és a bűnügy határterületére esik az, ami Tiszaburán történik, ahol vasárnap ismét választást tartanak, riporttal jelentkeztünk a településről.

Világ

Giorgia Meloni Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Miután a héten Orbán Olaszországban járt, részletesen írtunk Giorgia Meloniról, aki már harmadik éve vezeti az országot, ami ott kiugró teljesítménynek számít. Cikkünkben végigvettük, hogy hogyan lett a neofasiszta pártban karriert indító Meloniból megbízható európai szövetséges, és hogy hol látszik Orbán barátságának hatása.

Foglalkoztunk azzal, hogy csúnyán elszámolta magát Wilders, a pozitív üzenetekkel kampányoló D66 alakíthat kormányt Hollandiában, írtunk Javier Milei újabb győzelméről, kitérve arra, hogy a történelem első libertárius kísérlete még messze nem bizonyult sikeresnek, bemutattuk Trump „miniszterelnökét”, akit egyszerre hasonlítanak Goebbelshez és Sztálinhoz, és összefoglaltuk, hogyan durvult el Rio de Janeiro történetének legvéresebb rendőrségi razziája.

Vasak

Fotó: Bankó Gábor/444

Vad szakállak, egymásnak feszülő férfitestek, Arany Ászok köcsögből: hagyományőrző fesztiválon jártunk, sok tapasztalattal és remek fotókkal tértünk vissza.

Jó dolgok

Fotó: Lily Allen/Instagram

Megnéztük Kathryn Bigelow új filmjét, a Feszült helyzetet, elmentünk a Szépművészetiben látható William Blake-kiállításra, meghallgattuk Lily Allen új albumát, és megnéztük a Budapesti Anarchista Színház (BASZ) Harmadik utas - Alien:operett című előadását is.

Tyúkól

Illusztráció: Kiss Bence/444

Az eheti részben az egyenlő bérezés napja adta a témát.