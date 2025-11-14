Elsodorva, megkésve, megválasztva

reggel 4
Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne olyan anyagokkal, minthogy

Az élet itthon

Fotó: police.hu

Kilenc hónappal az után, hogy februári évértékelő beszédében Orbán Viktor meghirdette, felpörgött a magyar drogellenes háború. Péntek reggeli véleménycikkünkben arról írtunk, hogy jobb, mint az amerikai, mert csak egyetlen országnak fog ártani. De rosszabb, mert szelektíve alkalmazzák arra, akit kipécéz a hatalom.

Illusztráció: Botos Tamás/444

Volt kormányinfó, ahol Gulyás Gergely hajthatatlan volt abban, hogy nem egy évre kaptunk mentességet az amerikaiaktól, hiába állította ezt csütörtökön már Rubio külügyminiszter is, igaz, Gulyás simán letagadta a Kubatov-listák létezését is. Kérdeztünk mi is, többek között arról, hogy hogyan menekülhetett el az egyetlen elszámoltatott politikus, aki letöltendő börtönt kapott. Érintőlegesen kapcsolódott az eseményhez, hogy Magyar Péter pedig egy interjúban arról beszélt, hogy Gulyás Gergőt lassan megfőzték, mint a békát, és bátor digitális harcos lett, aki épp letiltotta őt a Facebookjáról.

Aznap, amikor Orbán felvázolta, hogyan érkezik majd a 14. havi nyugdíj első részlete már a választások előtt és kormányrendeletből derült ki, hogy a jövőben az ovisokat is a keresztény kultúrára kell nevelni, hír volt, hogy miközben az NVI a Holland Antillákra küldte több ezer hollandiai magyar választási értesítőjét, kétmilliárdot követel két alvállalkozó Mészáros egyik cégén, valamint hogy Hilarion metropolita annak ellenére kapott magyar állampolgárságot, hogy az FSZB-s kapcsolatai miatt megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon, megtudtuk azt is, hogy Gordon Ramsay fog főzni Tiborczéknál.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Ami viszont jó hír volt, hogy idegenben is legyőzte a magyar válogatott az örményeket, így tényleg közel került a vb-pótselejtező elérése.

Sárlavina

Illusztráció: Kiss Bence/444

Két évvel a sárlavina után a recskiek még mindig tartanak attól, hogy a NER-közeli bánya újra a házaikra omolhat. A kormány által beígért 500 millióból viszont egy forintot sem kaptak. Videóriportunk az elsodort utcáról.

Világ

Fotó: Tomas Tkacik / SOPA Images/Tomas Tkacik / SOPA Images via Reuters Connect

Csehországban halad tovább a populista hatalomátvétel, ennek újabb részleteként írtunk arról, hogy ki a házelnöknek választott idegenellenes pártvezér, Tomio Okamura. És írtunk arról is, hogy Andrej Babiš nem hajlandó eladni a cégbirodalmát, hogy miniszterelnök lehessen.

Az Egyesült Államokban véget ért az ország történetének leghosszabb kormányzati leállása, de ez az Epstein-ügy újra felcsapott hullámai között kis túlzással szinte senkit nem érdekelt. Írtunk arról, hogy a képviselőház jövő héten szavaz az Epstein-akták közzétételéről, és bemutattuk azt is, hogy hogyan keveredik az ügy miatt egyre kellemetlenebb helyzetbe Trump.

Zelenszkij közben alighanem kármentési szándékkal szankciókat vetett ki a korrupciós botrányban nyakig benne levő korábbi üzlettársára, és ismét arra kérte az európai országokat, egyezzenek meg a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról, míg Merz arra kérte Zelenszkijt, hogy tartsa Ukrajnában a fiatal férfiakat és kezelje a korrupciót. A háborúhoz kapcsolódó hír volt, hogy 10 évre kitiltotta Litvánia a Moszkva által külföldi ügynöknek minősített orosz rappert, valamint hogy ismeretlen okból lezuhant egy Szu-30-as vadászgép Oroszországban.

És írtunk arról is, hogy

Tyúkól

Illusztráció: Kiss Bence / 444

A történelemkönyvekben alig vannak nők, az irodalomban és a művészetekben pedig ugyanúgy megpróbálták őket diszkreditálni, ahogy a tudományban. Pedig lenne kikről beszélni, róluk szólt a Tyúkól legutóbbi epizódja.

Sorozat

Fotó: Anna Kooris/Copyrighted

A Breaking Bad alkotójának, Vince Gilligan új sorozatában Albuquerque és a főszereplő Rhea Seehorn maradtak az előző projektjeiből, minden más merőben új. A Pluribusból az első két epizód alapján bármi lehet, és pont emiatt a kiszámíthatatlanság miatt emelkedik ki az átlagból.

Kínai konyha

Fotó: Nur Mohammed

A kínai ételnek, és a kínai étel a kínaiak életében betöltött szerepének legnagyobb nyugati szakértője a brit Fuchsia Dunlop, akinek könyvét magyarul a 444 adta ki. A kínai konyha kultúrtörténete című könyv előszava immár cikként is olvasható.

