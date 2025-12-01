Csapások Budapest szívében

reggel 4
Jó reggelt! Mivel legutóbbi hírlevelünk már a szombati nap híreit is tartalmazta, a mostaniban elsősorban a vasárnapi cikkeinkre fókuszálunk. Ha más hírleveleink is érdekelnének, itt válogathatsz közülük.

Belföld

Magyar Péter nyíregyházi jelöltje, a helyi állatparkot vezető Gajdos László interjút adott, amiben elismerte a kormány kiváló munkáját az állatjólét területén. Magyar Péter szerint Gajdos László nemcsak egy ikon, de a NER végének a szimbóluma is. Hadházy Ákos szerint valaki feljelentést tett a Hatvanpuszta környékén sétálgató jávorszarvas miatt, de a rendőrség elvileg minden rendben talált. Budapest a csőd felé tart, Karácsony Gergely Büszkeségmenettel válaszolna a kormánynak – összeszedtük, hogy jutottunk idáig, mik a tervek, mi lehet mindebből.

Gajdos László nyíregyházi tiszás jelölt
Fotó: Németh Dániel/444

A Magyar Képzőművészeti Egyetem több hallgatójával is beszéltünk arról, hogy mit lehetett korábban tudni a 2022-es, de csak a felmentő bírósági ítélet után igazán ismertté vált ügyről, és mi vezetett a mostani tiltakozásokig.

Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Halálra vertek egy férfit egy V. kerületi szórakozóhelyen szombaton, egyetlen ütés végzett vele a Morrison's 2 szerint – a férfi orra és a csigolyája is eltört a családja szerint. Egy taxis úgy arcon vágott egy nőt az V. kerületben, hogy az mozdulatlanul terült el a földön, de a férfi így is simán elhajtott. Részegen összevitatkoztak, agyonverte egy tinédzser az 59 éves ismerősét Miskolcon.

Forrás: Morrison's 2 Klub

Kultúra

Mi a különbség Michael Jackson és egy pedagógus között? Lemászol a pincébe és úgy esik le az állad, mint a Mester orra a félresikerült plasztikai műtét után, legalábbis a nyolcvanas évekbeli belső-józsefvárosi legendák szerint. Kiállítás nyílt Budapesten Jackson életéről, mi pedig az interaktivitás jegyében ott táncoltunk a sírok között.

Fotó: Bankó Gábor/444

Ha nehéz elmagyarázni a gyereknek, hogyan működik az orbáni propaganda, nézd meg vele a Wickedet! „Mi lenne ha levédetnénk a »jó« szót?” Ismerős? Pedig nem Rogán minisztériumától idéztünk, hanem a világsiker musicalfilmből, aminek egészen szórakoztató módon a színházi változatát Magyarországon a kormány propagandaelőadásait rendező Szente Vajk viszi színpadra.

Fotó: Universal Pictures

Erős történettel és zavarba ejtő látvánnyal született meg az első magyar tévés true crime sorozat: A kegyetlen - Magda Marinko rémtörténete című háromrészes dokusorozat műfajt teremt itthon, de azt is megmutatja, hova vezet a teljesen túltolt AI-ozás.

Drifter a Jeti Moziban: Brutálisan őszinte, adrenalindús utazás egy vidéki fiú féktelen szabadságvágya és kilátástalan sodródása között, ahol a motorbőgés és a mindennapi túlélés küzdelme kéz a kézben jár.

Podcastunkban Vida Kata pszichológus, gasztroblogger beszélgetett Lu Bonnel, a 101 étteremcsoport alapító tulajdonosával gyerekkoráról, a Ramenka és a 101 Bistro alapításáról, és arról, hogy mitől lesz autentikus egy kínai étel.

Vida Kata és Lu Boyin
Fotó: Bankó Gábor/444

Külföld

Netanjahu kegyelmet kér az elnöktől a korrupciós ügyeiben. Venezuela szerint illegális és indokolatlan agresszió, hogy Donald Trump lezárta az ország légterét. Marco Rubio szerint eredményesek a béketárgyalások Ukrajnával, de még van mit tenni.

Trumpellenes tüntető polója Venezuelában
Fotó: JUAN BARRETO/AFP

Sport

A kontinens első szurkolói különvonatát azért indították a magyar szervezők a Keletiből Bécsbe 1905 májusában, hogy az Everton budapesti vendégjátéka után Ausztriában is megcsodálhassák a Tottenham elleni hírverő meccsüket. A liverpooliak a bajnokságot alighanem éppen a pesti túra miatt vesztették el.

Az 1906-ban FA-kupát nyert Everton.
Forrás: Wikipedia
