Hétvégi olvasnivalók „szivárogtatásokról”, naftáról, pusztataskonyi szeparatistákról és akadémiai háborúkról

Az élet itthon

Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza a héten bemutatta szinte összes képviselőjelöltjét, térképen is meg lehet nézni, hol ki indul, és már a hét eleji Helyzet:van! műsorunk arról szólt, hogy a párt jelöltállítása zavarba hozta a Fidesz gépezetét. Szombaton aztán ismét egy városban, ezúttal Nyíregyházán járt a két párt vezetője: Orbán megint egy zárt sportcsarnokban beszélt regisztrált vendégek előtt, míg Magyar az utcán várta a támogatóit. A két eseményt összehasonlító cikkünkben arról írtunk, hogy látványos volt a különbség a két beszédben: míg Orbán a világháború veszélyeit, addig Magyar a jelöltjeit mutatta be.

Van még bőven idő a választásokig, de néha már nehéz elképzelni, hova tud tovább fokozódni a fideszes kampány: miközben óvodás és kisiskolás celebgyerekek elképzelt kényszersorozásával riogat a propaganda, a héten az Indexet felhasználva álltak elő azzal, hogy „értesüléseik” szerint jelentős megszorításokra, például macskaadó kivetésére készül a Tisza. Az indexes „szivárgásra” mi saját, hasonlóan meggyőző verzióval reagáltunk, a kettő közül érdemesebb inkább azt elolvasni. Az indexes cikket szemléznie kellett a Totalcarnak is, amin még a lap főszerkesztője is kiakadt, ám a birtokunkba került levél alapján az Indamédia vezetője szerint nem „a gusztustalan propaganda” érte el az autós magazint.

Fotó: Kun Zsuzsi

Pintér Sándor miniszteri meghallgatásán a Szőlő utcai ügyről is szó volt, írásban és videóban is feldolgoztuk a történteket. Írtunk emellett a héten arról, hogy ezermilliárdokat vett el Orbán Viktor a jóléti kiadásokból 2010 óta, megírtuk, hogy az Irgalmasrendi Kórház több fagyoskodó osztályáról is hazaküldték a betegeket, elbúcsúztunk Vigh Lászlótól, megnéztük Márki-Zay Péter köztévés szereplését, és ott voltunk a Néma Tanúk Felvonulásán, ahol az elmúlt évben párkapcsolati, családon belüli erőszak során megölt nőkről emlékeztek meg. És írtunk a Képzőn a 2022-es nemierőszak miatt kirobbant tiltakozásokról.

Fotó: Németh Dániel/444

Harmadszor is időközi választást tartanak Tiszaburán, az előzőeket csalások miatt érvénytelenítették. Mi riportunkban ezúttal a botrány különös mellékszálát mutattuk be: a hivatalosan Tiszaburához tartozó, de attól 7 kilométerre fekvő Pusztataskony önállósodni akar. Valamint nyomon követtük a budai társasház történetét, ahol díler költözött be az alagsorba, de aztán végül lépett a rendőrség és az önkormányzat.

Világ

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A héten Orbán ismét Putyinnál járt, felvezetőként összefoglaltuk a Belgrádtól Moszkváig tartó magyar energiaügyi kavarás részleteit. Kijevben ott voltunk, amikor katonai tiszteletadás mellett temették el Aser Benjámint, az Ukrajnában elesett magyar katonát.

Részletesen foglalkoztunk azzal, hogy hogyan válnak egyre szélsőségesebb hangok meghatározóvá a Republikánus Pártban: az amerikai jobboldal vezetésére többen is pályáznak, és most kiderült, hogy a Hitlerért rajongó, rasszista gyökér Nick Fuentesnek kifejezetten jók az esélyei, és a változások miatt már Orbánék amerikai összekötője is kétségbe van esve. Megírtuk emellett, hogy Babiš továbbra sem árulta el, hogyan tervezi feloldani az összeférhetetlenséget, helyette elsírta magát a parlamentben, és hogy Hasbulla királlyá koronázta a Rizzlert.

Interjú

Fotó: Bankó Gábor/444

Kristóf Luca krimit írt az akadémiai háborúról, miközben élőben kutatja a saját ellehetetlenítésüket: kultúrharc ciánnal és a Fidesz harcai a régi értelmiség ellen.

Podcastok

Fotó: Németh Dániel/444

Az első élőben, közönség előtt felvett Tyúkólban egy jó filmről, nők elleni erőszakról, hallgatásról és társadalmi előítéletekről volt szó. Volt emellett Borízű, a Lakmusz podcastjában pedig azt nézték meg, hogy mi van a politikai hirdetésekkel, amiket a Facebook és a Google is letiltott, mégis itt maradtak velünk.

Film

Megnéztük Herendi Gábor új közönségfilmjét, de bár ne tettük volna.