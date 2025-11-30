Hétvégi olvasnivalók „szivárogtatásokról”, naftáról, pusztataskonyi szeparatistákról és akadémiai háborúkról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, ezúttal nem szombaton, hanem vasárnap, de a lényeg változatlan: az elmúlt hét fontosabb-nagyobb anyagait fogjuk ilyenkor össze. Egy remek hír az elejére: a héten Hégető Honorka-díjat kapott a 444 két ukrajnai riportja is! Vannak mindenféle hírleveleink, itt lehet rájuk feliratkozni.
A Tisza a héten bemutatta szinte összes képviselőjelöltjét, térképen is meg lehet nézni, hol ki indul, és már a hét eleji Helyzet:van! műsorunk arról szólt, hogy a párt jelöltállítása zavarba hozta a Fidesz gépezetét. Szombaton aztán ismét egy városban, ezúttal Nyíregyházán járt a két párt vezetője: Orbán megint egy zárt sportcsarnokban beszélt regisztrált vendégek előtt, míg Magyar az utcán várta a támogatóit. A két eseményt összehasonlító cikkünkben arról írtunk, hogy látványos volt a különbség a két beszédben: míg Orbán a világháború veszélyeit, addig Magyar a jelöltjeit mutatta be.
Van még bőven idő a választásokig, de néha már nehéz elképzelni, hova tud tovább fokozódni a fideszes kampány: miközben óvodás és kisiskolás celebgyerekek elképzelt kényszersorozásával riogat a propaganda, a héten az Indexet felhasználva álltak elő azzal, hogy „értesüléseik” szerint jelentős megszorításokra, például macskaadó kivetésére készül a Tisza. Az indexes „szivárgásra” mi saját, hasonlóan meggyőző verzióval reagáltunk, a kettő közül érdemesebb inkább azt elolvasni. Az indexes cikket szemléznie kellett a Totalcarnak is, amin még a lap főszerkesztője is kiakadt, ám a birtokunkba került levél alapján az Indamédia vezetője szerint nem „a gusztustalan propaganda” érte el az autós magazint.
Pintér Sándor miniszteri meghallgatásán a Szőlő utcai ügyről is szó volt, írásban és videóban is feldolgoztuk a történteket. Írtunk emellett a héten arról, hogy ezermilliárdokat vett el Orbán Viktor a jóléti kiadásokból 2010 óta, megírtuk, hogy az Irgalmasrendi Kórház több fagyoskodó osztályáról is hazaküldték a betegeket, elbúcsúztunk Vigh Lászlótól, megnéztük Márki-Zay Péter köztévés szereplését, és ott voltunk a Néma Tanúk Felvonulásán, ahol az elmúlt évben párkapcsolati, családon belüli erőszak során megölt nőkről emlékeztek meg. És írtunk a Képzőn a 2022-es nemierőszak miatt kirobbant tiltakozásokról.
Harmadszor is időközi választást tartanak Tiszaburán, az előzőeket csalások miatt érvénytelenítették. Mi riportunkban ezúttal a botrány különös mellékszálát mutattuk be: a hivatalosan Tiszaburához tartozó, de attól 7 kilométerre fekvő Pusztataskony önállósodni akar. Valamint nyomon követtük a budai társasház történetét, ahol díler költözött be az alagsorba, de aztán végül lépett a rendőrség és az önkormányzat.
A héten Orbán ismét Putyinnál járt, felvezetőként összefoglaltuk a Belgrádtól Moszkváig tartó magyar energiaügyi kavarás részleteit. Kijevben ott voltunk, amikor katonai tiszteletadás mellett temették el Aser Benjámint, az Ukrajnában elesett magyar katonát.
Részletesen foglalkoztunk azzal, hogy hogyan válnak egyre szélsőségesebb hangok meghatározóvá a Republikánus Pártban: az amerikai jobboldal vezetésére többen is pályáznak, és most kiderült, hogy a Hitlerért rajongó, rasszista gyökér Nick Fuentesnek kifejezetten jók az esélyei, és a változások miatt már Orbánék amerikai összekötője is kétségbe van esve. Megírtuk emellett, hogy Babiš továbbra sem árulta el, hogyan tervezi feloldani az összeférhetetlenséget, helyette elsírta magát a parlamentben, és hogy Hasbulla királlyá koronázta a Rizzlert.
Kristóf Luca krimit írt az akadémiai háborúról, miközben élőben kutatja a saját ellehetetlenítésüket: kultúrharc ciánnal és a Fidesz harcai a régi értelmiség ellen.
Az első élőben, közönség előtt felvett Tyúkólban egy jó filmről, nők elleni erőszakról, hallgatásról és társadalmi előítéletekről volt szó. Volt emellett Borízű, a Lakmusz podcastjában pedig azt nézték meg, hogy mi van a politikai hirdetésekkel, amiket a Facebook és a Google is letiltott, mégis itt maradtak velünk.
Megnéztük Herendi Gábor új közönségfilmjét, de bár ne tettük volna.
Az orosz állam által elrabolt ukrán gyerekekről szóló videóért, és a harkivi stabilizációs ponton töltött éjszakán készült képekért járt az elismerés.
Szijjártó és Hende vezetéknévvel is lesznek jelöltjeik. Nyert a volt KDNP-s, akit baloldalizott a Fidesz. A valószínűleg nem induló Németh Szilárd egyből rárepült a tiszás jelöltre.
A 104 jelölt egyharmada nő, a legtöbben, 17-en az egészségügyből érkeztek.
Az előválasztás négy éve is olyan erővel tudta mozgósítani az ellenzéki szavazókat, hogy pár hétre háttérbe szorult a Fidesz. Mit mond el a Tisza erejéről a jelöltállítási folyamat?
Orbán szerint sikerült ajtókat nyitni az orosz tulajdonú külföldi vállalatok magyarok általi felvásárlása előtt. A miniszterelnök bár megérti az ukránokat, szerinte jobb lenne, ha önként feladnák Donyecket.
A fideszes gyűlés után Magyar Péter a nyíregyházi állatkert-igazgatót, Gajdos Lászlót közfelkiáltással választatta jelöltté egy parkolóban.
A Fidesznél előállt az a helyzet, amivel a Tiszát támadták hónapokon keresztül: nincsenek jelöltjeik. Legalábbis egyik nyíregyházi fideszes neve sem hangzott el, míg a Tisza gyűlésén két vesztes jelöltjelöltet is színpadra szólítottak.
A kormányközeli lap egy parádésan megszerkesztett, ingyenes, 16 oldalnyi, tömény rettegtetést vágott a néphez. Most aztán mindenki ráncolhatja a homlokát, hogy miért mutatják be a katonaságot egyfajta rémületes őrületként, ha a kormány az elmúlt években szó szerint milliárdokat ölt abba, hogy népszerűsítse a katonaságot.
Magyar Péter próbál fordítani azzal, hogy a kutyákat és macskákat nem adóztatná meg, a házi zebrákat viszont igen.
Leleplezzük az Index leleplező cikkét, a birtokunkba került, szerkesztőségünkben nyomtatott dokumentumok szerint mind megdögölhetünk.
A vezérigazgató belső levélben reagált arra, hogy a TC főszerkesztője kifakadt: „vagy a fos megy ki az oldalra, vagy mi az ajtón”. Azt kellett átvenniük az Indextől, hogy a Tisza állítólagos megszorítási tervei hogyan érintenék az autósokat.
Pintér Sándor azt ígérte, a lehető legkeményebben kivizsgálják, hogy a Szőlő utca ügyében történt-e rendőri mulasztás évekkel ezelőtt.
Először kellett magyarázkodnia a belügyminiszternek, mióta felmerült, hogy rendőri mulasztások is történhettek a Szőlő utcai ügyben.
Az Orbán-kormány a 2010-es hatalomra kerülése után drasztikusan átalakította a költségvetési kiadásokat. A fókuszba a politikai célok, az identitásépítést szolgáló területek kerültek. Sokat költ gazdaságra is, de az évek óta tartó stagnálást nézve azok a pénzek sem hasznosulnak jól.
A nőgyógyászat mosdójában hét fok van. A jövő héten sem lesz melegebb, azt kérték az orvosoktól, vegyenek ki szabadságot.
Búcsúztatjuk a Fidesz egyik legfotogénebb, még Donald Trumpot is évekkel megelőző képviselőjét.
A vásárhelyi polgármester a 48 percben elmondta, miért nem becsületes az, aki a szerinte pedofilmentegető, migránsbetelepítő, korrupt, hazaáruló, oroszbérenc Fideszre szavaz, és azt is, hogy kik árulják el a Tisza Pártot.
„Undorító, hogy szinte minden nő átélt már valamilyen fajta szexuális zaklatást” – mondták a tüntetők a Néma Tanúk Felvonulásán. Van aki pedig már abban sem biztos, hogy ilyen esetben van értelme az állami szervekhez fordulni.
A Magyar Képzőművészeti Egyetem több hallgatójával is beszéltünk arról, hogy mit lehetett korábban tudni a 2022-es, de csak a felmentő bírósági ítélet után igazán ismertté vált ügyről, és mi vezetett a mostani tiltakozásokig.
Harmadszor is időközi választást tartanak Tiszaburán, az előzőeket csalások miatt érvénytelenítették. Az újabb botrány különös mellékszála, hogy a hivatalosan Tiszaburához tartozó, de attól 7 kilométerre fekvő Pusztataskony önállósodni akar. Az üres házakat a tiszaburai beköltözőktől félve felvásárolják.
Miközben a kormány óriási harcot folytat a kábítószer ellen, egy Villányi úti házban eluralkodott a pokol: rugós kés, crack pipa, hajnalban mindenkihez becsengető vevők. A lakók ellenállása azonban célt ért, az önkormányzat visszavette a lakást.
Az oroszokkal is újra tárgyalna a gázról és olajról, és közben a Molt hozhatják helyzetbe a Balkánon. A magyarok fő szankcióelkerülőként használnának ki a szankciókat, de nem tudjuk, mi ennek az ára.
Aser Benjámin Harkiv mellett esett el 2025 májusában.
Charlie Kirk meghalt, Trump néhány év múlva lelép. Az amerikai jobboldal vezetésére többen is pályáznak, és most kiderült, hogy a Hitlerért rajongó, rasszista gyökér Nick Fuentesnek kifejezetten jók az esélyei. Már Orbánék amerikai összekötője is kétségbe van esve.
Andrej Babiš december közepére ígérte, hogy megalakul a kormánya. Ezt két ügy is lassítja: az Autósok miniszterjelöltjeit könnyen lehet, hogy Pavel elnök nem fogja kinevezni. Még nagyobb baj, hogy még mindig nem tudni, hogyan oldaná fel a politikai szerepe és az üzleti érdekeltségei közötti összeférhetetlenséget.
Miután a 23 éves kaukázusi orosz férfi levezényelt egy edzést, majd a ringben lekevert egy nagyot a 9 éves New Jersey-i kisfiúnak.
Kristóf Luca krimit írt az akadémiai háborúról, miközben élőben kutatja a saját ellehetetlenítésüket: kultúrharc ciánnal és a Fidesz harcai a régi értelmiség ellen.
November 26-án együtt néztük meg Podhradská Lea Apám lánya című filmjét, ami húsba vágóan valóságos módon mutatja be egy nő kiszolgáltatottságát és a bántalmazott nő családjának hozzáállását. A filmről a PATENT és a 21 Kutatóközpont szakértőivel beszélgettünk.
Bede Márton elmagyarázza a kínai konyha legnagyobb gurujának a hortobágyi palacsintát. Tartsunk már jobbra az autópályán! Cinikus békebrókerek. Már alig virul a fityula, fogynak a szóvicces filmcímek.
Elképesztő pénzeket tolt az online reklámokba a Fidesz, de a nagy platformok nemrég leállították a politikai hirdetéseket. A Lakmusz podcastjából kiderül, milyen módszerekkel cselezik ki a tiltást a hirdetők, és hogy miért nehéz szabályozni a kampányt egy olyan országban, ahol a párt és az állam összemosódik.
Herendi Gábor legalább olyan vastagon tehet arról, hogy ilyen állapotban van az emberek humorérzéke és igénye, ahogy a Szomszédokat rendező Horváth Ádám arról, hogy ez az ország tele van kiégett, egymást és magukat is gyűlölő emberekkel.