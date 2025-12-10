Rés a védőpajzson

Üdv! Ez ismét a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
A 444 kalendárium 9. napján felidéztük, hogy amikor megírtuk, hogy a BKV vezérigazgatója nem egészen az, aminek látszik, még aznap felmentették.
Nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok a Szőlő utcai javítóintézethez, több embert őrizetbe vettek. Közben Juhász Péter publikált egy videót, amin a megbízott igazgató bántalmaz egy fiatalt. Magyar Péter lemondásra szólította fel Orbán Viktort. A Helyzet: van! rendkívüli élő adásában Bábel Vilmos, Plankó Gergő és Rényi Pál Dániel beszélt az ügyről.
Donald Trump azt mondta, Orbán Viktor mindenképp akarta a pénzügyi védőpajzsot, de nem ígért neki semmi ilyesmit. Orbán szerint megállapodtak róla, Szijjártó szerint nem.
Többmilliárdos budai villát kapott a Lévai Anikó ismerőse vezette alapítvány: a Magyar Kertörökség Alapítvány április óta megkerülhetetlenné vált az építkezések nagy részénél.
Tiborcz-közeli arcfelismerő céget vett meg a 4iG, aminek pedig az állam vásárolta meg a földfelszíni műsorszóró cégét: az Energiaügyi Minisztérium szerint a kormány így vészhelyzet esetén minden televíziós és rádiós frekvencián keresztül képes elérni a teljes lakosságot. Közben Szijjártó Péter „jó hírt” osztott meg: Magyarországra menekítik a Török Áramlatot működtető Gazprom-céget.
Ukrajna módosít a béketerven, de Zelenszkij továbbra is elutasítja a területek feladását, Trump pedig azt akarja, hogy tartsanak elnökválasztást Ukrajnában. Zelenszkij 60–90 napon belül kész lenne megtartani, de ehhez előbb garantálni kell a választók biztonságát, valamint jogszabályokat is kell módosítani. Közben európai támogatást épít, közben az ukránok egyre erősebb amerikai nyomásgyakorlásról szivárogtatnak.
Peren kívül próbálnak megegyezni a több mint 1300 áldozattal: 300 millió dollárt fizethet a New York-i katolikus egyház a kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések miatt.
Móricz Zsigmond lehetett volna az első irodalmi Nobel-díjasunk, ha az MTA 1925-ben őt jelöli, és nem Herczeg Ferencet? Déry Tibor 1960-ban megkapta volna, ha nem kap Kádártól amnesztiát? Weöres Sándor csakugyan rajta volt az 1980-as shortlisten? Egy biztos: Krasznahorkai László – akinek a tiszteletére csütörtökön Nobel-napot tartanak – délután átveszi a második magyar irodalmi Nobel-díjat.
Életbe lépett az ausztrál közösségimédia-tilalom, letiltják a 16 év alatti felhasználókat: az X az egyetlen, ami nem alkalmazkodik a szabályokhoz, Elon Musk szerint a szabályozással az internet feletti kontrollt akarják megszerezni.
A szürke bürokrata imázs mögött a BVK-ba beépülő bűnszervezet vezetőjével való közeli kapcsolat rejlett. Karácsony Gergely a cikk megjelenésének délutánján bejelentette Bolla Tibor távozását.
A gyerekeket rugdosó igazgató is köztük lehet.
Beleveri a padba a fejét, a földre löki, rálép, rugdossa.
Szeptemberben Orbánék azt mondták, hogy a Szőlő utcai rémnek nem volt gyermekkorú áldozata. Azóta kiderült, hogy ez hazugság volt.
Újabb embereket vettek őrizetbe, Juhász Péter pedig publikált egy felvételt, ami miatt lemondott a megbízott igazgató. Az év egyik legsúlyosabb bűnügyében egyre inkább égető kérdés: hogyan történhetett meg mindez? A Helyzet: van! rendkívüli adása.
Ahogy az várható volt, a tavalyi XI. kerületi polgármesterjelöltet, Király Nórát indítják.
Szerinte Azerbajdzsán, Egyiptom, Kazahsztán, Oroszország, Thaiföld és Üzbegisztán intézték el, hogy úgy tűnjön, mintha százmilliókat vett volna fel magáncélra a nemzetközi súlyemelő szövetség számlájáról.
Készen van már a készre jelentett Brüsszel elleni védőpajzs, vagy csak elkezdték a segédkovácsok kovácsolni, és nem is tudni, mekkora?
Az ő szoftverjüket használja a DÁP és az Ügyfélkapu+ is.
Az Energiaügyi Minisztérium szerint a kormány így vészhelyzet esetén minden televíziós és rádiós frekvencián keresztül képes elérni a teljes lakosságot.
A külügyminiszter amúgy megint Moszkvában kezdte a napot.
Az úgynevezett rezsicsökkentés ellenére a vezetékes gáz ára 22 százalékkal nőtt. Az infláció így is csak 3,8 százalék volt novemberben, egy év után került ismét 4 százalék alá.
Ennyi helyen már pénzügyi biztost rendeltek ki az önkormányzatokhoz.
35 milliárddal emelték a nagyértékű gyógyszerfinanszírozás keretét is.
A hátizsákban gomba, marihuána, amfetamin, MDMA, kokain, valamint közel félmillió forint volt. A rendőrök őrizetbe vették a férfit.
Az új javaslatot már kedden elküldhetik az Egyesült Államoknak.
Putyin is ugyanezt követeli, mivel a hadiállapot miatt elmaradt a 2024-es választás.
Az ukrán elnök szerint ehhez előbb garantálni kell a választók biztonságát, valamint jogszabályokat is kell módosítani.
Az újabb amerikai béketervvel is van baja Kijevnek, miközben Washington állítólag azt várta volna el Zelenszkijtől, hogy villámgyorsan mondjon rá igent. Egyelőre a Donbasz sorsa és a biztonsági garanciák kérdése is megoldatlan.
A romák többsége Európa-szerte nehezen fér hozzá a munkahelyekhez és a megfelelő lakhatáshoz. Ennek ellenére az integrációjukat elősegítő több tízmilliárd euró átláthatatlan és mérhető hatások nélküli projektekben tűnik el. Az uniós támogatások egy része a magyar, bolgár, cseh és olasz roma közösségek kirekesztésére és démonizálására fordítódik.
Peren kívül próbál megegyezni az egyház a több mint 1300 áldozattal.
Vang Ji szerint elfogadhatatlan, hogy „Japán a tajvani kérdést próbálja felhasználni provokációkra”.
Teljesen egyenlőtlen a harc, a thai hadsereg sokkal nagyobb, és légiereje sincs Kambodzsának.
A napokban többször is le kellett zárni a vilniusi repteret, a kormány „hibrid támadásként” értékeli az esetet.
Tíz nappal a hondurasi elnökválasztás után sem sikerült eredményt hirdetni. Úgy tűnik, az a jelölt nyert, akit Donald Trump támogatott. Közép-Amerikában a brutális amerikai beavatkozás az élet rendje, De azon még a hondurasiak is meglepődtek, hogy Washingtonból szabadon engedték nagypályás kábítószer-kereskedő volt elnöküket.
Félszáz program Budapesten, Nobel-hét Gyulán, egész napos tarrbélázás a köztévén, fellobogózott Duna-hidak.
Az X az egyetlen, ami nem alkalmazkodik a szabályokhoz, Elon Musk szerint a szabályozással az internet feletti kontrollt akarják megszerezni.
Az alapszabály és az etikai kódex szerint semlegesnek kellene maradnia. Ehhez képest olyanokat nyilatkozott, hogy jóbarátok Trumpppal, és hogy: „Együtt nemcsak Amerikát tesszük újra naggyá, hanem az egész világot is.”
Nem eszik olyan forrón: nemcsak a rivális Paramount, hanem a politika és a versenyjogi aggályok is a Netflix útjába állhatnak. De mit nyerne a Warner Bros. felvásárlásával a streamingóriás? Mire terjed ki pontosan az üzlet? Miért nem örül ennek az érintetteken kívül nagyjából senki?
Több oldal forgalma visszaesett a módszer miatt.