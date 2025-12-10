Rés a védőpajzson

Üdv! Ez ismét a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

A 444 kalendárium 9. napján felidéztük, hogy amikor megírtuk, hogy a BKV vezérigazgatója nem egészen az, aminek látszik, még aznap felmentették.

BELFÖLD

Nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok a Szőlő utcai javítóintézethez, több embert őrizetbe vettek. Közben Juhász Péter publikált egy videót, amin a megbízott igazgató bántalmaz egy fiatalt. Magyar Péter lemondásra szólította fel Orbán Viktort. A Helyzet: van! rendkívüli élő adásában Bábel Vilmos, Plankó Gergő és Rényi Pál Dániel beszélt az ügyről.

Illusztráció: Kiss Bence/444

A Fidesz nem Németh Szilárdot indítja Csepelen.

Aján Tamás oroszok vezette nemzetközi összeesküvést sejt a megvádolása mögött.

GAZDASÁG

Donald Trump azt mondta, Orbán Viktor mindenképp akarta a pénzügyi védőpajzsot, de nem ígért neki semmi ilyesmit. Orbán szerint megállapodtak róla, Szijjártó szerint nem.

Fotó: Celal Gunes/Anadolu via AFP

Többmilliárdos budai villát kapott a Lévai Anikó ismerőse vezette alapítvány: a Magyar Kertörökség Alapítvány április óta megkerülhetetlenné vált az építkezések nagy részénél.

Tiborcz-közeli arcfelismerő céget vett meg a 4iG, aminek pedig az állam vásárolta meg a földfelszíni műsorszóró cégét: az Energiaügyi Minisztérium szerint a kormány így vészhelyzet esetén minden televíziós és rádiós frekvencián keresztül képes elérni a teljes lakosságot. Közben Szijjártó Péter „jó hírt” osztott meg: Magyarországra menekítik a Török Áramlatot működtető Gazprom-céget.

A gáz őrült tempóban drágul, de az élelmiszerek ára és a forintárfolyam változása jót tett az inflációnak.

Gémesi György szerint 30 település áll a csőd szélén, ennyi helyen már pénzügyi biztost rendeltek ki az önkormányzatokhoz.

120 milliárdot csoportosított át a kormány a költségvetésben, a felét a mohácsi híd kapta, de 35 milliárddal emelték a nagyértékű gyógyszerfinanszírozás keretét is.

A trolin felejtette pénzzel és droggal tömött táskáját egy 63 éves díler.

KÜLFÖLD

Ukrajna módosít a béketerven, de Zelenszkij továbbra is elutasítja a területek feladását, Trump pedig azt akarja, hogy tartsanak elnökválasztást Ukrajnában. Zelenszkij 60–90 napon belül kész lenne megtartani, de ehhez előbb garantálni kell a választók biztonságát, valamint jogszabályokat is kell módosítani. Közben európai támogatást épít, közben az ukránok egyre erősebb amerikai nyomásgyakorlásról szivárogtatnak.

Fotó: TOBY MELVILLE/AFP

A romák többsége Európa-szerte nehezen fér hozzá a munkahelyekhez és a megfelelő lakhatáshoz, ennek ellenére az integrációjukat elősegítő több 10 milliárd euró átláthatatlan és mérhető hatások nélküli projektekben tűnik el – az EU-s támogatások egy része a magyar, bolgár, cseh és olasz roma közösségek kirekesztésére és démonizálására fordítódik.

Peren kívül próbálnak megegyezni a több mint 1300 áldozattal: 300 millió dollárt fizethet a New York-i katolikus egyház a kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések miatt.

A kínai külügyminiszter szerint Japán katonai fenyegetést jelent Kínára nézve.

Kambodzsa és Thaiföld határán hevesek az összecsapások, már lövészárokharc folyik.

Fehérorosz csempészballonok miatt rendkívüli állapotot hirdettek Litvániában.

A két palesztin közül Trump embere áll nyerésre Hondurasban.

KULTÚRA

Móricz Zsigmond lehetett volna az első irodalmi Nobel-díjasunk, ha az MTA 1925-ben őt jelöli, és nem Herczeg Ferencet? Déry Tibor 1960-ban megkapta volna, ha nem kap Kádártól amnesztiát? Weöres Sándor csakugyan rajta volt az 1980-as shortlisten? Egy biztos: Krasznahorkai László – akinek a tiszteletére csütörtökön Nobel-napot tartanak – délután átveszi a második magyar irodalmi Nobel-díjat.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Életbe lépett az ausztrál közösségimédia-tilalom, letiltják a 16 év alatti felhasználókat: az X az egyetlen, ami nem alkalmazkodik a szabályokhoz, Elon Musk szerint a szabályozással az internet feletti kontrollt akarják megszerezni.