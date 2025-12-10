Rés a védőpajzson

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Üdv! Ez ismét a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

A 444 kalendárium 9. napján felidéztük, hogy amikor megírtuk, hogy a BKV vezérigazgatója nem egészen az, aminek látszik, még aznap felmentették.

BELFÖLD

Nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok a Szőlő utcai javítóintézethez, több embert őrizetbe vettek. Közben Juhász Péter publikált egy videót, amin a megbízott igazgató bántalmaz egy fiatalt. Magyar Péter lemondásra szólította fel Orbán Viktort. A Helyzet: van! rendkívüli élő adásában Bábel Vilmos, Plankó Gergő és Rényi Pál Dániel beszélt az ügyről.

Illusztráció: Kiss Bence/444
  • A Fidesz nem Németh Szilárdot indítja Csepelen.
  • Aján Tamás oroszok vezette nemzetközi összeesküvést sejt a megvádolása mögött.

GAZDASÁG

Donald Trump azt mondta, Orbán Viktor mindenképp akarta a pénzügyi védőpajzsot, de nem ígért neki semmi ilyesmit. Orbán szerint megállapodtak róla, Szijjártó szerint nem.

Fotó: Celal Gunes/Anadolu via AFP

Többmilliárdos budai villát kapott a Lévai Anikó ismerőse vezette alapítvány: a Magyar Kertörökség Alapítvány április óta megkerülhetetlenné vált az építkezések nagy részénél.

Tiborcz-közeli arcfelismerő céget vett meg a 4iG, aminek pedig az állam vásárolta meg a földfelszíni műsorszóró cégét: az Energiaügyi Minisztérium szerint a kormány így vészhelyzet esetén minden televíziós és rádiós frekvencián keresztül képes elérni a teljes lakosságot. Közben Szijjártó Péter „jó hírt” osztott meg: Magyarországra menekítik a Török Áramlatot működtető Gazprom-céget.

  • A gáz őrült tempóban drágul, de az élelmiszerek ára és a forintárfolyam változása jót tett az inflációnak.
  • Gémesi György szerint 30 település áll a csőd szélén, ennyi helyen már pénzügyi biztost rendeltek ki az önkormányzatokhoz.
  • 120 milliárdot csoportosított át a kormány a költségvetésben, a felét a mohácsi híd kapta, de 35 milliárddal emelték a nagyértékű gyógyszerfinanszírozás keretét is.
  • A trolin felejtette pénzzel és droggal tömött táskáját egy 63 éves díler.

KÜLFÖLD

Ukrajna módosít a béketerven, de Zelenszkij továbbra is elutasítja a területek feladását, Trump pedig azt akarja, hogy tartsanak elnökválasztást Ukrajnában. Zelenszkij 60–90 napon belül kész lenne megtartani, de ehhez előbb garantálni kell a választók biztonságát, valamint jogszabályokat is kell módosítani. Közben európai támogatást épít, közben az ukránok egyre erősebb amerikai nyomásgyakorlásról szivárogtatnak.

Fotó: TOBY MELVILLE/AFP

A romák többsége Európa-szerte nehezen fér hozzá a munkahelyekhez és a megfelelő lakhatáshoz, ennek ellenére az integrációjukat elősegítő több 10 milliárd euró átláthatatlan és mérhető hatások nélküli projektekben tűnik el – az EU-s támogatások egy része a magyar, bolgár, cseh és olasz roma közösségek kirekesztésére és démonizálására fordítódik.

Peren kívül próbálnak megegyezni a több mint 1300 áldozattal: 300 millió dollárt fizethet a New York-i katolikus egyház a kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések miatt.

KULTÚRA

Móricz Zsigmond lehetett volna az első irodalmi Nobel-díjasunk, ha az MTA 1925-ben őt jelöli, és nem Herczeg Ferencet? Déry Tibor 1960-ban megkapta volna, ha nem kap Kádártól amnesztiát? Weöres Sándor csakugyan rajta volt az 1980-as shortlisten? Egy biztos: Krasznahorkai László – akinek a tiszteletére csütörtökön Nobel-napot tartanak – délután átveszi a második magyar irodalmi Nobel-díjat.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Életbe lépett az ausztrál közösségimédia-tilalom, letiltják a 16 év alatti felhasználókat: az X az egyetlen, ami nem alkalmazkodik a szabályokhoz, Elon Musk szerint a szabályozással az internet feletti kontrollt akarják megszerezni.

reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

444 kalendárium #9: Megírtuk, hogy a BKV vezérigazgatója nem egészen az, aminek látszik – még aznap felmentették

A szürke bürokrata imázs mögött a BVK-ba beépülő bűnszervezet vezetőjével való közeli kapcsolat rejlett. Karácsony Gergely a cikk megjelenésének délutánján bejelentette Bolla Tibor távozását.

444.hu
444

Három embert vettek őrizetbe a Szőlő utcában az ügyészség akciója után

A gyerekeket rugdosó igazgató is köztük lehet.

Czinkóczi Sándor
bűnügy

Videót mutatott be Juhász Péter, amin a Szőlő utcai intézet megbízott igazgatója bántalmaz egy fiatalt

Beleveri a padba a fejét, a földre löki, rálép, rugdossa.

Diószegi-Horváth Nóra
bűnügy

Magyar Péter: Orbán Viktor mondjon le!

Szeptemberben Orbánék azt mondták, hogy a Szőlő utcai rémnek nem volt gyermekkorú áldozata. Azóta kiderült, hogy ez hazugság volt.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA
Videó

Látványos hatósági fellépés, brutális belső videó a javítóintézetből – mi történik a Szőlő utcában?

Újabb embereket vettek őrizetbe, Juhász Péter pedig publikált egy felvételt, ami miatt lemondott a megbízott igazgató. Az év egyik legsúlyosabb bűnügyében egyre inkább égető kérdés: hogyan történhetett meg mindez? A Helyzet: van! rendkívüli adása.

Kiss Bence, plankog, Bábel Vilmos, Kovács Bendegúz, Rényi Pál Dániel, Kristóf Balázs
video

Biztossá vált, hogy a Fidesz nem Németh Szilárdot indítja Csepelen

Ahogy az várható volt, a tavalyi XI. kerületi polgármesterjelöltet, Király Nórát indítják.

Benics Márk
POLITIKA

Oroszok vezette nemzetközi összeesküvést sejt Aján Tamás a megvádolása mögött

Szerinte Azerbajdzsán, Egyiptom, Kazahsztán, Oroszország, Thaiföld és Üzbegisztán intézték el, hogy úgy tűnjön, mintha százmilliókat vett volna fel magáncélra a nemzetközi súlyemelő szövetség számlájáról.

Szily László
bűnügy

Trump cáfolja Orbánt: „Nem ígértem neki” pénzügyi védőpajzsot

Az amerikai elnök szerint Orbán mindenképp akarta a pénzügyi védőpajzsot, de nem ígért neki semmi ilyesmit.

Székely Sarolta
gazdaság

20 milliárd dolláros amerikai védőpajzs: Orbán szerint megállapodtak róla, Szijjártó szerint nem

Készen van már a készre jelentett Brüsszel elleni védőpajzs, vagy csak elkezdték a segédkovácsok kovácsolni, és nem is tudni, mekkora?

Haszán Zoltán
POLITIKA

Többmilliárdos budai villát kapott a Lévai Anikó ismerőse vezette alapítvány

A Magyar Kertörökség Alapítvány április óta megkerülhetetlenné vált az építkezések nagy részénél.

Windisch Judit
belföld

FaceKom: Tiborcz-közeli arcfelismerő céget vett meg a 4iG

Az ő szoftverjüket használja a DÁP és az Ügyfélkapu+ is.

Szily László
gazdaság

Az állam megvásárolta a 4iG földfelszíni műsorszóró cégét

Az Energiaügyi Minisztérium szerint a kormány így vészhelyzet esetén minden televíziós és rádiós frekvencián keresztül képes elérni a teljes lakosságot.

Benics Márk
gazdaság

Szijjártó „jó hírt” osztott meg: Magyarországra menekítik a Török Áramlatot működtető Gazprom-céget

A külügyminiszter amúgy megint Moszkvában kezdte a napot.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

A gáz őrült tempóban drágul, de az élelmiszerek ára és a forintárfolyam változása jót tett az inflációnak

Az úgynevezett rezsicsökkentés ellenére a vezetékes gáz ára 22 százalékkal nőtt. Az infláció így is csak 3,8 százalék volt novemberben, egy év után került ismét 4 százalék alá.

Haász János
gazdaság

Gémesi György: 30 település áll a csőd szélén

Ennyi helyen már pénzügyi biztost rendeltek ki az önkormányzatokhoz.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

120 milliárdot csoportosított át a kormány a költségvetésben, a felét a mohácsi híd kapta

35 milliárddal emelték a nagyértékű gyógyszerfinanszírozás keretét is.

Windisch Judit
gazdaság

A trolin felejtette pénzzel és droggal tömött táskáját a 63 éves díler

A hátizsákban gomba, marihuána, amfetamin, MDMA, kokain, valamint közel félmillió forint volt. A rendőrök őrizetbe vették a férfit.

Benics Márk
bűnügy

Ukrajna módosít a béketerven, Zelenszkij továbbra is elutasítja a területek feladását

Az új javaslatot már kedden elküldhetik az Egyesült Államoknak.

Benics Márk
külföld

Trump azt akarja, hogy tartsanak elnökválasztást Ukrajnában

Putyin is ugyanezt követeli, mivel a hadiállapot miatt elmaradt a 2024-es választás.

Czinkóczi Sándor
háború

Zelenszkij 60–90 napon belül kész lenne megtartani az elnökválasztást Ukrajnában

Az ukrán elnök szerint ehhez előbb garantálni kell a választók biztonságát, valamint jogszabályokat is kell módosítani.

Czinkóczi Sándor
háború

Zelenszkij európai támogatást épít, közben az ukránok egyre erősebb amerikai nyomásgyakorlásról szivárogtatnak

Az újabb amerikai béketervvel is van baja Kijevnek, miközben Washington állítólag azt várta volna el Zelenszkijtől, hogy villámgyorsan mondjon rá igent. Egyelőre a Donbasz sorsa és a biztonsági garanciák kérdése is megoldatlan.

Horváth Bence
külföld

„Akkor szabadulunk innen, ha meghalunk” – így erősítik a kirekesztést és az előítéletességet a romáknak nyújtott uniós támogatások

A romák többsége Európa-szerte nehezen fér hozzá a munkahelyekhez és a megfelelő lakhatáshoz. Ennek ellenére az integrációjukat elősegítő több tízmilliárd euró átláthatatlan és mérhető hatások nélküli projektekben tűnik el. Az uniós támogatások egy része a magyar, bolgár, cseh és olasz roma közösségek kirekesztésére és démonizálására fordítódik.

Fülöp Zsófia
POLITIKA

300 millió dollárt fizethet a New York-i katolikus egyház a kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések miatt

Peren kívül próbál megegyezni az egyház a több mint 1300 áldozattal.

Windisch Judit
külföld

Kínai külügyminiszter: Japán katonai fenyegetést jelent ránk nézve

Vang Ji szerint elfogadhatatlan, hogy „Japán a tajvani kérdést próbálja felhasználni provokációkra”.

Benics Márk
külföld

Heves összecsapások Kambodzsa és Thaiföld határán, már lövészárokharc folyik

Teljesen egyenlőtlen a harc, a thai hadsereg sokkal nagyobb, és légiereje sincs Kambodzsának.

Szily László
külföld

Fehérorosz csempészballonok miatt rendkívüli állapotot hirdettek Litvániában

A napokban többször is le kellett zárni a vilniusi repteret, a kormány „hibrid támadásként” értékeli az esetet.

Benics Márk
külföld

A két palesztin közül Trump embere áll nyerésre Hondurasban

Tíz nappal a hondurasi elnökválasztás után sem sikerült eredményt hirdetni. Úgy tűnik, az a jelölt nyert, akit Donald Trump támogatott. Közép-Amerikában a brutális amerikai beavatkozás az élet rendje, De azon még a hondurasiak is meglepődtek, hogy Washingtonból szabadon engedték nagypályás kábítószer-kereskedő volt elnöküket.

Bede Márton
külföld

Száz évig fájt az irodalmi Nobel-díj

Móricz Zsigmond lehetett volna az első irodalmi Nobel-díjasunk, ha az MTA 1925-ben őt jelöli, és nem Herczeg Ferencet? Déry Tibor 1960-ban megkapta volna, ha nem kap Kádártól amnesztiát? Weöres Sándor csakugyan rajta volt az 1980-as shortlisten? Egy biztos: Krasznahorkai László délután átveszi a második magyar irodalmi Nobel-díjat.

Tóth-Szenesi Attila
könyv

Nobel-nap: szerdán a csapból is Krasznahorkai folyik

Félszáz program Budapesten, Nobel-hét Gyulán, egész napos tarrbélázás a köztévén, fellobogózott Duna-hidak.

Urfi Péter
könyv

Életbe lép az ausztrál közösségimédia-tilalom, szerdától le kell tiltani a 16 év alatti felhasználókat

Az X az egyetlen, ami nem alkalmazkodik a szabályokhoz, Elon Musk szerint a szabályozással az internet feletti kontrollt akarják megszerezni.

Benics Márk
külföld

Feljelentették Gianni Infantinót a FIFA etikai bizottságánál, annyira benyalt Trumpnak

Az alapszabály és az etikai kódex szerint semlegesnek kellene maradnia. Ehhez képest olyanokat nyilatkozott, hogy jóbarátok Trumpppal, és hogy: „Együtt nemcsak Amerikát tesszük újra naggyá, hanem az egész világot is.”

Szily László
sport

Mi áll a Netflix–Warner-üzlet mögött, és miért korai máris pánikolni a netflixes középszerbe fulladó HBO miatt?

Nem eszik olyan forrón: nemcsak a rivális Paramount, hanem a politika és a versenyjogi aggályok is a Netflix útjába állhatnak. De mit nyerne a Warner Bros. felvásárlásával a streamingóriás? Mire terjed ki pontosan az üzlet? Miért nem örül ennek az érintetteken kívül nagyjából senki?

Inkei Bence
Média

Vizsgálni kezdi az EU a Google mesterséges intelligenciával generált összefoglalóit

Több oldal forgalma visszaesett a módszer miatt.

Czinkóczi Sándor
TECH