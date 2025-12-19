Kegyencjárat és pandamegvonás

A 444 kalendárium 18. napján megemlékeztünk arról, amikor ingatlanról ingatlanra mutattuk be Tiborcz István útját, és végigvettük Orbán Viktor közeli és távoli rokonait, barátait, haverjait és ismerőseit, akiknek bejött az üzlet.

Belföld

Szexuális erőszakkal és gyermekprostitúció kihasználásával is meggyanúsították Juhász Péter Pált. Egy javítóintézetis fiú azt állítja, évekkel ezelőtt szólt Juhász Péter Pál ügyeiről a nevelőinek. Hajnal kettő előtt kezdődött a Szőlő utcai botrányról szóló parlamenti vita, de a kormánypárti képviselők távol maradtak.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Miért nem törvénysértés egy nővel annak akarata ellenére szexelni? Mi a különbség kényszerítés és erőszak között? Hogyan nehezíti a szexuális molesztálást átéltek helyzetét az egészségügy, a hatóságok, az igazságszolgáltatás? Rengeteg kérdést kinyitott a Képzőművészeti Egyetemen történt botrány, amely miatt már a kormánypárt is mozgolódik.

Az ELTE hallgatói 10 perces néma csenddel szolidarítanak a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatójával
Fotó: Bódog Bálint

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár szerint nem fojtogatás, hanem egy ön- és közveszélyes gyerek lefogása látható a fóti gyermekotthonban készült videón. A fóti nevelő ügyvédje szerint nemhogy nem fojtogatás, hanem nyugtatás látható a videón.

Mit tehet, aki szerint a gyerekekben kárt tesz egy plakát? Mit mondott neki a polgármester és a rendőrség? Megkérdeztük a Kormányzati Tájékoztatási Központot is, hogy nem akarják-e az iskolák környékét kihagyni a kampányból, mire közölték, nekik nincsenek „háborús plakátjaik”.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Lázár János leszlovákozta a Tisza felvidéki, magyar származású képviselőjét, Strompotvá Viktória arra kérte a minisztert, hogy „ne rekessze ki a határon túli magyarokat a nemzetből”. A Medián szerint a Tisza a 40 év alattiaknál vezet, de a Fidesz az 50 év felettieknél erősödött.

Fotó: Németh Dániel/444

Hír volt még, hogy:

EU

A befagyasztott orosz vagyon sorsáról szóló EU-csúcsra ismért elkísérte Orbánt a Washingtonban már kipróbált, belsős forrásunk szerint a politikai stratégák közt sikeresként értékelt propagandistákból álló kegyencjárat. Orbán többször is elismételte, hogy a befagyasztott orosz vagyon ügye halott. Zelenszkij Brüsszelben mondta el, hogy legkésőbb az év végéig szükségük van egy döntésre az orosz vagyonról. Ezer traktorral tiltakoztak az EU-csúcs alatt a belga gazdák Brüsszelben.

Orbán Viktor kormánypárti újságírókkal és politikai influenszerekkel a Brüsszelbe tartó repülőgépen
Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Külföld

A pandadiplomácia él és virul: úgy összefeszült Kína és Japán, hogy jövő évtől Japán pandamentes lehet. Aki viszont nem haragítja magára a kínai rezsimet, az ki tud harcolni magának bérpandákat, ezt sikerült elérnie Emmanuel Macronnak is.

Fotó: STR/AFP

180 ezer ember maradt áram nélkül Ukrajnában egy éjszakai orosz támadást követően. 13 évre ítéltek az oroszok egy brit férfit, mert az ukrán seregben harcolt. Az ausztrál kormány szigorú törvényekkel lép fel az antiszemitizmus ellen a bondi támadás után. Távozik az FBI helyettes igazgatója, Dan Bongino, a jövőben Donald Trump szerint a podcastolásra szeretne fókuszálni.

Podcastok

Az év végéhez és az ünnepekhez közeledve az évad utolsó Nem rossz könyvek epizódjában végigvettük, hogy mik voltak az idei kedvenc könyvélményeink.

Itt a rövid verzió: Turistaosztály és prankolgatás. A marokkói futball és a felcsúti modell. Aján Tamás for minden! Winkler Róbert hajápolási praktikái. Uj Péter arcszőrzete. Az autós újságírás Szörényi–Bródyja. Férgek rágják a magyarok hajóját. Magellánét is. Büszkén emeljük magasra a hamis zászlót!

Grafika: Kiss Bence/444

Bejött a washingtoni kegyencjárat: Orbánék az EU-csúcson is bevetették az influenszereket, hogy a külpolitikai témák pörgetésével nyomják el a kedvezőtlen, belpolitikai témákat

A miniszterelnök közel 20 kormánypárti újságírót és politikai influenszert vitt magával Brüsszelbe. Az új, Washingtonban tesztelt kommunikációs stratégia alapján maximalizált Facebook-jelenléttel akarja elnyomni a kormány a kellemetlen témákat.

Molnár Kristóf
POLITIKA

„Igen, egy intoleráns fasz voltam veled akkor, és nem ezt érdemelted, és senki sem érdemli meg, hogy semmibe vegyék a saját akaratát!”

Miért nem törvénysértés egy nővel annak akarata ellenére szexelni? Mi a különbség kényszerítés és erőszak között? Hogyan nehezíti a szexuális molesztálást átéltek helyzetét az egészségügy, a hatóságok, az igazságszolgáltatás? Rengeteg kérdést kinyitott a Képzőművészeti Egyetemen történt botrány, amely miatt már a kormánypárt is mozgolódik.

Bódog Bálint, Benics Márk
belföld

Annyira fölbosszantotta magát az iskolánál kirakott háborús plakáton a nagypapa, hogy elhatározta, hivatalos úton leszedeti onnan

Mit tehet, aki szerint a gyerekekben kárt tesz egy plakát? Mit mondott neki a polgármester és a rendőrség? Megkérdeztük a Kormányzati Tájékoztatási Központot is, hogy nem akarják-e az iskolák környékét kihagyni a kampányból, mire közölték, nekik nincsenek „háborús plakátjaik.”

Windisch Judit
POLITIKA

Kína pandamegvonással büntetheti Japánt a diplomáciai feszültségek miatt

A pandadiplomácia él és virul: úgy összefeszült Kína és Japán, hogy jövő évtől Japán pandamentes lehet. Aki viszont nem haragítja magára a kínai rezsimet, az ki tud harcolni magának bérpandákat, ezt sikerült elérnie Emmanuel Macronnak is.

Takács Lili
ÁLLAT

444 kalendárium #18: Ingatlanról ingatlanra mutattuk be Tiborcz István útját

És végigvettük Orbán Viktor közeli és távoli rokonait, barátait, haverjait és ismerőseit, akiknek bejött az üzlet.

444.hu
444

Szexuális erőszakkal és gyermekprostitúció kihasználásával is meggyanúsították Juhász Péter Pált

Egy újabb nevelőt is meggyanúsítottak, aki tudott arról, hogy Juhász szexuális bűncselekményt követett el egy fiatalkorú ellen, de ezt nem jelentette.

Windisch Judit
POLITIKA

„Ő vette át a pénzt, és ő állt közelebbi kontaktban a lányokkal” – egy javítóintézetis fiú azt állítja, évekkel ezelőtt szólt Juhász Péter Pál ügyeiről a nevelőinek

Czener Krisztián erről Juhász Péter Juhinak beszélt egy videóban. Azt mondta, a Szőlő utca volt igazgatójának élettársától tudott a prostitúcióra kényszerített lányokról.

Bábel Vilmos
bűnügy

Hajnal kettő előtt kezdődött a Szőlő utcai botrányról szóló vita az Országgyűlésben

A levezető elnökön kívül egy kormánypárti képviselő sem volt jelen, így fél óra alatt véget is ért.

Windisch Judit
POLITIKA

Fülöp Attila reagált a fóti gyermekotthonból előkerült videóra

Szerinte nem fojtogatás, hanem lefogás történt, mert a fiatal ön- és közveszélyes volt.

Fődi Kitti
belföld

Nem fojtogatta, hanem nyugtatta a földön fekvő gyereket a nevelő a fóti gyermekotthonban a férfi ügyvédje szerint

Az afgán származású felügyelőnek az RTL Híradó információi szerint nincs szakirányú végzettsége, és 2012-ben érkezett Magyarországra állami ösztöndíjjal.

Székely Sarolta
bűnügy

Lázár János leszlovákozta a Tisza felvidéki, magyar származású képviselőjét

Magyar Péter bocsánatkérést vagy a miniszter távozását követeli.

Windisch Judit
POLITIKA

A leszlovákozott tiszás politikus Lázár Jánosnak: Sajnálom önt

Strompová Viktória arra kéri Lázár Jánost, hogy „ne rekessze ki a határon túli magyarokat a nemzetből”.

Bábel Vilmos
POLITIKA

A Medián szerint elsöprő a Tisza előnye a 40 év alattiaknál

A Fidesz az 50 évesnél idősebbek körében erősödött a Tisza kárára.

Windisch Judit
POLITIKA

2171 milliárdot osztogat el a kormány a választás előtt, ebből 1300 milliárdot fognak elkölteni az emberek az MNB szerint

A legutóbbi, 2022-es kampányban is volt ilyen óriási osztogatás. A vége nem sokkal később az lett, hogy az infláció 25 százalék fölé ugrott.

Székely Sarolta
gazdaság

Budapest túlnyomó részén tilos lesz tűzijátékozni szilveszterkor

Az új fővárosi rendelet megsértése 200 ezer és 1,2 millió közötti bírságot vonhat maga után.

Fődi Kitti
belföld

Feljelentést tesz Hadházy, miután kiderítette, mennyiért adott el 66 harci járművet a kormány Szerbiának

Tavaly azt kommunikálta a kormány, hogy 26 járművet adtak át, a valós adatokért perelni kellett.

Windisch Judit
POLITIKA

Orbán Viktor: A befagyasztott orosz vagyon ügye halott

Az EU-csúcsra érkező miniszterelnöktől a 444 is kérdezett.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Zelenszkij: Legkésőbb az év végéig szükségünk van a befagyasztott orosz vagyonnal kapcsolatos döntésre

Az ukrán elnök szeretné, ha az amerikaiak nagyobb nyomást helyeznének az oroszokra.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Ezer traktorral tiltakoztak az EU-csúcs alatt a belga gazdák Brüsszelben

Tüntetők köveket és krumplit dobáltak a rendőrök felé, valamint kirakatokat zúztak be.

Jelinek Anna
külföld

180 ezer ember maradt áram nélkül Ukrajnában egy éjszakai orosz támadást követően

Öt régiót érint az áramkimaradás.

Fődi Kitti
háború

13 évre ítéltek az oroszok egy brit férfit, mert az ukrán seregben harcolt

A 30 éves Hayden Davies 2024 nyarán ment Ukrajnába harcolni.

Fődi Kitti
háború

Az ausztrál kormány szigorú törvényekkel lép fel az antiszemitizmus ellen a bondi támadás után

Keményebben büntetik majd a gyűlöletbeszédet.

Fődi Kitti
külföld

Távozik az FBI helyettes igazgatója, Dan Bongino

Trump szerint inkább a podcast műsorára akar koncentrálni.

Fődi Kitti
külföld

Ezeket a könyveket szerettük 2025-ben

Kedvenc idei megjelenéseink közül válogattunk a Nem rossz könyvek évadzáró részében: felkavaró és szórakoztató regények, radikális történelem, jó pár vers és gyerekkönyv került a listánkra.

Ott Anna, Horváth Bence
könyv
Videó

Borízű hang #250 a színpadon: Hajóféreg hamis zászlóval [rövid verzió]

Turistaosztály és prankolgatás. A marokkói futball és a felcsúti modell. Aján Tamás for minden! Winkler Róbert hajápolási praktikái. Uj Péter arcszőrzete. Az autós újságírás Szörényi–Bródyja. Férgek rágják a magyarok hajóját. Magellánét is. Büszkén emeljük magasra a hamis zászlót!

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast