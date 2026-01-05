Maduro – magyarul azt jelenti, mindig kék fenn az ég

Fagyos, jó reggelt! Ismét itt a napindító hírlevelünk, benne az elmúlt hétvége legfőbb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Nicolás Maduro venezuelai elnök – 150 légiegység és több ezer katona részvételével megvalósított – elfogása bemutatta, milyen az új trumpista külpolitika. Donald Trump közölte, hogy rezsimváltást szeretne elérni Venezuelában, és az ottani olajiparba is beszállna az USA. A venezuelai ellenzéki vezető üdvözölte, hogy az USA elfogta Madurót, aki szürke Nike melegítőben, eltakart szemmel állt a USS Iwo Jima rohamhajón, megbilincselve, majd New Yorkba szállították.
Másokat is utolérhet az amerikai igazságszolgáltatás – mondta Maduro elfogása után Trump, aki szerint ha az új venezuelai elnök nem teszi, amit tennie kell, durvább büntetést kaphat, mint Maduro. Marco Rubio olyan változásokat szeretne Venezuelában, amik első sorban az amerikai érdekeket szolgálják, de az se baj, ha a venezuelaiaknak jobb lesz.
Végre itt a kvíz, amit ha tökéletesen töltesz ki, akkor már nem kell több Orbán Viktort hallgatnod!
Az iráni vezetés elismerte, hogy vannak akik jogosan tiltakoznak a gazdasági nehézségek miatt, velük hajlandóak is tárgyalni, de a „zavargókat a helyükre fogják tenni”.
Simonyi Balázs 16 nap alatt megfutotta az 1173 kilométeres Kéktúrát, és közben rendezett róla egy sorozatot: nemcsak a rekord jött össze, de még nézni is jó.
A FIFA az elmúlt években nyomást gyakorolt angol, olasz, holland, izraeli és svájci csapatokra, hogy rendezzék az orosz klubok felé fennálló, elmaradt átigazolási tartozásaikat: az érintett klubok ultimátumot kaptak, hogy a pénzügyi szankciók ellenére, 45 napon belül fizessenek, különben három átigazolási időszakra szóló eltiltást kapnak.
Paolo Sorrentino új filmje, ami az eutanáziáról és a kegyelemről (meg természetesen a szerelemről) szól, sehol sem aktuálisabb, mint Magyarországon.
Mi lenne, ha egy csökkenő népességű, kelet-európai ország Közép-Ázsiából importálna „őslakos” szavazókat? A címbeli ország Bulgária és nem Magyarország, de Alek Popov Turáni küldetés című kelet-európai groteszk regényét olvasva nincs is nagy különbség a két nép között.
A magyar állam teljes összeomlása garantált.
Maga a rajtaütés egy percig sem tartott, és semmilyen veszteség nem érte az amerikai erőket a szombat hajnali akció során. Venezuela légvédelmét megbénították, Caracast sötétbe borították a művelet idejére, közölte a vezérkari főnök.
A felvételeket a környék lakói készítették, jól látszik rajtuk, milyen volt az amerikai támadás.
A Venezuela elleni akcióval Trump már alig próbálja leplezi a birodalomépítő logikát és a nyersanyagok megszerzésének szándékát. De a második világháború utáni nemzetközi rend felrúgásával az Egyesült Államok nem biztos, hogy jól fog járni.
Az amerikai elnök azt is közölte, rezsimváltást szeretne elérni Venezuelában. Az ottani olajiparba is beszállna az Egyesült Államok.
María Corina Machado szerint jöhet a rendteremtés, az ország újjáépítése, a demokrácia kiépítéséig pedig ébernek kell maradni.
A venezuelai elnök szürke Nike melegítőben, eltakart szemmel áll a USS Iwo Jima rohamhajón, megbilincselve.
A Fehér Ház közzétett egy videót, amin a hálószobájából elrabolt elnököt fekete melegítőben, megbilincselve vezetik a DEA New York-i épületében.
Az elnök azt is közölte, az amerikai erők mindaddig jelen lesznek Venezuelában, míg nem stabilizálódik a helyzet. Amerikai cégek komoly befektetéssel beszállnak a helyi olajiparba.
Azt is mondta, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van Grönlandra.
Marco Rubio olyan változásokat szeretne Venezuelában, amik elsősorban az amerikai érdekeket szolgálják, de az se baj, ha a venezuelaiaknak jobb lesz.
Orbán Viktor nem reagált egyelőre érdemben, a jelentősebb európai országok közül pedig csak Spanyolország ítélte el a katonai beavatkozást. Javier Milei és Benjamin Netanjahu gratuláltak Trumpnak.
Emberi és polgári jogok, a lakosság jóléte, az erőszak elkerülése – ezeket tartja fontosnak a pápa a venezuelai elnök amerikai elrablása után kialakult helyzetben.
A venezuelai elnökrablás után Donald Trump belső körében feléledt a birodalmi hangulat.
A közmédia szakértői, akik úgy megelemzik a történéseket, hogy a Fidesznek meg sem kell szólalnia.
Még várni kell, hogy beinduljon a kínai „szupervasút”.
Az ingatlan.com összesítése szerint a villámeladások száma is megnőtt.
December végén fogadták el azt a törvényt Szlovákiában, mely börtönnel fenyegeti azokat, akik megkérdőjelezik a Beneš-dekrétumokat. Ez ellen a törvény ellen szólaltak fel az egyetemi hallgatók által szervezett demonstráción szombaton.
Még nem zárták le a keresést, amikor már megkerült a férfi.
Az iráni vezetés elismerte, hogy vannak akik jogosan tiltakoznak a gazdasági nehézségek miatt, velük hajlandóak is tárgyalni, de a „zavargókat a helyükre fogják tenni”. A tüntetéseknek már legalább tíz halálos áldozata van.
A hatóságok szerint algavirágzásról lehet szó, a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak a hasonló jelenségek. A túlzott algavirágzás az egész tengeri ökoszisztémát veszélyezteti.
Gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és tűzokozás miatt.
A 40 halottból 24-et tudtak eddig azonosítani. A legfiatalabb 14 éves volt.
A rakéták pontos típusa és száma egyelőre nem ismert, a japánok legalább két indítást valószínűsítenek.
A szakértők szerint nemzeti szintű pornóstratégiára lenne szükség.
Azt állítják, önvédelemből gyújtották fel a vezetékeket, hogy kifejezzék a szolidaritásukat a Földért és az életért folyó küzdelemmel.
Csernobilban elvileg senkinek sem kellene élnie. Ehhez képest egészen az invázió 2022-es kezdetéig zarándokok imádkoztak, turisták szelfiztek, stalkerek buliztak a tiltott zónában. Sőt, néhány elköltözni nem hajlandó idős ember az elemekkel, a sugárzással, és a háborúval dacolva még mindig ott él.
Simonyi Balázs 16 nap alatt megfutotta az 1173 kilométeres Kéktúrát – és közben rendezett róla egy sorozatot. Nemcsak a rekord jött össze, de még nézni is jó.
A FIFA az elmúlt években nyomást gyakorolt angol, olasz, holland, izraeli és svájci csapatokra, hogy rendezzék az orosz klubok felé fennálló, elmaradt átigazolási tartozásaikat. Az érintett klubok ultimátumot kaptak: hiába a pénzügyi szankciók, 45 napon belül fizetniük kell, különben három átigazolási időszakra szóló eltiltást kapnak.
A torna favoritja 7-1-re verte a közvetlen élmezőnybe most berobbant Gian Van Veent.
39 góllal, megelőzve Messit.
Paolo Sorrentino új filmje, ami az eutanáziáról és a kegyelemről (meg természetesen a szerelemről) szól, sehol sem aktuálisabb, mint Magyarországon.
A címbeli ország Bulgária és nem Magyarország, de Alek Popov: Turáni küldetés című kelet-európai groteszk regényét olvasva nincs is nagy különbség a két nép között.
Azóta se derült ki, hogy mizu van.