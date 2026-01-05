Maduro – magyarul azt jelenti, mindig kék fenn az ég

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Fagyos, jó reggelt! Ismét itt a napindító hírlevelünk, benne az elmúlt hétvége legfőbb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

VENEZUELA

Nicolás Maduro venezuelai elnök – 150 légiegység és több ezer katona részvételével megvalósítottelfogása bemutatta, milyen az új trumpista külpolitika. Donald Trump közölte, hogy rezsimváltást szeretne elérni Venezuelában, és az ottani olajiparba is beszállna az USA. A venezuelai ellenzéki vezető üdvözölte, hogy az USA elfogta Madurót, aki szürke Nike melegítőben, eltakart szemmel állt a USS Iwo Jima rohamhajón, megbilincselve, majd New Yorkba szállították.

A foglyul ejtett Nicolás Maduro a USS Iwo Jima fedélzetén
Fotó: Donald Trump/Truth Social

Másokat is utolérhet az amerikai igazságszolgáltatás – mondta Maduro elfogása után Trump, aki szerint ha az új venezuelai elnök nem teszi, amit tennie kell, durvább büntetést kaphat, mint Maduro. Marco Rubio olyan változásokat szeretne Venezuelában, amik első sorban az amerikai érdekeket szolgálják, de az se baj, ha a venezuelaiaknak jobb lesz.

  • Nemzetközi reakciók a venezuelai puccsra: Robert Fico élesen elítéli, Orbán lapít, Kína és Oroszország fel van háborodva, XIV. Leó aggódik.
  • „Hamarosan” – posztolta egy amerikai zászlós grönlandi térképpel Trump tanácsadójának felesége.

BELFÖLD

Végre itt a kvíz, amit ha tökéletesen töltesz ki, akkor már nem kell több Orbán Viktort hallgatnod!

Ifj. Lomnici Zoltán moderátor az EUdüsszeüsz – Mit akarnak az európai emberek? című beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon 2024. augusztus 24-én.
Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA
  • Lázár János a Budapest-Belgrád vasút februári indulásáról beszélt, a szerb miniszter szerint viszont csak májusban adják át.
  • Tavaly 1,7 milliárdért kelt el a legdrágább ingatlan, a legolcsóbb pedig 900 ezerért.
  • A Beneš-dekrétumok ellen, a felvidéki magyarokért tüntettek a szlovák nagykövetség előtt.
  • Drónnal, AI-szoftverrel és kutyákkal is keresték az eltűnt férfit Szigetszentmiklóson, aztán kiderült, hogy végig a kórházban volt.

KÜLFÖLD

Az iráni vezetés elismerte, hogy vannak akik jogosan tiltakoznak a gazdasági nehézségek miatt, velük hajlandóak is tárgyalni, de a „zavargókat a helyükre fogják tenni”.

Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője egy teheráni gyűlésen 2026. január 3-án.
Fotó: MTI/EPA/Legfőbb iráni vezetõ hivatala
  • Rejtélyes rózsaszín takony bukkant fel egy eldugott tasmániai strandon.
  • Bűnügyi vizsgálatot indítottak a tűzvész pusztította svájci bár üzletvezetői ellen.
  • Órákkal azután, hogy a dél-koreai elnök Pekingbe utazott Észak-Korea ballisztikus rakétákat indított a Japán-tenger irányába.
  • A britek kontroll nélkül csúsznak rá a pornóra, ami egyre nagyobb problémákat okoz a hétköznapokban.
  • Szélsőbalos csoport vállalta a felelősséget a tízezreket érintő berlini áramkimaradásért.
  • És ajánljuk a Csernobilban maradtakról szóló cikkünket is.

SPORT

Simonyi Balázs 16 nap alatt megfutotta az 1173 kilométeres Kéktúrát, és közben rendezett róla egy sorozatot: nemcsak a rekord jött össze, de még nézni is jó.

Simonyi Balázs fut az Országos Kéktúra útvonalán
Forrás: Kékkör Film / Hodász Dániel

A FIFA az elmúlt években nyomást gyakorolt angol, olasz, holland, izraeli és svájci csapatokra, hogy rendezzék az orosz klubok felé fennálló, elmaradt átigazolási tartozásaikat: az érintett klubok ultimátumot kaptak, hogy a pénzügyi szankciók ellenére, 45 napon belül fizessenek, különben három átigazolási időszakra szóló eltiltást kapnak.

  • Másodszor is dartsvilágbajnok lett Luke Littler.
  • 2025-ben 39 góllal, Messit megelőzve Mbappé volt a nemzeti bajnokságok legjobb góllövője.

KULTÚRA

Paolo Sorrentino új filmje, ami az eutanáziáról és a kegyelemről (meg természetesen a szerelemről) szól, sehol sem aktuálisabb, mint Magyarországon.

Tobi Servillo mint Mariano De Santis olasz köztársasági elnök
Fotó: MUBI/Youtube

Mi lenne, ha egy csökkenő népességű, kelet-európai ország Közép-Ázsiából importálna „őslakos” szavazókat? A címbeli ország Bulgária és nem Magyarország, de Alek Popov Turáni küldetés című kelet-európai groteszk regényét olvasva nincs is nagy különbség a két nép között.

  • 15 éves lett Fluortól a Mizu.
reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Mínusz 15 fok és 20 centis hó is lehet jövő héten

A magyar állam teljes összeomlása garantált.

Bábel Vilmos
belföld

150 légiegység, több ezer katona vett részt Maduro elfogásában

Maga a rajtaütés egy percig sem tartott, és semmilyen veszteség nem érte az amerikai erőket a szombat hajnali akció során. Venezuela légvédelmét megbénították, Caracast sötétbe borították a művelet idejére, közölte a vezérkari főnök.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Videókon a caracasi bombázás és az amerikai helikopterek megérkezése

A felvételeket a környék lakói készítették, jól látszik rajtuk, milyen volt az amerikai támadás.

Kaufmann Balázs
külföld

Itt a Donroe-elv korszaka: Maduro elfogása mutatja, hogyan írná át Trump a nemzetközi szabályokat

A Venezuela elleni akcióval Trump már alig próbálja leplezi a birodalomépítő logikát és a nyersanyagok megszerzésének szándékát. De a második világháború utáni nemzetközi rend felrúgásával az Egyesült Államok nem biztos, hogy jól fog járni.

Tábor Áron
külföld

Trump élőben nézte Maduro elfogását, akár egy tévéshow-t Mar-a-Lago-i birtokán

Az amerikai elnök azt is közölte, rezsimváltást szeretne elérni Venezuelában. Az ottani olajiparba is beszállna az Egyesült Államok.

Keller-Alánt Ákos
külföld

A venezuelai ellenzéki vezető üdvözölte, hogy az USA elfogta Nicolás Madurót

María Corina Machado szerint jöhet a rendteremtés, az ország újjáépítése, a demokrácia kiépítéséig pedig ébernek kell maradni.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Trump fotót közölt a megbilincselt Maduróról

A venezuelai elnök szürke Nike melegítőben, eltakart szemmel áll a USS Iwo Jima rohamhajón, megbilincselve.

Keller-Alánt Ákos
külföld

„Jó estét és boldog új évet!”– Nicolas Maduro venezuelai diktátor megérkezett egy New York-i fogvatartási központba

A Fehér Ház közzétett egy videót, amin a hálószobájából elrabolt elnököt fekete melegítőben, megbilincselve vezetik a DEA New York-i épületében.

Bábel Vilmos
külföld

Másokat is utolérhet az amerikai igazságszolgáltatás – mondta Trump Maduro elfogása után

Az elnök azt is közölte, az amerikai erők mindaddig jelen lesznek Venezuelában, míg nem stabilizálódik a helyzet. Amerikai cégek komoly befektetéssel beszállnak a helyi olajiparba.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Trump szerint ha az új venezuelai elnök nem teszi, amit tennie kell, durvább büntetést kaphat, mint Maduro

Azt is mondta, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van Grönlandra.

Bódog Bálint
külföld

Megkérdezték az amerikai külügyminisztertől, hogy miként tervezi irányítani Venezuelát

Marco Rubio olyan változásokat szeretne Venezuelában, amik elsősorban az amerikai érdekeket szolgálják, de az se baj, ha a venezuelaiaknak jobb lesz.

Bódog Bálint
külföld

Robert Fico élesen elítéli, Orbán lapít, Kína és Oroszország fel van háborodva – reakciók a venezuelai puccsra

Orbán Viktor nem reagált egyelőre érdemben, a jelentősebb európai országok közül pedig csak Spanyolország ítélte el a katonai beavatkozást. Javier Milei és Benjamin Netanjahu gratuláltak Trumpnak.

Bábel Vilmos
külföld

XIV. Leó pápa is aggódik a venezuelai helyzet láttán, a szuverenitás fontosságáról beszélt

Emberi és polgári jogok, a lakosság jóléte, az erőszak elkerülése – ezeket tartja fontosnak a pápa a venezuelai elnök amerikai elrablása után kialakult helyzetben.

Bódog Bálint
külföld

„Hamarosan” – posztolta egy amerikai zászlós grönlandi térképpel Trump tanácsadójának felesége

A venezuelai elnökrablás után Donald Trump belső körében feléledt a birodalmi hangulat.

Bódog Bálint
külföld

Egy kvíz, amit ha tökéletesen töltesz ki, akkor már nem kell több Orbán Viktort hallgatnod

A közmédia szakértői, akik úgy megelemzik a történéseket, hogy a Fidesznek meg sem kell szólalnia.

Haszán Zoltán
játék

Lázár János a Budapest-Belgrád vasút februári indulásáról beszélt, a szerb miniszter szerint viszont csak májusban adják át

Még várni kell, hogy beinduljon a kínai „szupervasút”.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Tavaly 1,7 milliárdért kelt el a legdrágább ingatlan, a legolcsóbb pedig 900 ezerért

Az ingatlan.com összesítése szerint a villámeladások száma is megnőtt.

Fődi Kitti
belföld

A Beneš-dekrétumok ellen, a felvidéki magyarokért tüntettek a szlovák nagykövetség előtt

December végén fogadták el azt a törvényt Szlovákiában, mely börtönnel fenyegeti azokat, akik megkérdőjelezik a Beneš-dekrétumokat. Ez ellen a törvény ellen szólaltak fel az egyetemi hallgatók által szervezett demonstráción szombaton.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Drónnal, AI-szoftverrel és kutyákkal is keresték az eltűnt férfit Szigetszentmiklóson, aztán kiderült, hogy végig a kórházban volt

Még nem zárták le a keresést, amikor már megkerült a férfi.

Bábel Vilmos
belföld

Teherán nem enged az ellenségnek – közölte Ali Hamenei iráni ajatollah

Az iráni vezetés elismerte, hogy vannak akik jogosan tiltakoznak a gazdasági nehézségek miatt, velük hajlandóak is tárgyalni, de a „zavargókat a helyükre fogják tenni”. A tüntetéseknek már legalább tíz halálos áldozata van.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Rejtélyes rózsaszín takony bukkant fel egy eldugott tasmániai strandon

A hatóságok szerint algavirágzásról lehet szó, a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak a hasonló jelenségek. A túlzott algavirágzás az egész tengeri ökoszisztémát veszélyezteti.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Bűnügyi vizsgálatot indítottak a tűzvész pusztította svájci bár üzletvezetői ellen

Gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és tűzokozás miatt.

Diószegi-Horváth Nóra
külföld

A svájci tűzvész eddig azonosított áldozatainak jelentős része nem múlt el 18 éves

A 40 halottból 24-et tudtak eddig azonosítani. A legfiatalabb 14 éves volt.

Bábel Vilmos
külföld

Ballisztikus rakétákat indított Észak-Korea a Japán-tenger irányába, órákkal azután, hogy a dél-koreai elnök Pekingbe utazott

A rakéták pontos típusa és száma egyelőre nem ismert, a japánok legalább két indítást valószínűsítenek.

Bábel Vilmos
külföld

A britek kontroll nélkül csúsznak rá a pornóra, ami egyre nagyobb problémákat okoz a hétköznapokban

A szakértők szerint nemzeti szintű pornóstratégiára lenne szükség.

Bódog Bálint
külföld

Szélsőbalos csoport vállalta a felelősséget a tízezreket érintő berlini áramkimaradásért

Azt állítják, önvédelemből gyújtották fel a vezetékeket, hogy kifejezzék a szolidaritásukat a Földért és az életért folyó küzdelemmel.

Bódog Bálint
külföld

Akik maradtak: bábuskák, zsidó zarándokok és turisták Csernobilban

Csernobilban elvileg senkinek sem kellene élnie. Ehhez képest egészen az invázió 2022-es kezdetéig zarándokok imádkoztak, turisták szelfiztek, stalkerek buliztak a tiltott zónában. Sőt, néhány elköltözni nem hajlandó idős ember az elemekkel, a sugárzással, és a háborúval dacolva még mindig ott él.

Takács Lili
külföld

A hosszútávfutó műsorvezető magányossága

Simonyi Balázs 16 nap alatt megfutotta az 1173 kilométeres Kéktúrát – és közben rendezett róla egy sorozatot. Nemcsak a rekord jött össze, de még nézni is jó.

Rényi Pál Dániel
FILM

A FIFA arra utasított európai fociklubokat, hogy a szankciók ellenére üzleteljenek az oroszokkal

A FIFA az elmúlt években nyomást gyakorolt angol, olasz, holland, izraeli és svájci csapatokra, hogy rendezzék az orosz klubok felé fennálló, elmaradt átigazolási tartozásaikat. Az érintett klubok ultimátumot kaptak: hiába a pénzügyi szankciók, 45 napon belül fizetniük kell, különben három átigazolási időszakra szóló eltiltást kapnak.

Benics Márk
foci

Másodszor is dartsvilágbajnok Luke Littler

A torna favoritja 7-1-re verte a közvetlen élmezőnybe most berobbant Gian Van Veent.

Gazda Albert
sport

Mbappé volt a nemzeti bajnokságok legjobb góllövője

39 góllal, megelőzve Messit.

Herczeg Márk
futball

Kinek adjon kegyelmet egy államfő, aki nem egy szatyor fing?

Paolo Sorrentino új filmje, ami az eutanáziáról és a kegyelemről (meg természetesen a szerelemről) szól, sehol sem aktuálisabb, mint Magyarországon.

Herczeg Márk
FILM

Mi lenne, ha egy csökkenő népességű, kelet-európai ország Közép-Ázsiából importálna „őslakos” szavazókat?

A címbeli ország Bulgária és nem Magyarország, de Alek Popov: Turáni küldetés című kelet-európai groteszk regényét olvasva nincs is nagy különbség a két nép között.

Inkei Bence
könyv

15 éves lett Fluortól a Mizu

Azóta se derült ki, hogy mizu van.

Bódog Bálint
zene