Digitális háborúk, valódi fenyegetések

A kormány lényegében azonnali hatállyal megszüntette a Szőlő utcai javítóintézetet. Magyar Péter szerint a bezárással a kormány nem tudja eltüntetni az ott elkövetett bűnöket. Az ügyészség és a rendőrség sem ad választ, hogy miért nem rúgták ki a Szőlő utca volt vezetőjét, ha már a rendőrség is tudta, hogy gyereket vert.
A Helyzet:van legújabb adásában a politikusok közösségi médiás jelenlétével, a kommentháborúkkal, a digitális honfoglalással foglalkoztunk. Írtunk azokról a Facebook-oldalakról, amelyek az utóbbi időben elkezdtei propagandatartalmakat posztolni, és amik mögött rejtélyes adásvételek sejlenek fel. Orbán azt mondta a fideszes polgármestereknek, hogy ha nem állnak bele a választási küzdelembe, veszít a Fidesz.
A Tisza alelnöke, Tarr Zoltán szerint a bíróság első fokon megállapította, hogy a 2024. áprilisi kirúgása jogellenes volt, és összefüggésben volt a közéleti szerepvállalásával. A Tisza gazdasági szakértője, Kapitány István szerint dolgozni kell azon, hogy Magyarország ne függjön ennyire az orosz energiától.
Hír volt még, hogy
Trump már azzal indokolja grönlandi terveit, hogy nem kapta meg a Nobel-békedíjat. A dán vezetők nem mennek el a davosi Világgazdasági Fórumra. Miközben Dánia és Grönland NATO-missziót javasol a szigeten, Szijjártó Péter szerint nem az EU ügye, hogy Trump el akarja venni Dániától Grönlandot. Az amerikai elnök meghívta Putyint is, hogy csatlakozzon a Béketanácshoz. A cseh elnök attól tart, törés következhet be az európai országok között az amerikai nyomásgyakorlás miatt.
Riport a fűtés nélkül marad Kijevből: Amikor farkasordító lett a hideg, Moszkva úgy döntött, kiterjedt légicsapásokkal megpróbálja a kijeviek életének legnyomorúságosabb telét előidézni. Éjjel –17 fok van, az áramhálózat szétzilálva, ilyen hidegben a lakások napok alatt teljesen kihűlnek.
Ellepte Budapestet a turizmus és az influenszerizmus, egyre több a hely a fővárosban, amik előtt tömegek várják, hogy bejuthassanak és fogyaszthassanak. Kíváncsiak lettünk, végigjárjuk őket. A Retro Lángossal kezdtünk.
Itt az Borízű hang rövid verziója: Két kétharmad: Dobrev és Guinness. Hóhányás how to. Az irániak még titokban is tudnak világszínvonalú filmet forgatni. Civilek a Dandár fürdőben. Tiltsák be a szaunasapkát is, mert hülyeség! Hidegindítás a posztszocializmusban.
Szily László felolvasta a saját könyvét, és most már az egész hanganyag elérhető az előfizetőinknek! „Összeült az állatbíróság! Szily László, a 444 újságírója eddig halakról és gyerekekről írt négy könyvet, így adta magát, hogy az ötödik is az átlagos embereknél kisebb, büdösebb és sokkal többe kerülő lényekről szóljon. Így is lett, az Idegtartás az első kíméletlenül őszinte könyv a háziállatokról.”
A rendelet hétfő éjjel jelent meg, és kedden már életbe is lép. Hamarosan a többit is bezárják, és egy országos intézetet hoznak létre.
Azonnali hatállyal szüntette meg a kormány a javítóintézetet.
Kitérő válaszokat adnak.
Mire ment a Fidesz az ősszel meghirdetett digitális honfoglalással? Utol tudják-e érni kommentelésben Magyar Pétert?
Több Facebook-oldal kezdett propagandatartalmakat posztolni. Sok esetben rejtélyes adásvétel van emögött, beszéltünk olyannal is, akinek állítólag 10 millió forintot kínáltak, de nem adta oda szakmai jellegű oldalát. Nem minden az, aminek látszik, sima bénázástól meg nem értett poénig sok minden tűnhet fideszesítésnek.
„Amikor úgy döntenek Brüsszelben a derék háborúpártiak, hogy adunk 90 milliárd eurót, az azt jelenti, hogy előállítunk 800 ezer hadirokkant vagy halott embert Magyarország szomszédjában” – értékelte a miniszterelnök azt, hogy az orosz hadsereg halomra gyilkolja az ukránokat a hódító háborújában.
A Tisza Párt alelnöke szerint az elsőfokú ítélet megállapította, hogy a 2024. áprilisi kirúgása összefüggésben volt a közéleti szerepvállalásával.
A Szijjártótól kapott kitüntetéséről a Tisza Párt gazdasági szakértője azt mondta, mindig aktívan segítette az aktuális kormányt.
A tulajdon egy része az Egyesült Arab Emírségekbe kerül, és Szerbia is növelte a részesedését.
A rendőrség eltűntként tartja nyilván és továbbra is nagy erőkkel keresi Egressy Mátyást.
Már annak, akinek van applikáción keresztül vásárolt BKV-bérlete.
De a szó jó értelmében! A 444 bónusz ajándékként részletesen megmagyarázza a közszolgálati poént.
Az elnök azt is vitatja, hogy Grönland Dániáé lenne, hiszen nincs róla papír, és csak annyi történt, hogy „több száz éve egy hajójuk kikötött ott”.
Hiszen az Egyesült Államok elnöke éppen zsarolással és fenyegetéssel igyekszik elvenni tőlük Grönlandot.
A dán védelmi és a grönlandi külügyminiszter Mark Rutte NATO-főtitkárral is egyeztetett a javaslatról.
Ezért „nem tartjuk szükségesnek és ezáltal lehetségesnek sem egy közös EU-s nyilatkozat kiadását” – mondta a külügyminiszter.
A hírt a Kreml közölte. Tanulmányozzák a javaslatot.
Petr Pavel attól tart, néhány európai ország az erő érvényesítésének oldalára áll, mellőzve a jog és a szabályok figyelembe vételét. A saját miniszterelnökének is üzenhetett ezzel.
