Digitális háborúk, valódi fenyegetések

Belföld

A kormány lényegében azonnali hatállyal megszüntette a Szőlő utcai javítóintézetet. Magyar Péter szerint a bezárással a kormány nem tudja eltüntetni az ott elkövetett bűnöket. Az ügyészség és a rendőrség sem ad választ, hogy miért nem rúgták ki a Szőlő utca volt vezetőjét, ha már a rendőrség is tudta, hogy gyereket vert.

A Helyzet:van legújabb adásában a politikusok közösségi médiás jelenlétével, a kommentháborúkkal, a digitális honfoglalással foglalkoztunk. Írtunk azokról a Facebook-oldalakról, amelyek az utóbbi időben elkezdtei propagandatartalmakat posztolni, és amik mögött rejtélyes adásvételek sejlenek fel. Orbán azt mondta a fideszes polgármestereknek, hogy ha nem állnak bele a választási küzdelembe, veszít a Fidesz.

A Tisza alelnöke, Tarr Zoltán szerint a bíróság első fokon megállapította, hogy a 2024. áprilisi kirúgása jogellenes volt, és összefüggésben volt a közéleti szerepvállalásával. A Tisza gazdasági szakértője, Kapitány István szerint dolgozni kell azon, hogy Magyarország ne függjön ennyire az orosz energiától.

Külföld

Trump már azzal indokolja grönlandi terveit, hogy nem kapta meg a Nobel-békedíjat. A dán vezetők nem mennek el a davosi Világgazdasági Fórumra. Miközben Dánia és Grönland NATO-missziót javasol a szigeten, Szijjártó Péter szerint nem az EU ügye, hogy Trump el akarja venni Dániától Grönlandot. Az amerikai elnök meghívta Putyint is, hogy csatlakozzon a Béketanácshoz. A cseh elnök attól tart, törés következhet be az európai országok között az amerikai nyomásgyakorlás miatt.

Riport a fűtés nélkül marad Kijevből: Amikor farkasordító lett a hideg, Moszkva úgy döntött, kiterjedt légicsapásokkal megpróbálja a kijeviek életének legnyomorúságosabb telét előidézni. Éjjel –17 fok van, az áramhálózat szétzilálva, ilyen hidegben a lakások napok alatt teljesen kihűlnek.

Gasztro

Ellepte Budapestet a turizmus és az influenszerizmus, egyre több a hely a fővárosban, amik előtt tömegek várják, hogy bejuthassanak és fogyaszthassanak. Kíváncsiak lettünk, végigjárjuk őket. A Retro Lángossal kezdtünk.

Podcast

Itt az Borízű hang rövid verziója: Két kétharmad: Dobrev és Guinness. Hóhányás how to. Az irániak még titokban is tudnak világszínvonalú filmet forgatni. Civilek a Dandár fürdőben. Tiltsák be a szaunasapkát is, mert hülyeség! Hidegindítás a posztszocializmusban.

Hangoskönyv

Szily László felolvasta a saját könyvét, és most már az egész hanganyag elérhető az előfizetőinknek! „Összeült az állatbíróság! Szily László, a 444 újságírója eddig halakról és gyerekekről írt négy könyvet, így adta magát, hogy az ötödik is az átlagos embereknél kisebb, büdösebb és sokkal többe kerülő lényekről szóljon. Így is lett, az Idegtartás az első kíméletlenül őszinte könyv a háziállatokról.”