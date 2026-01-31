Hétvégi olvasnivalók trollfarmokról, új világrendről, és az egyház és a pártpolitika kapcsolatáról

Szép napot, ez itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét legérdekesebb-fontosabb nagyobb anyagaival. A választáshoz közeledve nem túl meglepő módon sűrű szombatunk lesz, érdemes lesz minket követni ma is. Akad amúgy mindenféle hírlevelünk, itt lehet feliratkozni rájuk.
Pénteken mutattuk be a Fidesz saját trollfarmját, ami mögött a Digitális Polgári Köröket is szervező Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség áll. Cikkünkből kiderül, hogy több mint száz ember dolgozik a Kassák Lajos utcai irodájukban, a „legbelső kör feladata” pedig, hogy a Facebookon úgy tűnjön, tömegek állnak a Fidesz mögött.
A hét egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó cikke Orbán Áronról, a miniszterelnök öccséről szólt: mint megírtuk, a fiatalabb Orbán családi kapcsolatával is dicsekedett azokon a fegyverbeszerzési tárgyalásokon, amiket egy volt KGB-s kém szervezett.
A héten ott voltunk Ruszin-Szendi Romulusz egyeki fórumán, megjelent riportunk Magyarország legkisebb településéről, a tizenhárom lakosú Iborfiáról ahol az elmúlt választásokon rendre a Fidesz nyert, és megírtuk, hogy a civilek petíciója és a Tisza védte meg a balatonszemesi focipályát a Fidesztől.
Jártunk a fővárosi közgyűlésen, ahol elvétve esett szó fővárosi ügyekről, és ahol sikertelenül próbálta trollkodni egymást a Fidesz és a Tisza, de legalább kiderült, hogy az újpesti rakparton lehúzhatja a bulihajók rolóját a főváros. Lázár kivégzéses és cigányfoglalkoztatási ötleteiről meg a nem létező védőpajzsról kérdeztük Gulyást a kormányinfón, megírtuk, hogy kell-e már temetni az MSZP-t, és bemutattuk, hogy közel 100 milliárdos vagyon válhatott köddé az MNB-alapítvány svájci, luxusingatlanokkal foglalkozó cégénél. Valamint megírtuk, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia vezetősége szerint ugyan „a katolikus egyház pártpolitikában nem vesz részt”, de egy-két püspök azért csak odaáll a Fidesz mellé.
Sőt, megírtuk azt is, hogy Sárospatakon egy fénykép borzolta fel a politikai kedélyeket, megnéztük, hogyan terjedtek el a személyre szabott logók a kormánypárti politikusoknál, összefoglaltuk, mit lehet tudni a kispártok választási terveiről, és foglalkoztunk azzal is, hogy Lázár János milyen helyzetbe juttatta magát és a pártát a cigányozással.
Egy évvel ezelőtt ölte meg a Budapesten élő japán nőt, Megumi Andersont a volt férje. A gyilkosság tavaly megrázta a nyilvánosságot, elsősorban azért, mert élesen mutatott rá a rendszerszintű hibákra. Csütörtök este Megumi barátai megemlékezést is szerveztek, beszámoltunk arról is.
Megírtuk továbbá, hogy már az ügyészség szerint is szexuális erőszak történhetett a Képzőművészeti Egyetem kollégiumában, ezért újratárgyalás jöhet R. ügyében.
Jó sűrű hét volt a világpolitikában is, rögtön kezdésként podcastunkat ajánlom, melyben Grönlandtól Iránig rengeteg mindenről volt szó Takács Lili, Takács Márk, és Takácsy Dorka között. Részletes cikkben foglalkoztunk az új amerikai védelmi stratégiával, megírtuk az Iránnal szemben felerősödő fenyegetések miatt, hogy mi várhat az országra egy esetleges amerikai támadás után, azt, hogy mit jelenthet az, hogy Hszi Csin-ping lefejezte a hadsereg vezetését, valamint hogy saját képviselői szúrták hátba Orbán patrióta barátját, Geert Wilderst.
Követtük egész héten át a minnesotai eseményeket: megírtuk, hogy szokatlanul nagy republikánus felzúdulást okozott Alex Pretti meggyilkolása, írtunk Greg Bovinóról, aki fontos arca volt Trump bevándorlásellenes kampányának, de végül félreállították, és foglalkoztunk azzal is, hogy milyen lépésekkel próbálhatja meg csillapítani a kedélyeket a Trump-kormányzat. És ha már Trump: összefoglaltuk azt is, hogy hogyan őrjítette meg az internetezők egy jelentős hányadát a Fehér Ház egy magányos, a halálba menetelő pingvinnel.
Erős helyszíni riporttal jelentkeztünk Ukrajnából, a 93. „Holodnij Jar” dandár harckocsizói többek között arról beszéltek nekünk, hogy öngyilkos küldetés-e kigurulni a nyílt mezőre, hogy magukra vonják az orosz drónokat.
A lassan egy évtizede Dél-Kelet-Ázsiában élő Barnás Ferenccel új regénye tavaly az év egyik legjobb könyve volt itthon. A regény mellett Mészöly és Hajnóczy prózájáról, külső és belső káoszról, a fájdalom szerepéről és az ősszületésről is beszélgettünk a Nem rossz könyvek legújabb epizódjában.
Orbán és a DPK-karaván Hatvanban, a Tisza bemutatja a valódi programját, Lázár ellen tüntetnek a Kossuth téren, Hiller haver vezetésével odacsap az MSZP választmánya, évet értékel a DK.
Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségnek hívják, ez az a cég, amely a Digitális Polgári Köröket is szervezi. Több mint száz ember dolgozik a Kassák Lajos utcai irodájukban, a „legbelső kör feladata" pedig, hogy a Facebookon úgy tűnjön, tömegek állnak a Fidesz mögött.
A cég, amely ma már Orbán Ároné, a „fegyveres erőknek” és a „légierőnek” is akart fegyvereket vásárolni Csehországban és Szlovákiában pár évvel ezelőtt.
Miközben más tiszás képviselőjelöltek a pártközpont engedélyére várnak, hogy fórumot tarthassanak, Ruszin-Szendi Romulusz már másodszor fórumozott Egyeken. Szóba került Lázár János és a Pentagon piros szőnyege is.
A Zalai megyei Iborfián 2006 óta minden választást nyert a Fidesz. Miután beszélgettünk a helyiekkel, valószínűnek tűnik, hogy áprilisban is a kormánypárt lesz itt a legnépszerűbb. A 13 választó között vb-harmadik virágkötőt és volt NB II-es focistát is találtunk.
A Balatontól alig 150-200 méterre fekvő focipálya helyén akart építeni valamit a balatonszemesi önkormányzat. Hogy mit, azt pontosan ők sem tudták.
Feszült, beszólogatós ülésen melegítenek a képviselők az áprilisi választásra.
18 pontban ítélte volna el a Fidesz a Tiszát a Fővárosi Közgyűlésben, de nem sikerült átvinnie, ahogy elbukott a tiszás javaslat is Radics Béla alapítványával kapcsolatban.
Sok volt a panasz, a főváros most lépett egyet.
A BlackRock-„háttérhatalomról”, Lázár János Mészáros Lőrincet ért fideszes kritikájáról, a Fidesz-frakció költéseiről és arról kérdeztünk a Kormányinfón, hogy hány orosz diplomatát utasítottak ki Magyarországról.
Egy ekkora párt nem múlhat ki csak úgy. Vagy ha igen, akkor már volt vagy hat halála, amiket mindig túlélt. Ezt is túl kell, hogy élje.
Ez a mérlegfőösszeg harmada. Az éves beszámoló adatait egyébként még a könyvvizsgálónak sem sikerült maradéktalanul alátámasztani, így egyszerűen visszautasította a véleménynyilvánítást.
A püspöki kar azt közölte a 444-gyel, hogy a papok szabadon nyilváníthatnak véleményt társadalmi kérdésekben, de pártpolitikai üzenetet nem fogalmazhatnak meg.
Egy csontfideszes városban a Fidesz ellen nyert, most csupa fideszessel fotózkodott Farkas Szabolcs.
Néhány éve még nyoma sem volt a politikusi logóknak a Fideszben, mára már több tucatnyi van belőlük, és még csak nem is hasonlítanak egymásra. Hova vezet ez?
Mit tudunk arról, hogy a Tiszán, a Fidesz-KDNP-n és a Mi Hazánkon kívül azok a kisebb pártok, amelyek az utóbbi választásokon még fel tudtak mutatni értelmezhető eredményt, mire készülnek most?
Meghívott minden cigányt - és a főnökeiket is - egy kávéra, akiket megbántott a szaros wc-s mondásával. Közben képes olyan szavakat is használni, amit csak a mihazánkosok szoktak.
M.-et a volt férje ölte meg. Ma este a háza előtt tartanak megemlékezést.
A Fővárosi Főügyészség szerint az ítéletnek volt olyan része, „amely alapján a szexuális erőszak bűntette megállapítható lehet”. Ez azért is furcsa, mert a területi ügyészség még csak kényszerítésről beszélt, a bíróság pedig az ítéletben arra is kitért, hogy nem történt erőszak.
Mivel magyarázzák az oroszok, hogy teljesen rendben van erőnek erejével elvenni Grönlandot? És hogyan a kijevi lakosság sanyargatását? Mi az újdonság az újabb ukrán-magyar pengeváltásban? Mit kell megtanulnunk az amerikai védelmi stratégiából? Takácsy Dorkával és Takács Márkkal beszélgettünk.
Az Egyesült Államok pedig megoldja a nyugati féltekét.
Miközben az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó és kísérőflottája támadó pozíciót vett fel az iráni partok előtt és elvileg szó szerint bármelyik percben indulhat az amerikai támadás, nehéz elképzelni, hogy mi lesz a 93 milliós, 47 éve vallási fanatikusok által vaskézzel irányított ország sorsa. Nehéz, de nem lehetetlen!
Kevés konkrétumot tudni azon kívül, hogy Csang Ju-hszia ellen vizsgálat indult, de az biztos, hogy Hszi mostanra a teljes katonai vezetést lefejezte. A következményeket egyelőre csak találgatni lehet.
Wilders elveszítette frakciója egynegyedét, pártja már csak a negyedik legnagyobb a holland parlamentben, ráadásul a szavazói is dezertálnak. Miért hagyták faképnél Wilderst a bizalmasai, és milyen hatása lehet a lépésnek a kormányalakításra?
Ez még nem lázadás vagy palotaforradalom, de intő jel Trumpnak. Olyan témában sikerült még sok republikánust is kiborítania, amiben eddig egyetértettek. De azt nehezen veszi be többek gyomra, hogy Minneapolisban két amerikai állampolgár is meghalt, és egészen biztosan nem úgy, ahogy a hatóságok állították.
Greg Bovino hónapokon át járta az országot maszkos határőreivel, most azonban az elnök leváltotta, miután az általa irányított ügynökök két amerikai állampolgárt is agyonlőttek Minneapolisban. A döntés a Trump-kormány eddigi legagresszívebb módszereinek felülvizsgálatát is jelezheti.
Alex Pretti lelövése után átszervezték a nagyszabású minnesotai bevándorlási műveletet: a gyűlölt Greg Bovino helyét Tom Homan vette át, aki fanatikus trumpista ugyan, mégis megfontoltabban nyúlhat a könnygázhoz. A Fehér Ház is változtatott a kommunikációján, Trump átnyúlt a minisztere felett.
2026 röviden: a fél világ egy mentálisan megzavarodott, a közössége biztonságától elszakadó, biztos halálba menetelő állattal azonosul.
Az ukrán katonáknál senki sem szeretné jobban a békét, de kevesen látják reálisabban és pesszimistábban a jövőt. A 93. „Holodnij Jar” dandár harckocsizói meséltek arról, hogy öngyilkos küldetés-e kigurulni a nyílt mezőre, hogy magukra vonják az orosz drónokat.
A lassan egy évtizede Dél-Kelet-Ázsiában élő Barnás Ferenccel új regénye tavaly az év egyik legjobb könyve volt itthon. A regény mellett Mészöly és Hajnóczy prózájáról, külső és belső káoszról, a fájdalom szerepéről és az ősszületésről is beszélgettünk a Nem rossz könyvek legújabb epizódjában.
Tavaly sokan háborodtak fel és mozdultak meg, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy egy olyan nő vált gyilkosság áldozatává, akit a magyar hatóságok nem védtek meg. Mostanra ez az elemi felháborodás elmúlt, csak fájdalom maradt utána.