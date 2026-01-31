Hétvégi olvasnivalók trollfarmokról, új világrendről, és az egyház és a pártpolitika kapcsolatáról

Szép napot, ez itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét legérdekesebb-fontosabb nagyobb anyagaival. A választáshoz közeledve nem túl meglepő módon sűrű szombatunk lesz, érdemes lesz minket követni ma is. Akad amúgy mindenféle hírlevelünk, itt lehet feliratkozni rájuk.

Az élet itthon

Pénteken mutattuk be a Fidesz saját trollfarmját, ami mögött a Digitális Polgári Köröket is szervező Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség áll. Cikkünkből kiderül, hogy több mint száz ember dolgozik a Kassák Lajos utcai irodájukban, a „legbelső kör feladata” pedig, hogy a Facebookon úgy tűnjön, tömegek állnak a Fidesz mögött.

A hét egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó cikke Orbán Áronról, a miniszterelnök öccséről szólt: mint megírtuk, a fiatalabb Orbán családi kapcsolatával is dicsekedett azokon a fegyverbeszerzési tárgyalásokon, amiket egy volt KGB-s kém szervezett.

A héten ott voltunk Ruszin-Szendi Romulusz egyeki fórumán, megjelent riportunk Magyarország legkisebb településéről, a tizenhárom lakosú Iborfiáról ahol az elmúlt választásokon rendre a Fidesz nyert, és megírtuk, hogy a civilek petíciója és a Tisza védte meg a balatonszemesi focipályát a Fidesztől.

Jártunk a fővárosi közgyűlésen, ahol elvétve esett szó fővárosi ügyekről, és ahol sikertelenül próbálta trollkodni egymást a Fidesz és a Tisza, de legalább kiderült, hogy az újpesti rakparton lehúzhatja a bulihajók rolóját a főváros. Lázár kivégzéses és cigányfoglalkoztatási ötleteiről meg a nem létező védőpajzsról kérdeztük Gulyást a kormányinfón, megírtuk, hogy kell-e már temetni az MSZP-t, és bemutattuk, hogy közel 100 milliárdos vagyon válhatott köddé az MNB-alapítvány svájci, luxusingatlanokkal foglalkozó cégénél. Valamint megírtuk, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia vezetősége szerint ugyan „a katolikus egyház pártpolitikában nem vesz részt”, de egy-két püspök azért csak odaáll a Fidesz mellé.

Sőt, megírtuk azt is, hogy Sárospatakon egy fénykép borzolta fel a politikai kedélyeket, megnéztük, hogyan terjedtek el a személyre szabott logók a kormánypárti politikusoknál, összefoglaltuk, mit lehet tudni a kispártok választási terveiről, és foglalkoztunk azzal is, hogy Lázár János milyen helyzetbe juttatta magát és a pártát a cigányozással.

Erőszak

Fotó: Kristóf Balázs/444

Egy évvel ezelőtt ölte meg a Budapesten élő japán nőt, Megumi Andersont a volt férje. A gyilkosság tavaly megrázta a nyilvánosságot, elsősorban azért, mert élesen mutatott rá a rendszerszintű hibákra. Csütörtök este Megumi barátai megemlékezést is szerveztek, beszámoltunk arról is.

Megírtuk továbbá, hogy már az ügyészség szerint is szexuális erőszak történhetett a Képzőművészeti Egyetem kollégiumában, ezért újratárgyalás jöhet R. ügyében.

Világ

Jó sűrű hét volt a világpolitikában is, rögtön kezdésként podcastunkat ajánlom, melyben Grönlandtól Iránig rengeteg mindenről volt szó Takács Lili, Takács Márk, és Takácsy Dorka között. Részletes cikkben foglalkoztunk az új amerikai védelmi stratégiával, megírtuk az Iránnal szemben felerősödő fenyegetések miatt, hogy mi várhat az országra egy esetleges amerikai támadás után, azt, hogy mit jelenthet az, hogy Hszi Csin-ping lefejezte a hadsereg vezetését, valamint hogy saját képviselői szúrták hátba Orbán patrióta barátját, Geert Wilderst.

Követtük egész héten át a minnesotai eseményeket: megírtuk, hogy szokatlanul nagy republikánus felzúdulást okozott Alex Pretti meggyilkolása, írtunk Greg Bovinóról, aki fontos arca volt Trump bevándorlásellenes kampányának, de végül félreállították, és foglalkoztunk azzal is, hogy milyen lépésekkel próbálhatja meg csillapítani a kedélyeket a Trump-kormányzat. És ha már Trump: összefoglaltuk azt is, hogy hogyan őrjítette meg az internetezők egy jelentős hányadát a Fehér Ház egy magányos, a halálba menetelő pingvinnel.

Erős helyszíni riporttal jelentkeztünk Ukrajnából, a 93. „Holodnij Jar” dandár harckocsizói többek között arról beszéltek nekünk, hogy öngyilkos küldetés-e kigurulni a nyílt mezőre, hogy magukra vonják az orosz drónokat.

Könyv

A lassan egy évtizede Dél-Kelet-Ázsiában élő Barnás Ferenccel új regénye tavaly az év egyik legjobb könyve volt itthon. A regény mellett Mészöly és Hajnóczy prózájáról, külső és belső káoszról, a fájdalom szerepéről és az ősszületésről is beszélgettünk a Nem rossz könyvek legújabb epizódjában.

Be vagy oltva politika ellen? Akkor ez nem a te szombatod

Orbán és a DPK-karaván Hatvanban, a Tisza bemutatja a valódi programját, Lázár ellen tüntetnek a Kossuth téren, Hiller haver vezetésével odacsap az MSZP választmánya, évet értékel a DK.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Megtaláltuk a trollfarmot, ahonnan álprofilok százával ontják a fideszes kommenteket a Facebookon

Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségnek hívják, ez az a cég, amely a Digitális Polgári Köröket is szervezi. Több mint száz ember dolgozik a Kassák Lajos utcai irodájukban, a „legbelső kör feladata" pedig, hogy a Facebookon úgy tűnjön, tömegek állnak a Fidesz mögött.

Német Szilvi
Média

„A miniszterelnök testvére vagyok” – dicsekedett Orbán Áron a fegyverbeszerzési tárgyalásokon, amiket egy volt KGB-s kém szervezett

A cég, amely ma már Orbán Ároné, a „fegyveres erőknek” és a „légierőnek” is akart fegyvereket vásárolni Csehországban és Szlovákiában pár évvel ezelőtt.

Kaufmann Balázs
belföld

Ruszin-Szendi Romulusz: Három dögcédula van a nyakamban, én lennék az utolsó, aki háborúzni akarna

Miközben más tiszás képviselőjelöltek a pártközpont engedélyére várnak, hogy fórumot tarthassanak, Ruszin-Szendi Romulusz már másodszor fórumozott Egyeken. Szóba került Lázár János és a Pentagon piros szőnyege is.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Lefőtt a kávé Iborfián – az ország legkisebb településén idén is nyerhet a Fidesz

A Zalai megyei Iborfián 2006 óta minden választást nyert a Fidesz. Miután beszélgettünk a helyiekkel, valószínűnek tűnik, hogy áprilisban is a kormánypárt lesz itt a legnépszerűbb. A 13 választó között vb-harmadik virágkötőt és volt NB II-es focistát is találtunk.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor
belföld

Ilyen is van: civilek petíciója és a Tisza védte meg a balatonszemesi focipályát a Fidesztől

A Balatontól alig 150-200 méterre fekvő focipálya helyén akart építeni valamit a balatonszemesi önkormányzat. Hogy mit, azt pontosan ők sem tudták.

Tóth-Szenesi Attila, Németh Dániel
POLITIKA

Mindenről (is) szól a Fővárosi Közgyűlés, de fővárosi ügyek csak nyomokban jelennek meg

Feszült, beszólogatós ülésen melegítenek a képviselők az áprilisi választásra.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Megpróbálta megtrollkodni egymást a Fidesz és a Tisza, de nem sikerült

18 pontban ítélte volna el a Fidesz a Tiszát a Fővárosi Közgyűlésben, de nem sikerült átvinnie, ahogy elbukott a tiszás javaslat is Radics Béla alapítványával kapcsolatban.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Lehúzhatja a bulihajók rolóját a főváros az újpesti rakparton

Sok volt a panasz, a főváros most lépett egyet.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Lázár kivégzéses és cigányfoglalkoztatási ötleteiről meg a nem létező védőpajzsról kérdeztük Gulyást

A BlackRock-„háttérhatalomról”, Lázár János Mészáros Lőrincet ért fideszes kritikájáról, a Fidesz-frakció költéseiről és arról kérdeztünk a Kormányinfón, hogy hány orosz diplomatát utasítottak ki Magyarországról.

Bokros Dorka, Herczeg Márk
POLITIKA

Ne higgyenek az MSZP-tagadóknak!

Egy ekkora párt nem múlhat ki csak úgy. Vagy ha igen, akkor már volt vagy hat halála, amiket mindig túlélt. Ezt is túl kell, hogy élje.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Közel 100 milliárdos vagyon válhatott köddé az MNB-alapítvány svájci, luxusingatlanokkal foglalkozó cégénél

Ez a mérlegfőösszeg harmada. Az éves beszámoló adatait egyébként még a könyvvizsgálónak sem sikerült maradéktalanul alátámasztani, így egyszerűen visszautasította a véleménynyilvánítást.

Székely Sarolta
gazdaság

„A katolikus egyház pártpolitikában nem vesz részt” – de egy-két püspök azért csak odaáll a Fidesz mellé

A püspöki kar azt közölte a 444-gyel, hogy a papok szabadon nyilváníthatnak véleményt társadalmi kérdésekben, de pártpolitikai üzenetet nem fogalmazhatnak meg.

Urfi Péter
egyház

Egy fénykép borzolja a kedélyeket Hegyalján

Egy csontfideszes városban a Fidesz ellen nyert, most csupa fideszessel fotózkodott Farkas Szabolcs.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Menczernek keresztnév sem kell, de van fideszes, aki szerényen aranyba foglalta a sajátját

Néhány éve még nyoma sem volt a politikusi logóknak a Fideszben, mára már több tucatnyi van belőlük, és még csak nem is hasonlítanak egymásra. Hova vezet ez?

Német Szilvi
POLITIKA

Mi van a kispártokkal: melyik indul, melyik nem?

Mit tudunk arról, hogy a Tiszán, a Fidesz-KDNP-n és a Mi Hazánkon kívül azok a kisebb pártok, amelyek az utóbbi választásokon még fel tudtak mutatni értelmezhető eredményt, mire készülnek most?

Herczeg Márk
választás

Egy bocsánatkérés nem volt elég Lázártól a cigányozás miatt, megtette még egyszer

Meghívott minden cigányt - és a főnökeiket is - egy kávéra, akiket megbántott a szaros wc-s mondásával. Közben képes olyan szavakat is használni, amit csak a mihazánkosok szoktak.

Windisch Judit
POLITIKA

Egy éve történt a nőgyilkosság, ami rámutatott a rendszer tarthatatlanságára

M.-et a volt férje ölte meg. Ma este a háza előtt tartanak megemlékezést.

Diószegi-Horváth Nóra
bűnügy

Már az ügyészség szerint is szexuális erőszak történhetett a Képzőművészeti Egyetem kollégiumában, újratárgyalás jöhet R. ügyében

A Fővárosi Főügyészség szerint az ítéletnek volt olyan része, „amely alapján a szexuális erőszak bűntette megállapítható lehet”. Ez azért is furcsa, mert a területi ügyészség még csak kényszerítésről beszélt, a bíróság pedig az ítéletben arra is kitért, hogy nem történt erőszak.

Bódog Bálint
belföld

Drámai szenvedést szabadít Putyin az ukrán városokra, miközben a NATO-ban is éleződik a feszültség

Mivel magyarázzák az oroszok, hogy teljesen rendben van erőnek erejével elvenni Grönlandot? És hogyan a kijevi lakosság sanyargatását? Mi az újdonság az újabb ukrán-magyar pengeváltásban? Mit kell megtanulnunk az amerikai védelmi stratégiából? Takácsy Dorkával és Takács Márkkal beszélgettünk.

plankog, Takács Lili, Takács Márk, Botos Tamás, Takácsy Dorka
podcast

Itt az új amerikai védelmi stratégia: Európa oldja meg Oroszországot, Dél-Korea oldja meg Észak-Koreát, a közel-keleti országok oldják meg Iránt

Az Egyesült Államok pedig megoldja a nyugati féltekét.

Takács Lili
külföld

Irán a várható amerikai támadás után: a demokratikus átmenet szinte kizárható, a tüntetőket magukra hagyták, az összes valószínű forgatókönyv borzalmas

Miközben az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó és kísérőflottája támadó pozíciót vett fel az iráni partok előtt és elvileg szó szerint bármelyik percben indulhat az amerikai támadás, nehéz elképzelni, hogy mi lesz a 93 milliós, 47 éve vallási fanatikusok által vaskézzel irányított ország sorsa. Nehéz, de nem lehetetlen!

Szily László
külföld

Kire nézve lehet veszélyes, hogy Hszi Csin-ping megszabadult a legmagasabb rangú tábornokától?

Kevés konkrétumot tudni azon kívül, hogy Csang Ju-hszia ellen vizsgálat indult, de az biztos, hogy Hszi mostanra a teljes katonai vezetést lefejezte. A következményeket egyelőre csak találgatni lehet.

Inkei Bence
külföld

Saját képviselői szúrták hátba Orbán patrióta barátját, Geert Wildersszel így már nehéz lesz megrohamozni Brüsszelt

Wilders elveszítette frakciója egynegyedét, pártja már csak a negyedik legnagyobb a holland parlamentben, ráadásul a szavazói is dezertálnak. Miért hagyták faképnél Wilderst a bizalmasai, és milyen hatása lehet a lépésnek a kormányalakításra?

Inkei Bence
külföld

Nem volt még ekkora republikánus belső felzúdulás Trump ellen, mint ami Alex Pretti megölése óta elindult

Ez még nem lázadás vagy palotaforradalom, de intő jel Trumpnak. Olyan témában sikerült még sok republikánust is kiborítania, amiben eddig egyetértettek. De azt nehezen veszi be többek gyomra, hogy Minneapolisban két amerikai állampolgár is meghalt, és egészen biztosan nem úgy, ahogy a hatóságok állították.

Szily László
külföld

„Úgy öltözött, mintha az eBayről vásárolt volna SS-egyenruhát” – Trump bevándorlóellenes politikájának fontos arca bukott meg Minneapolisban

Greg Bovino hónapokon át járta az országot maszkos határőreivel, most azonban az elnök leváltotta, miután az általa irányított ügynökök két amerikai állampolgárt is agyonlőttek Minneapolisban. A döntés a Trump-kormány eddigi legagresszívebb módszereinek felülvizsgálatát is jelezheti.

Benics Márk
külföld

A minnesotaiak reménye abban van, hogy a kitoloncolási szakértő „határcár” kinevezése enyhítheti a feszültséget

Alex Pretti lelövése után átszervezték a nagyszabású minnesotai bevándorlási műveletet: a gyűlölt Greg Bovino helyét Tom Homan vette át, aki fanatikus trumpista ugyan, mégis megfontoltabban nyúlhat a könnygázhoz. A Fehér Ház is változtatott a kommunikációján, Trump átnyúlt a minisztere felett.

Benics Márk
külföld

Donald Trump a Nihilista Pingvinnel őrjíti meg a világ internetezőit

2026 röviden: a fél világ egy mentálisan megzavarodott, a közössége biztonságától elszakadó, biztos halálba menetelő állattal azonosul.

Takács Lili
külföld

„Első dolgom lesz, ha leszerelnek, hogy elutazom valahová a családdal, nyaralunk, talán vissza sem jövünk”

Az ukrán katonáknál senki sem szeretné jobban a békét, de kevesen látják reálisabban és pesszimistábban a jövőt. A 93. „Holodnij Jar” dandár harckocsizói meséltek arról, hogy öngyilkos küldetés-e kigurulni a nyílt mezőre, hogy magukra vonják az orosz drónokat.

Győri Boldizsár
külföld

Onnantól, hogy azt mondjuk, biztos tudásunk van, könnyen válik veszélyessé az ember

A lassan egy évtizede Dél-Kelet-Ázsiában élő Barnás Ferenccel új regénye tavaly az év egyik legjobb könyve volt itthon. A regény mellett Mészöly és Hajnóczy prózájáról, külső és belső káoszról, ​a fájdalom szerepéről és az ősszületésről is beszélgettünk a Nem rossz könyvek legújabb epizódjában.

Ott Anna, Horváth Bence
könyv

A hallgatás az erőszakot védi: barátai emlékeztek meg a meggyilkolt Megumi Andersonról

Tavaly sokan háborodtak fel és mozdultak meg, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy egy olyan nő vált gyilkosság áldozatává, akit a magyar hatóságok nem védtek meg. Mostanra ez az elemi felháborodás elmúlt, csak fájdalom maradt utána.

Diószegi-Horváth Nóra
belföld