A rákgyár, egy rejtélyes ágy és a bolgár Twin Peaks

reggel 4
AKKUGYÁR

Szijjártó Péter közölte, hogy büntetőfeljelentést tesz Magyar Péter ellen „nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt”, és azt is állította, hogy a Telex meg sem kérdezte a Samsung-gyár ügyében, a lap erre közzétette a levelet, amit a külügy sajtóosztályának küldtek. A külügyminisztert a Samsung-gyár ügyében megjelent súlyos információkkal a nagykanizsai fóruma előtt szembesítettük: azt mondta, nem volt olyan kormányülés, ahol a gödi gyárban történt szabálytalanságokról szóló titkosszolgálati jelentést tárgyalták volna. Szokatlan, hogy a kormány egy napig hallgasson egy kirobbanóban lévő botrányról.

Fotó: Botos Tamás/444

Magyar Péter szerint felmerül minden kormányzati vezető büntetőjogi felelőssége is, aki tudott a gödi Samsung-gyár emberi egészséget veszélyeztető szennyezéseiről. A kormányhivatal szerint a gödi gyár nem veszélyeztette a környezetet.

Akkumulátorfeldolgozó üzemet építenének Pilisjászfaluba, a helyiek tüntetést szerveznek: Menczer Tamás, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, amíg ő képviseli a választókerületet, nem épülhet veszélyes hulladékot feldolgozó üzem. A gödi akkuhulladékot a Pilisben feldolgozni tervező cég szerint is lerombolta az iparág renoméját a Samsung ügye.

  • Karácsony Gergely szerint a gödi mérgezés és annak tudatos eltitkolása az Orbán-kormány legsúlyosabb bűnei közé tartozik.

ÁGY

Rejtélyes weboldal jelent meg Radnai Márk nevével, amin mindössze egy fotó látható egy ágyról és egy „coming soon” felirat. A Tisza Párt alelnöke a 444-nek azt mondta, épp le akarta foglalni a nevéhez kapcsolódó internetes címet, amikor szembesült vele, hogy valakik már megszerezték azt 2024 végén. Radnai azt mondta, egyáltalán nem ismeri a képen látható szobát. Hallott már arról az elmúlt hónapokban, hogy valamiféle homoszexuális kapcsolattal akarják hírbe hozni, ő egyáltalán nem homofób, így nem is akart ezekre eddig reagálni – mondta, hozzátéve, hogy bármivel is állnak elő, azt azonnal cáfolni tudja, mert nem volt olyan kapcsolata, ami bármilyen szinten közügy tárgyát képezheti.

Magyar Péter és Radnai Márk, a Tisza Párt elnöke és alelnöke
Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter azt írta, régóta zsarolják és fenyegetik videófelvételekkel, úgy tűnik, meg is indítják az orosz típusú hadjáratot: „Sejtem, hogy egy olyan, titkosszolgálati eszközökkel rögzített és esetleg hamisított felvételt terveznek nyilvánosságra hozni, amelyen az akkori barátnőmmel intim együttlét közben vagyunk láthatóak.”

VÁLASZTÁS

Bár Kelet-Csongrádban szinte mindig jobboldali jelölt nyert, Lázár János pedig abszolút többséget szerzett 2022-ben, a miniszter hátralépésével előidézett új helyzet az országos politikai hangulat változásával együtt esélyt biztosít az ellenzéknek a Fidesz legyőzésére, és a választást a kormánypárt elbizonytalanodott hívei dönthetik el.

Czirbus Gábor és Lázár János 2025. márciusban
Forrás: Hódmezővásárhely Fidesz/Facebook
  • Gáspár Evelin számára inspiráló, hogy Szijjártó Péter magyarul is képes kiállni a hazájáért.
  • A Fővárosi Főügyészség indítványozta a Tisza aktivistáit szurkálással fenyegető férfi letartóztatását, mert a bűnismétlés veszélye csak így zárható ki.
  • A balmazújvárosi ellenzék vezetője szerint a fideszesek „szabadon turkálhattak a választási névjegyzékben” egy „sajnálatosan lekésett” határidő miatt.

BELFÖLD

Állami bérlakásból kerültek utcára kisgyerekkel, majd a házban forgatták a kormány „Albérlet helyett saját otthon” reklámfilmjét: a házban, amiben a reklám forgott, a lakások fele üresen áll, van, amiben már tíz éve nem lakik senki, van, amiből kisgyerekes családot költöztettek ki; a nemzeti vagyonkezelő azt írta: az üres lakások „hasznosítására vonatkozó koncepció kidolgozása jelenleg is folyamatban van”.

A gellérthegyi Műteremház
Fotó: screenshot

Rég nem volt olyan rossz a korrupciós helyzet Magyarországon, mint most – derül ki a Transparency International felméréséből, ami szerint ennek a fő oka az, hogy a kormány elsődleges célja a hatalmának fenntartása és a jogalkotást is ennek rendelik alá.

  • Budapestre jön az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio kormányzati vezetőkkel egyeztet többek között az amerikai–magyar energetikai partnerség elmélyítéséről.
  • A jegybank azonnali lépéseket tesz az MBH Banknál felmerült informatikai probléma miatt.
  • Mészáros Lőrinc eszéki futballcsapatánál idén még nem utaltak fizetést.

EPSTEIN-AKTÁK

Trump kereskedelmi minisztere elismerte, hogy együtt ebédelt Jeffrey Epsteinnel a bűnöző magánszigetén: Howard Lutnick korábban azt állította, hogy 2005-ben megszakította a kapcsolatot Epsteinnel, de a nyilvánosságra hozott itatok szerint 2012-ben arról beszélt, hogy felkereste a szigetet.

Fotó: Nathan Posner/Anadolu via AFP

Egy demokrata képviselő szerint Trump nevét is kitakarhatták az Epstein-aktákból: Jamie Raskin szerint nemcsak áldozatok, szexuális bántalmazók nevét is olvashatatlanná tette a minisztérium.

KÜLFÖLD

Hogy áll Európa védelmi ipara az Egyesült Államokról való leválással? Milyen hatása lehet a 150 milliárd eurós uniós fegyverkezési hitelprogramnak? Mi működött jól Európában akkor, amikor alacsony volt a védelmi kiadások szintje? Fegyvershopping vagy saját gyártás? Ezekről beszélgettünk Linus Terhorsttal, a RUSI védelmi ipari kutatójával.

2024-es NATO-hadgyakorlat Litvániában
Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

Európa is szeretne helyet kapni a béketárgyalásokon, Moszkvával szemben szabnának feltételeket. Az orosz külügyminiszter-helyettes szerint Moszkvának „biztonsági garanciákra” van szüksége a békéhez: Alekszandr Grusko elismerte, hogy figyelembe kell venni Ukrajna érdekeit is, de a legfontosabb Oroszország biztonsági érdekeinek érvényesítése. Észtország szerint Oroszország haderőt fejleszt, hogy átalakítsa az európai erőviszonyokat.

Berlin pár órával a francia elnök interjúja után határozottan elutasította a közös hitelfelvételt, így az eurókötvényes nézeteltérés a legújabb epizód az Emmanuel Macron és Friedrich Merz közötti, a kereskedelemtől kezdve a Donald Trumphoz fűződő viszonyig terjedő viták sorában.

Egy 15 éves fiú és öt másik férfi halt meg pár nap különbséggel a Balkán-hegységben: egy Bear Grylls szerű spirituális guru lehet a kulcsfigura, de sokak szerint a rendőrség megpróbálja eltussolni az igazságot.

  • A törökök úgy érzik, Irán miatt belesodródhatnak egy nukleáris fegyverkezési versenybe.
  • Kaja Kallas szerint az európai büszkeség bizonyítéka, hogy kifütyülték az olimpia megnyitóján J. D. Vance amerikai alelnököt.
  • Európai elfogatóparancs kiadását kérték a Magyarországon bujkáló volt igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro ellen.
  • Indonézia kész akár 8000 katonát is küldeni a Gázai övezetbe.
  • Trump a világ legnagyobb diadalívét húzza fel Washingtonba.
reggel 4
