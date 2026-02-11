A rákgyár, egy rejtélyes ágy és a bolgár Twin Peaks

Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. (A különböző hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Szijjártó Péter közölte, hogy büntetőfeljelentést tesz Magyar Péter ellen „nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt”, és azt is állította, hogy a Telex meg sem kérdezte a Samsung-gyár ügyében, a lap erre közzétette a levelet, amit a külügy sajtóosztályának küldtek. A külügyminisztert a Samsung-gyár ügyében megjelent súlyos információkkal a nagykanizsai fóruma előtt szembesítettük: azt mondta, nem volt olyan kormányülés, ahol a gödi gyárban történt szabálytalanságokról szóló titkosszolgálati jelentést tárgyalták volna. Szokatlan, hogy a kormány egy napig hallgasson egy kirobbanóban lévő botrányról.
Magyar Péter szerint felmerül minden kormányzati vezető büntetőjogi felelőssége is, aki tudott a gödi Samsung-gyár emberi egészséget veszélyeztető szennyezéseiről. A kormányhivatal szerint a gödi gyár nem veszélyeztette a környezetet.
Akkumulátorfeldolgozó üzemet építenének Pilisjászfaluba, a helyiek tüntetést szerveznek: Menczer Tamás, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, amíg ő képviseli a választókerületet, nem épülhet veszélyes hulladékot feldolgozó üzem. A gödi akkuhulladékot a Pilisben feldolgozni tervező cég szerint is lerombolta az iparág renoméját a Samsung ügye.
Rejtélyes weboldal jelent meg Radnai Márk nevével, amin mindössze egy fotó látható egy ágyról és egy „coming soon” felirat. A Tisza Párt alelnöke a 444-nek azt mondta, épp le akarta foglalni a nevéhez kapcsolódó internetes címet, amikor szembesült vele, hogy valakik már megszerezték azt 2024 végén. Radnai azt mondta, egyáltalán nem ismeri a képen látható szobát. Hallott már arról az elmúlt hónapokban, hogy valamiféle homoszexuális kapcsolattal akarják hírbe hozni, ő egyáltalán nem homofób, így nem is akart ezekre eddig reagálni – mondta, hozzátéve, hogy bármivel is állnak elő, azt azonnal cáfolni tudja, mert nem volt olyan kapcsolata, ami bármilyen szinten közügy tárgyát képezheti.
Magyar Péter azt írta, régóta zsarolják és fenyegetik videófelvételekkel, úgy tűnik, meg is indítják az orosz típusú hadjáratot: „Sejtem, hogy egy olyan, titkosszolgálati eszközökkel rögzített és esetleg hamisított felvételt terveznek nyilvánosságra hozni, amelyen az akkori barátnőmmel intim együttlét közben vagyunk láthatóak.”
Bár Kelet-Csongrádban szinte mindig jobboldali jelölt nyert, Lázár János pedig abszolút többséget szerzett 2022-ben, a miniszter hátralépésével előidézett új helyzet az országos politikai hangulat változásával együtt esélyt biztosít az ellenzéknek a Fidesz legyőzésére, és a választást a kormánypárt elbizonytalanodott hívei dönthetik el.
Állami bérlakásból kerültek utcára kisgyerekkel, majd a házban forgatták a kormány „Albérlet helyett saját otthon” reklámfilmjét: a házban, amiben a reklám forgott, a lakások fele üresen áll, van, amiben már tíz éve nem lakik senki, van, amiből kisgyerekes családot költöztettek ki; a nemzeti vagyonkezelő azt írta: az üres lakások „hasznosítására vonatkozó koncepció kidolgozása jelenleg is folyamatban van”.
Rég nem volt olyan rossz a korrupciós helyzet Magyarországon, mint most – derül ki a Transparency International felméréséből, ami szerint ennek a fő oka az, hogy a kormány elsődleges célja a hatalmának fenntartása és a jogalkotást is ennek rendelik alá.
Trump kereskedelmi minisztere elismerte, hogy együtt ebédelt Jeffrey Epsteinnel a bűnöző magánszigetén: Howard Lutnick korábban azt állította, hogy 2005-ben megszakította a kapcsolatot Epsteinnel, de a nyilvánosságra hozott itatok szerint 2012-ben arról beszélt, hogy felkereste a szigetet.
Egy demokrata képviselő szerint Trump nevét is kitakarhatták az Epstein-aktákból: Jamie Raskin szerint nemcsak áldozatok, szexuális bántalmazók nevét is olvashatatlanná tette a minisztérium.
Hogy áll Európa védelmi ipara az Egyesült Államokról való leválással? Milyen hatása lehet a 150 milliárd eurós uniós fegyverkezési hitelprogramnak? Mi működött jól Európában akkor, amikor alacsony volt a védelmi kiadások szintje? Fegyvershopping vagy saját gyártás? Ezekről beszélgettünk Linus Terhorsttal, a RUSI védelmi ipari kutatójával.
Európa is szeretne helyet kapni a béketárgyalásokon, Moszkvával szemben szabnának feltételeket. Az orosz külügyminiszter-helyettes szerint Moszkvának „biztonsági garanciákra” van szüksége a békéhez: Alekszandr Grusko elismerte, hogy figyelembe kell venni Ukrajna érdekeit is, de a legfontosabb Oroszország biztonsági érdekeinek érvényesítése. Észtország szerint Oroszország haderőt fejleszt, hogy átalakítsa az európai erőviszonyokat.
Berlin pár órával a francia elnök interjúja után határozottan elutasította a közös hitelfelvételt, így az eurókötvényes nézeteltérés a legújabb epizód az Emmanuel Macron és Friedrich Merz közötti, a kereskedelemtől kezdve a Donald Trumphoz fűződő viszonyig terjedő viták sorában.
Egy 15 éves fiú és öt másik férfi halt meg pár nap különbséggel a Balkán-hegységben: egy Bear Grylls szerű spirituális guru lehet a kulcsfigura, de sokak szerint a rendőrség megpróbálja eltussolni az igazságot.
Hétfő reggel jelent meg a Telex cikke arról, hogy a gödi Samsung rengeteg dolgozóját teszi ki mérgező, rákkeltő vegyi anyagok belégzésének, az erről szóló titkosszolgálati jelentést a kormány tárgyalta, de végül nem tettek semmit. Az ügy egyik főszereplője Szijjártó Péter, aki állítólag a gyár mellett lobbizott. A miniszter csak kedden kezdett arról beszélni, hogy ez hazugság.
A Tisza elnöke szerint a gödi szennyezés és mérgezés lehet a Fidesz Bős-nagymarosi ügye, és egy ilyen ügy miatt a kormánynak mennie kell.
Súlyos helyzetet tárt fel a gödi Samsung-gyárban történt szennyezésekkel kapcsolatban a Telex. A lap cikkére a Pest megyei kormányhivatal azzal reagált, hogy az valótlanságokat tartalmaz, ők politikai befolyástól mentesen ellenőrizték a gyárat.
Menczer Tamás, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, amíg ő képviseli a választókerületet, nem épülhet veszélyes hulladékot feldolgozó üzem.
A Pilisbe akarták vinni a gödi hulladékot, a tiltakozások után már az önkormányzat is ellenzi a projektet.
„Most látszik csak igazán, mekkora kárt okozott, hogy a kormány szisztematikusan gyengítette az elmúlt években a környezetvédelmi intézményrendszert” – írja Budapest főpolgármestere.
Bár Kelet-Csongrádban szinte mindig jobboldali jelölt nyert, Lázár János pedig abszolút többséget szerzett 2022-ben, a miniszter hátralépésével előidézett új helyzet az országos politikai hangulat változásával együtt esélyt biztosít az ellenzéknek a Fidesz legyőzésére. A választást a kormánypárt elbizonytalanodott hívei dönthetik el.
A házban, amiben a reklám forgott, a lakások fele üresen áll, van, amiben már tíz éve nem lakik senki, van, amiből kisgyerekes családot költöztettek ki. A nemzeti vagyonkezelő azt írta: az üres lakások „hasznosítására vonatkozó koncepció kidolgozása jelenleg is folyamatban van”.
Hogy áll Európa védelmi ipara az Egyesült Államokról való leválással? Milyen hatása lehet a 150 milliárd eurós uniós fegyverkezési hitelprogramnak? Mi működött jól Európában akkor, amikor alacsony volt a védelmi kiadások szintje? Fegyvershopping vagy saját gyártás? Interjú Linus Terhorsttal, a RUSI védelmi ipari kutatójával.
Berlin pár órával a francia elnök interjúja után határozottan elutasította a közös hitelfelvételt, így ez a legújabb epizód az Emmanuel Macron és Friedrich Merz közötti, a kereskedelemtől kezdve a Donald Trumphoz fűződő viszonyig terjedő viták sorában.
Egy 15 éves fiú és öt másik férfi halt meg pár nap különbséggel a Balkán-hegységben: egy Bear Grylls szerű spirituális guru lehet a kulcsfigura, de sokak szerint a rendőrség megpróbálja eltussolni az igazságot.
Puritánok földje: a Fehér Házba vitt ketrecharccal és saját arcképével vert egydollárosokkal akarja ezen kívül megünnepelni az USA 250. szülinapját.