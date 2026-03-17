Egy hamiszászlós művelet és a nagy országjáráspárbaj

„Az ukránok gyakorlatilag hülyének próbálnak nézni minket, egy dolgot viszont elfelejtenek, hogy mi nem a hülyék vagyunk, hanem a magyarok.” (Szijjártó Péter)

MÁRCIUS 15.

A Fidesz trollfarmos emberével fotózkodott az egyik srác, aki a tiszás meneten kifeszítette az ukrán zászlót: két fiatalkorút beazonosítottunk azok közül, akik a Nemzeti Meneten ukrán zászlót feszítettek ki, és kiderítettük, hogy előtte ők lógattak le Tisza-ellenes molinókat egy Bajcsy-Zsilinszky úti ház erkélyéről is – a végén az egyikük saját magát buktatta le egy fotóval.

Ha ez volt minden idők legnagyobb Békemenete, hogyan háromszorozta meg a Tisza 5 hónap alatt a saját létszámát? A tiszás Nemzeti Meneten kétszer annyi ideig vonultak az emberek, mint a fideszes Békemeneten.

Március 15. nagy nap volt az állampárt celebistállójának: debütált a frissen igazolt Pápai Joci, Gáspár Győző életében először metrózott, Dopeman felajánlkozott Putyinnak, Orbán resztorizta Vasvári Vivient.

POLITIKA

A Tiszánál már készülnek a Fidesz végső rohamára: a Helyzet: van! legújabb adásában átbeszéltük, mit tudunk a két nagy párt kampányának belső dinamikáiról.

Orbán első, kaposvári „nyílt fórumán” kérdésről szó sem lehetett, mondjuk a sportcsarnokharcost eddig is gondosan óvták attól, hogy kellemetlen kérdéseket kapjon. Magyar Péter azt mondta, olyan, mintha teljesen lemásolták volna a Tisza országjárását. Orbánnak nyilvánvaló, hogy vasárnap óta a Fidesznek áll a zászló. (Ezalatt Lázár Jánost pedig egy kislány kérdezte fel a vizükről.)

Bár néhány helyen még nem végleges az indulók száma, úgy tűnik, annyi jelölt lesz, mint négy éve. Az már biztos, hogy a Kutyapárt országos listája is ott lesz a szavazólapokon április 12-én. A Jobbik képviselőjelöltje Budafokon visszalép a kormányváltás érdekében.

Csaknem 2 milliót fizetett Győrffy Balázs volt fideszes képviselő, aki részegen eltörte egy nő orrát, és két férfit is bántalmazott.

GAZDASÁG

Mióta vannak róla adatok, nem volt ilyen alacsonyan a magyarországi olajtartalék: a rendelkezésre álló készlet január végén 96 napra volt elegendő, február végén már csak 87 napra. Tarr Zoltán azt mondta, a Tiszánál külön munkacsoport van a Mol-kérdés kezelésére, és a párt alelnöke arról is beszélt, hogy a kormányváltás után az üzleti szférából keresnek majd vezetőket az állami cégek élére.

Hadházy Ákos és Tompos Márton egymás után találta meg azt a százmilliós hűtőházat, ami csak akkor hűt, ha hideg van.

Eltűnnek a fizikatanárok, de a biológiásokból, a földrajzosokból és a kémiásokból is egyre kevesebb marad.

Alkotmánybírósághoz fordult a Fővárosi Törvényszék a kormányrendelet miatt, ami megtiltotta a szolidaritási hozzájárulás miatti pereket.

A kormányhivatal szerint szabálytalanul tároltak veszélyes anyagokat a debreceni CATL-akkugyár területén.

KÜLFÖLD

Olajellátási zavarok vannak Kínában a közel-keleti háború miatt, az etióp miniszterelnök pedig arra kért mindenkit, hogy csak létfontosságú célokra használják a meglévő üzemanyagkészletet. Dróntámadás érte a dubaji repteret és az egyik legfontosabb kikötőt. Úgy tűnik, az Öböl-államok az iráni háború legnagyobb vesztesei.

Trump megfenyegette a NATO-t, hogy pocsék jövő vár rá, ha nem segít a Hormuzi-szoros felszabadításában. A németek azt üzenték, nincs közük a háborúhoz, a német védelmi miniszter nem is érti, miben lehetne egy-két európai hadihajó segítségére a nagy amerikai flottának a Hormuzi-szorosban.

A szélsőjobb és Macron reménybeli utódja is elégedett lehet a francia önkormányzati választások első fordulójával.

Egy tervezet szerint a Trump-kormányzat visszatartaná a HIV-támogatásokat, hogy rákényszerítse Zambiát egy ásványkincs-megállapodásra.

KULTÚRA

Paul Thomas Anderson felért oda, ahova évtizedek óta tartozik: majdnem húsz éve meg kellett volna kapnia az Oscart, a Vérző olaj után, de most karrierje legkönnyebben befogadható filmjéért, az Egyik csata a másik utánért ismerték el – ez mégsem megúszós kompromisszum, hanem generációja egyik legeredetibb rendezőjének megérkezése a csúcsra.

Fotó: MIKE COPPOLA/Getty Images via AFP