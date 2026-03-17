Egy hamiszászlós művelet és a nagy országjáráspárbaj

„Az ukránok gyakorlatilag hülyének próbálnak nézni minket, egy dolgot viszont elfelejtenek, hogy mi nem a hülyék vagyunk, hanem a magyarok.” (Szijjártó Péter)
A Fidesz trollfarmos emberével fotózkodott az egyik srác, aki a tiszás meneten kifeszítette az ukrán zászlót: két fiatalkorút beazonosítottunk azok közül, akik a Nemzeti Meneten ukrán zászlót feszítettek ki, és kiderítettük, hogy előtte ők lógattak le Tisza-ellenes molinókat egy Bajcsy-Zsilinszky úti ház erkélyéről is – a végén az egyikük saját magát buktatta le egy fotóval.
Ha ez volt minden idők legnagyobb Békemenete, hogyan háromszorozta meg a Tisza 5 hónap alatt a saját létszámát? A tiszás Nemzeti Meneten kétszer annyi ideig vonultak az emberek, mint a fideszes Békemeneten.
Március 15. nagy nap volt az állampárt celebistállójának: debütált a frissen igazolt Pápai Joci, Gáspár Győző életében először metrózott, Dopeman felajánlkozott Putyinnak, Orbán resztorizta Vasvári Vivient.
A Tiszánál már készülnek a Fidesz végső rohamára: a Helyzet: van! legújabb adásában átbeszéltük, mit tudunk a két nagy párt kampányának belső dinamikáiról.
Orbán első, kaposvári „nyílt fórumán” kérdésről szó sem lehetett, mondjuk a sportcsarnokharcost eddig is gondosan óvták attól, hogy kellemetlen kérdéseket kapjon. Magyar Péter azt mondta, olyan, mintha teljesen lemásolták volna a Tisza országjárását. Orbánnak nyilvánvaló, hogy vasárnap óta a Fidesznek áll a zászló. (Ezalatt Lázár Jánost pedig egy kislány kérdezte fel a vizükről.)
Bár néhány helyen még nem végleges az indulók száma, úgy tűnik, annyi jelölt lesz, mint négy éve. Az már biztos, hogy a Kutyapárt országos listája is ott lesz a szavazólapokon április 12-én. A Jobbik képviselőjelöltje Budafokon visszalép a kormányváltás érdekében.
Mióta vannak róla adatok, nem volt ilyen alacsonyan a magyarországi olajtartalék: a rendelkezésre álló készlet január végén 96 napra volt elegendő, február végén már csak 87 napra. Tarr Zoltán azt mondta, a Tiszánál külön munkacsoport van a Mol-kérdés kezelésére, és a párt alelnöke arról is beszélt, hogy a kormányváltás után az üzleti szférából keresnek majd vezetőket az állami cégek élére.
Olajellátási zavarok vannak Kínában a közel-keleti háború miatt, az etióp miniszterelnök pedig arra kért mindenkit, hogy csak létfontosságú célokra használják a meglévő üzemanyagkészletet. Dróntámadás érte a dubaji repteret és az egyik legfontosabb kikötőt. Úgy tűnik, az Öböl-államok az iráni háború legnagyobb vesztesei.
Trump megfenyegette a NATO-t, hogy pocsék jövő vár rá, ha nem segít a Hormuzi-szoros felszabadításában. A németek azt üzenték, nincs közük a háborúhoz, a német védelmi miniszter nem is érti, miben lehetne egy-két európai hadihajó segítségére a nagy amerikai flottának a Hormuzi-szorosban.
Paul Thomas Anderson felért oda, ahova évtizedek óta tartozik: majdnem húsz éve meg kellett volna kapnia az Oscart, a Vérző olaj után, de most karrierje legkönnyebben befogadható filmjéért, az Egyik csata a másik utánért ismerték el – ez mégsem megúszós kompromisszum, hanem generációja egyik legeredetibb rendezőjének megérkezése a csúcsra.
100 perc kontra 50 perc.
Majdnem húsz éve meg kellett volna kapnia az Oscart, a Vérző olaj után. Most karrierje legkönnyebben befogadható filmjéért, az Egyik csata a másik után-ért ismerték el – ez mégsem megúszós kompromisszum, hanem generációja egyik legeredetibb rendezőjének megérkezése a csúcsra.
Boris Pistorius nem érti, miben lehetne egy-két európai hadihajó segítségére a nagy amerikai flottának a Hormuzi-szorosban.
A legdrágább jegy 371 ezer forint.
Jogerősen megvan 76 egyéni jelöltjük, ez bőven elegendő.
Négy nap alatt több mint 36 ezren látták a Tavaszi szél című filmet.
Karácsony Gergely szerint ez egy újabb győzelem Budapestnek és a jogállamnak.
Kaposváron tartotta első „nyílt utcafórumát” a miniszterelnök, de az látszik, hogy ez az esemény nem a párbeszédről szól.
Átbeszéljük, mit tudunk a két nagy párt kampányának belső dinamikáiról.
Az Egyesült Államoknak az afrikai ország ásványkincskészletére fáj a foga.
A Tisza alelnöke arról is beszélt, hogy a kormányváltás után az üzleti szférából keresnek majd vezetőket az állami cégek élére.
És hány éves a kapitány?
Az építési és közlekedési miniszter nem tudott válaszolni.
A Fidesz a Tisza mintájára vidéki országjárásba kezdett. Kaposváron volt ingyenzászló, fáklya, már csak egy fehér ingbe bújt slankos miniszterelnök hiányzott nemzeti zászlóval a kezében.
Évtizedeken át úgy tűnt, ők lehetnek a békés és biztonságos, csillogó oázis a közel-keleti káoszban. Úgy volt, hogy mindehhez a békét és biztonságot az amerikaiak garantálják. Mindez szertefoszlott, amint Dubajban becsapódott az első iráni drón, és nem biztos, hogy vissza lehet szerezni.
Pocsék jövő vár az Észak-atlanti Szövetségre, ha nem segít a Hormuzi-szoros felszabadításában.
Csak számok. De milyen számok.
Az etióp miniszterelnök pedig arra kért mindenkit, hogy csak létfontosságú célokra használják a meglévő üzemanyagkészletet.
Két fiatalkorút beazonosítottunk azok közül, akik a Nemzeti Meneten ukrán zászlót feszítettek ki. Kiderítettük, hogy előtte ők lógattak le Tisza-ellenes molinókat egy Bajcsy-Zsilinszky úti ház erkélyéről is. A végén aztán egyikük saját magát buktatta le egy fotóval.
Az állapotát elnézve ezen nincs mit csodálkozni.
A rendelkezésre álló készlet január végén 96 napra volt elegendő, február végén már csak 87 napra.
Az irániak az üzemanyagtartályokat célozzák.
Marine Le Pen pártja áttört több nagyvárosban is, viszont a baloldal is könyvelhet el sikereket, nem beszélve Edouard Philippe egykori miniszterelnökről. Mit árult el az első forduló a jövő évi elnökválasztás esélyeiről?
Bár néhány helyen még nem végleges az indulók száma, úgy tűnik, annyi jelölt lesz, mint négy éve. Átlagosan Borsodban indulnak a legtöbben, Vasban a legkevesebben. A fővárosban 5–9 egyéni jelölt lesz.
Debütált a frissen igazolt Pápai Joci, Gáspár Győző életében először metrózott, Dopeman felajánlkozott Putyinnak, Orbán resztorizta Vasvári Vivient.
A kormányváltás érdekében.
Szijjártó Péter tett egy erősnek szánt állítást, és hát ennél aligha lehet hatékonyabban átvinni egy üzenetet.
Nem látta valaki a tizenkettedik imámot? Milyen meccset nézzen egy ajatollah? Rendszerbebetonozás bombákkal.
A térfoglalós országjárásra induló Orbán azt mondta, hogy őt eddig is lehetett kérdezni. Megnéztük, ki kapott erre lehetőséget. Számos olyat találtunk, aki elfelejtette elárulni, hogy valójában fldeszes politikus.
A volt EP-képviselő megúszta jóvátétellel.
A Tisza Párt elnökét a születésnapja alkalmából fel is köszöntötték a tiszások.
Az európai uniós külügyminiszterek hétfőn tárgyalnak az Észak-atlanti Szövetséget fenyegető amerikai elnök követeléseiről.