Szürkezónás megoldóemberek szemkápráztató plakátorgián

Szolgálati közlemény: megjöttek a 444-es sapkák, rögtön négy színben, már le is teszteltük őket.

Belföld

A Fidesz triója és Magyar Péter is járja az országot. Kampányeseményeik területi megoszlása alapján a 11 legtöbbet látogatott választókerület között 9 olyan van, amiben az EP-választás eredménye alapján szoros küzdelem várható. Magyar a célegyenesben ráfordul a kétharmadra és a fideszesekre: kedden Csongrádban és Bács-Kiskunban, többnyire a Tisza számára nagyon nehezen nyerhető választókerületekben kampányolt. De Hódmezővásárhelyen neki lejtett a pálya. Orbán a kedves tiszás fiatalok szavazatait próbálta megszerezni Esztergomban.

„Hogy lehet az, hogy egy magyar titkosszolgálat egy pártot be akar dönteni?” – kérdezi a Nemzeti Nyomozó Iroda századosa. Szabó Bence névvel és arccal állt bele, hogy a Tisza ellen titkosszolgálati akció zajlott. A Direkt36 erről szóló cikkének megjelenése után házkutatást tartottak a nyomozónál. A Szabót hősnek nevező Magyar szerint egyértelmű, hogy Orbán Viktorék szervezték ellene az illegális lehallgatásokat. A Tisza elnöke felszólította a legfőbb ügyészt, hogy tegye a dolgát, vagy mondjon le.

„Önérzetes a kis lator… Egy kém vagy, ember” – Orbán Balázs úgy kommentelt Panyi Szabolcs posztja alá, mintha már névleg sem lenne több egy mezei választónál.

Ki is ez a Kindlovits Máté, akivel Magyar Péter exnője a lehallgatásokról egyeztetett? A Fidesz legerőszakosabb, ugyanakkor legizgalmasabb szürkezónás megoldóembereinek egyike. Kubatov árnyékaként mozog, de nem sima gorilla: Navracsicshoz írta a szakdolgozatát, a főnökét pedig bármilyen ügyben rajta keresztül lehet elérni, ami egy korrupciós ügyben tett vallomásából is kiderül.

A 21 Kutatóközpont páratlanul magas, 83 százalékos részvételi hajlandóságot mért, a Medián felmérése alapján pedig kétharmados többsége lenne a Tiszának. A DK visszaléptette két budapesti és egy nógrádi jelöltjét, Szabó Tímea sem indul Óbudán, de visszalépett Vajda Zoltán is, aki korábban Magyar Péter-idézetekkel kampányolt. Rekordot döntött a külképviseleteken szavazók száma.

A Fidesz ellenfelei ellen rendszeresen büntetőeljárások indulnak, aztán évekkel később szinte mindig kiderül, hogy nem történt semmi. Orbán azt monda, hogy „amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt”. Trump megmondta a magyaroknak, mi a teendő: „MENJETEK SZAVAZNI ORBÁN VIKTORRA”

Színes, szagos, szemkápráztató plakátorgia – avagy műelemzés esztétikai szempontok alapján: ki mit kínál a választóknak?

Konténerekben hordják Dubajba a Matolcsy család vagyontárgyait. Leginkább Matolcsy Ádám oldtimer sportautóit. A 444 értesülései szerint Matolcsy György is hónapok óta életvitelszerűen Dubajban tartózkodik. Az átláthatóság ára: Matolcsyék 400 milliót költöttek csak az üvegfalakra.

A nézeteire hivatkozva nem tart sürgősségi fogamzásgátlót a Szent Jobb Gyógyszertár Dunakeszin. Egy patika nézeteire hivatkozás számos kérdést vet fel, amiről a TASZ-t és a Patent Egyesületet kérdeztük: „Olyan, hogy egy egész gyógyszertár lelkiismereti okokra hivatkozzon egy esemény utáni tablettánál, egész egyszerűen nem létezik”

Külföld

Szigorította a bevándorlást, növelte a védelmi kiadásokat, országát elkötelezetté tette az EU iránt, és még Trumptól sem ijedt meg – Mette Frederiksen harmadszor is miniszterelnök lehet Dániában.

Trump támogatottsága benézett Joe Biden valaha mért legalacsonyabb népszerűségi mutatója alá. Az amerikai elnök béketervet küldött, egy iráni alezredes kigúnyolta. Humanoid robot sétált Melania Trump mellett a Fehér Ház vörös szőnyegén.