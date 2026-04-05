Hétvégi olvasnivalók egy olyan hét után, amikor végig csak kapkodtuk a fejünket

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hosszú hétvégi kiadása, az elmúlt hét legfontosabb-érdekesebb nagyobb anyagaival. Mint majd rögtön látszódni fog, elképesztő hét van mögöttünk, elképesztő cikkekkel és videókkal. Akad amúgy többfelé hírlevelünk, itt lehet rájuk feliratkozni.

A kampányfinis

Szombaton Magyar Péter volt a Helyzet:Van! című műsorunk vendége, ahol többek között arról beszélt, statisztikailag nulla az esélye annak, hogy elveszítsék a választást, Orbán Gáspár csádi misszióját szintlépésnek tartja és szerinte róla biztos nem tudnak kihozni már olyan felvételt, ami „game changer” lenne. A beszélgetést itt lehet visszanézni, de készültünk szöveges összefoglalóval is. Hívtuk persze Orbán Viktort is, de megkeresésünkre még csak válasz sem érkezett, a miniszterelnök inkább Hajdú Péterrel ült le a héten.

A kampányban ez is rendkívül sűrű, emlékezetes hét volt: nálunk állt a nyilvánosság elé Gundalf, azaz Hrabóczki Dániel, aki arról beszélt a stúdiónkban, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalban tett meghallgatáson valótlanságokat állított, mert úgy érezte, hogy a Tisza összeukránozása a cél, ezért „kezébe vette az irányítást”. Írtunk aztán arról is, hogy Henry után újabb rejtélyes figura kereste meg 2025 nyarán az egykor a Tisza Pártnak dolgozó fiatal informatikust, aki Theonak nevezte magát, de nem beszervezni akarta, hanem figyelmeztetni. A sokszor nehezen követhető, csavarokat bőven tartogató titkosszolgálati szálakról szólt a heti nagy videós anyagunk, és kérdeztük a héten a történtekről Menczer Tamást is.

Aztán még jött a szombati cikkünk arról, hogy a birtokunkba került dokumentumokból kiderült, az AH lehallgatott egy Tisza párt körül sertepertélő üzletembert, és a cikkhez az AH nemhogy válaszolt a kérdéseinkre, hanem egy munkatársuk személyesen mondta el a Hivatal álláspontját. Majd a cikkünkre reagálva a Miniszterelnöki Kabinetiroda feltárt olyan bizalmas információkat is, amire velünk titoktartási nyilatkozatot irattak alá.

Ugyanezen a héten jelent meg egy hangfelvétel és számos új részlet arról, hogy Szijjártó Péter hogyan igyekszik mindenben Lavrov és Moszkva kedvében járni. A minisztert kérdeztük is az újonnan megjelent információkról, de szerinte nincs itt semmi látnivaló. A hétfői élő műsorunkban Rácz András volt a vendég, és interjúztunk Krekó Péterrel is, mindkét esetben az orosz beavatkozási kísérletekről is esett szó bőven. Ehhez a blokkhoz tartozik leginkább a cikkünk, melyben arról a könyvről írtunk, melyből kiderül: Putyin szemében nincs nagyobb hős, mint a nyugati társadalmakba beépülő, azokat befolyásolni és kirabolni szándékozó kém.

A kampányhoz kapcsolódva folytatódott cikksorozatunk, melyben a Tisza-kampányt belülről látó források meséltek a tapasztalataikról, és a héten Szolnokon és Ócsán is megnéztük Orbán kampányát, kérdeztük a megjelent nézőket a közelmúlt eseményeiről, valamint országjáró sorozatunkban Komlón jártunk, ahol a helyiek szerint akár veszíthet is a Fidesz. Ott voltunk Nyírbogáton, ahol a polgármester rendkívüli fórumot tartott A szavazat ára című film miatt, megnéztük ezek mellett, mire jutott eddig a Tisza a Fővárosi Közgyűlésben, olvasóink segítségével újabb pofátlan tételeket találtunk az MNB-székház felújításánál, és megírtuk azt is, hogy csaknem 50 millióért forgatott videókat Sulyok Tamásról egy volt Duna TV-s cége. És ha mindez nem lenne még elég, írtunk arról is, hogy

Partos Bence egykori birkózótársai állnak az igazi Harcosok Klubja élén, ami Orbán országjárását kíséri,

a magyar választást célzó, titkos, összehangolt befolyásolási kampányhoz használt fiókokat törölt a TikTok,

egyre több fórumon bombázza Orbán Viktor, illetve a kormány az embereket online a propagandával,

2010-es évek óta úgy kaphat fizetést a Sárvári Gyógyfürdőtől a polgármester ismerőse, hogy nem jár be dolgozni és nem ismerik őt ott,

és hogy furcsa módon büszkélkedik Nagy Márton a hazai üzemanyagárakkal.

Világ

Részletesen foglalkoztunk azzal a héten, hogy milyen állapotban van a NATO, hogy miközben a Hormuzi-szoros okozta válság hamarosan elérheti a Nyugatot is, az Öböl-államok sorra kötik a megállapodásokat Zelenszkijjel, és hogy az orosz kormány szigorítása miatt három hétre mobilinternet nélkül maradtak a moszkvaiak.

Podcast

A Női Minimum egy, a mindenkori kormányzatnak címzett követeléscsomag, vélhetően nem az első, és ahogy most kinézünk, nem is az utolsó ilyen kezdeményezés. Mi a minimum, amit a nők követelnek, miért van az, hogy hosszú ideje a porondon vannak ezek a követelések, és miért nincs előrelépés a többségükben: ezekről a kérdésekről szólt a Tyúkól eheti epizódja. És volt ismét persze Borízű is, a szokott formában.