Hétvégi olvasnivalók egy olyan hét után, amikor végig csak kapkodtuk a fejünket

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hosszú hétvégi kiadása, az elmúlt hét legfontosabb-érdekesebb nagyobb anyagaival. Mint majd rögtön látszódni fog, elképesztő hét van mögöttünk, elképesztő cikkekkel és videókkal. Akad amúgy többfelé hírlevelünk, itt lehet rájuk feliratkozni.
Szombaton Magyar Péter volt a Helyzet:Van! című műsorunk vendége, ahol többek között arról beszélt, statisztikailag nulla az esélye annak, hogy elveszítsék a választást, Orbán Gáspár csádi misszióját szintlépésnek tartja és szerinte róla biztos nem tudnak kihozni már olyan felvételt, ami „game changer” lenne. A beszélgetést itt lehet visszanézni, de készültünk szöveges összefoglalóval is. Hívtuk persze Orbán Viktort is, de megkeresésünkre még csak válasz sem érkezett, a miniszterelnök inkább Hajdú Péterrel ült le a héten.
A kampányban ez is rendkívül sűrű, emlékezetes hét volt: nálunk állt a nyilvánosság elé Gundalf, azaz Hrabóczki Dániel, aki arról beszélt a stúdiónkban, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalban tett meghallgatáson valótlanságokat állított, mert úgy érezte, hogy a Tisza összeukránozása a cél, ezért „kezébe vette az irányítást”. Írtunk aztán arról is, hogy Henry után újabb rejtélyes figura kereste meg 2025 nyarán az egykor a Tisza Pártnak dolgozó fiatal informatikust, aki Theonak nevezte magát, de nem beszervezni akarta, hanem figyelmeztetni. A sokszor nehezen követhető, csavarokat bőven tartogató titkosszolgálati szálakról szólt a heti nagy videós anyagunk, és kérdeztük a héten a történtekről Menczer Tamást is.
Aztán még jött a szombati cikkünk arról, hogy a birtokunkba került dokumentumokból kiderült, az AH lehallgatott egy Tisza párt körül sertepertélő üzletembert, és a cikkhez az AH nemhogy válaszolt a kérdéseinkre, hanem egy munkatársuk személyesen mondta el a Hivatal álláspontját. Majd a cikkünkre reagálva a Miniszterelnöki Kabinetiroda feltárt olyan bizalmas információkat is, amire velünk titoktartási nyilatkozatot irattak alá.
Ugyanezen a héten jelent meg egy hangfelvétel és számos új részlet arról, hogy Szijjártó Péter hogyan igyekszik mindenben Lavrov és Moszkva kedvében járni. A minisztert kérdeztük is az újonnan megjelent információkról, de szerinte nincs itt semmi látnivaló. A hétfői élő műsorunkban Rácz András volt a vendég, és interjúztunk Krekó Péterrel is, mindkét esetben az orosz beavatkozási kísérletekről is esett szó bőven. Ehhez a blokkhoz tartozik leginkább a cikkünk, melyben arról a könyvről írtunk, melyből kiderül: Putyin szemében nincs nagyobb hős, mint a nyugati társadalmakba beépülő, azokat befolyásolni és kirabolni szándékozó kém.
A kampányhoz kapcsolódva folytatódott cikksorozatunk, melyben a Tisza-kampányt belülről látó források meséltek a tapasztalataikról, és a héten Szolnokon és Ócsán is megnéztük Orbán kampányát, kérdeztük a megjelent nézőket a közelmúlt eseményeiről, valamint országjáró sorozatunkban Komlón jártunk, ahol a helyiek szerint akár veszíthet is a Fidesz. Ott voltunk Nyírbogáton, ahol a polgármester rendkívüli fórumot tartott A szavazat ára című film miatt, megnéztük ezek mellett, mire jutott eddig a Tisza a Fővárosi Közgyűlésben, olvasóink segítségével újabb pofátlan tételeket találtunk az MNB-székház felújításánál, és megírtuk azt is, hogy csaknem 50 millióért forgatott videókat Sulyok Tamásról egy volt Duna TV-s cége. És ha mindez nem lenne még elég, írtunk arról is, hogy
Részletesen foglalkoztunk azzal a héten, hogy milyen állapotban van a NATO, hogy miközben a Hormuzi-szoros okozta válság hamarosan elérheti a Nyugatot is, az Öböl-államok sorra kötik a megállapodásokat Zelenszkijjel, és hogy az orosz kormány szigorítása miatt három hétre mobilinternet nélkül maradtak a moszkvaiak.
A Női Minimum egy, a mindenkori kormányzatnak címzett követeléscsomag, vélhetően nem az első, és ahogy most kinézünk, nem is az utolsó ilyen kezdeményezés. Mi a minimum, amit a nők követelnek, miért van az, hogy hosszú ideje a porondon vannak ezek a követelések, és miért nincs előrelépés a többségükben: ezekről a kérdésekről szólt a Tyúkól eheti epizódja. És volt ismét persze Borízű is, a szokott formában.
„Nem kért tőlem semmit semmilyen oligarcha” – mondta a 444-nek a külügyminiszter, miután megjelentek újabb részletek a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott beszélgetéséből.
Hajdú Péter beköltözött Orbán Viktorhoz, de ennél még egy péntek reggeli rádióinterjú is keményebb. A miniszterelnök röhögés nélkül volt képes elmondani, hogy a Fidesz nem foglalkozik Magyar Péter személyével, és ugyanígy tett hitet a demokrácia mellett.
A Fidesz a város baloldali múltja ellenére 2010 óta nyeri a választásokat Komlón. Bár Hoppál Péter tudatosan használja a népszerű polgármestert, az áprilisi választáson már tiszás kihívója az esélyesebb. Riport a városból, ami a mai napig nem heverte ki a bányák bezárását.
Az iráni háború mindennél jobban megmutatta az USA és szövetségesei közötti törésvonalat. Donald Trump mindent megtett, hogy a többi NATO-tagállamot elidegenítse. A katonai szövetség jövője kérdéses, de abban se lehetünk biztosak, hogy most betölti a funkcióját. Milyen lehetőségek állnak a NATO előtt?
A nyilvánosság elé áll Hrabóczki Dániel, akit Gundalf néven ismert meg az ország nyilvánossága a titkosszolgálati botrányban. A 444-nek elmondta: az Alkotmányvédelmi Hivatalban tett meghallgatáson valótlanságokat állított. Úgy érezte, hogy a Tisza összeukránozása a cél, ezért „kezébe vette az irányítást”.
A 444 birtokába került dokumentumokból kiderül, az AH lehallgatott egy Tisza párt körül sertepertélő üzletembert. A cikkünk készítése közben váratlan dolog történt: az AH nemhogy válaszolt a kérdéseinkre, hanem egy munkatársuk személyesen mondta el a Hivatal álláspontját.
A miniszterelnök szolnoki országjárásán nem volt valódi konfliktus. A helyszínt a fekete ruhások és a valtonosok biztosították, de civil ruhás rendőrökkel is találkoztunk. Orbán beszédét Győrfi Mihály szolnoki polgármester és Havasi Bertalan is meghallgatta.
Az ügyben nemrég büntetőeljárás indult. A fideszes polgármester régóta ismeri a férfit, és arról is beszélt, hogy rendszeresen egyeztetnek a város ügyeiről Ágh Péter képviselővel. A fürdővezetés állítólag nem tud az eljárásról.
Két héttel a választások előtt tovább fogy Orbán lendülete – és még mindig nem szállt fel a fekete hattyú. Mennyit ér meg Moszkvának, hogy maradjon a kormány? Rácz Andrást kérdezzük élőben.
Figyelmes és szakértő olvasók belemerültek a százmilliárdos székházfelújítás több mint ötszáz oldalas tételezőjébe, és arcpirító vagy éppen megmosolyogtató tételeket találtak. Ki mennyit fizetne azért, hogy egy kést vagy egy lábost elhelyezzenek a szekrényben? Az MNB a vételár 54 százalékát.
A feketesereg irányítóiként elhíresült trió, Bazsó Adolf és a Gremsberger fivérek is a Dorogi Nehézatlétikai Clubban versenyeztek – ugyanott, ahol korábban a Fidesz kampányának egyik kulcsembere. A HK az internetről az utcára költözött.
A Női Minimum egy, a mindenkori kormányzatnak címzett követeléscsomag, vélhetően nem az első, és ahogy most kinézünk, nem is az utolsó ilyen kezdeményezés. Mi a minimum, amit a nők követelnek, miért van az, hogy hosszú ideje a porondon vannak ezek a követelések, és miért nincs előrelépés a többségükben?
Több száz érintett fiókról van szó. Ezek többsége a Fideszt támogatta vagy Magyar Pétert támadta AI-generált tartalmakkal. Nagyon hasonló fiókokat találtunk a Facebookon is, kutatók a módszerek alapján Oroszországot sejtik a háttérben.
Minden fórumot megragadnak arra, hogy elküldjék Orbán Viktor levelét. A vakcinaregisztrációs cím már kevés, az ügyfélkapus és a hivatalos, illetve privát mail-cím sincs biztonságban.
A kampány utolsó heteiben tovább bonyolódnak a titkosszolgálati szálak, felizzott a Szijjártó-Lavrov hotline, Orbán pedig úgy balekozta le Szabó Bencét, hogy azzal csak még magasabbra tette a tétet. Csúcspontjához közeledik a közéletnek nevezett sorozat.
A nyírségi kisvárosban 400 hívével demonstrálta a pozícióhalmozó polgármester, hogy nincs is náluk feudalizmus. Sonka, kolbász, nagy zsák krumpli megy az ajándékcsomagba.
Magyar Péter a Helyzet:Van! című műsorunkban arról beszélt, statisztikailag nulla az esélye annak, hogy elveszítsék a választást, Orbán Gáspár csádi misszióját szintlépésnek tartja és szerinte róla biztos nem tudnak kihozni már olyan felvételt, ami „game changer" lenne.
Jön még nagy horderejű, rendkívüli esemény a kampányban, de annak hatása már kérdéses, mondja a Political Capital igazgatója. Immáron nemcsak Oroszország és Amerika próbálja az érdekeit érvényesíteni a magyar választások kapcsán, hanem mintha az európai országoknak is működne az immunrendszere.
Budapest közgyűlése az egyetlen magyarországi köztestület, amelyben a Tisza már jelen van. A párt nem sokkal a megalakulása után saját magát dobta bele a mélyvízbe, gyűjtött össze és küldött be kezdő politikusokat a fővárosba, ráadásul rögtön annyit, amennyivel már érdemben bele tudtak szólni a működésbe. Megnéztük az elmúlt másfél évük mérlegét.
A különböző titkosszolgálati ügyeket a miniszterelnök országjárásán egyre kevésbé tudják átlátni, de ez nem ingatja meg a híveket.
Bő két héttel a választások előtt valami megváltozott a tiszás forrásaink szerint. Nem várt helyről jönnek megkeresések nehéz választókerületekben: roma vezetők egyeztetnek a párt képviselőivel. Mindenki csak óvatosan optimista, de ahogy egyik beszélgetőpartnerünk fogalmazott: „elvesztette a tartását a rendszer”.
Henry után újabb rejtélyes figura kereste meg 2025 nyarán az egykor a Tisza Pártnak dolgozó fiatal informatikust, Gundalfot. Theonak nevezte magát, de nem beszervezni akarta, hanem figyelmeztetni. Azt állította, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalnál dolgozik, és a szervezet érintett az ügyükben, de politikai megrendelésre cselekszik. „Túl sok a szürke zóna, túl sok mindent húznak ki az anyagokból.”
Orbán március 15. óta downhillezik a szopórolleren. Uj Péter máris újraszámol. Bede Márton mesterséges intelligenciás spanyol playlistje. Winkler Róbert bibliai építkezés nyomára bukkan a XIII. kerületben.
Sulyok Tamás közéleti súlyát tekintve erős túlköltésnek tűnik az összeg, de nem ez az egyetlen érdekes szerződés a nyilvános listában.
És kitartanak amellett, hogy MP nem Magyar Pétert jelenti a dokumentumokban.
A miniszterelnök kicsit csavart a mondandóján, ezúttal a magyarok pénze került a legnagyobb veszélybe. Az elmúlt napok antihőseinek, az Adolf vezette feketekabátosoknak nem akadt dolguk, pedig ők megpróbáltak némi hangulatot vinni a hideg tavaszi estébe.
Ahogy az Irán által támadott közel-keleti országokban egészen látványossá vált a légvédelmi képességek hiánya, úgy vált egyre egyértelműbbé, hogy a világon jelenleg egy olyan ország van, amelynek friss és kézzelfogható tapasztalatai vannak ezen a téren: Ukrajna, amely már nem csak fegyvereket kér, hanem fegyvereket és tudást ad a partnereiknek, immár a Perzsa-öböl mentén is.
A Hormuzi-szoros iráni blokádja már nem csak regionális krízis: az olaj-, LNG- és műtrágyaszállítások drámai visszaesése egyszerre fenyegeti Ázsia energiaellátását, Európa üzemanyagpiacát és a globális élelmezésbiztonságot. A szakértők szerint a valódi sokk még csak most következik.
A nemzetgazdasági miniszter valamiért azt gondolja, jó ötlet a „hanyatló Nyugatot” példaként állítani. Pedig ha megnézné a fizetéseket is, rögtön nem lenne oka a dicsekvésre.
A Kreml szerint biztonsági okok állnak a háttérben, de a részleges lekapcsolás inkább egy nagyobb terv része lehet: az orosz állam fokozatosan szorítja vissza az internet még szabad részét, közben pedig egyre közelebb kerül a Telegram teljes blokkolásához.
Az illegális ügynökök perverz életét bemutató könyvből kiviláglik, hogy a KGB-s orosz elnök szemében nincs nagyobb hős, mint a nyugati társadalmakba beépülő, azokat befolyásolni és kirabolni szándékozó kém.
Hogyan hajrázik a Tisza Párt? Bezavar-e az amerikai alelnök látogatása? Lesz-e fordulat a hátralévő napokban? És mihez kezdene a kétharmaddal? A Tisza Párt listavezetőjét kérdezi Rényi Pál Dániel.
A Fidesz szóvivőjénél arról érdeklődtünk, hogyan értelmezi Gundalf és Henry történetét és a titkosszolgálat szerepét.