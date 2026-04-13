A rendszerváltás napja

2026. április 12-én rég nem látott aktivitás mutatkozott Magyarországon: sokan már kora reggel felkeltek, annyira izgultak, és urnanyitásra odamentek reggel 6-ra a szavazóhelyiségekhez, hogy végre leszavazhassanak a választáson, amiről érezni lehetett, hogy 16 év NER után az eddigi legkomolyabb lehetőség lesz a putyinista kormány leváltására.

Orbán a reggeli leszavazása után az odasereglett újságíróknak azt mondta, mindenkinek csak egy golyója van, amire valaki azzal vágott vissza, hogy neki kettő.

Hónapok óta arról szóltak a közvélemény-kutatások, hogy vastagon nyerni fog a Tisza Párt, sokan ennek ellenére elképzelhetetlennek tartották, hogy ilyen könnyen el lehet takarítani az elképesztő anyagi és szervezeti túlerőben lévő Orbán-kormányt.

Reggeltől érkeztek a választási csalásokról szóló hírek, például Kerepesen a roma önkormányzat elnöke osztotta ki a 10 ezer forintos ajándékkártyákat, majd arra kérte az embereket, hogy szavazzanak a Fideszre.

Közben mindenki döbbenten nézte, hogy a várakozásoknál is durvább rekordrészvétel lehet. A közmédiában újra és újra bemondták, hogy a nagy részvétel a Fidesznek kedvezhet (hiszen 2022-ben, amikor a legnagyobbat nyerték, így is volt). Emellett az állami média azt harsogta egész nap, hogy az ukránpárti Tisza Párt este polgárháborút akar indítani, és fegyverrel menne utcára. Közben kiderült, hogy előző nap végleg eltört valami: náci trollok és agyhalott influenszerek tahóterrorjával ért véget Orbán kampánya.

Urnazárásra befutott a Medián és a 21 Kutatóközpont közvélemény-kutatása, ami kétharmad közeli Tisza-győzelmet jósolt, ennek ellenére még 19 óra után is arról beszélt a Bálnában a fideszes Gulyás Gergely (akinek elég rekedtes volt a hangja) és a KDNP-s Nacsa Lőrinc, hogy bíznak a Fidesz győzelmében.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a fideszes eredményvárón a Bálnában 2026. április 12-én. Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Ezzel szemben már 3 százalékos feldolgozottságnál vezetett a Tisza Párt, de ebből még nem lehetett messzemenő következtetéseket levonni – gondolta volna az ember, csakhogy ahogy telt az idő, úgy lett egyre több szavazata a Tiszának.

A Hír TV-n és egyéb állampárti oldalakon élő adásban olvadtak le a mamelukok, akiken látható volt, hogy komolyan elhitték a Fidesz-propagandát, miszerint ismét akkorát győznek majd, hogy a Holdról is látszik. 21 óra után már biztos volt, hogy győztek, 10-re pedig egyértelmű lett, hogy akkorát nyertek a Fidesz választási rendszerében, amekkorát Orbán sem soha.

A majdnem végleges állás szerint a Tisza 138, a Fidesz-KDNP 55, a Mi Hazánk 6 képviselőre számíthat az új Országgyűlésben.

Akkor vált egyértelművé, hogy vége van, amikor Magyar Péter kiírta, hogy Orbán telefonon gratulált neki. A Fidesz eredményváróján Orbán rövid és erőtlen búcsúbeszéde után döbbent és tanácstalan emberek kóvályogtak. Volt már, aki bocsánatot kért Hann Endrétől, akit korábban csalással vádoltak a Medián utólag még konzervatívnak is bizonyult becslései miatt.

A Tisza Párt szimpatizánsai a Batthyány téren ünnepeltek, Magyar Péter pedig elmondta, amit addig is ígért: elszámoltatás lesz, a fideszes csinovnyikoknak távozniuk kell (ideértve a független hatóságokhoz ernyőztetett fideszesektől Sulyok Tamásig mindenkit), a ruszkiknak haza kell menniük, és az eddiginél sokkal nyugatosabb, békésebb kormányzás következik.

Több kormánypárti/ellenzékellenes megmondóember (pl. Megadja Gábor, Ceglédi Zoltán) eltűnt a Facebookról, a leghazugabban kampányoló fideszes, Németh Balázs másnap már be sem ment a saját műsorába, Puzsér Róbert pedig örömében elsírta magát. (Még a 444 élő közvetítését is többen bepezsgőzve készítették.)

Már nem csak a parlament előtt volt techno Budapesten. Az emberek elárasztották az utcákat, mindenfelé berúgott emberek táncoltak, konszolidált asszonyok putyinista kormánypárti plakátokat tépkedtek, és írták a helyükre, hogy „vége van”, a villamoson részegek a Nélküledet és a Magyarországot énekelték, az autósok örömükben dudáltak, többek között azt, hogy „mocs-kos Fi-desz”. Hajnali négykor is mindenfelé részeg emberek ölelgették egymást tök ismeretlenül is.

Tiszás ünneplés az eredményváró helyszínén Fotó: Tuba Zoltan/kepszerk.hu/

Másnapra a forint hatalmasat erősödött, a NER-cégek zuhanni kezdtek a tőzsdén. Egyértelművé vált, hogy 1956 ősze óta nem dobtak akkorát a magyarok, mint vasárnap: annak ellenére tudták elzavarni a rajtuk élősködő, rohadt rendszert, hogy most nem segítette őket a nemzetközi hátszél, mint 1989-ben. 2026. április 13-án új – minden jel szerint jobb – világra ébredtünk.