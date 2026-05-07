Az eltorzított reklámpiac és a kitömött udvari dokusok

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a szerdai nap legfontosabb híreivel, cikkeivel. Ha a többi hírlevelünk is érdekelne, azokra itt lehet feliratkozni.
Több reklámpiaci forrással is beszélgettünk arról, hogyan központosította a Fidesz-kormány az állami megrendeléseket, ami aztán a hét elején pityergő Balásy Gyula szédületes meggazdagodását eredményezte. Volt, hogy a közbeszerzéseket több tízezer soros Excel-táblázatban írták ki, amit csak az tudott kitölteni, aki előre készült, de olyan is történt, hogy egy cég már éppen beadta volna a pályázatát, amikor felhívták a tulajt, hogy nem javasolják az indulást. Hogy mekkora torzuláshoz vezetett Balásy cégeinek tevékenysége, azt ez a három ábra remekül érzékelteti – de megszólalt az ügyben Rogánék korábbi kedvenc propagandagyárosa is.
Az MCC és a Mandiner 100 milliókat kapott az NKA-tól dokumentumfilmek készítésére, miközben a valódi filmrendezők nulla állami támogatásból dolgoztak. Míg a független filmesek évek óta külföldön próbálnak néhány millió forintot szerezni, addig Hankó Balázs Fásy Zsülikének, Tősér Ádámnak és a Mandinernek dobálta a százmilliókat. Vaszily Miklós elismerte, hogy konszolidáció és átszervezés zajlik a TV2-nél, megérzik majd az állami pénzek hiányát. Rákay Philipék a választás után visszavonták a mohácsi csatáról szóló filmjük NFI-pályázatát.
A Medián mérése szerint a magyarok kétharmada bíróság elé állíttatná Orbánt, miközben a biztos szavazók között már 70:23 a Tisza előnye a Fidesszel szemben. Gulyás Gergely kriptikus videóban beszélt arról, hogy „néhány korrupciógyanút felvető ügy” miatt boszorkányüldözés kezdődhet, és bár közös a politikai felelősség, a jogi minden esetben egyéni – hogy milyen ügyekre gondolt, az nem derült ki.
Aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértése miatt nyomoz a győri rendőrség a fekete ruhások ügyében. Egy sárvári fideszes önkormányzati képviselő elismerte, hogy gyűjtött aláírásokat a kamu Magyar Péternek, míg egy kiábrándult miskolci fideszes képviselő szerint a Harcosok Klubjával olyan mocskolódó kampány vette kezdetét, ami mélyen megalázó volt. Volodimir Zelenszkij arról posztolt, hogy Ukrajna visszakapta az úgynevezett aranykonvojos akció során Magyarországon – az ukrán elnök szerint jogtalanul – lefoglalt vagyonát. Az Alkotmánybíróság elmeszelte a szolidaritási hozzájárulás egyes részleteit. „Kegyelemdöfés a végére. Szép lezárása az Orbán-kormánnyal szemben vívott jogi csatáinknak” – reagált Karácsony Gergely főpolgármester.
Sulyok Tamás, Polt Péter, Varga Mihály, Varga Zs. András, Koltay András, Péterfalvi Attila mindannyian kulcsfigurák voltak a jogállam lebontásában, az autokrácia kiépítésében. Felelősségükre rá kell mutatni, közjogi szerepben nem maradhatnak – írják vendégcikkükben alkotmányjogászok és jogszociológusok, akik szerint az új vezetők megválasztását már a nyilvános vitáknak kell megelőznie.
Az Erste vezetősége a piacgazdasághoz való visszatérést és az egyenlő versenyfeltételeket várja az új kormánytól, de a költségvetés helyzetét látva, megértik, ha ez nem azonnal történik meg – NER-es vagyonkimentésre utaló tranzakcióból néhányat találtak a választás óta a banknál. Három éve nem látott jó formát mutatott a magyar ipar márciusban, 3,7 százalékkal nőtt a termelés, emellett négy éve nem tapasztalt szintre erősödött a forint, 360 forint alatt volt az euró ára.
Hír volt még:
Emilia Clarke és Haley Lu Richardson alakítják a főszerepet a sorozatban, amely amerikai produkciókban szokatlanul nagy szerepeket ad magyar színészeknek. Van a Poniesnak ezen kívül is erénye?
A Bayern–PSG-n bekövetkezett az, amit a 3. percben senki sem gondolt volna. Arsenal–Paris SG BL-döntő lesz Budapesten.
Miután az Egyesült Államok felfüggesztette a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók védelmét, támadás ért egy francia konténerszállító hajót, a legénység több tagja megsérült. Irán a Washington által közöltnél jóval több amerikai katonai célpontot támadott meg a műholdfelvételek szerint.
„Köteleztek minket posztolásra, és nem lehetett beszélnünk a valódi problémákról” – mondta Czinkné Sztán Anikó, a választás óta rottyon lévő miskolci Fidesz volt helyi képviselője.
Az ukrán elnök facebookos bejelentése szerint a magyar hatóságok jogtalanul tartottak őrizetben ukrán pénzszállító tiszteket. Az úgynevezett aranykonvojos akció március elején zajlott, belesimulva a Fidesz választási kampányába.
A biztos szavazók között már 70:23 a Tisza előnye a Fidesszel szemben
„Megszámolni sem tudom, hányadik jogi győzelem ez a bukott kormány felett.” Ezzel a kvázi adóval véreztetett ki az Orbán-kormány egyes önkormányzatokat, főleg a fővárost.
Körülötte Trump és Vance, Netanjahu és Bolsonaro.
Az Orbán Viktor országjárásán kialakult balhé miatt a város polgármestere tett korábban feljelentést.
Visszamenőleges hatállyal.
A károk arra utalnak, hogy az amerikai hadsereg alábecsülte Irán harci képességeit és egyes bázisokat nem védett kellőképpen.
Dokumentumfilmekre is jutott támogatás a Hankóféle NKA-kalapból, csak nem azoknak, akik díjnyertes filmjeikkel megérdemelték volna. Miközben a független filmesek évek óta külföldön próbálnak néhány millió forintot szerezni, addig Hankó Balázs Fásy Zsülikének, Tősér Ádámnak és a Mandinernek dobálta a százmilliókat.
Nem teszi egyszerűbbé Marco Rubio római látogatását, hogy a főnöke szerint XIV. Leó veszélybe sodorja a katolikusokat.
Emilia Clarke és Haley Lu Richardson alakítják a főszerepet a sorozatban, amely amerikai produkciókban szokatlanul nagy szerepeket ad magyar színészeknek. Van a Poniesnak ezen kívül is erénye?
A rendőrség is nyomoz az ügyben.
A Legfőbb Ügyészség indoklása szerint idő előtti volt a gyanúsítás.
A dollár ára pedig 307 forint alá csökkent.
Volt olyan év, amikor a kommunikációs piac teljes nyereségének több mint fele folyt be a kékplakátok érzékeny gyártójához.
Bár a négy évvel ezelőtti szexuális erőszak-gyanú kezelésében több problémát is feltárt az egyetem belső jelentése, a kancellár állítja, nem emiatt lépett.
Közös politikai, de egyéni jogi felelősségről beszélt, majd arról, hogy mindenkit megvédenek. Hogy milyen ügyekre gondolt, az nem derült ki.
Michael O'Leary nem érti, miért kell már hajnali ötkor, hatkor sörözni. Átlagosan napi egy gépükön okoz problémát a „helytelen fedélzeti viselkedés”.
A pikszisből a 2010-es évek végén kiesett, majd elítélt Kuna Tibor nem érti, miért csinálta Balásy, amit csinált, de azt kontraproduktívnak tartja.
De csak néhány ilyen ügyletet kellett jelenteniük. Az első negyedévet az extraadók miatt veszteséggel záró banknál remélik, hogy leáll az ATM-telepítési program, van olyan automatájuk, amihez hónapokig nem nyúlt ügyfél.
A sérülteket kimenekítették, és kórházba szállították.
Végre elmozdult a gödör aljáról a magyar gazdaság egyik legfontosabb és legnagyobb ágazata.
A Bayern–PSG-n bekövetkezett az, amit a 3. percben senki sem gondolt volna.
Köztük van a hajóorvos.
Az első évad hat epizódját már fel is vették.
A Fideszt kiszolgáló propagandabirodalom fontos szereplője arra is kitért egy konferencián, hogy a hírigazgatóságnál jelentős átalakítás zajlik.
A Balásy Gyula-féle New Land–Lounge cégbirodalom éveken át úgy uralta az állami kommunikációs piacot, hogy közben a verseny gyakorlatilag megszűnt. Az iparági szereplők sorra számolnak be túlárazásokról, torz piacról és „buta” munkákról.
Trump szerint óriási előrelépés történt, Irán szerint az amerikaiak visszavonultak.
Sulyok Tamás, Polt Péter, Varga Mihály, Varga Zs. András, Koltay András, Péterfalvi Attila mindannyian kulcsfigurák voltak a jogállam lebontásában, az autokrácia kiépítésében. Felelősségükre rá kell mutatni, közjogi szerepben nem maradhatnak.
Pedig 956 millió forintot igényeltek a gyártás előkészítésére.