Gyógyszerészből lett jellegtelen kultuszminiszter, de az NKA-botrány miatt még sokáig fogják emlegetni a nevét

Hankó Balázs majdnem megúszta. Mindössze két évet töltött kulturális és innovációs miniszteri pozícióban, és ugyan kisebb-nagyobb botrányok, kínos megszólalások és nyilvánvalóan tarthatatlan politikai döntések kötődtek a nevéhez, a széles közvélemény alig ismerte a nevét.

Aztán a választás után kiderült, hogy a kampányidőszakhoz közeledve az NKA-hoz tartozó Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma több mint 17 milliárd forintot szórt ki, sok esetben Fidesz-közeli szereplőknek, kormányközeli celebeknek és egyesületeknek.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A szakmabeliek nyilatkozatai alapján a kiosztott összeg magasabb, mint amennyit az NKA normál esetben egész évben elkölt támogatásokra. A botrány kirobbanásáig titkolt, 17 milliárdos keretből tízmilliós támogatások mentek fideszes képviselők választások előtti vurstlijaira, fideszes rendezvényeken rendszeren fellépő celebeket is milliókkal támogattak, és több százmillió forintot kaptak frissen alakult cégek.

Többek szerint Hankó Balázsnak az NKA elnökeként ezekhez a döntéseknek is köze volt – erre utalgatott a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatója is –, ráadásul kulturális miniszterként az NKA-n belül rendelkezésére állt egy több mint 3 milliárdos keret, amiből Orbán Ráhel álomprojektjére is futotta 300 millió forint támogatás.

A botrány miatt már lemondott Bús Balázs, az NKA alelnöke, illetve az NKA bizottságának több tagja, Baán László, Both Miklós és Vidnyánszky Attila is. Több bizottsági tag azt állítja: nem azt a beszámolót látták és fogadták el, ami később nyilvánosságra került, hanem egy jóval szűkebb, eltérő tartalmú dokumentumot. Emiatt most belső vizsgálatot sürgetnek, Hankó pedig megígérte, hogy a pályázaton nyert szereplőktől időközi beszámolót kér az NKA, ami az átadás-átvétel részét képezi majd – az NKTK főigazgatója szerint ez nem sokat segít, ráadásul a 444 birtokába jutott pályázati anyagok komolysága erősen megkérdőjelezhető.

Hankót a Tisza szólította fel azonnali lemondásra, még a kormányváltás előtt.

De hogy került egyáltalán miniszteri pozícióba Hankó, aki a Csinibabát nevezte meg kedvenc filmjeként? Hát semmiképp sem a kulturális háttere miatt. Mint gyógyszerész 2005-ben szerzett PhD-fokozatot a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, rövidesen pedig rektorhelyettesi pozícióig jutott. Kormányzati munkát 2010-ben végzett először: minisztériumoknak adott tanácsokat gyógyszerészeti kérdésekben, 2017-ben pedig már miniszteri biztosként felelt az egészségügyi képzések fejlesztéséért.

A miniszter kézkrémet készít a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ által szervezett ingyenes egészség- és szűrőnapon a gödöllői Erzsébet Királyné Szállodában. Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára.
Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

2020-ban került először konfliktusos helyzetbe, amikor már államtitkárként felelt a felsőoktatásért – az ő feladata volt Brüsszelt ütni az Erasmusból kitiltott modellváltó egyetemek ügyében, de neki kellett megmagyaráznia azt is, hogy miért nem rossz az egyetemi dolgozók fizetése.

A világ legjobb dolga kormányközelinek lenni

belföld belpolitika nemzeti múzeum fidesz-kdnp csák jános szfe nka hankó balázs fidesz baán lászló MOME Semmelweis Egyetem Kulturális és Innovációs Minisztérium vészabó noémi opera színház- és filmművészeti egyetem bús balázs gödöllő nemzeti kulturális alap orbán ráhel Demeter Szilárd Semmelweis Orvostudományi Egyetem both miklós Vidnyánszky Attila Magyar Nemzeti Múzeum gazdaság NKA-botrány Nemzeti Kulturális Alap Könnyűzenei Kollégiuma Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma ókovács szilveszter
