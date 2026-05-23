Hétvégi olvasnivalók eltűnő fideszesekről, európai lehetőségekről és fiatalokról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét legfontosabb-érdekesebb nagyobb anyagaival. Vannak itt cikkek, videók, podcastok, lehet válogatni. Ahogy hírleveleink között is, itt.
Kedden nyilvánosságra hozta az új kormány a kegyelmi ügy minisztériumnál lévő iratait, Magyar Péter pedig egy rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott az ügyben, ahol mi is kérdeztük a miniszterelnököt. Az újonnan megismert iratokból kiderült, hogy Novák hivatala sürgette, hogy a kegyelmi felterjesztés hamar készüljön el. Pénteken aztán közzétette a Sándor-palota is a náluk lévő dokumentumokat, amiből pedig kiderült az is, hogy Novák Katalin közvetlen stábja pontosan látta, hogy a volt köztársasági elnök ámokfutásra készül, és Novák is tudhatta, mit tesz, mert ő sem a szokásos ügymenetet követte.
Az új kormánnyal kapcsolatban írtunk arról, hogy soha nem látott intézményi újításokkal ültetnék asztalhoz a társadalmat, de a projekt körül azért bőven vannak még kérdőjelek, és hogy a tervek szerint meglehetősen szigorú eszközöket kapnának az új parlamenti vizsgálóbizottságok. Megírtuk, hogy nem a Tisza volt az első, amelyik korlátozni akarta Orbán miniszterelnöki ciklusainak számát, foglalkoztunk azzal, hogy a modellváltó egyetemek nem kerülnének vissza az államhoz, de a KEKVA-s rendszert már Merkely is átalakítaná, és publicisztikánkban jártunk utána a kérdésnek, hogy tényleg luxi-e a luxi a Várban, vagy csak Magyar habosította a dolgot.
A Fidesznél közben sokan lettek, akik a választásokig folyamatosan posztoltak, a vereség óta viszont a hangjukat sem hallani. De van ellenpélda is: váratlanul Havasi Bertalan lett az egyetlen fideszes, aki nem szart be. Megemlékeztünk a hamarosan beszántásra kerülő „Szuverenitásvédelmi” Hivatalról, ami nemcsak pénzben került sokba az országnak, megírtuk, hogy hiába sulykolják ezt Orbánék, nem csak a fiatalok fordultak ellenük, és írtunk arról is, hogy Hont András cége tavaly valahonnan kapott félmilliárd forintot.
Érdemi viták helyett bűnbakképzés, ellenségképgyártás, hangulatkeltés. Az Orbán-rendszer kommunikációjáról adatelemzéssel is kimutatható, hogyan tért el a demokratikus normáktól. Hogy tudta föltörni a független sajtó a legyőzhetetlennek hitt propagandát? Sik Domonkos szociológust Uj Péter kérdezte.
Miért kellett egy kisebbségi önkormányzat vezetőjének a Fidesz javára mozgósítania az elmúlt években? Mit várnak el a segélycsomagokért cserébe? Miért nem mondhatta el a véleményét Lázár János WC-kefés kijelentése után? Mit vár a Tiszától Orbán Viktor veresége után? Ezekről beszélgettünk Kovács Istvánnal, a Mohácsi Roma Önkormányzat elnökével.
A prágai Globsec konferencián interjúztunk az Egyesült Államokban tanító, neves holland politológussal, Cas Muddéval, meghallgattuk a német és lengyel külügyminisztert, ahogy a magyar választás eredményéről is beszélgetnek, az esemény nyitónapján ott voltunk, amikor Bajnai Gordon és Ivan Krasztev együtt beszélgetett, meghallgattunk egy vitát az EU lehetséges jövőképeiről, és arról is, amikor elhangzott, hogy ha lesz Európában fegyveres konfliktus, annak az északi sarkkör biztosan a része lesz.
Közel száz évvel ezelőtt Szerb Antal pár év leforgása alatt írta meg két nagyszerű regényét, a Nem rossz könyvek élő eseményén Prieger Zsolttal beszélgettünk sikerük titkáról, meg persze Szerb személyéről és pályájáról.
Jannik Sinner első teniszezőként teljesítette a tökéletes tavaszi szezont. Bár nem indult jól az éve, az olasz játékos márciustól megállíthatatlanul játszott. Öt Masters-tornát nyert egymás után, hazai versenyén pedig több rekordot is megdöntött. A Roland Garrosra toronymagas esélyesként érkezik. És írtunk arról a német kisvárosról, melynek vasútállomása sincs, de a focicsapata viszont feljutott az első osztályba.
Orbán Viktor és Magyar Péter is bőven téma volt a német és a lengyel külügyminiszter prágai beszélgetésén.
A Tisza benyújtott több törvényjavaslatot, amelyekkel felállítanának öt parlamenti vizsgálóbizottságot, többek között a kegyelmi ügy és a MNB-botrány kivizsgálására. A vizsgálóbizottságokat hatalommal is felruháznák, a mulasztókat pénzbüntetéssel és akár börtönnel is fenyegetik. Csakhogy a TASZ szerint aránytalan ez a fajta büntetés.
A most nyilvánosságra került dokumentumok bizonyítják, hogy nem a megszokott módon – a szolgálati út betartásával – született a kegyelmi döntés a pápalátogatás közeli időpontjának okán,
El se kellett pakolni a vörös szőnyeget: az amerikai elnök után az orosz elnök is tiszteletét teszi a kínai diktátornál. Trump kínai látogatása külsőségekben bővelkedett, tartalomban kevésbé. Most Putyinon a sor.
Az Orbán-rendszer arcai, akik korábban nagy hangon agitáltak a Fidesz mellett, de mióta a főnök bujkál, ők is hallgatnak, vagy egyenesen törölték magukat.
Hamarosan vége a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak, amivel nem csak 6 milliárdot spórolunk meg.
Az elmúlt 10 évben a centrista és mainstream pártok szuverenistábbak lettek, a szélsőjobboldali euroszkeptikus pártok már nem akarnak kilépni az EU-ból, sem az eurozónából. Az EU politikai túléléséhez új konszenzus kell, ebbe pedig a szélsőjobb egyes elemeit is bele kell venni.
A háború eddigi legnagyobb dróntámadása érte a hétvégén Moszkvát. Hiába Moszkvában a legerősebb a légvédelem, ez se tudta megvédeni a fővárost. A saját fejlesztésű ukrán drónok több száz kilométerre a határtól is hatékonyak.
A prágai Globsec konferencia nyitónapján Bajnai Gordon és Ivan Krasztev együtt beszélgetett. A volt miniszterelnök szerint a növényevő jellegű külpolitika helyett meg kell érkezni a húsevők világába, ehhez megfelelő katonai és diplomáciai képességeket kell létrehozni.
A cél nem kevesebb, mint a magyar demokrácia gyökeres megújítása. Új rendszerben csatornáznák be az alulról jövő reformjavaslatokat a kormányzásba, a projekt alapja a Működő és Emberséges Magyarország Intézet. Bíró-Nagy András államtitkárként felel majd a végrehajtásért, Radnai Márk nehéz feladatot kap.
Elkerülhető egyáltalán a sarkköri konfliktus? Mi okozza Trump Grönland-fixációját? Túléli a NATO, hogy az amerikai elnök nem szereti? Vagy egy meglepőbb felvetés: Európa reagálja túl Trump húzásait, ezzel még nagyobb károkat okozva.
Valódi szenzáció, hogy a Saar-vidéki SV Elversberg feljutott a Bundesligába. Néhány éve még a negyedosztályban szerepelt, most viszont tudatos szakmai építkezéssel és elkötelezett szponzori háttérrel története első élvonalbeli idényére készül.
A most közzétett iratokból kiderül, hogy a Köztársasági Elnök Hivatal stábja olyat tett, amit amúgy nem szokott: kétféleképp készítették elő a legfontosabb papírt. És szó sem lehet valamiféle tévedésről, Novák is jól tudta, hogy mit tesz, mert ő sem a szokásos ügymenetet követte.
A NOlimpia sikerén felbuzdulva a Momentum már 2017-ben népszavazást akart a miniszterelnöki ciklus korlátozásáról. Nem voltak egyedül, már 1991-ben készült olyan alkotmánytervezet, ami szerint Orbánnak 2018-ban át kellett volna adnia a hatalmat.
Hogy lehet, hogy egy NATO-tag, Oroszországgal közvetlenül határos állam légvédelme ennyire nehezen birkózik meg néhány eltévedt drónnal?
Hankó Balázs remek gyógyszerész, csak az a baj, hogy megkapta a kultúrát, amihez nem ért - mondta a 444-nek a Semmelweis rektora saját korábbi helyetteséről. Szerinte az egyetemi kuratóriumok túlpolitizáltak és túlterjeszkedtek, ő az osztrák modellre térne át.
Nem tudni, kitől, de a fennállása óta állandóan a Fidesz ellenfelei ellen agitáló ÖT pont ugyanott készített interjút Orbán Viktorral, ahol az az Ultrahang is, aminek Szergej Lavrovval sikerült interjút csinálnia.
És miért annyira szórakoztató a mai napig A Pendragon legenda? Közel száz évvel ezelőtt Szerb Antal pár év leforgása alatt írta meg két nagyszerű regényét, a Nem rossz könyvek élő eseményén Prieger Zsolttal beszélgettünk sikerük titkáról, meg persze Szerb személyéről és pályájáról.
A prágai Globsec konferencián interjúztunk az Egyesült Államokban tanító, neves holland politológussal, Cas Muddéval. Mivel a populizmus és a radikális jobboldal kutatásának egyik legelismertebb nemzetközi szakértője, Orbán Viktor pályáját is régóta követi, így a beszélgetést a magyar választásokkal kezdtük.
A dokumentumból kiderül, hogy a köztársasági elnök igazgatósága sem támogatta K. Endre kegyelmét, de Novák Katalin ennek ellenére kegyelmet adott, indoklás nélkül.
A Magyar Péter által bemutatott paloták nemcsak a luxus részletmegoldásaik miatt felháborítóak, hanem az alapvető feleslegességük miatt. Ezek nem házak és főleg nem minisztériumok, hanem elképesztően drága makettek vagy díszletek, egy felnőtt testbe költözött önző gyerek, Orbán Viktor játékai.
Izrael aktívan dolgozott azon, hogy a holokauszttagadó autokrata újra hatalomba kerüljön. A csúfos kudarcot valló tervekről Budapesten tárgyalhattak nagy titokban.
A választási kampányban a Fidesz úgy tett, mintha csak az örök lázadó, hálátlan fiatalok meggyőzésével lenne gondjuk. Utólag is azt magyarázzák, hogy csak 40 alatt veszítettek, pedig ez minden megbízható felmérés szerint minimum önámítás, de inkább hazugság.
Havasi Bertalan, Orbán Viktor régi-új sajtóelhárítója magányos harcosként vette fel a küzdelmet Magyar Péter ellen, és próbálja felrázni a nyámnyila Fideszt. Az elveiből nem engedő magányos hős? Egy sötét birodalom tragikus figurája? A kettő egyszerre?