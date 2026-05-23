Hétvégi olvasnivalók eltűnő fideszesekről, európai lehetőségekről és fiatalokról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét legfontosabb-érdekesebb nagyobb anyagaival. Vannak itt cikkek, videók, podcastok, lehet válogatni.

Az élet itthon

Kedden nyilvánosságra hozta az új kormány a kegyelmi ügy minisztériumnál lévő iratait, Magyar Péter pedig egy rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott az ügyben, ahol mi is kérdeztük a miniszterelnököt. Az újonnan megismert iratokból kiderült, hogy Novák hivatala sürgette, hogy a kegyelmi felterjesztés hamar készüljön el. Pénteken aztán közzétette a Sándor-palota is a náluk lévő dokumentumokat, amiből pedig kiderült az is, hogy Novák Katalin közvetlen stábja pontosan látta, hogy a volt köztársasági elnök ámokfutásra készül, és Novák is tudhatta, mit tesz, mert ő sem a szokásos ügymenetet követte.

Az új kormánnyal kapcsolatban írtunk arról, hogy soha nem látott intézményi újításokkal ültetnék asztalhoz a társadalmat, de a projekt körül azért bőven vannak még kérdőjelek, és hogy a tervek szerint meglehetősen szigorú eszközöket kapnának az új parlamenti vizsgálóbizottságok. Megírtuk, hogy nem a Tisza volt az első, amelyik korlátozni akarta Orbán miniszterelnöki ciklusainak számát, foglalkoztunk azzal, hogy a modellváltó egyetemek nem kerülnének vissza az államhoz, de a KEKVA-s rendszert már Merkely is átalakítaná, és publicisztikánkban jártunk utána a kérdésnek, hogy tényleg luxi-e a luxi a Várban, vagy csak Magyar habosította a dolgot.

A Fidesznél közben sokan lettek, akik a választásokig folyamatosan posztoltak, a vereség óta viszont a hangjukat sem hallani. De van ellenpélda is: váratlanul Havasi Bertalan lett az egyetlen fideszes, aki nem szart be. Megemlékeztünk a hamarosan beszántásra kerülő „Szuverenitásvédelmi” Hivatalról, ami nemcsak pénzben került sokba az országnak, megírtuk, hogy hiába sulykolják ezt Orbánék, nem csak a fiatalok fordultak ellenük, és írtunk arról is, hogy Hont András cége tavaly valahonnan kapott félmilliárd forintot.

Interjú

Érdemi viták helyett bűnbakképzés, ellenségképgyártás, hangulatkeltés. Az Orbán-rendszer kommunikációjáról adatelemzéssel is kimutatható, hogyan tért el a demokratikus normáktól. Hogy tudta föltörni a független sajtó a legyőzhetetlennek hitt propagandát? Sik Domonkos szociológust Uj Péter kérdezte.

Videó

Miért kellett egy kisebbségi önkormányzat vezetőjének a Fidesz javára mozgósítania az elmúlt években? Mit várnak el a segélycsomagokért cserébe? Miért nem mondhatta el a véleményét Lázár János WC-kefés kijelentése után? Mit vár a Tiszától Orbán Viktor veresége után? Ezekről beszélgettünk Kovács Istvánnal, a Mohácsi Roma Önkormányzat elnökével.

Világ

Ivan Krasztev beszél a Globsecen
A prágai Globsec konferencián interjúztunk az Egyesült Államokban tanító, neves holland politológussal, Cas Muddéval, meghallgattuk a német és lengyel külügyminisztert, ahogy a magyar választás eredményéről is beszélgetnek, az esemény nyitónapján ott voltunk, amikor Bajnai Gordon és Ivan Krasztev együtt beszélgetett, meghallgattunk egy vitát az EU lehetséges jövőképeiről, és arról is, amikor elhangzott, hogy ha lesz Európában fegyveres konfliktus, annak az északi sarkkör biztosan a része lesz.

Írtunk a héten részletesebben is arról, hogy

  • a háború már a moszkvaiakat is elérte,
  • Trump után Putyin ment Hszihez,
  • drónok buktatták meg az országát drónnagyhatalomnak nevező minisztert, aki magával rántotta a lett kormányt is,
  • és hogy a New York Times elképesztő cikke szerint a nálunk forgolódó antiszemitát, Mahmúd Ahmadinezsádot nézték ki Irán új elnökének az izraeliek.

Irodalom

Közel száz évvel ezelőtt Szerb Antal pár év leforgása alatt írta meg két nagyszerű regényét, a Nem rossz könyvek élő eseményén Prieger Zsolttal beszélgettünk sikerük titkáról, meg persze Szerb személyéről és pályájáról.

Sport

Jannik Sinner ünnepel a római döntő után
Jannik Sinner első teniszezőként teljesítette a tökéletes tavaszi szezont. Bár nem indult jól az éve, az olasz játékos márciustól megállíthatatlanul játszott. Öt Masters-tornát nyert egymás után, hazai versenyén pedig több rekordot is megdöntött. A Roland Garrosra toronymagas esélyesként érkezik. És írtunk arról a német kisvárosról, melynek vasútállomása sincs, de a focicsapata viszont feljutott az első osztályba.

