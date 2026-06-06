Hétvégi olvasnivalók korrupciós botránytól szemét majmokon át Szoboszlai outfitjéig

Szép napot, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét nagyobb-fontosabb anyagaival. Lesz itt minden, cikkektől podcastokon át videóig, ha pedig valakit a további hírleveleink érdeklik, ide érdemes kattintania.
Jelentőségét tekintve a hét legnagyobb sztorija az Óbudáról indult, de több budapesti kerületet is érintő korrupciós ügy volt, melynek feltárása során fideszes és óellenzéki politikusokat is lekapcsolt az ügyészség, többeket le is tartóztattak. Írtunk arról, hogy kiknek neve merült fel eddig az ügyben, megírtuk, hogy a kulcsfigura Z. Zsolt lehet, aki minden politikai oldallal jó viszonyt ápolt, hogy az ügyészség most egy konkrét ügyben erősítette meg azt a régi pletykát, hogy a mindenkori hatalom és ellenzéke 70–30 arányban osztotta fel egymás közt a lenyúlt pénzeket, valamint hogy a botrány pécsi szála elárulja, hogy a Bánki Erikkel is hírbe hozott Hungast fizethetett kenőpénzeket az ügyészség szerint.
Reakciókat tekintve a hét legnagyobb sztorija Szoboszlai Dominik outfitje volt, amivel persze részletesen, divatszakmai szakértőket bevonva foglalkoztunk. Történt azért más is a héten: megtudtuk újabb neveket, akik valamiért diplomata útlevelet kaptak Szijjártóéktól, ott voltunk, amikor az egyetemi élet szereplői összeültek megosztani a Fidesz-kormány alapítványosításából fakadó traumáikat, megírtuk, hogy Takaró Mihály a Karmelitából járt zsidózni az egri egyetemre, majd a sztori folytatásaként azt is, hogy a professzorok nekimentek az egyházi és a fideszes kontrollnak Egerben, és feltettük a kérdést, hogy mi legyen a Kossuth-díjjal.
A választások előtt rengeteg fiatal lány kezdett politikai tartalmakat gyártani a TikTokra. Sokan közülük arra számítottak, a választások után csökken a pörgés – aztán jött a Netflix-kormányzás, és most már miniszteri meghallgatásokat játszanak újra.
2024-ben még arról érdeklődtünk, tudják-e az emberek, ki a köztársasági elnök. Mivel most már ez talán kevésbé kérdés, ezúttal arra voltunk kíváncsiak, ki mit gondol, le kéne-e mondania Sulyoknak.
Foglalkoztunk azzal a héten, hogy nagyon kell sietnie a kormánynak, ha a Magyar Péter által bejelentett uniós források egészét le akarja hívni, és hogy jogalkotási rohamtempó és kreatív megoldások is szükségesek lehetnek majd. Írtunk arról, hogy Mészáros Lőrincé lett az egyik Orbán-bánya, bemutattuk, hogy tavaly brutális veszteséget hoztak össze a hazai akkugyárak, és hogy sok milliárd forint folyt át tavaly a fideszes kampány kulcscégein: volt, ahol közel 2 millió volt a havi átlagos bérköltség.
A magyar gazdaság két évtizede követett modellje már 2019-re kifulladt, azóta egy helyben toporgunk. Merre indulhatnak a következő években a magyar vállalatok? Hogyan tudják növelni a termelékenységüket? Stúdiónkban Uj Péter Szendrői Gáborral, a Concorde MB Partners ügyvezető partnerével beszélgetett.
Ukrajnában élőben néztük meg, mit tudnak azok az elfogódrónok, amikért a fél világ sorban áll, felidéztük, hogy hiába próbálják kicsinálni az oroszok az örmény miniszterelnököt, csak segíteni tudnak neki a választások előtt, írtunk arról, hogy országos botrány lett Angliában abból, hogy nem a tettest, hanem az áldozatot bilincselték meg a rendőrök, előrevetítettük, hogy a kínai túltermelés miatt feszültebb időszak jöhet Brüsszel és Peking között, részletesen foglalkoztunk Elon Musk gigantikusra tervezett tőzsdére lépésével, és bemutattuk izraeli katonák beszámolóit a gázai és dél-libanoni háborúról.
Tudtad, hogy Németh Szilárd megevett egy egész dinoszauruszt és a Városligetben hagyta a bőrét? És még nem is ez volt a legnagyobb felfedezésünk Magyarország legnagyobb félkész épületének bejárásán. Még 4 hét és te is megnézheted, mi épült a pénzedből.
Májusban jelent meg Urfi Péter első könyve, a Sansz, amely egyszerre idézi fel a covid időszakának sokszor már elfeledett történéseit és szól arról, hogy mit is jelent mindaz, amikor az embernél váratlanul agydaganatot diagnosztizálnak. A könyv bemutatóján a szerzővel beszélgettünk, és immár a Nem rossz könyvek podcastban is hallgatható.
Az egyetemi tanárok széles körű reformokat szavaztak meg Egerben, de tudják: az egyetemnek idáig is vissza kellett volna utasítani a nyomást.
Le kell mondania a köztársasági elnöknek? Magyar Péter szerint egyértelműen igen, mi viszont kíváncsiak voltunk arra, mit gondolnak erről az emberek, és egyáltalán mostanra megjegyezték-e, hogy ki tölti be ezt a pozíciót.
A választások előtt rengeteg fiatal lány kezdett politikai tartalmakat gyártani a TikTokra. Sokan közülük arra számítottak, a választások után csökken a pörgés – aztán jött a Netflix-kormányzás, és most már miniszteri meghallgatásokat játszanak újra.
Molnár Zsolt, Őrsi Gergely, Láng Zsolt, Ceglédy Gergő, további fideszesek, MSZP-sek és momentumosok.
Bár a miniszterelnök kész tényként tálalta, hogy az ország hozzájut a mintegy 6000 milliárd forinthoz, a helyzet nem ennyire egyszerű. A források megérkezését intézményi és időbeli tényezők gátolhatják, miközben vannak tételek, amikről még nem állapodott meg a kormány az Európai Bizottsággal.
Tudtad, hogy Németh Szilárd megevett egy egész dinoszauruszt és a Városligetben hagyta a bőrét? És még nem is ez volt a legnagyobb felfedezésünk Magyarország legnagyobb félkész épületének bejárásán. Még 4 hét és te is megnézheted, mi épült a pénzedből.
Az egyetemi élet szereplői összeültek megosztani a Fidesz-kormány alapítványosításából fakadó traumáikat, miközben a Tisza-kormány reformokkal készül az EU-s milliárdokért. A MOME HÖK nem akar több politikát az egyetemen, Debrecenben az átállást túlélő kinevezettektől tartanak, a téma kutatói szerint pedig nem feltétlenül kell mindent visszacsinálni.
Évek óta ismert probléma, hogy a kínai gazdaság túltermelése hogyan gyengítheti tovább az európai ipart, de az érdemi fellépés eddig elmaradt. Most már a németek sem várnának tovább a válasszal, amire szinte biztosan érkezhet kínai retorzió is.
Végre lehetőség van megtisztítani a közéletet, a kultúra terén az újrakezdés egyik legjobb szimbóluma lehetne a szocializmusból ránk maradt, az utóbbi években egyre kínosabbá vált Kossuth-díj felülvizsgálata,vagy megszüntetése.
Ukrajna feltalálta a csapásmérő drónok ellenszerét, rémálmot hozva ezzel a háborús kiadásokat számoló orosz könyvelőknek. Ilyen technológiát és tudást akar most vásárolni az Öböl-monarchiáktól a NATO-ig mindenki.
Megrázta Nagy-Britanniát a 18 éves Henry Nowak meggyilkolása. A szélsőjobb fehérellenes elfogultsággal vádolja a rendőrséget, míg a kormány szerint csak megpróbálják saját céljaikra felhasználni a tragikus történetet.
Egy évek óta húzódó ügy miatt tartottak házkutatásokat, állítottak elő fideszes és baloldalhoz kötődő politikusokat kedden. A parkfenntartó bizniszről van szó, aminek nyomozását az ügyészség az országgyűlési választás utáni időszakra hosszabbította 2025 végén .
Órákra és vizsgákra akart beülni Orbán irodalmi korifeusa, hogy ellenőrizze, a tanárok valóban az ő agymenéseit tanítják-e. Az egész tanárképzést átformálta volna, de az egyházi fenntartásba került egri egyetemen máshol is súlyosan csorbul az autonómia.
Nehéz időket él a hazai akkugyártás, amit Orbánék a magyar gazdaság legújabb csodafegyverének szántak. Volt gyár, ami százmilliárd forint feletti mínuszban zárt.
A pécsi polgármester szerint pécsi közétkeztetési szerződésekre is kiterjed a nyomozás, márpedig a város csak a Hungasttal áll szerződésben. A cég nem reagált a megkeresésünkre, a kommunikációs igazgató éppen tegnap óta van szabadságon. A tulajdonost állítólag előállították. Bánki Erik közölte: őt nem kereste semmilyen hatóság.
Az éves beszámolók alapján a Megafon, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, a DPK-univerzum szereplői és Dukász Magor cégei is óriási költségvetéssel dolgoztak.
Súlyos visszaélésekről és fokozódó érzéketlenségről szólnak a Gázában és Dél-Libanonban szolgáló izraeli katonák vallomásai. Közben a túlterhelt hadsereg és az ultraortodoxok sorozása körüli vita már Netanjahu kormányát is megrendítheti.
A harmadik ciklusára pályázó Nikol Pasinján töketlen ellenzéke nem jelent érdemi kihívást. Az a kérdés, hogy az ukrán forgatókönyveket is emlegető Putyin beválthatja-e később a súlyos fenyegetéseit.
Új nevek: kaptak diplomata okmányt a külképviseleteket karbantartó cég vezetői, a volt Honvéd-tulaj Bozó Zoltán és kollégái, de még a trieszti kikötőprojekttel megbízott vállalat vezetője is. A Külügyminisztérium kezdeményezte a papírok visszavonását.
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Kicsoda Magyarország köztársasági elnöke? A Sándor-palota stábja után mi is arról érdeklődtünk az utcán, tudják-e az emberek a választ erre a nem is olyan egyszerű kérdésre.
Egyelőre csak égeti a pénzt a SpaceX, ami mára sokkal több, mint egy űrvállalat. A tőzsdére vitellel mégis 1,75 billió dolláros értékelést céloztak meg, amivel rögtön a Wall Street hetedik legértékesebb cége lehetnének.
Több évtizedes pletyka, hogy a Fidesz és az MSZP egykor megállapodást kötött a lenyúlt pénzek elosztásáról, így annak is jutott mindig, aki épp nincs kormányon, egymást pedig értelemszerűen nem piszkálták. Ezt a legendát erősítette meg egy konkrét helyi ügyben az ügyészség most, az önkormányzati letartóztatásoknál.
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Ember nem várhat többet attól, ha megvillantja az új cuccait. Szoboszlainak egy jó éve tényleg minden bejön, de ennyire az Arsenal elleni szabadrúgása sem sikerült tökéletesre.
Három HÉV-vonalon új szerelvények, öt nagyvárosnak új IC-kocsik, több milliárd eurónyi lakás- és kollégiumépítések, nagyívű energetikai fejlesztések – többek között ezt ígérték az uniós forrásokról tárgyaló miniszterek. És azt, hogy legkésőbb jövőre csökken az államadósság.