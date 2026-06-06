Hétvégi olvasnivalók korrupciós botránytól szemét majmokon át Szoboszlai outfitjéig

Szép napot, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét nagyobb-fontosabb anyagaival. Lesz itt minden, cikkektől podcastokon át videóig, ha pedig valakit a további hírleveleink érdeklik, ide érdemes kattintania.

Az élet itthon

Jelentőségét tekintve a hét legnagyobb sztorija az Óbudáról indult, de több budapesti kerületet is érintő korrupciós ügy volt, melynek feltárása során fideszes és óellenzéki politikusokat is lekapcsolt az ügyészség, többeket le is tartóztattak. Írtunk arról, hogy kiknek neve merült fel eddig az ügyben, megírtuk, hogy a kulcsfigura Z. Zsolt lehet, aki minden politikai oldallal jó viszonyt ápolt, hogy az ügyészség most egy konkrét ügyben erősítette meg azt a régi pletykát, hogy a mindenkori hatalom és ellenzéke 70–30 arányban osztotta fel egymás közt a lenyúlt pénzeket, valamint hogy a botrány pécsi szála elárulja, hogy a Bánki Erikkel is hírbe hozott Hungast fizethetett kenőpénzeket az ügyészség szerint.

Reakciókat tekintve a hét legnagyobb sztorija Szoboszlai Dominik outfitje volt, amivel persze részletesen, divatszakmai szakértőket bevonva foglalkoztunk. Történt azért más is a héten: megtudtuk újabb neveket, akik valamiért diplomata útlevelet kaptak Szijjártóéktól, ott voltunk, amikor az egyetemi élet szereplői összeültek megosztani a Fidesz-kormány alapítványosításából fakadó traumáikat, megírtuk, hogy Takaró Mihály a Karmelitából járt zsidózni az egri egyetemre, majd a sztori folytatásaként azt is, hogy a professzorok nekimentek az egyházi és a fideszes kontrollnak Egerben, és feltettük a kérdést, hogy mi legyen a Kossuth-díjjal.

A választások előtt rengeteg fiatal lány kezdett politikai tartalmakat gyártani a TikTokra. Sokan közülük arra számítottak, a választások után csökken a pörgés – aztán jött a Netflix-kormányzás, és most már miniszteri meghallgatásokat játszanak újra.

Videó

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

2024-ben még arról érdeklődtünk, tudják-e az emberek, ki a köztársasági elnök. Mivel most már ez talán kevésbé kérdés, ezúttal arra voltunk kíváncsiak, ki mit gondol, le kéne-e mondania Sulyoknak.

Pénzek

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa és a felesége, Várkonyi Andrea kuratóriumi elnök (b-j) a Mészáros Alapítvány IX. konferenciáján Balatonalmádiban 2025. augusztus 29-én. Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Foglalkoztunk azzal a héten, hogy nagyon kell sietnie a kormánynak, ha a Magyar Péter által bejelentett uniós források egészét le akarja hívni, és hogy jogalkotási rohamtempó és kreatív megoldások is szükségesek lehetnek majd. Írtunk arról, hogy Mészáros Lőrincé lett az egyik Orbán-bánya, bemutattuk, hogy tavaly brutális veszteséget hoztak össze a hazai akkugyárak, és hogy sok milliárd forint folyt át tavaly a fideszes kampány kulcscégein: volt, ahol közel 2 millió volt a havi átlagos bérköltség.

A magyar gazdaság két évtizede követett modellje már 2019-re kifulladt, azóta egy helyben toporgunk. Merre indulhatnak a következő években a magyar vállalatok? Hogyan tudják növelni a termelékenységüket? Stúdiónkban Uj Péter Szendrői Gáborral, a Concorde MB Partners ügyvezető partnerével beszélgetett.

Világ

Kikötő Csingtao városában, tavaly tavasszal Fotó: -/AFP

Ukrajnában élőben néztük meg, mit tudnak azok az elfogódrónok, amikért a fél világ sorban áll, felidéztük, hogy hiába próbálják kicsinálni az oroszok az örmény miniszterelnököt, csak segíteni tudnak neki a választások előtt, írtunk arról, hogy országos botrány lett Angliában abból, hogy nem a tettest, hanem az áldozatot bilincselték meg a rendőrök, előrevetítettük, hogy a kínai túltermelés miatt feszültebb időszak jöhet Brüsszel és Peking között, részletesen foglalkoztunk Elon Musk gigantikusra tervezett tőzsdére lépésével, és bemutattuk izraeli katonák beszámolóit a gázai és dél-libanoni háborúról.

Biodóm

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Tudtad, hogy Németh Szilárd megevett egy egész dinoszauruszt és a Városligetben hagyta a bőrét? És még nem is ez volt a legnagyobb felfedezésünk Magyarország legnagyobb félkész épületének bejárásán. Még 4 hét és te is megnézheted, mi épült a pénzedből.

Irodalom

Májusban jelent meg Urfi Péter első könyve, a Sansz, amely egyszerre idézi fel a covid időszakának sokszor már elfeledett történéseit és szól arról, hogy mit is jelent mindaz, amikor az embernél váratlanul agydaganatot diagnosztizálnak. A könyv bemutatóján a szerzővel beszélgettünk, és immár a Nem rossz könyvek podcastban is hallgatható.