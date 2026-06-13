Hétvégi olvasnivalók terhelő információkról, vébés esélyekről, nem irigyelt csodákról és az orbánizmus vastörvényéről

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét érdekesebb-fontosabb nagyobb anyagaival. Van másmilyen hírlevelünk is, itt lehet feliratkozni rájuk.
Ma jön a Fidesz-kongresszus, ahol eléggé össze kéne kapnia magát az egykori állampártnak, ha azt akarják, hogy legyen még visszaút. Ehhez képest azt látni, hogy Orbán leginkább csak a szélsőjobb felé tolódik: pár napja részletes cikkben mutattuk be, hogy ellenzékben ez várható tőle, hiszen ez az orbánizmus vastörvénye.
A héten két NAV-os vezető tanúvallomása alapján részletesen rekonstruáltuk, hogyan zajlott az Orbán-rendszer utolsó nagy nemzetközi botránya, az „aranykonvojügy”, és hogy hogyan dirigálta a lépéseket a TEK. És írtunk arról is, hogy egy birtokunkba került hangfelvétel szerint Radnai Márk embere, Hanzel Henrik Tóth Péter volt Tisza-kampányfőnökre nézve terhelő információkról tárgyalt egy Mi Hazánk- politikussal az év elején. Írtunk arról is, hogy nem állt le, sőt aktívan folyik az a NAV-os nyomozás, ami Rogán Antal találmányának előzményeit is vizsgálja.
Emellett videóriportban foglalkoztunk a kérdéssel, hogy lehet-e alkotmányos válság Sulyok leváltásából, megírtuk, hogy nem a polgármesterek fizetését kéne csökkenteni, hanem Rogán Cecíliáét, bemutattuk, hogy rengeteg pénzzel gyarapodtak még idén is a NER kegyeltjei, és azt a négy intézkedést, amivel Magyar Péterék nekimennek az eldugott NER-es ezermilliárdoknak.
Ott voltunk a külügyi bizottság ülésén, ahol Orbán Anita beszélt a magyar külpolitika céljairól, beszámoltunk arról, hogy a Tisza benyújtotta a törvényjavaslatot, amivel megszűnhet több közérdekű vagyonkezelő alapítvány, amibe a Fidesz nagyon sokat tett; kiderült, hogy Buda Péter szakmai vezetésért felelős pozícióba kerül Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó mellett, és eldőlt az is, hogy vége az MTVA-nak, valamint videós formában feldolgoztuk a hétfői parlamenti ülés elejét is, ahol a gyerekvédelemről volt szó.
És kiálltunk amellett is, hogy ha már úgyis rendszerváltás van meg minden, itt lenne az idő, hogy az augusztus 20-ai tűzijátékot végleg beszántsuk.
Az én dolgom, hogy ne történhessen olyan, hogy Magyarország amiatt bukik egy eurocentet is, mert valamilyen döntést nem hoztunk meg időben – mondta első miniszteri nagyinterjújában Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kijelentette, felperzselt földet örökölt Lázár Jánostól.
Nem az oroszok hetei ezek: megírtuk, hogy Putyin örményországi emberei is simán buktak a választásokon, a Qubiton Sz. Bíró Zoltán pedig azt, hogy Európa és Ukrajna egyre magabiztosabb, míg Moszkva győzelmi álmai egyre távolabbinak tűnnek. Bemutattuk emellett az észak-koreai gazdasági csodát is, amit nem irigyel senki a világon.
Elindult a világbajnokság, amin a közhiedelemmel ellentétben lesznek bőven normális időpontban is meccsek. Mi felvezetőként bemutattuk, hogy egyre több ország a diaszpórájából érkezőkből állít össze válogatottat, Szabó Christophe pedig interjúnkban beszélt az esélyek mellett arról is, hogy milyen vébé várja idén a csapatokat.
A képzőművész Schmied Andi a 0,01% közé beépülve tanulmányozta a szupergazdagok életvitelének egyik legbizarrabb szeletét: a lakatlan luxusingatlanokat. Az ebből inspirálódó Asset Town című kiállítás június 14-ig látogatható a Trafó Galériában. És beszélgettünk egyet Thomas Pynchon magyarul most megjelent gigantikus regényéről, az Ellenfénybenről is.
Alkotmányjogászokat kérdeztünk arról, leváltható-e jogállami eszközökkel a köztársasági elnök és a NER idején kinevezett többi közjogi méltóság. A helyzet pikantériája, hogy miután a Tisza megszerezte az alkotmányozó többséget, olyanok kezdtek a jogállamért aggódni, akik addig az illiberális államot hirdették.
Márciusban jelent meg magyarul Thomas Pynchon életművének eddigi legvaskosabb regénye, az Ellenfényben. A19. század végének globális kavarodásában játszódó regényről, a rejtőzködő Pynchonról és a lehetséges olvasási stratégiákról beszélgettünk Dragon Zoltánnal. Támogatott tartalom.
A magántőkealapok és a zártkörű befektetési alapok átláthatóbbá tétele érdekében nagyon fontos módosítások jönnek a pénzmosás elleni törvényben. A közpénzes tőkealapokban pedig nagyobb beleszólása lehet a dolgokba az államnak.
Tényező lehet Donald Trump és a politika a futball-világbajnokságon? Dobhat-e még nagyot Messi vagy Ronaldo? Miért Franciaország és Spanyolország tűnik a legnagyobb esélyesnek? Curacao okozhat meglepetést? Vb-felvezető Szabó Christophe újságíróval, az Omlett du fromage szerzőjével.
5 francia, 3 holland és 2-2 portugál, spanyol és belga válogatottnyi focista lesz ott az idei vébén. A 2022-ben elődöntős marokkóiak a hazacsábítás legnagyobb mesterei, de most már Curacaótól Irakig minden sok bevándorlót kibocsátó ország ezzel a taktikával játszik.
Borzalmas két hónap után tart tisztújító kongresszust a Fidesz. A mélyrepüléshez maguk is tevékenyen hozzájárultak, nincsenek vezérek, üzenet, szervezettség, önmagát bontja le a propaganda, abban is zavarodottak, amiben korábban jók voltak. Sorsdöntőbb összejövetelük talán még soha nem volt.
A Dél-Kaukázusban is kontraproduktívnak bizonyult az orosz hibrid háború. A Nyugat-barát miniszterelnök mindeközben már szívesen börtönbe csukná ellenfeleit.
Megszűnik több közérdekű vagyonkezelő alapítvány, amibe a Fidesz nagyon sokat tett. Nem csak anyagi értelemben – de persze úgy is. A lépéssel kastélyok, drága ingatlanok és több száz milliárd forintnyi részvénycsomag is visszakerül az államhoz. Néhánynak van esélye a túlélésre, szerényebb keretek között.
Mennyi közpénz jár egy vidéki polgármesternek? És a Győrbe igazoló francia kézilabdázónak? Melyiket mennyire kell megvágni, hogy Magyarország végre kevésbé korrupt ország, a magyar állam pedig olcsóbb legyen? Eldöntendő kérdések kormány és nép mézeshetei idején.
A Telekom 2015-ben egy összegben fizetett a találmányért, aminek Rogán az egyik szerzője, tudta meg a 444. Azaz nem az óriáscég állja évről évre a volt propagandaminiszter mostanra több mint 2 milliárdosra hízott feltalálói gázsiját. De ki és miből? Úgy tűnik, mind Rogánnak, mind a társainak lehet izgulni valójuk.
Az én dolgom, hogy ne történhessen olyan, hogy Magyarország amiatt bukik egy eurocentet is, mert valamilyen döntést nem hoztunk meg időben – mondta első miniszteri nagyinterjújában Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kijelentette, felperzselt földet örökölt Lázár Jánostól.
Még úgy is, hogy többen önmérsékletet tanúsítottak. Összesen közel 28 milliárddal szórták meg magukat, ám a leggazdagabb magyar ezúttal a dobogóra sem fért fel.
Miután az Ukrajna ellen indított villámháború kudarcba fulladt, szakértők szerint Putyin mostanra azt a lehetőséget is elszalasztotta, hogy megnyerje a felőrlő háborút. A legyőzhetetlen orosz medve mítosza immár a múlté.
Az Orbán-rendszer utolsó nagy nemzetközi botránya az „aranykonvojügy”. Orbán utasítására szinte az összes bűnüldöző szervet felhasználták az ukránellenes propaganda érdekében végrehajtott akcióhoz. Két NAV-os vezető tanúvallomása alapján rekonstruáltuk, hogyan zajlott a kapkodva összetákolt eljárás, és hogy hogyan dirigálta a lépéseket a TEK.
A bukott miniszterelnök ott folytatja, ahol kormányon abbahagyta: megállíthatatlanul robog a szélsőjobb felé, és ráfordul a Mi Hazánk szavazóira. Ellenzékben nem is tehet mást – ez az orbánizmus vastörvénye.
A külügyminiszter az augusztusra elkészülő külpolitikai stratégiáról, az ukrán–magyar megállapodásról és a nyugati kapcsolatok újjáépítéséről beszélt a külügyi bizottság előtt.
Az elmúlt években nagyot nőhetett az észak-koreai gazdaság, ez dél-koreai elemzők szerint sem puszta propaganda. De Kim Dzsongun rezsimje olyan árat fizet érte, amit más országok aligha adnának meg szívesen.
Egy magyar se fogja látni Új-Zélandot és Algériát, de a világbajnok Argentína két csoportmeccsét is a nézhetetlen idősávban rendezik. Anglia, Franciaország, Németország, Svájc és Bosznia szurkolói viszont már most felgyújthatják a nappalit örömükben. Vébénéző gájd.
A Tisza képviselői benyújtották az erre vonatkozó törvényjavaslatukat. Új cégekké alakulnak át a meglévők, új finanszírozási modell és nyílt pályázatok jönnek.
A képzőművész Schmied Andi a 0,01% közé beépülve tanulmányozta a szupergazdagok életvitelének egyik legbizarrabb szeletét: a lakatlan luxusingatlanokat. Az ebből inspirálódó Asset Town című kiállítás június 14-ig látogatható a Trafó Galériában.
Az orosz hibrid hadviselés szakértőjeként is ismert elemző azt írta, biztosítékot kapott, hogy a szektor pártpolitikától mentesen fog működni.
Mikor, ha nem most? A rendszerváltás újabb sürgetése.
Egy hangfelvétel szerint Radnai Márk embere, Hanzel Henrik Tóth Péter volt Tisza-kampányfőnökre nézve terhelő információkról tárgyalt egy Mi Hazánk- politikussal az év elején.
A gyermekvédelmi vita legerősebb pillanatai a parlamentben.