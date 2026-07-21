Államfőjelölésből Polgár-pukkasztás

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Magyar Péter szombaton még amellett tett hitet, hogy füstös szivarszobák helyett közösen döntsünk, majd vasárnap este már közölte, hogy hétfőn megkérdezi Polgár Juditot, akar-e ő lenni a köztársasági elnök. Még a Polgárt ajánló kiválóságok szerint is lehetne több jelölt a köztársasági elnöki posztra.
A kormányfő Polgár Judit nevének említése nélkül beszélt az államfői poszt jövőjéről és „tiszta lapról” a parlamentben. Bár Bujdosó Andrea azt mondta, Polgár Judit a legalkalmasabb államfőjelölt – sőt még Garri Kaszparov is kiállt mellette –, este a sakknagymester közölte: megtisztelő, de nem vállalja. „Sajnálom, ha az örömömből és a feltétlen bizodalmamból fakadó lelkesedésem okozta kommunikációs hibák hozzájárulhattak a kialakult helyzethez és a döntéséhez” – kommentálta a miniszterelnök az államfőválasztás körül kialakult helyzetet.
Magyar Péter a komoly felszólalása után második körben már elengedte magát az imprózásban a Parlamentben: Pócs János videós szemüvege, ex-SZDSZ-es fideszes, maffiafőnök Orbán, a Hír Tv 18 nézője és villámló szemekkel előadott „nem kell kiabálni”-szigor. Amikor a KDNP szóba hozta Karsai Dánielt, Magyar Péter feldúltan osztotta ki őket.
Orbán Balázs szerint közjogilag hibás lesz az új államfő megválasztása, ezért a döntései érvénytelenek lesznek, Havasi Bertalan pedig azt írta, „teljesen lényegtelen”, ki lesz a Tisza jelöltje.
Hányan szájalnak interaktivitásról meg a széles tömegek bevonásáról, és milyen kevesen hoznak létre valódi élő, közben sokszerzős alkotást: Orbánnak és Párkányi Raab Péternek azonban sikerült ez a 12 éve nem átadott német megszállási emlékművel.
Drágul az üzemanyag, többe kerül a benzin, mint a június végén kivezetett védett árak idején.
Az Irán által támogatott jemeni hútik tengeri blokádot jelentettek be Szaúd-Arábia ellen, ezzel új frontot nyitnak az Egyesült Államok ellen az Irán elleni háborújában, és a fenyegetést a Perzsa-öbölön túlra, a globális energiaellátásra és kereskedelemre is kiterjesztik.
Gyilkossági kísérlet miatt nyomoz a belga rendőrség, miután megtámadták a Katargate ügyön dolgozó felügyelőt, bár egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a munkája miatt támadtak rá a férfira.
Óriásbüntetést kapott az AliExpress az illegális termékek miatt: az EU 550 millió euróra bírságolta a kínai e-kereskedőt a jogellenes, nem biztonságos vagy hamisított termékekkel kapcsolatos magatartása miatt.
2078 embert ítéltek el 2025-ben terrorizmus vádjával Oroszországban, több százan kaptak több mint 15 évet, az elítélt „terroristák” száma megduplázódott 2024-hez képest.
Évtizedeken át Spanyolország volt az ország, ahol a legnagyobb különbség volt a klubcsapatok és a válogatott teljesítménye közt, három Európa-bajnoki, és most már két világbajnoki címmel viszont a 21. század legsikeresebb válogatottja a spanyol lett, miközben klubjaik, edzőik, játékosaik mindenhol, mindent megnyernek.
„Sajnálom, ha az örömömből és a feltétlen bizodalmamból fakadó lelkesedésem okozta kommunikációs hibák hozzájárulhattak a kialakult helyzethez és a döntéséhez” – kommentálta a miniszterelnök az államfőválasztás körül kialakult helyzetet.
Két vezető munkatárs szerződtetéséről számolt be az MTVA, Bogár Zsolt ugyancsak csatornaigazgató-helyettesi pozícióba érkezik.
Az Irán által támogatott jemeni hútik ezzel új frontot nyitnak az Egyesült Államok ellen az Irán elleni háborújában, és a fenyegetést a Perzsa-öbölön túlra, a globális energiaellátásra és kereskedelemre is kiterjesztik.
Élete megtiszteltetésének tartja, de nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét.
Kétszer elnyerte az Aranylabdát, minden idők egyik legjobb angol futballistájának tartják. 75 éves volt.
Christopher Nolan Odüsszeiája nagyszabású feldolgozása Homérosz klasszikusának. Ha nem is forradalmasítja a filmművészetet, azért jól van ez így.
„Karsai Dániel amikor alig tudott mozogni, beszélni, abban az állapotában is több volt a fejében, mint itt az egész frakciónak.”
Magyar Péter vasárnap posztolt arról, hogy a sakknagymestert kéri fel köztársasági elnöknek.
Magyar Péter szombaton még amellett tett hitet, hogy füstös szivarszobák helyett közösen döntsünk, majd vasárnap este már azt közölte, hogy hétfőn megkérdezi Polgár Juditot, akar-e ő lenni a köztársasági elnök.
Többek között az aranykonvoj ügy miatt.
Az ellenzék igyekezett lecsapni a parlamentben arra, hogy Magyar Péter egy nappal a társadalmi egyeztetés bejelentése után már meg is nevezte elnökjelöltjét. A miniszterelnök szerint ugyanakkor a Fidesz nevében felszólaló Bóka Jánoshoz képest Gulyás Gergely maga volt a hurrikán.
Havasi Bertalan pedig azt írta, „teljesen lényegtelen”, ki lesz a Tisza jelöltje. Magyar Péter tegnapi posztja az első reakciók alapján a saját politikai táborát is megosztja.
Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a munkája miatt támadtak rá a férfira.
A nicaraguai Daniel Ortega szerint az ellenzékiek „folyamatosan összeesküvéseket szőnek”, mert hatalomra akarnak kerülni. De ő ezt nem hagyja.
Megkérdeztük Kapu Tibort, Parti Nagy Lajost és Nagy Tímeát, hogyan állt össze a támogatói csapat. Többeket meglepett, hogy társadalmi egyeztetés helyett Magyar Péter már az első lépés után eredményt hirdetett.
Az Országgyűlés elnöke arra is kitért, hogy az indoklás nélküli hiányzásokat már nem tudja elfogadni, ezért bizonyos esetekben sor fog kerülni képviselői illetmény csökkentésre.
A Luminor Bank megvásárlásával az OTP eddigi 11 országos jelenléte 14-re bővül.
Az új szabály július 21-én lép életbe.
Szerinte akik azt mondják, jogásznak, közgazdásznak kell lennie az elnöknek, azok nem értik, miért jött létre a Tisza, és mi történt április 12-én.
Keir Starmer hétfőn benyújtotta lemondását, amit III. Károly király elfogadott.
Évtizedeken át Spanyolország volt az ország, ahol a legnagyobb különbség volt a klubcsapatok és a válogatott teljesítménye közt. Három Európa-bajnoki, és most már két világbajnoki címmel viszont a 21. század legsikeresebb válogatottja a spanyol lett, miközben klubjaik, edzőik, játékosaik mindenhol, mindent megnyernek.
Az első hétvégén már 264 millió dolláros bevételt hozott.
Pócs videós szemüvege, ex-SZDSZ-es fideszes, maffiafőnök Orbán, a HírTv 18 nézője, és villámló szemekkel előadott „nem kell kiabálni” szigor.
Hányan szájalnak interaktivitásról meg a széles tömegek bevonásáról, és milyen kevesen hoznak létre valódi élő, közben sokszerzős alkotást! Orbánnak és Párkányi Raab Péternek azonban sikerült ez a német megszállási emlékművel.
A győri közgyűlés egyhangúlag megszavazta.
Az Európai Unió 550 millió euróra bírságolta a kínai e-kereskedőt a jogellenes, nem biztonságos vagy hamisított termékekkel kapcsolatos magatartása miatt.
Június végén vezették ki őket.
Az utóbbi időben több, főként fiatal felhasználókat érintő rollerbaleset történt az országban. Az e-roller használatának szigorítása Magyarországon is felmerült már.
A hidegfront levitte 30 fok alá a hőmérsékletet.
Javier Milei azt írta, hogy az ünneplés időpontjáról a válogatott játékosai és a szakmai stáb dönt.
Kiemelkedő intellektuális képessége egyértelmű, világszerte ismert, Magyarországot a világban is kiválóan képviselné – mondta a korábbi sakkvilágbajnok Polgár Juditról.
A belga kormány szerint Izrael már régen túl van „a jogos önvédelem stádiumán” a 2023. október 7-i támadások után kezdett katonai műveletekkel.
Lionel Scaloni elismerte, hogy Spanyolország megérdemelten nyerte meg a világbajnoki döntőt, majd a sajtótájékoztatón elérzékenyülve arról beszélt, nem tudja, folytatja-e az argentin válogatott élén.
Rendszerváltás helyett: drogos ország közmédiázik, és milliárdokat fizet az NB I.-es közvetítésekért. OJD, a rendszer egyik csúcsteljesítménye. Hova tűnt Semjén Zsolt? A tinik között is hódít az autós üldözés. Az átigazolási szezon sztárja.