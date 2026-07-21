Államfőjelölésből Polgár-pukkasztás

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GYALOGKIRÁLY

Magyar Péter szombaton még amellett tett hitet, hogy füstös szivarszobák helyett közösen döntsünk, majd vasárnap este már közölte, hogy hétfőn megkérdezi Polgár Juditot, akar-e ő lenni a köztársasági elnök. Még a Polgárt ajánló kiválóságok szerint is lehetne több jelölt a köztársasági elnöki posztra.

Polgár Judit és Magyar Péter

A kormányfő Polgár Judit nevének említése nélkül beszélt az államfői poszt jövőjéről és „tiszta lapról” a parlamentben. Bár Bujdosó Andrea azt mondta, Polgár Judit a legalkalmasabb államfőjelölt – sőt még Garri Kaszparov is kiállt mellette –, este a sakknagymester közölte: megtisztelő, de nem vállalja. „Sajnálom, ha az örömömből és a feltétlen bizodalmamból fakadó lelkesedésem okozta kommunikációs hibák hozzájárulhattak a kialakult helyzethez és a döntéséhez” – kommentálta a miniszterelnök az államfőválasztás körül kialakult helyzetet.

ORSZÁGGYŰLÉS

Magyar Péter a komoly felszólalása után második körben már elengedte magát az imprózásban a Parlamentben: Pócs János videós szemüvege, ex-SZDSZ-es fideszes, maffiafőnök Orbán, a Hír Tv 18 nézője és villámló szemekkel előadott „nem kell kiabálni”-szigor. Amikor a KDNP szóba hozta Karsai Dánielt, Magyar Péter feldúltan osztotta ki őket.

Fotó: Németh Dániel/444

Videós összeállítást készítettünk a vita legerősebb pillanataiból.

OBSTRUKCIÓ

Orbán Balázs szerint közjogilag hibás lesz az új államfő megválasztása, ezért a döntései érvénytelenek lesznek, Havasi Bertalan pedig azt írta, „teljesen lényegtelen”, ki lesz a Tisza jelöltje.

Fotó: Németh Dániel/444

Az ukrán pénzszállítók ügyvédei a legfőbb ügyész hivatalvesztését kérik Forsthoffer Ágnestől többek között az aranykonvoj ügy miatt.

Forsthoffer szerint ősszel szükség lesz a házszabály finomhangolására.

DRÁMA

Hányan szájalnak interaktivitásról meg a széles tömegek bevonásáról, és milyen kevesen hoznak létre valódi élő, közben sokszerzős alkotást: Orbánnak és Párkányi Raab Péternek azonban sikerült ez a 12 éve nem átadott német megszállási emlékművel.

Fotó: Ács Dániel/444

Jól nézik az Odüsszeiát (amiről itt írtam), az első hétvégén már 264 millió dolláros bevételt hozott.

Megjelent a legutóbbi Borízű hang ingyenes verziója.

GAZDASÁG

Drágul az üzemanyag, többe kerül a benzin, mint a június végén kivezetett védett árak idején.

Illusztráció: KWstudio - stock.adobe.com

Győr polgármestere alkotmányjogi panaszt nyújt be a szolidaritási adó miatt, a győri közgyűlés egyhangúlag megszavazta.

Magyari Péter a Kossuth rádió főszerkesztő-helyettese lesz.

Az OTP megveszi a Baltikum harmadik legnagyobb bankját.

INTERNATIONAL

Az Irán által támogatott jemeni hútik tengeri blokádot jelentettek be Szaúd-Arábia ellen, ezzel új frontot nyitnak az Egyesült Államok ellen az Irán elleni háborújában, és a fenyegetést a Perzsa-öbölön túlra, a globális energiaellátásra és kereskedelemre is kiterjesztik.

Fotó: MOHAMMED HAMOUD/Anadolu via AFP

Gyilkossági kísérlet miatt nyomoz a belga rendőrség, miután megtámadták a Katargate ügyön dolgozó felügyelőt, bár egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a munkája miatt támadtak rá a férfira.

Óriásbüntetést kapott az AliExpress az illegális termékek miatt: az EU 550 millió euróra bírságolta a kínai e-kereskedőt a jogellenes, nem biztonságos vagy hamisított termékekkel kapcsolatos magatartása miatt.

A 2007 óta hatalmon lévő nicaraguai elnök, Daniel Ortega szerint az ellenzékiek „folyamatosan összeesküvéseket szőnek”, mert hatalomra akarnak kerülni, de ő ezt nem hagyja.

Belgium betiltja a megszállt területeken létesült izraeli telepekről származó termékek importját.

Görögországban eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől.

Most már tényleg lemondott a brit miniszterelnök.

Teszttel kell bizonyítaniuk a teniszezőnőknek, hogy nők, különben nem indulhatnak a WTA-versenyeken.

RUSZKIJ MIR

2078 embert ítéltek el 2025-ben terrorizmus vádjával Oroszországban, több százan kaptak több mint 15 évet, az elítélt „terroristák” száma megduplázódott 2024-hez képest.

Gabonaszállító teherhajót ért orosz támadás Odessza partjainál, többen meghaltak.

A bissau-guineai zászló alatt hajózó török tulajdonú gabonaszállító teherhajó, amit Odessza közelében ért orosz támadás, tíz halálos áldozatot követelve. Fotó: Antonina Semenova

LABDARÚGÁS

Évtizedeken át Spanyolország volt az ország, ahol a legnagyobb különbség volt a klubcsapatok és a válogatott teljesítménye közt, három Európa-bajnoki, és most már két világbajnoki címmel viszont a 21. század legsikeresebb válogatottja a spanyol lett, miközben klubjaik, edzőik, játékosaik mindenhol, mindent megnyernek.