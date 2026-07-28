Herszoni méhész, budapesti inkasszó

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Szégyen, szégyen, szégyen, önök sajnálatot nem érdemelnek – Magyar Péter beleszállt a parlamentben a Fideszbe Orbán tusványosi beszéde miatt. Bóka János bemutatkozó frakcióvezetőként azt mondta, hogy Magyar legbelül, mélyen, az ő székében szeretne ülni. „Nem igazán szerettek ott engem, mint ahogy a Fideszben sem” – mondta egy ponton Magyar.
A miniszterelnök Hankó Balázsnak is beszólt: „Hogy van képe itt ülni, mikor minden közeli munkatársát elvitték a rendőrök? Nem kéne kitálalni, megvédeni a volt munkatársait?” Hankó megszakított beszéde alatt kivonult a Fidesz-KDNP az ülésteremből, a tiszások vastapsa volt az aláfestő zene. A Fidesz koncepciós eljárásról és példátlan szómegvonásról beszélt az eset után – rendkívüli ülést tartott a házbizottság az ellenzék kérésére.
A Medián szerint 3-5 százalékkal csökkent a Tisza támogatottsága, miközben a Mi Hazánké nagyot nőtt. A Tisza által jelölt nyerte a békéscsabai időközit, a Fidesz nem is indított saját jelöltet.
A választás előtti két hónapban három irodaház-vásárlási szerződést is kötött Garancsiékkal az állam, összesen csaknem 120 milliárd forintért – az egyiket, egy 30 milliárdosat csak 11 nappal a választások előtt. Adatigényléssel megkaptuk a 600 milliárdos állami irodaház-vásárlások dokumentumait. A Tiborcz-féle zuglói irodaházak ügye már a 2022-es választások előtt elkezdődött, Balázs Attila 2023 húsvétjára kapott 244 milliárdos szerződést. Az állam jogászai jórészt Nagy Márton testvérének régi csapatából kerültek ki.
Augusztus közepén tér vissza a „pártatlan hírszolgáltatás” a közmédiára. Átjátsszák egy RMDSZ-es politikusnak az anyaországi közpénzből létrehozott erdélyi Fidesz-médiát. Valótlan adatközlés miatt Tarr Zoltán visszavont két, Pataky Attila előadásaira megítélt NKA-támogatást. Az ügyészség megerősítette, hogy tényleg foglaltak le szervereket a Fidesz-frakciónál. Két Balásy-céggel szemben megszüntette a végrehajtást a NAV. Hajdu János védője nagyon nem örült annak, amit Orbán az aranykonvojügyről és az ex-TEK-vezérről mondott a tusványosi beszédében.
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A herszoni méhész a csípésektől nem fél, a drónoktól annál inkább – a jó akácosok a Dnyipro megközelíthetetlen túloldalán vannak, az utánfutóján mostanra pedig már nincs olyan négyzetméter, ahol ne lennének repesz ütötte lyukak, repedések.
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Borízű hang #280: Bede Márton vállalja. Nyíltlevélreneszánsz. Orbán János Dénes vs. Kylian Mbappé. Cucurella a 12. kerületben. A Sex Pistols-karaoke (konyókrityó). Rendőrállam-revival. Stravinszkíj: Manók tánca.
A román médiahatóság engedélyezte, hogy Radu Morar, a Budapesten élő román médiamágnás és horgászbefektető eladja az erdélyi magyar médiát kontrolláló cégét Turós Lórándnak, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetőjének. Az RMDSZ lenyúlhatja az anyaországi pénzből épített erdélyi KESMA-t.
Ez még a szolidaritási hozzájárulás tavaly decemberi részlete.
Magyar az ülésteremben sétált oda Takács üres padjához, és elvett két papírt. A kormányfő közölte, hogy nem a fideszes politikus jegyzeteit, hanem azokat az ajándékokat, amiket korábban ő tett oda.
Az egyiket, egy 30 milliárdosat csak 11 nappal a választások előtt. Adatigényléssel megkaptuk a 600 milliárdos állami irodaház-vásárlások dokumentumait. A Tiborcz-féle zuglói irodaházak ügye már a 2022-es választások előtt elkezdődött, Balázs Attila 2023 húsvétjára kapott 244 milliárdos szerződést. Az állam jogászai jórészt Nagy Márton testvérének régi csapatából kerültek ki.
A miniszter szerint a két érintett cégnek összesen 250 millió forintot kell visszafizetnie, miután az ideiglenes kollégium támogatásainak felülvizsgálata során újabb szabálytalanságokra bukkantak.
A Fidesz nem is indított saját jelöltet.
Takács Péter pólós-kötényes ajándékcsomagot kapott Magyartól, de Bóka János, Tuzson Bence és Pócs János is a kormányfő célkeresztjébe került.
Kivonultak, majd tájékoztatót tartottak.
Ukrán csapások értek orosz területeket is, a támadásoknak a hatóságok szerint mindkét oldalon vannak halálos áldozatai és sebesültjei.
Az ügyvéd szerint „nehezíti az objektív igazság feltárását”.
Összeül a Fidesz Tusnádfürdőn, és azon töprengenek, hogy a magyar emberek miért nem szeretik önöket? Azért, mert ellopták a pénzüket, kilopták a szemüket, mondta a kormányfő, hozzátéve: „az igazságot, akár tetszik önöknek, akár nem, az egész ország meg fogja ismerni”.
Augusztus 1-jén és 8-án is vezetett sétán lehet részt venni a Sándor-palotában. A program ingyenes, csak regisztrálni kell.
A hétvégén szünetelt a háború, fogyóban az amerikai készletek.
A kormányfőnek Toroczkai László tett fel kérdéseket egy korábbi állásáról és egy Varga Judittal közös lakásáról, mind a két témában tartogatott érdekességet Magyar válasza.
Elég hangosan nevette ki Magyar.
Adongo meseszerűen került az USA-ba, most az ICE vitte el illegális tartózkodás miatt.
Az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök szerint ő csak igyekszik betartatni a házszabályokat, amikor megvonja a szót egy képviselőtől.
Ez már a második szerverlefoglalás volt az NKA-botrány nyomozásához kapcsolódóan.
Mindezek mellé még „hatalmas anyagi támogatást” is ígért a kínai cégnek az Orbán-kormány külgazdasági és külügyminisztériuma.
Dolgoznak az őszi műsorstruktúrán is, a közmédia közleménye szerint csaknem 100 műsor tér vissza ősztől a képernyőre.
Szinte már nincs parlament anélkül, hogy ne szabadulnának el a dolgok.
A méhész szerint a jó akácosok a Dnyipro megközelíthetetlen túloldalán vannak, az utánfutóján mostanra pedig már nincs olyan négyzetméter, ahol ne lennének repesz ütötte lyukak, repedések.
A hatóságok részlegesen feloldhatták a bankszámlák zárolását, így a vállalatok hozzáférhettek bevételeik egy részéhez, és rendezhették tartozásaikat.
Az ukrán csapásoktól félve azonban ezt csak online tudta előadni az orosz haditengerészeknek.
Bede Márton vállalja. Nyíltlevélreneszánsz. Orbán János Dénes vs. Kylian Mbappé. Cucurella a 12. kerületben. A Sex Pistols-karaoke (konyókrityó). Rendőrállam-revival. Stravinszkíj: Manók tánca.
Az 54 éves Sonnevend Pál az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, elismert alkotmány- és nemzetközi jogász. Dolgozott az Alkotmánybíróságon Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket.
A kormányfő szerint Orbán egyre zavarosabb politikai delíriumban magyarázza a saját vereségét, az ellenzék szerint Magyar nem érti Tusványost.
3-5 százalékos visszaesés a kormánypártnál, nagyot nőtt a Mi Hazánk.