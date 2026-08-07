Sok hő (hú!) semmiért

Tetőzés utáni, forró reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt nap legfontosabb cikkeivel, híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

HŐSÉG

Orbán Anita több vizet kért a Dunába, a szlovákok azt válaszolták, majd adnak, ha esik. Szerencsére mától nincs szükség az önkéntes fogyasztáscsökkentésre.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Az Orbán-kormány az utolsó fillérig kiszívta a profitot a Paksi Atomerőműből: egy szakértő szerint az ország legnagyobb villamosenergia-termelője „most itt áll pénz nélkül, letolt gatyával”. Magyar Péter szerint Orbánék tudták, hogy az energiarendszer az összedőlés szélén áll, mégsem tettek semmit.

Hiába terjed az elmélet a Facebookon, szakértők szerint a vízlépcsők nem képesek tartósan visszatartani a folyó vizét, a medermélyülésben ugyanakkor lehet szerepük.

Gajdos László videóban mondta el, hogy a fideszesek vádjaival ellentétben nem ment szabadságra a vízügyért felelős államtitkára.

Kipróbáltuk a paksi szükségzuhanyzót, amit csak vészhelyzetben nyitnak meg.

És van egy ősrégi és fölöttébb kellemes védekezés a hőség ellen: a szieszta.

BELFÖLD

Kis magyar Kalinyingrád: a sátoraljaújhelyi Géza csak Szlovákián keresztül tud beautózni a városba.

Tóth Géza a lezárt hídnál Fotó: Németh Dániel/444

Számos furcsaság van öt, fideszes kötődésű civil szervezet NKA-s pályázatai körül: nemcsak a békemenetre bérelt buszt finanszírozták közpénzből, de a pályázatok elszámolását is egy olyan önkormányzati cégnél dolgozó személy készítette el, akinek hivatalosan semmi köze a szervezetekhez, amelyeknek egyébként szinte sehol sincs nyomuk.

A júliusi parlamenti hiányzások miatt Lázár János, Szijjártó Péter, Orbán Balázs, Pócs János és Hankó Balázs kapott kevesebb fizetést.

Már szombaton szavaz a Tisza-frakció arról, kit jelöl köztársasági elnöknek.

Molnár Áron szerint egy AI-generált könyvtáros alapján terjeszthette róla a Fidesz, hogy kapott 461 milliót.

„Szerbia” feliratú matricákkal ragasztották tele Radnóti Miklós szobrát Borban, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács feljelentést tett.

Visszamentek a kassai bádoggettóba a Szalonnára költözött családok.

GAZDASÁG

2010-ben az árak az uniós átlag 59%-án álltak, a bérek a 32%-án, ehhez képest a GKI elemzése szerint a 16 évig tartó Orbán-korszak alatt az árak 72%-ra, a bérek 49%-ra emelkedtek.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Négy éve nem volt ilyen a magyar iparban, egymás után a negyedik hónapban nőtt a termelés.

Viszont a június az év leggyengébb hónapját hozta a boltokba.

A HM cége 800 millióért kötött szerződéseket a Lounge Eventtel, a miniszter feljelentést tett.

Megmarad a Klebelsberg Központ, de oktatásfejlesztési háttérintézménnyé alakítják át.

Csodás verset írtak arról, hogy miért csak 3 lépcsője van az eredeti 4 helyett az újjáépített lovardának a Várban.

KÜLFÖLD

A keménykedő Európának Ceuta csak ürügy volt, a különutasság miatt vették össztűz alá Spanyolországot.

Fotó: JORGE GUERRERO/AFP

Infantino sajnálja a hibákat, és marad a FIFA elnöke, a válságtanácskozáson mindenki beállt mögé – az UEFA viszont fenntartja a bojkottfenyegetését, garanciákat vár a FIFA-tól, hogy soha többé ne fordulhasson elő a vb kiárusításához hasonló kísérlet.