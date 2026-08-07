Sok hő (hú!) semmiért

Tetőzés utáni, forró reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt nap legfontosabb cikkeivel, híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Orbán Anita több vizet kért a Dunába, a szlovákok azt válaszolták, majd adnak, ha esik. Szerencsére mától nincs szükség az önkéntes fogyasztáscsökkentésre.
Az Orbán-kormány az utolsó fillérig kiszívta a profitot a Paksi Atomerőműből: egy szakértő szerint az ország legnagyobb villamosenergia-termelője „most itt áll pénz nélkül, letolt gatyával”. Magyar Péter szerint Orbánék tudták, hogy az energiarendszer az összedőlés szélén áll, mégsem tettek semmit.
Kis magyar Kalinyingrád: a sátoraljaújhelyi Géza csak Szlovákián keresztül tud beautózni a városba.
Számos furcsaság van öt, fideszes kötődésű civil szervezet NKA-s pályázatai körül: nemcsak a békemenetre bérelt buszt finanszírozták közpénzből, de a pályázatok elszámolását is egy olyan önkormányzati cégnél dolgozó személy készítette el, akinek hivatalosan semmi köze a szervezetekhez, amelyeknek egyébként szinte sehol sincs nyomuk.
A júliusi parlamenti hiányzások miatt Lázár János, Szijjártó Péter, Orbán Balázs, Pócs János és Hankó Balázs kapott kevesebb fizetést.
2010-ben az árak az uniós átlag 59%-án álltak, a bérek a 32%-án, ehhez képest a GKI elemzése szerint a 16 évig tartó Orbán-korszak alatt az árak 72%-ra, a bérek 49%-ra emelkedtek.
A keménykedő Európának Ceuta csak ürügy volt, a különutasság miatt vették össztűz alá Spanyolországot.
Infantino sajnálja a hibákat, és marad a FIFA elnöke, a válságtanácskozáson mindenki beállt mögé – az UEFA viszont fenntartja a bojkottfenyegetését, garanciákat vár a FIFA-tól, hogy soha többé ne fordulhasson elő a vb kiárusításához hasonló kísérlet.
Az EU-tagállamok elismerték Spanyolország gyors és hatékony fellépését a ceutai válság kezelésében, de akkor miért viselkedett a Spanyolország menekültpolitikáját levélben bíráló 22 tagállam úgy, mintha leégett volna a fél kontinens? Ha a konfliktus nem a konkrét ceutai esetről szól, akkor mégis miről?
A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács feljelentést tett.
Egy szakértő szerint az ország legnagyobb villamosenergia-termelője „most itt áll pénz nélkül, letolt gatyával.”
Mikortól nincs lépcső? Ha egy fokot kiveszünk, még az? És ha kettőt? Mit mond Zénó paradoxona?
Az amerikai elnök a sajtóban megjelent információkra reagált.
Mióta lezárták a háza melletti hidat, a 72 éves Tóth Géza csak jelentős kerülővel tud bemenni Sátoraljaújhelyre. Jelenleg valószínűleg ő az egyetlen az országban, aki egy egyszemélyes exklávéban él. Az önkormányzatnak nincs pénze a híd felújítására, így egyelőre kevés az esély a probléma megoldására.
Számos furcsaság van öt, fideszes kötődésű civil szervezet NKA-s pályázatai körül. Nemcsak a békemenetre bérelt buszt finanszírozták közpénzből, de a pályázatok elszámolását is egy olyan önkormányzati cégnél dolgozó személy készítette el, akinek hivatalosan semmi köze a szervezetekhez, amelyeknek egyébként szinte sehol sincs nyomuk.
A válságtanácskozáson mindenki beállt mögé.
A paksi lakótelepen élők többsége értékeli az önkormányzat erőfeszítését, de máshogy oldaná meg a tisztálkodást, ha az utolsó blokk leállása után melegvíz nélkül maradnának. Helyszíni riportunk Paksról, ahol márciusban még a honvédség gyorsnaszályai védtek az ukrán beavatkozástól.
Méghogy az emberek nem járnak moziba!
A tankerületek élére pedig új vezetőket választanak.
Miután az MTI helyreigazította a Fideszt, Molnár Áron előállt egy videóval.
A nemzetközi kötelezettségeket addig is teljesítik természetesen.
Garanciákat várnak a FIFA-tól, hogy soha többé ne fordulhasson elő a vb kiárusításához hasonló kísérlet.
Két országra szóló botrány lett az áttelepülésükből.
2010-ben az árak az uniós átlag 59%-án álltak, a bérek a 32%-án. Ehhez képest a 16 évig tartó Orbán-korszak alatt az árak 72%-ra, a bérek 49%-ra emelkedtek a GKI elemzése szerint.
Hogy ki lesz a jelölt, arról továbbra sem mondanak semmit.
A Duna már 9 centire van a vasárnapi mélypontjától.
Pócs és Hankó fizetését ráadásul a hiányzásaiknál nagyobb arányban csökkentették.
Az oroszok azt állítják, hogy 600 ukrán drónt lőttek ki az éjjel.
A miniszterelnök szerint a lakosság megvédte az ország energiabiztonságát.
Hiába terjed az elmélet a Facebookon, a Lakmusznak nyilatkozó szakértők szerint a vízlépcsők nem képesek tartósan visszatartani a folyó vizét. A medermélyülésben ugyanakkor lehet szerepük.
A miniszterelnök az előző kormány egyik, 2022-es előterjesztésére hivatkozott.
2022 óta szinte folyamatos volt a lejtmenet.
Ennél kisebb növekedést még nem regisztrált a forgalomban a KSH az idén.
A hőhullámok alatt az utcán jövő-menő nyaralóknak erősen ajánlott a mediterrán módi, a szabadban dolgozóknak meg egyenesen muszáj lenne megadni a lehetőséget az ebéd utáni pihenésre.
Ruszin-Szendi szerint hűtlen kezelés vagy csalás gyanúja merülhet fel.
Csak ment volna.