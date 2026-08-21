Ünnep, techno, Lázár

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele megdőlt hőségrekord és augusztus 20-a után. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.
Csütörtök az államalapítás ünnepe volt, egyben az első nemzeti ünnep a Tisza kormányzása alatt: Magyar Péter az egy napja hivatalba lépett köztársasági elnök, Baka András társaságában adott át állami díjakat, többek között Cserhalmi György, L. Ritók Nóra és a Vidéki Prókátor, azaz Fülöp Botond is a díjazottak között volt. Magyar innen a Tisza Szigetek találkozójára ment tovább, ahova nem engedték be a sajtót, és ahol arról beszélt, hogy a kampánynál is nehezebb feladat következik számukra: megakadályozni, hogy létrejöhessen egy olyan hatalom, mint 2026 előtt. Innen videóriporttal is jelentkeztünk, melyben az érkező tiszás politikusokat is kérdeztük arról, hogy mi vár a Tisza Szigetekre.
Újraindult tegnap a köztévé is, és mint írtuk, olyan volt, mintha teljesen elvesztették volna a fonalat, miután Magyar is beszállt az élőzésbe. A Fidesz nem tartott rendezvényt, kivéve a párt józsefvárosi irodáját, ahol a legtöbben Ferencz Orsolyát szidták. Ferencz amúgy épp csütörtökön újabb videóval jelentkezett, Navracsics Tibor oldalán állt ki a harmadik út mellett.
A nap legfontosabb fideszes híre az volt, hogy délután Lázár János is bejelentette, lemond parlamenti mandátumáról. Ja és Orbán Viktor közel egy hónap után posztolt újra a Facebookjára.
Az állami ünnepségsorozat méretes bulival zárult a Kossuth téren, innen pedig galériával jelentkeztünk ma reggelre, de írtunk a szerda esti basszusbuliról is a Műegyetem rakparton, amit a város jelentős részéből lehetett hallani, sokak nem nagy örömére.
Sok minden történt tegnap a világban, a nap folyamán beszámoltunk arról, hogy
A lengyel miniszterelnök következetesen ellenzi a gázvezeték megsemmisítésével vádolt ukránokkal szembeni eljárást.
Még Kőbányán is lehetett hallani a Műegyetem rakparti bulit, amit sokan élveztek, sokan viszont nem.
Újpesten 37,5 fokot mértek, Kecskeméten pedig ugyanannyit, mint az előző, 2000-es méréskor.
Ben-Gvir büszkén mutatta be, hogy az áldozatok családtagjai a helyszínen nézhetik meg az akasztásokat.
Akik ennek a kampánynak az alakítói voltunk, mindannyian viseljük a felelősséget a vereségért - írja a volt miniszter, aki 25 év után távozik a parlamentből. A Fidesz kampányának három fő arca, Orbán, Lázár és Szijjártó közül így már egyikük sem lesz az országgyűlés tagja.
Navracsics a polgári demokraták nevében pártoktól független beszélgetést kezdeményez a jövőről és az elmúlt száz nap, tizenhat év és harminchat év tanulságáról.
Baka András első államfőként elmondott beszéde helyett előbb Komáromba kapcsoltak, aztán a Tisza-szigetek készülő rendezvényére.
A Tisza Szigetek tagjai közül sokan úgy érezték, hogy magukra hagyták őket a választások után. Magyar Péterék most megpróbálják felrázni a mozgalmat.
Újra kell definiálnunk a szigetek szerepét – üzente a miniszterelnök, aki szerint közben fontos, hogy ne azért kerüljenek emberek kormányzati pozíciókba, mert aktivistáskodtak. Helyszíni riport a Tisza-szigetek találkozójának kordonjai mellől.
Etikai eljárások, 200 milliós támogatás a szigeteknek, új országos vezetőség, iroda és ifjúsági szervezet – néhány azok közül az újítások közül, amiket Magyar Péter jelentett be a kampányban fontos szerepet játszó Tisza Szigetek találkozóján.
Egy videoklipet posztolt az ünnep alkalmából a nyaraló ex-kormányfő, sok hozzáadott érték nem volt a bejegyzésben.
Amerikai és orosz DJ-k tartottak a Műegyetem rakparton hatalmas technopartit, amit megdöbbentő távolságból is lehetett hallani.
Be is ismerte, hogy az emberek a saját tapasztalataik alapján hoznak döntéseket. Ez a helyi közösségnek annyira nem tetszett.
Az orosz hadsereg drónokkal és rakétákkal támadta az ukrán fővárost az éjjel, lakóházak és középületek is megrongálódtak.
Állami diszkóval ünnepelte augusztus 20-át a nemzet a Kossuth téren. DJ Miniszterelnök most nem pörgette a lemezeket, de a bulizókat azért nem hagyta magára.
TeleSporttal és Bősze Ádám arcával indult újra a köztévé augusztus 20-án – percről percre követjük az új közmédia első pillanatait és ünnepi műsorát.
A nyolcadik kerület szívében, a Golgota téren találtunk olyan augusztus 20-i rendezvényt, amelyet nyíltan a helyi Fidesz szervezett. A megfogyatkozott, belső széthúzástól sem mentes közösség itt izzadta végig a kenyérszentelést, amit a korábban Sára Botond mellett kiálló pap vezényelt.
Az USA gazdasági büntetőintézkedésekkel fogja sújtani mindazokat az országokat, amelyek segítik Iránt vagy üzletelnek az országgal.