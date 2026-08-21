Ünnep, techno, Lázár

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Az élet itthon

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Csütörtök az államalapítás ünnepe volt, egyben az első nemzeti ünnep a Tisza kormányzása alatt: Magyar Péter az egy napja hivatalba lépett köztársasági elnök, Baka András társaságában adott át állami díjakat, többek között Cserhalmi György, L. Ritók Nóra és a Vidéki Prókátor, azaz Fülöp Botond is a díjazottak között volt. Magyar innen a Tisza Szigetek találkozójára ment tovább, ahova nem engedték be a sajtót, és ahol arról beszélt, hogy a kampánynál is nehezebb feladat következik számukra: megakadályozni, hogy létrejöhessen egy olyan hatalom, mint 2026 előtt. Innen videóriporttal is jelentkeztünk, melyben az érkező tiszás politikusokat is kérdeztük arról, hogy mi vár a Tisza Szigetekre.

Újraindult tegnap a köztévé is, és mint írtuk, olyan volt, mintha teljesen elvesztették volna a fonalat, miután Magyar is beszállt az élőzésbe. A Fidesz nem tartott rendezvényt, kivéve a párt józsefvárosi irodáját, ahol a legtöbben Ferencz Orsolyát szidták. Ferencz amúgy épp csütörtökön újabb videóval jelentkezett, Navracsics Tibor oldalán állt ki a harmadik út mellett.

A nap legfontosabb fideszes híre az volt, hogy délután Lázár János is bejelentette, lemond parlamenti mandátumáról. Ja és Orbán Viktor közel egy hónap után posztolt újra a Facebookjára.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az állami ünnepségsorozat méretes bulival zárult a Kossuth téren, innen pedig galériával jelentkeztünk ma reggelre, de írtunk a szerda esti basszusbuliról is a Műegyetem rakparton, amit a város jelentős részéből lehetett hallani, sokak nem nagy örömére.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Sok minden történt tegnap a világban, a nap folyamán beszámoltunk arról, hogy