Hipertrollkodás és banánköztársaság

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Esett egy kis eső, és azonnal lopni kezdték a vizet a mátrai patakból. A rövidke Toka-patak Gyöngyöshöz közeli szakaszán több helyen buheravízlépcsőket építettek a gazdálkodók. Aki felkérdezi őket, azt agresszívan fogadják. A jelenség illegális és mindenkit megkárosít a víztolvajon kívül.
Az Orbán-rendszerre volt egy csomó szavunk, de arra is van már jó pár, ahogy Magyar Péter csinálja: hiperrealitás, hiperpolitika, ubikvitás, Új Őszinteség, influenszerpolitika, cosplay. Egyelőre úgy tűnik, importálnunk kell hozzá a szavakat.
Lezárult a NER újabb fejezete, Polt Péter távozott az Alkotmánybíróságról. Ruff Bálinthoz került a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok egy része. Rainer M. János elnökletével megalakult az ügynökakták titkosítását felülvizsgáló bizottság. Kármán András kinevezte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő új vezetőjét, akinek 1284 milliárd forinttal kezdődik a munkája.
5244 milliárddal több kiadás, 2352 milliárddal több bevétel, bő 7000 milliárdos lyuk a Tisza-kormány új költségvetésében. Eladási hullám és pánikhangulat a világ kötvénypiacain, a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott szinteken a hozamok.
Egy rejtőzködő európai vevő 2022-ben megvett egy floridai luxusvillát. Az ingatlan mögötti céghálóban felbukkan egy Szamosfalvi József nevű tanácsadó-lobbista, aki a Duna Aszfaltnak is dolgozik, és akin keresztül eljutottunk az amerikai Duna Asphaltig. Érdekes egybeesés: a villa közelébe rengetegszer repültek a Szíjj Lászlóhoz köthető magánjetek.
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Épülhet olajból banánköztársaság? Venezuelában most kiderül. Nyolc hónappal az ország diktátorának elrablása után Trumpék megszerezték a venezuelai olajkincs jó részét. Az amerikai és a venezuelai kleptokráciák haszonélvezőin kívül ez senkinek nem tetszik, ráadásul a terv megvalósíthatóságával is vannak gondok.
Már napközben is órákon át támadnak az oroszok, új, sugárhajtású drónokat bevetve. Németország szerint Oroszország áll a lipcsei reptéri dróntámadás mögött. Zelenszkij azt mondta, véget értek a biztonságos repülés napjai Oroszország felett.
Ahhoz, hogy magunk mögött hagyhassuk az Orbán-rendszer örökségét, nem biztos, hogy „gyors retorzióra” van szükség. Ez a rendszer tizenhat évig a magyar társadalom valósága volt – mindannyian részei voltunk. Mi történik, amikor a NER kárvallottjai szimbolikusan elégtételt vehetnek? Miként lesz folytatható a magyar társadalom közös története? – Sik Domonkos cikke.
Miben hasonlít a bicikli az elektromos autóra? – Több száz dolgozó veszítette el a munkáját a nemrég bezárt tószegi Accell bicikligyár csődjekor. Ez pedig az elektromos autók piacán is fontos tanulság lehet. A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek a bicikligyártás és az elektromos autók értékláncáról.
Ezek eddig Pósfai Gábor belügyminiszternél voltak.
A rövidke Toka-patak Gyöngyöshöz közeli szakaszán több helyen buheravízlépcsőket építettek a gazdálkodók. Aki felkérdezi őket, azt agresszívan fogadják. A jelenség illegális és mindenkit megkárosít a víztolvajon kívül.
A kormány elrendeli a bonni orosz konzulátus bezárását, és felmondják a berlini Orosz Ház szerződését is.
Magyar Péter korábban arról beszélt, a Szuverenitásvédelmi Hivatal felszámolása után megmaradt pénzt csoportosítják át.
Több száz dolgozó veszítette el a munkáját a nemrég bezárt tószegi Accell bicikligyár csődjekor. Ez pedig az elektromos autók piacán is fontos tanulság lehet. A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek a bicikligyártás és az elektromos autók értékláncáról.
Pósfai Gábor belügyminiszter szerint sürgős jogalkotói lépésekre van szükség a kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedésbiztonság javítása érdekében.
Ahhoz, hogy magunk mögött hagyhassuk az Orbán-rendszer örökségét, nem biztos, hogy „gyors retorzióra” van szükség. Ez a rendszer tizenhat évig a magyar társadalom valósága volt – mindannyian részei voltunk. Mi történik, amikor a NER kárvallottjai szimbolikusan elégtételt vehetnek? Miként lesz folytatható a magyar társadalom közös története?
A helyzetet az inflációtól való félelem is súlyosbítja, van olyan ország, ahol harminc éve nem látott magasságba ugrott a 10 éves államkötvény hozama. A drágább adósságfinanszírozás az egész világgazdaságot fojtogatja.
A miniszterelnök szerint Budapest és Zágráb előtt lehetőség nyílt arra, hogy rendezzék a régóta húzódó ügyet, és új fejezetet kezdjenek a két ország kapcsolatában.
Az Alkotmánybíróságot alig másfél évig vezette, legfőbb ügyész viszont a NER-ben másfél évtizedig volt. A Fidesz számos ügyben lehetett neki hálás.
A Pénzügyminisztérium benyújtotta a módosított 2026-os költségvetést.
A kekvák felszámolásával ekkora közvagyon került vissza az államhoz, mondta a pénzügyminiszter, amikor bejelentette az ingatlanportfóliók kezelésében jártas Balázs Zoltán kinevezését.
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Hiperrealitás, hiperpolitika, ubikvitás, Új Őszinteség, cosplay, influenszerpolitika – egymással versengő fogalmak sora jelent meg Magyar Péter kormányzásának leírására. Egyelőre úgy tűnik, importálnunk kell hozzá a szavakat.
A Balásy Gyuláéktól túlárazva beszerzett játékmotorok ügyében nyomozó rendőrök szerződéseket foglaltak le és több embert is kihallgattak.
A testület feladata a pártállami rendszer titkosszolgálati múltjához kapcsolódó, még mindig titkosított nemzetbiztonsági iratok átvizsgálása, valamint a minősítések esetleges feloldásáról szóló döntések előkészítése.
Nyolc hónappal az ország diktátorának elrablása után Trumpék megszerezték a venezuelai olajkincs jó részét. Az amerikai és a venezuelai kleptokráciák haszonélvezőin kívül ez senkinek nem tetszik, ráadásul a terv megvalósíthatóságával is vannak gondok.
Zelenszkij szerint az elmúlt négy napban a támadások felét már ezekkel követték el ellenük. Az ukránok rohamtempóban fejlesztik ezek ellen az elfogódrónokat.
Egy rejtőzködő európai vevő 2022-ben megvett egy floridai luxusvillát. Az ingatlan mögötti céghálóban felbukkan egy Szamosfalvi József nevű tanácsadó-lobbista, aki a Duna Aszfaltnak is dolgozik, és akin keresztül eljutottunk az amerikai Duna Asphaltig. Érdekes egybeesés: a villa közelébe rengetegszer repültek a Szíjj Lászlóhoz köthető magánjetek.
Pócs Jánost szemlátomást trollkodni ültette be a Fidesz a parlamentbe, és elég profi benne.