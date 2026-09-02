Hipertrollkodás és banánköztársaság

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Belföld

Esett egy kis eső, és azonnal lopni kezdték a vizet a mátrai patakból. A rövidke Toka-patak Gyöngyöshöz közeli szakaszán több helyen buheravízlépcsőket építettek a gazdálkodók. Aki felkérdezi őket, azt agresszívan fogadják. A jelenség illegális és mindenkit megkárosít a víztolvajon kívül.

Az Orbán-rendszerre volt egy csomó szavunk, de arra is van már jó pár, ahogy Magyar Péter csinálja: hiperrealitás, hiperpolitika, ubikvitás, Új Őszinteség, influenszerpolitika, cosplay. Egyelőre úgy tűnik, importálnunk kell hozzá a szavakat.

Összeszedtük Pócs János legemlékezetesebb parlamenti trollkodásait a kormányváltás óta.

Lezárult a NER újabb fejezete, Polt Péter távozott az Alkotmánybíróságról. Ruff Bálinthoz került a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok egy része. Rainer M. János elnökletével megalakult az ügynökakták titkosítását felülvizsgáló bizottság. Kármán András kinevezte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő új vezetőjét, akinek 1284 milliárd forinttal kezdődik a munkája.

Fotó: Németh Dániel/444

5244 milliárddal több kiadás, 2352 milliárddal több bevétel, bő 7000 milliárdos lyuk a Tisza-kormány új költségvetésében. Eladási hullám és pánikhangulat a világ kötvénypiacain, a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott szinteken a hozamok.

Megkapta az indulótőkét az NVVH.

Kármán András Fotó: Németh Dániel/444

Egy rejtőzködő európai vevő 2022-ben megvett egy floridai luxusvillát. Az ingatlan mögötti céghálóban felbukkan egy Szamosfalvi József nevű tanácsadó-lobbista, aki a Duna Aszfaltnak is dolgozik, és akin keresztül eljutottunk az amerikai Duna Asphaltig. Érdekes egybeesés: a villa közelébe rengetegszer repültek a Szíjj Lászlóhoz köthető magánjetek.

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Több helyszínen házkutatásokat tartottak a fideszes nyuszimotorok ügyében.

Szigorúbb fellépést ígér a kapcsolati erőszak ellen a belügyminisztérium, megerősítenék a távoltartás rendszerét.

Magyar: Készek vagyunk tárgyalni Horvátországgal a Mol–INA-vitáról.

Külföld

Épülhet olajból banánköztársaság? Venezuelában most kiderül. Nyolc hónappal az ország diktátorának elrablása után Trumpék megszerezték a venezuelai olajkincs jó részét. Az amerikai és a venezuelai kleptokráciák haszonélvezőin kívül ez senkinek nem tetszik, ráadásul a terv megvalósíthatóságával is vannak gondok.

Donald Trump és Delcy Rodriguet Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, FEDERICO PARRA/AFP

Már napközben is órákon át támadnak az oroszok, új, sugárhajtású drónokat bevetve. Németország szerint Oroszország áll a lipcsei reptéri dróntámadás mögött. Zelenszkij azt mondta, véget értek a biztonságos repülés napjai Oroszország felett.

Fotó: TARASOV/NurPhoto via AFP

Vélemény

Ahhoz, hogy magunk mögött hagyhassuk az Orbán-rendszer örökségét, nem biztos, hogy „gyors retorzióra” van szükség. Ez a rendszer tizenhat évig a magyar társadalom valósága volt – mindannyian részei voltunk. Mi történik, amikor a NER kárvallottjai szimbolikusan elégtételt vehetnek? Miként lesz folytatható a magyar társadalom közös története? – Sik Domonkos cikke.

Orbánista nagygyűlés résztvevője 2026. április 11-én, egy nappal a választások előtt a Várban. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Podcast

Miben hasonlít a bicikli az elektromos autóra? – Több száz dolgozó veszítette el a munkáját a nemrég bezárt tószegi Accell bicikligyár csődjekor. Ez pedig az elektromos autók piacán is fontos tanulság lehet. A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek a bicikligyártás és az elektromos autók értékláncáról.