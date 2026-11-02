Moszkvai székhelyváltás, belpolitikai fordulat, totális bedőlés – így alakultak át Oroszország magyar hangjai a választások óta

Média

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Magyarország sokáig különleges helyet foglalt el az orosz propaganda európai térképén. Miközben Moszkvának más országokban trükkök százaival kellett kommunikációs vonalakat kiépítenie, nálunk a kormány ellenőrzése alatt álló média mindezt nagyrészt elvégezte, állami hátszéllel.

Április 12-én azonban

„kormányváltás történt Magyarországon – amikor az Oroszországgal baráti kapcsolatokat ápoló Orbán Viktor helyett Magyar Péter lépett a miniszterelnöki posztra –, Budapest hivatalosan is rögzítette az új külpolitikai irányvonalat, és Moszkvát »fenyegetésnek« minősítette"

írta augusztusban az egyik legnagyobb helyi putyinista műhely, az Orosz Hírek, reflektálva a megváltozott politikai környezetre. A Tisza-kormány valóban szakított elődje oroszbarát politikájával: lecsapta a korábban a Kreml álláspontjának teret engedő közmédia hírszolgáltatását, és kiutasított olyan orosz diplomatákat is, akik információk szerint kormányközeli médiamunkásokkal is kapcsolatban álltak.

De vajon ezzel az oroszbarát híreknek is leáldozott Magyarországon? Mi történt azokkal a szereplőkkel, amelyek éveken át kritikátlanul csatornázták be az orosz szempontokat? Hogyan alkalmazkodnak most a megváltozott politikai klímához? Fél évvel a kormányváltás után négy (egykor) meghatározó szereplő, az Origo, az Ultrahang, az Orosz Hírek és a közmédia működését vizsgáltuk meg.

Orosz Hírek: hazatérés

„2026. május 20. – a domain regisztrálójaként megadott személy vagy szervezet címe: Moszkva, Oroszország.” Talán ez az egyik legfontosabb karrierhír az orosz propaganda egyik legfőbb magyarországi szócsöveként ismert Orosz Hírek közelmúltbéli történetében. Az oldal 2009 óta, kormányokon átívelően ontja magából a Kreml szája íze szerint megírt híreket, magyar nyelven, magyar közönségnek. A „hazatérésről" persze nem maguk az oldalgazdák számoltak be, az Orosz Hírek ugyanis fennállása óta a média szürkezónájában működik, üzemeltetői pedig szinte a kezdetektől igyekeznek eltitkolni a kilétüket.

Bontovics Attila, az Orosz Hírek egyik közreműködője 2014-ben a moszkvai Megváltó Krisztus-székesegyház előtt.
Fotó: VKontakte

A rejtőzködés ellenére a Lakmusznak 2023-ban sikerült az oldalt az MKB Bank egyik korábbi alkalmazottjához, Bontovics Attilához kötnie, aki az orosz VKontaktéra feltöltött bejegyzései alapján 2014-ben legalább egyszer járt Moszkvában is. (A férfi 2022-ben, a háború kitörésekor otthagyta munkahelyét, még mielőtt az beolvadt volna a Mészáros-féle bankholdingba. Azóta az orosz propaganda mellett egy kutyatápot forgalmazó céggel is foglalkozik.) Bontovics akkor elzárkózott a kérdéseink megválaszolásától, és perrel fenyegetőzött. A domain újabb regisztrációs adatai azonban további bizonyítékokkal szolgálnak az oldalhoz fűződő kapcsolatára: úgy tűnik, figyelmetlenségből vagy hanyagságból ezúttal elmulasztotta elrejteni a személyes adatait, így a neve idén májusban láthatóvá vált a domainadatok nyilvántartásában.

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Média Bontovics Attila Putyin origo ultrahang fidesz oroszország Magyarország szergej lavrov mediaworks nato zelenszkij Carnegie Europe orbán viktor moszkva Orosz Hírek
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